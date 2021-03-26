中國稱220艘船在南海爭議島礁「避風」，杜特蒂：身為總統，將保護菲律賓領土

（中央社）針對上百艘中國船隻集結南海牛軛礁，菲律賓總統府25日表示，總統杜特蒂會見中國駐菲大使黃溪連時對此表達關切，並重申2016年南海仲裁結果，強調會保護菲律賓領土。

另一方面，菲國軍方25日宣布將調派更多軍艦前往南海巡邏維護主權，但將避開牛軛礁（Whitsun Reef）海域，避免發生衝突。

馬尼拉當局20日表示，約220艘中國漁船7日集結在南沙群島牛軛礁周邊，據信船上人員為中國海上民兵。菲律賓國防部指中方作法是「軍事化此區域的明顯挑釁行動」，要求北京當局立即召回這些船隻。

菲律賓新聞社（PNA）與GMA新聞網報導，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）25日說，杜特蒂（Rodrigo Duterte）在黃溪連來訪時，對中國船隻集結牛軛礁表達關切。羅奎拒絕透露兩人會面日期。

羅奎說，杜特蒂堅定表示「身為總統，他將保護菲律賓領土」，並重申他在聯合國大會的發言內容，「我們認為這（南海爭議）必須透過聯合國海洋法公約（UNCLOS）解決，且堅持我們在仲裁法庭的勝利」。

海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年公布仲裁結果，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

羅奎表示，杜特蒂與黃溪連「互相了解」；「中國大使說，那些船隻載著漁民，他們在那裡是為了避風」。

黃溪連說法與中國駐菲大使館聲明內容相同。聲明寫道：「近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』。」

不過，菲律賓軍方表示，直到22日，仍有183艘中國船隻集結在牛軛礁周邊。

連日來，除了菲國提出外交抗議，美國、日本、澳洲官員先後對中國「加劇緊張情勢」的行動表達關切。

美國駐菲大使館23日發表聲明說：「我們與我們在亞洲最悠久的條約盟邦菲律賓同一陣線。」美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也推文表示：「我們呼籲北京停止利用海上民兵恫嚇和挑釁其他國家，這破壞了和平與安全。」

加拿大駐菲大使麥克阿瑟（Peter MacArthur）25日推文表示：「加拿大反對中國近期在南中國海，包括在菲律賓沿海的行動。這加劇緊張，且破壞區域穩定和以規範為依據的國際秩序。」

Canada opposes recent Chinese actions in the South China Sea, including off the coast of the Philippines, that escalate tensions and undermine regional stability and the rules-based international order. — Peter MacArthur🇨🇦 (@AmbMacArthur) March 24, 2021

菲律賓前大法官憂中國船隻集結疑為占領前奏

（中央社）專研南海議題的菲律賓前大法官卡皮奧24日說，約220艘中國船隻近日集結南海牛軛礁，可能是中國占領這個位於爭議海域島礁的前奏，恐重演1995年美濟礁遭中國占據的事件。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」20日發表聲明，指約220艘中國漁船7日起集結在牛軛礁周邊，據信船上人員為中國海上民兵。

READ: STATEMENT OF THE NATIONAL TASK FORCE FOR THE WEST PHILIPPINE SEA ON THE PRESENCE OF CHINA’S MARITIME MILITIAS AT THE WEST PHILIPPINE SEA



Around 220 Chinese Maritime Militia (CMM) Vessels are massed at Julian Felipe Reef in the West Philippine Sea pic.twitter.com/7jDTouaUT3 — PCOO Global Media Affairs (@pcooglobalmedia) March 20, 2021

菲律賓國防部21日表示，中方這項作法是「軍事化此區域的明顯挑釁行動」，要求中國船隻立即離開；菲國外交部當晚也提出外交抗議。

牛軛礁（Whitsun Reef）位於南沙群島海域。

卡皮奧（Antonio Carpio）24日接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「我們很憂心。我特別擔心他們現在可以開始聲索牛軛礁（菲國稱Julian Felipe Reef）、在上面建設，就像他們1995年在美濟礁（Mischief Reef）所做的一樣。」

卡皮奧說：「這不是他們第一次這樣做。去年此時，2020年他們也在牛軛礁停了100艘船。所以這是一個前奏，在我看來，這是占領牛軛礁的前奏。」

他表示，中國一開始說，他們只是在美濟礁建造漁民避風設施。「現在美濟礁是他們的空軍和海軍基地。稱它是他們在南中國海的珍珠港（Pearl Harbor），是一個巨大的空軍和海軍基地」。

對此，菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在推特回應表示，美濟礁事件中，菲律賓軍艦曾與中國軍艦對峙，美國當時呼籲雙方解除戒備，但「只有我們這樣做。下次這類對峙發生時，我們將堅守陣地，就像總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在聯合國表態的，不放棄任何一吋海域」。

不過，針對馬尼拉當局說法，中國駐菲大使館22日發表聲明說：「近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。」

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核稿編輯：楊士範