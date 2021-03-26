指揮中心：全台AZ疫苗施打人數破7000，不良事件通報累計14件

台灣今日新增一例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入確診病例。阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗施打方面，截至昨（25）日施打人數已達7053人，整體不良事件通報累計達14件。

而在24日有個案因施打AZ疫苗出現嚴重不良反應，亞東紀念醫院今日也出席記者會說明個案當日情況。並表示日後類似程度的過敏反應可以直接到急診就好，除非發生過敏性休克才需要到加護病房。

今新增1境外移入確診，AZ疫苗施打人數破7000，不良事件通報累計14件

根據疾管署新聞稿，今日國內新增1例境外移入武漢肺炎（案1014），為菲律賓籍30多歲男性移工，今（2021）年2月28日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月13日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性。

指揮中心表示，個案檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，3月25日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出武漢肺炎陽性，於今日確診。

截至目前國內累計1013例確診，897例為境外移入。確診個案中10人死亡、973人解除隔離、30人住院隔離中。

指揮中心發言人莊人祥在記者會上表示，截至25日，AZ疫苗的施打人數達7053人，不良事件通報新增5例，皆屬非嚴重的不良事件，使整體不良事件通報累計達14件。

亞東感染管制中心主任現身記者會，說明嚴重不良事件個案狀況

另外在記者會上，指揮中心也請到亞東紀念醫院感染管制中心的廖俊星主任，說明24日的AZ疫苗施打嚴重不良事件的個案情形。

廖俊星表示，發生嚴重不良事件的個案，當天照流程報到打針，並在接種完AZ疫苗之後感覺全身發熱。隨後個案從疫苗注射點移動至休息區，在休息區待了一下仍覺得發熱，且開始覺得有點喘，身體還出現疹子，因此走回注射區。經疫苗注射區的醫師評估，認為個案出現過敏反應。

廖俊星說明，由於亞東紀念醫院的AZ疫苗注射區，當初規劃時便設置在加護病房的旁邊，若有特殊狀況便可立即轉送至加護病房先做觀察。因此個案的確是有到加護病房去，但整個過程人都很清醒。血壓、心跳則是高於正常範圍，心跳大約120－130下/分，血壓收縮壓則大概150－160mmHg。再加上個案自述會喘跟熱，這些都可判斷是出現急性的過敏反應。

個案到了加護病房之後，醫師施打類固醇以及抗組織胺進行過敏反應的處理，並未如外界所傳還施打了強心針。處置之後為求小心起見，讓個案留在加護病房觀察一個晚上。個案於昨日早上便已出院回家。

廖俊星表示，經過詢問，個案表示本身以前曾經對花生和雞蛋產生過敏反應，但之前打流感疫苗又還好。

而亞東紀念醫院內部也有討論，日後類似這樣的狀況是否需要到加護病房進行觀察，最後結論是可以直接到急診就好。除非發生過敏性休克才需要到加護病房。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航