「我支持新疆棉！」抵制風波延燒，彭于晏、張鈞甯、陳奕迅等藝人火速切割代言品牌

近期有關新疆棉花的風波在中國越演越烈，「良好棉花發展協會」（BCI）被中國媒體指為H&M等企業禁用新疆棉的幕後推手。許多加入BCI的品牌被中國網友揚言抵制，而包括影星彭于晏、張鈞甯及陳奕迅等人，皆透過經紀公司發出聲明，火速切割與BCI有關的代言品牌。也有包括FILA、ASICS等品牌表態將繼續使用新疆棉，FILA更進一步退出BCI協會。

對此港星杜汶澤在臉書上表示，「我相信絕大部份藝人都是對這方面（指社會上發生的事）完全沒有興趣。所以他們眼中除了錢、名氣和工作上的滿足感之外，地面上所發生的一切，離他們很遠。」

BCI捲新疆棉爭議，中國團隊指未發現強迫勞動

（中央社）BCI被中國媒體指為H&M等企業禁用新疆棉的幕後推手。BCI上海代表處昨（25）日回應稱，中國團隊未在新疆發現強迫勞動，企業行為與他們無關。

H&M一篇因強迫勞動等問題禁用新疆棉的聲明，近日在中國掀起一波抵制潮，曾發表類似公告的耐吉（Nike）、愛迪達（adidas）和優衣庫（Uniqlo）都遭輿論聲討。

多數被抵制的企業，都是BCI的會員。這是一個以推動全球棉業永續發展為宗旨的國際非營利組織，對環保及勞工權益有相關認證。BCI的總部在瑞士，在上海也設有辦事處。

H&M於2020年發布的聲明指出，由於在新疆越來越難進行相關調查，BCI決定暫停對當地發放許可，意即H&M不再從新疆獲取棉花。

《環球時報》等中國媒體都直指BCI在國際品牌禁用新疆棉事件中，有一定角色。

《界面新聞》25日引述BCI上海代表處員工表示，BCI中國團隊未在新疆發現強迫勞動，品牌行為和BCI無關，他們也將發表最新聲明。

之前，BCI微信公眾號上一篇3月1日發表的聲明也指，BCI中國項目團隊自2012年起，對新疆項目點執行的歷年第二方可信度審核、第三方驗證，「從未發現一例有關強迫勞動的事件」。

《國際金融報》則引述BCI稱，上述聲明僅代表上海代表處觀點，而BCI總部稍晚也會有聲明。

彭于晏、張鈞甯火速切割代言品牌，陳奕迅終止與Adidas合作

在這波風波下，中國許多民眾揚言抵制參與BCI的品牌。《TVBS新聞網》報導，許多中國藝人趕緊表態支持新疆棉，而部分至中國發展的台灣藝人如歐陽娜娜、彭于晏、張鈞甯和許光漢等人也紛紛跟進，宣布斷絕相關品牌的一切合作關係。

Converse的代言人歐陽娜娜的經紀公司，於25日發出和Converse的解約聲明，表態力挺新疆棉：「即日起，我司及我司藝人歐陽娜娜女士終止與Converse匡威品牌的一切合作......堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益！」

《聯合新聞網》報導，另外包括代言PUMA的許光漢、Adidas的彭于晏、張鈞甯等藝人，也都透過經紀公司火速切割原先代言的品牌，同時各藝人也在自己的官方微博上輸誠，宣示「我支持新疆棉」。

《中央社》報導，而自2011年起成為Adidas代言人、過去10年長期為Adidas拍廣告的港星陳奕迅，也透過經紀公司發表聲明，表示公司與陳奕迅堅決抵制任何污名化中國的行為，即時終止與Adidas品牌的一切合作。

杜汶澤：地面上所發生的一切，離他們很遠

對此港星杜汶澤也在自己的臉書上發表評論。杜汶澤表示，娛樂圈就是英雄地，錢固然重要，但名氣才是重點。並提到「一個藝人的成功，當中包含不少挫折、受辱和奮鬥......從事藝術工作是一樣過程中得到極大滿足感的事，一個project完成後那種滿足、失落，不足為外人道。唯一解決方法，就是等下一個project的出現。」

杜汶澤表示，若不是自己當年做電台主持時因為工作需要，跑去理工大學社會科學課堂當旁聽生，可能目前對社會也是一知半解，「而我相信絕大部份藝人都是對這方面完全沒有興趣。所以他們眼中除了錢、名氣和工作上的滿足感之外，地面上所發生的一切，離他們很遠。」

FILA、ASICS表態將繼續使用新疆棉，FILA更進一步退出BCI協會

《自由時報》報導，由於風波延燒，FILA中國稍早於官方微博公告，除了表示已啟動程序退出BCI，也強調「會一直採購和使用中國棉產區，包含新疆」，此聲明也指出自家的絲柔綿相關產品就是使用新疆棉。

除了FILA，亞瑟士（ASICS）也在官方微博表態，《聯合新聞網》報導，亞瑟士在聲明中表示「將繼續採購和支持新疆棉」，以及「亞瑟士始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。」

部分中國網友也在微博上表示「這發言太帥了」、「以後只買斐樂（FILA）」、「嗚嗚嗚，可以放心買了」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航