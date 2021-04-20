【專訪】《廢廢子の充氣大冒險！》作者huihui：將「真愛破除詛咒」的套路，轉換為「高潮破除詛咒」

文：侯名晏（CCC編輯部）

「我真的沒辦法喜歡自己……」《廢廢子の充氣大冒險！》敘述自卑的女大學生廢廢子，因失戀而被神祕力量變成充氣娃娃，需要不時「充氣」以免塌縮，唯有透過性高潮，才能恢復正常。

作者huihui於就讀美術系期間繪出此作，至今已獨立出版至第三集。她巧將「真愛破除詛咒」的套路轉換為「高潮破除詛咒」，勇敢挑戰大膽題材，乍看如平地驚雷，細品才知原是女性共通日常，作品一推出即獲得眾多關注。

Photo Credit: CCC創作集提供

繪出女人心得

不能讓女性的生殖器官或生理反應，成為有趣又真實的日常嗎？

《廢廢子の充氣大冒險！》不僅談性，更是談女人的性。創作題材有千百種，為什麼選擇以女人的性作為主題？「因為我就是女人呀！」huihui直率地回答。在一般動漫作品中，總是不乏男性的生殖器官或是性衝動橋段，大眾也習以為常，將之視為玩笑或幽默，卻很少能在一般作品中看到女性的生殖器官或是生理反應。

「不能讓那些也成為有趣又真實的日常嗎？」huihui認為，自己有那麼多作為「女人」的心得，不呈現給大家實在可惜，渴望展現女性角色總是被忽略的部分，於是創作出《廢廢子の充氣大冒險！》這部作品。

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 《廢廢子の充氣大冒險！》一、二、三集封面

主角廢廢子是一位身材微胖，極度自卑的女孩，作品基調並不明亮。但其實最開始《廢廢子の充氣大冒險！》設定為惡搞路線的成人漫畫，把少年漫經典的「修練打王」套路改為「修練打炮」，主角的個性也如動畫《吊帶襪天使》裡的Panty般自信。

然而實在太想藉角色說出平常恥於告人的心聲，huihui決定在故事中塞入心裡的碎碎念，再搭配廢廢子洩氣四肢塌陷的樣子，「完全就是我日常的挫敗狀態。」雖然曾在後記中說明這部作品是冒險成長日記，「不過跟人介紹時我都很認真地說我在畫A漫，總是會得到對方有趣的反應。」huihui搞笑地說。

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 莫名出現的充氣機，將廢廢子變成了充氣娃娃。

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 傷心時會洩氣的廢廢子。

奇幻描繪抽象

《廢廢子の充氣大冒險！》的奇幻畫面令人印象深刻，比如每當廢廢子進入聊天室，便猶如打開門進入異次元空間，談吐風趣的網友H擁有一片清爽草地，玩咖男子則安坐於沙發，起初每個人都是同樣模樣，在熟識過程中才會脫去複製人般相同外皮，逐漸露出真實容貌。huihui希望藉由世界觀或角色設定，讓讀者沿脈絡解讀更多訊息，因此以奇幻畫面呈現抽象概念。

她也特別提到喜歡漫畫家淺野一二Ｏ在《晚安布布》中的表現手法，於寫實故事中夾雜瘋狂又超現實的元素，「當故事進展到布布從最初的鳥型變化為其他形狀時，完全能感受到布布在精神健康的邊緣搖搖欲墜。」在《廢廢子の充氣大冒險！》中，也能看到huihui如何讓廢廢子藉由體型的變化展露精神狀態，每當廢廢子情緒低落時便會塌陷洩氣，遭逢巨大打擊時，更索性讓廢廢子炸裂為萬千碎片。

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 不同網友的聊天室有不同的世界觀。

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 互傳照片後，虛擬聊天室裡的網友會脫下複製人外皮。

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 廢廢子因世界觀碎裂而爆炸。

碎掉才能成長

我認為世界觀瓦解後再重新認識世界的過程，就是一種成長。

故事前期，廢廢子踏出擺脫失戀的第一步，懷抱著「也許可以找到真愛，破除詛咒」的心情，進入網路交友的世界。但在漫畫第二集尾聲，受到層層疊加的傷害，最後過度充氣而爆炸的廢廢子，在第三集拼湊起破碎的自己，突破「有愛才能發生關係」的觀念，跨出成長的一步。huihui認為，世界觀瓦解後再重新認識世界的過程，就是成長。

「成長這件事本身就不可能順利，會一直失敗，一直痛苦。」破碎的廢廢子代表她長期建立的感情觀崩潰，但huihui並非想藉此評斷不同感情觀的保守或進步，而是為了傳達廢廢子是因為這些經歷，才會做出不同以往的決定。在這一點上，電影《性愛成癮的女人》啟發她良多，「實在太喜歡上一幕才給主角救贖，下一幕馬上將主角踹入深淵，沒辦法從主角身上看到任何教條式的前因後果，不管信奉什麼都不會是最後的解藥。」

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 承受過多衝擊，過度充氣的廢廢子。

反差渲染張力

起初，所有網友的對話都發生在相異的虛擬房間，但在廢廢子「暈船」（約炮後對炮友產生情愫）後，卻出現了瓶中信的意象。如此浪漫的期待，最終得到的卻是炮友「船長」的拒絕，非常殘酷。huihui認為正是因為廢廢子有太多浪漫的幻想，才導致暈船，所以第一步就是要擊碎她的幻想，然而怎麼將這段劇情畫得有趣，也讓她苦惱許久。

從「船長」的暱稱聯想到海、再將「海」與「聊天室」結合，加上暈船的廢廢子一定覺得等待過程十分漫長，「瓶中信」的意象便閃進腦海。然而瓶中信其實是簡單又濫俗的符號，讀者能輕易聯想到它代表天真浪漫的期待，所以當廢廢子長久等待後，收到的瓶中信卻是簡短的約炮邀請時，反差效果便會有趣又殘酷。

其實，從將故事最核心的設定為「高潮破除詛咒」開始，huihui就打算以反差手法渲染張力，猶如畫素描時，壓深暗面襯托亮面。

她也直言接下來會不斷進行類似實驗，期待能產生更多弦外之音，「廢廢子大概會恨我這個作者。」

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 廢廢子懷抱著戀愛期待，瓶中信裡卻裝著約炮訊息。

揭露祕密膽戰心驚

《廢廢子の充氣大冒險！》跳脫了以往認為女性只想追求真愛、不需要性愛的刻板印象，以天外飛來的充氣機為契機，廢廢子逐漸展露了自己的慾望。手術般細剖自我想法，繪出許多女性不敢講的心聲，huihui坦言自己曾有過「是否要這麼坦誠」的掙扎，但同時又有股衝動想把所有祕密攤在陽光下，「看！這就是我每天在想的事情，我憋好久了！」huihui說，揭露祕密後雖然爽快，但仍擔心他人目光，每次擺攤與展覽時總是心驚膽顫。

還好有渴望與世界溝通的勇氣支撐，作品也獲得了許多迴響，「其實從沒想過這樣露骨的描寫能夠引起共鳴，」huihui很真摯，「作品發表後，我才了解掏心掏肺地創作是能夠感動人的。」

與讀者互相陪伴

談起讀者回應，huihui說，幾乎所有通信過的讀者都讓她印象深刻。有些讀者提到自己跟廢廢子有一樣的經歷，走不出自我厭惡的循環，認為自己骯髒不值被愛，卻又渴望愛情而再次受傷，廢廢子這樣的角色讓她明白自己並不孤單，也因此得到救贖。其實huihui也從讀者的心得中獲得許多理解與陪伴，有時她甚至覺得，「如果高中時甚至更小的我，能看到這樣的作品就好了，也許我就能少一點痛苦。」

Photo Credit: ©huihui，CCC創作集提供 廢廢子的自我厭惡，其實也是許多讀者心聲。

《廢廢子の充氣大冒險！》可以是廢廢子的冒險故事，可以是作者huihui的自我剖析，也可以是每個女人翻開書時的心聲。此時廢廢子的冒險仍在繼續，相信每位閱讀這部漫畫的讀者，都想為她打氣猶如為自己打氣，陪伴她走過這一段成長之路。加油啊，廢廢子，其實妳並不孤單！

受訪者介紹

huihui，1995年出生於台北。第一部漫畫作品《廢廢子の充氣大冒險！》是由大學的畢業製作延伸而來。創作主要根據自身的經驗，呈現女性對於性愛與情感的徬徨，以現代時空為背景，操作奇幻元素及視覺象徵，描寫失戀少女奮鬥的過程。2017年畢業於國立台灣師範大學美術系，現就讀於加州藝術大學（CalArts）實驗動畫研究所。

原文標題為〈因為我就是女人：專訪《廢廢子の充氣大冒險！》作者huihui〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航