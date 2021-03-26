移民大軍壓迫美墨邊境，拜登指派賀錦麗與中美洲官員合作解決

編譯：王國仲

拜登上任、疫情、天然災害：移民者持續湧入美墨邊境

墨西哥正努力應對遭美國驅逐出境的另一波新移民。與此同時，越來越多移民希望北上入境美國；4個月前空蕩蕩的收容中心現在人滿為患。

「拜登（Joe Biden）答應過我們的！」一位遭遣返回墨西哥的女性哭喊。許多移民者聽信人蛇集團（他們被稱為「土狼」）的錯誤資訊，花光畢生積蓄，甚至舉債支付費用，以為邊界在拜登上任之後已經重啟。

官員預估，仍會有比前幾年多上數倍的移民持續湧入。除了美國政黨輪替和疫情影響外，2020年底對中美洲造成毀滅性災害、造成超過10億美元損失的五級颶風約塔也是原因之一。

落單孩童人數創下新高

墨西哥官員表示，獨自一人、缺乏家長照料的孩童人數，正創下自2018年5－6月，川普（Donald Trump）實施「零容忍」政策，迫使至少上千位孩童與移民家庭分開以來的新高。

位於墨西哥華雷斯城的一間移民收容旅館在4個月前曾十分空曠，現在則必須在大門口掛上「客滿」的牌子。從去（2020）年5月以來，旅館共收容了1165位移民，其中近40％未成年，大部分還未滿12歲。工作人員必須時時驅趕在附近遊蕩的人口販子。

美國海關與邊境保衛局（US Customs and Border Protection）光在上個月，就在西南邊境碰上9500名嘗試入境美國的落單孩童。《華盛頓郵報》報導，還有超過1萬5000名孩童正接受聯邦安置。這些數字幾乎是過去紀錄的兩倍。

拜登已經指示聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）照料這數千位孩童，並宣稱他的政權不會再遺棄這些落單的未成年人。

副總統出馬

3月24日，拜登指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）和墨西哥與中美洲官員合作，以解決美墨邊境的人道議題為目標。賀錦麗表示：「這當然不是一件簡單的事，但它是必須要做的事。」她將會利用各類外交手段，和中美洲各國妥善合作。

拜登在歐巴馬（Barak Obama）任內擔任副總統時，也曾擔任類似職務。他表示美國必須和墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多合作：「減少移民的最佳方式就是降低其原生地的推力。」並稱幫派暴力、毒品走私、颶風、洪水是增加移民的主要原因。

拜登也將矛頭直指前朝，把眼前嚴峻挑戰歸咎於前總統川普「有點過分苛刻」的政策。

增加施政透明度

拜登政權曾因禁止媒體採訪邊境設施而飽受朝野議員指責。為回應此批評，白宮在3月24日首次允許記者攜帶一台攝影機進入德州卡里佐斯泉（Carrizo Springs）的一間落單兒童收容設施，但禁止記者與收容中的766位孩童對話。

白宮官員接受《華盛頓郵報》採訪時表示，拜登政權致力於提高施政透明度，並將繼續與各機構合作，創造國土安全、衛生與移民服務設施中的媒體訪問途徑。

同時，許多政治人物也表示將親訪邊境，對現況表示關切。民主黨眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）3月22日在推特上表示，會在26日率領代表團進行探訪；德州兩位共和黨參議員康寧（John Cornyn）和克魯茲（Ted Cruz）也表示將在26日前往另一設施。

新移民仍抱持希望

現年48歲的宏都拉斯人裴瑞茲（Gladys Oneida Pérez Cruz）與她23歲，患有腦性麻痺的兒子亨利（Henry ArturoMenjívarPérez）付了9000美元給人蛇集團，卻被走私販拋棄在邊境。在數小時的嘗試後，他們被巡邏隊拘留，並遣回墨西哥。

她寧願回到宏都拉斯、面對貧窮，也不願冒險留在墨西哥被殺或綁架。「用這種方式入境美國，我很抱歉」，她哭著說，「但我是為了生活，還有要治兒子的病。……拜登向我們保證一切都會改變。雖然他目前還沒做到，但他將成為替移民著想的好總統。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航