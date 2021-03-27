北韓認證的萬惡美帝片（上）：刺殺神聖偉大的領袖，在北韓人眼中是死罪中的死罪

「你要我Take out（幹掉）金正恩？」——《名嘴出任務》。

北韓3月21日向韓半島西部海域發射兩枚短程飛彈，是相隔近11個月後，再度試射飛彈之舉，也是美國選舉完，拜登（Joe Biden）上台之後，試探美國之舉。

然而，先擺脫現今國際局勢紛爭，美片史上有一齣劇，總是讓金正恩恨得牙癢癢的，那就是萬惡美帝片《名嘴出任務》（The Interview；2014年聖誕節首映），甚至謠傳北韓不惜於此片上映前，派出名為「Lazarus」（라자루스）的駭客組織，攻擊上映此片的索尼影業（Sony Pictures）網站，造成軒然大波。

而當年此片未演先轟動，受到北韓極度關注與怨言，北韓官媒與人民紛紛怒罵此片為「骯髒該受到詛咒之片」，北韓外交部也對外「嗆聲」警告，若是此片順利上映的話，將「絕不留情的報復」（무자비한보복）。

另一方面，也正因北韓過於激烈的反應，讓他國大眾熱議起此片的「敏感」處，但人們熱議歸熱議，也有人擔心此片首映會當天，會不會真如遭遇到北韓的「報復」行動（如在電影院內進行恐怖攻擊等），所以片商為求安全，此片只在全美10％的電影院進行首映，累積實體票房僅約280萬美金，連同與北韓「血濃如水」的韓國，當時也並未被排入首映場國家。

但大家也別小看全美僅僅10％上映此片的電影院所象徵的背後意義，如前所述，這部片子內容過於爭議，且在當年聖誕節首映前，又已得到北韓官方恐嚇「認證」，親自前去電影院觀賞此片的影迷，想必皆是提起極大勇氣入場，因為任誰都無法保證，北韓當局是否會在電影院「動手腳」，「碰！」的一聲報復。

所以，當時選擇進入劇院觀看的民眾，除了抱著欣賞好片的心情外，更有「弦外之音」，打著「愛（美）國」、「言論自由」與「選擇自由」主張，進場支持，好險首映場與之後播放此片的電影院，並無傳出遭受到北韓任何的報復行動。

但危機就是轉機，索尼影業因北韓不斷的恐嚇與刺激下，也興起新型的「商機轉型」，即把《名嘴出任務》放到網路（如YouTube, google play或微軟的 Xbox 影片商店）上，採取觀看者收費方式（約5.99美元）播放此片，間接推動了網路收看電影之風潮，讓人們能不畏北韓威脅，平平安安地在家，隨時觀看這場刺殺金正恩的「喜劇」。

因此《名嘴出任務》托網路收視之福，線上票房已經突破1500萬美金的收入，成為2014年最暢銷的線上觀看電影之一。

不得不說，這應該是北韓高層與金正恩都沒料到的結果，且恐怕他們還是當年此片最佳的「官方」宣傳代言人。

然而，時過境遷，除了當年索尼影業不幸遭到駭客攻擊後，爾後各國並無傳出因上映此片，遭受到北韓攻擊的新聞，反倒是人們看到，因政治因素而無法播放此片的國家不少（如臺灣、中國等）。

那麼，今日我們再回頭看看，《名嘴出任務》到底是怎麼樣的片子，裡面真實與改編所描繪出來的北韓，樣貌又是如何？真是嚴重扭曲與醜化金正恩到人神共憤，得讓他「親自上陣」，為此宣傳呢？

首先，《名嘴出任務》主劇情，就是極具爭議的「暗殺金正恩」，但說來也有趣，一般影集內，別說暗殺對象是國家領導者，連暗殺一般普通人，影集主調大多以刺激、驚悚為大宗，但這部欲暗殺地表上最難預測的獨裁者金正恩的爭議片，卻是以「喜劇」呈現。

美國脫口秀節目（Skylark Tonight，《今夜胡鬧秀》）製作人亞倫・拉波波特（塞斯・羅根飾）與主持人大衛・史拉克（詹姆斯・法蘭科飾），一日得知北韓領導者金正恩是他們節目的忠實觀眾，進而陰錯陽差聯絡上北韓對外窗口，得知他們有機會一睹金正恩真面目，且一對一進行一場世紀訪問秀。

而過往做慣八卦節目的他們，正雀躍不已，開心迎來節目高峰、人生事業的轉型期，正如同片內他們所說到，如果真能訪問到21世紀最偉大的獨裁者金正恩，「那麼全宇宙的總統，有哪一位他們不能訪問的呢？」因此，他們也在出發前，大肆宣揚這場訪問秀。

然而，美國中情局（CIA）得知此消息後，插手「介入」這場單純只是為了收視率、節目轉型的訪談，要求他們兩人在進入「隱士之國」北韓，訪問金正恩之際，利用藏貼在手掌上的劇毒貼片，與金握手毒殺之，而亞倫與大衛就在中情局安排下，展開了一場北韓之旅與刺殺金正恩行動。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

那麼，此片到底是哪裡引起爭議呢？首先，最大的爭議點是片內大喇喇地提到「金正恩」三個字，無疑地早已吸引北韓與世界影迷注目，但看在北韓人眼中，針對性太強，且笑謔自國領袖。

再者，北韓人生氣的是，萬惡美帝不知從哪隨便找來一位「凡人」（金正恩由藍道爾・朴飾），膽敢來扮演北韓之「神」金正恩，且還大開調侃，如同電影內脫口秀主持人對於金正恩大神的一個最大的質疑，就是他時常聽到北韓人說，因金正恩認真處理國政，連同凡人之舉的大小便，都可省去的「神蹟」，而這對於外人來說，真的難以想像。

第三，北韓氣的是，影片最終結局，這位神似金正恩的領導者，雖逃過毒殺的死亡之握，但仍葬身在慘遭砲擊的直昇機火海之中，這一幕看在北韓人眼裡，恐怕他們心中所想的，如同片頭一開始，氣勢磅礴的平壤廣場上，那一位北韓小女孩喜洋洋地唱道的歌曲一般：

「我們摯愛的領袖，英明偉大，仁慈強大；我們祝福他快樂、祥和與愛載；而在現今時代，我們還可以多許一個願望，那就是美帝跌落到熊熊地獄烈火中，讓飢餓萬分、染疾病的他們，向我們求饒，願他們無助、困苦、悲傷且寂寞，他們自大又肥胖，白癡又邪惡，願他們溺死在自己的鮮血與屎尿中，去死吧～美國，你怎麼還不去死一死？你們死掉會讓我開心不已，願你們所有女人都被叢林野獸強暴，而在一旁的小孩子只能無望地看著。」

因故，美方拍攝成功刺殺北韓神聖「不用上廁所」偉大領導者一戲，看在北韓人眼中，已經是死罪中的死罪，下到十八層地獄，恐怕也不足惜啊。

雖說《名嘴出任務》是齣喜劇片，儘管不懂南北韓、國際局勢的影迷，也無礙視聽娛樂，看得趣味橫生，但引起我注意的是，其實這部片子可是考察了眾多細節，小至金正恩個人喜好，大至北韓國內局勢，寓含當時外人對於北韓的印象，甚至是北韓迄今與爾後的發展。

如同片頭一開始，小女孩歡欣鼓舞唱完詛咒萬惡美帝歌謠後，場景後方掛著寫著「百戰百勝」字條的建築物內，便氣勢磅礡地射出一枚飛向天空的導彈，這不也就是暗示著，現實生活中金正恩的「導彈外交」嗎？甚至，中情局託付給片內兩主角暗殺「蓖麻透皮」貼片毒殺術，跟2017年2月13日，金正男於馬來西亞遭特工「毒殺」方式，有著異曲同工之處。

北韓認證的萬惡美帝片（下）：從烈酒到饑荒，電影的詼諧夾雜令北韓憤怒的事實

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航