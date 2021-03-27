嚴重威脅菸商利益的新版《菸害防制法》，到選前恐怕都會跟「薛丁格的貓」一樣

文：江胤葵

《菸害防制法》14年未修，衛福部國健署在2020年5月29日已預告新版修正案出爐。

這版《菸防法》禁的可多，包含吸菸年齡從18歲提升至20歲，禁止各種加味菸，禁止電子煙。此次修法對場所規範管的也多，半戶外開放空間之餐飲場所、雪茄館、下午9時以後開始營業且18歲以上始能進入視聽歌唱場所，酒吧、夜店未設獨立空調及獨立隔間室內吸菸室者，於新法中均為禁止吸菸場所。對於違法的罰則部分，罰的錢也變多了。

時光來到2021年，這個14年來管制範圍最嚴，國民健康保障甚深的《菸害防制法》修正草案，還在拖。該法案始終身處行政院某個神祕角落，遲遲不沒送國會審議。

筆者猜想大略是認為沒有送案就沒有壓力，不做事就沒有煩惱。

針對新版《菸防法》的拖延，台北市議員多對此表達強烈不滿。王鴻薇就認為，母法修訂已延宕多時，電子煙亂象遍地皆是，包括餐廳、車站、公園、路邊甚至捷運車廂時而可見使用者，最離譜還有公車司機邊開車邊吸電子煙直接毒害乘客。

北市府認為，中央法規遲未修訂，地方自治條例在無法源依據下，無法可管；鄰近的新北市議會對於電子煙相關自治條例態度也類似，當時的新北市民進黨團認為中央正在修法，恐牴觸中央法令，建議待新法通過後再送審。

拖來拖去，從中央拖到地方一起拖拖樂，真是耍廢不分藍綠白。

這半年多以來，衛福部相關主管官員難以將此案送入國會，陳時中部長在總質詢時說部內已有共識，不過勤勞也贏不了行政院，看新聞報導，衛福部法案送了又送，行政院把法案退了又退。

可以明確知道，此次修法已經嚴重威脅菸商利益，時中與菸商的一場戰爭看來大概落在下風了。電子煙黑市利潤極高，那怕電子煙的煙油中可能含有重金屬、甲醛，致癌物質甚至管制物品，但殺頭的生意還是有人做，涉世未深的青少年而言更難抵抗誘惑。時中就算想要站起來大力改革，目前看起來還是被打趴下去了。

《菸害防制法》的修法只聞其聲不見其人，現在好像處於一個量子狀態，行政院內「謎」之拖延與薛丁格的貓量子糾纏，介於有與沒有之間。《菸防法》像是薛丁格的物理假想實驗中的貓一樣，大家都知道有隻貓，但是到底是死還是活，沒有人知道，只能說這隻貓是半死也是半活。這個法案躺在政府的辦公桌上實在是非常久了，現況到底是如何，沒有人知道。

不過，再拖一個會期，等拖到靠近縣市長選舉的時候，執政黨為避免各方輿情不敢排審重大法案的時候，可想而知也不會打開那個盒子，這隻薛丁貓的量子態也隨著時間逐漸的塌縮了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航