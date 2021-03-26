中國稱220艘船在南海爭議島礁「避風」，杜特蒂：身為總統，將保護菲律賓領土
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約220艘中國漁船7日集結在南沙群島牛軛礁週邊，中國駐菲大使館辯稱是中國漁民在此避風，而非所謂「中國海上民兵船」，爭議延燒下，25日菲律賓總統杜特蒂會見中國駐菲大使黃溪連時對此表達關切。
（中央社）針對上百艘中國船隻集結南海牛軛礁，菲律賓總統府25日表示，總統杜特蒂會見中國駐菲大使黃溪連時對此表達關切，並重申2016年南海仲裁結果，強調會保護菲律賓領土。
另一方面，菲國軍方25日宣布將調派更多軍艦前往南海巡邏維護主權，但將避開牛軛礁（Whitsun Reef）海域，避免發生衝突。
馬尼拉當局20日表示，約220艘中國漁船7日集結在南沙群島牛軛礁周邊，據信船上人員為中國海上民兵。菲律賓國防部指中方作法是「軍事化此區域的明顯挑釁行動」，要求北京當局立即召回這些船隻。
菲律賓新聞社（PNA）與GMA新聞網報導，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）25日說，杜特蒂（Rodrigo Duterte）在黃溪連來訪時，對中國船隻集結牛軛礁表達關切。羅奎拒絕透露兩人會面日期。
羅奎說，杜特蒂堅定表示「身為總統，他將保護菲律賓領土」，並重申他在聯合國大會的發言內容，「我們認為這（南海爭議）必須透過聯合國海洋法公約（UNCLOS）解決，且堅持我們在仲裁法庭的勝利」。
海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年公布仲裁結果，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。
羅奎表示，杜特蒂與黃溪連「互相了解」；「中國大使說，那些船隻載著漁民，他們在那裡是為了避風」。
黃溪連說法與中國駐菲大使館聲明內容相同。聲明寫道：「近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』。」
不過，菲律賓軍方表示，直到22日，仍有183艘中國船隻集結在牛軛礁周邊。
連日來，除了菲國提出外交抗議，美國、日本、澳洲官員先後對中國「加劇緊張情勢」的行動表達關切。
美國駐菲大使館23日發表聲明說：「我們與我們在亞洲最悠久的條約盟邦菲律賓同一陣線。」美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也推文表示：「我們呼籲北京停止利用海上民兵恫嚇和挑釁其他國家，這破壞了和平與安全。」
加拿大駐菲大使麥克阿瑟（Peter MacArthur）25日推文表示：「加拿大反對中國近期在南中國海，包括在菲律賓沿海的行動。這加劇緊張，且破壞區域穩定和以規範為依據的國際秩序。」
菲律賓前大法官憂中國船隻集結疑為占領前奏
（中央社）專研南海議題的菲律賓前大法官卡皮奧24日說，約220艘中國船隻近日集結南海牛軛礁，可能是中國占領這個位於爭議海域島礁的前奏，恐重演1995年美濟礁遭中國占據的事件。
菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」20日發表聲明，指約220艘中國漁船7日起集結在牛軛礁周邊，據信船上人員為中國海上民兵。
菲律賓國防部21日表示，中方這項作法是「軍事化此區域的明顯挑釁行動」，要求中國船隻立即離開；菲國外交部當晚也提出外交抗議。
牛軛礁（Whitsun Reef）位於南沙群島海域。
卡皮奧（Antonio Carpio）24日接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「我們很憂心。我特別擔心他們現在可以開始聲索牛軛礁（菲國稱Julian Felipe Reef）、在上面建設，就像他們1995年在美濟礁（Mischief Reef）所做的一樣。」
卡皮奧說：「這不是他們第一次這樣做。去年此時，2020年他們也在牛軛礁停了100艘船。所以這是一個前奏，在我看來，這是占領牛軛礁的前奏。」
他表示，中國一開始說，他們只是在美濟礁建造漁民避風設施。「現在美濟礁是他們的空軍和海軍基地。稱它是他們在南中國海的珍珠港（Pearl Harbor），是一個巨大的空軍和海軍基地」。
對此，菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在推特回應表示，美濟礁事件中，菲律賓軍艦曾與中國軍艦對峙，美國當時呼籲雙方解除戒備，但「只有我們這樣做。下次這類對峙發生時，我們將堅守陣地，就像總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在聯合國表態的，不放棄任何一吋海域」。
不過，針對馬尼拉當局說法，中國駐菲大使館22日發表聲明說：「近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範