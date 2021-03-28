韓認證的萬惡美帝片（下）：從烈酒到饑荒，電影的詼諧夾雜令北韓憤怒的事實

「你們記住，你將前往世界上最危險且不可預測的國家，北韓。」——《名嘴出任務》。

然而，我們回到《名嘴出任務》金正恩形象，除了他作為北韓之神，有著異於常人，努力工作不需上廁所神蹟外，脫口秀主持人與製作人來到北韓後，所看到的街景也讓人莞爾一笑，因為現實世界的北韓，雖然對外開放一定程度的國外觀光客旅行行程，但遊客所行之路、所看之景、所吃之物，皆經過當局精心設計。

如同片內主角來到北韓境內，平壤當局為了要消除外人對於國內糧食短缺、人民過得不幸福等偏見，竟然安排了一位「營養過剩」的小胖子孩童，站在擺滿各式各樣水果、罐頭、大米的超市街角，要美國人「自己親眼看」，看看這位手拿著超大枝的彩虹棒棒糖，向他們熱切打招呼的「朝鮮小胖子」，而此時北韓女長官，還喜孜孜開心說道，「我們這裡食物很充裕呢！這樣的小胖子很多呢。」

但怎麼知道，這全是「假象」，就在脫口秀主持人一晚誤闖此間超市，才知道裡頭的食物全是不能吃的假模型。這樣的街景、對話與接待，如同片內一再提到的金正恩形象，「金正恩是位偽造大師，他的人民相信他所說的一切，甚至相信包括他會跟海豚講話。」

但回歸到現實世界，北韓國內險峻的經濟，甚至饑荒往事，其實國際間已多次報導，諸如知名新聞記者丹尼爾・圖德（Daniel Tudor）與詹姆斯・皮爾森（James Pearson），合著的《什麼？！這才是真的北韓人》（註1），就曾提及發生在1990年代中期的北韓大饑荒，事態嚴重影響到政體轉變與國內之開放。

書中寫道：「事情的轉捩點是1990年代中期的大饑荒，（北韓）政府所保證的常態糧食配給制度在此時消失，而且再也無法回復。倖存者從這次的經驗中，得到的教訓是『自力更生』（self-reliance），這已不是『主體』意識形態下的自主意義，而是得透過不顧一切的資本主義來自力更生。」（註2）

而從這樣的大饑荒、糧食短缺，造成當年眾多圖不了溫飽的脫北者叛逃，但來到21世紀初期，脫北者不再是因「糧食」不足而叛國，反倒是像《名嘴出任務》內的女長官一般，之所以會投入到萬惡美帝懷抱之主因，在於現今北韓政體內，有心改革者無法改變現況之氣餒。

這一點就如同丹尼爾・圖德所預言的，「相較起過往因（饑荒）脫北者，今日脫北者在北韓的生活是相對優裕的，但仍造成他們叛逃之動機，主要是因社會地位所形成的天花板障礙，帶來了不平之情，『我在北韓無法發展』，這就是今日脫北者叛逃的主因之一。」（註3）

而我們借由《名嘴出任務》，清楚地看到不論是現實北韓，抑或片內獨裁之統治面貌與人員升遷生死，全憑掌權者金正恩大神之喜好。

除此之外，若撇開社會層面不言，《名嘴出任務》的確也拍出金正恩個人癖好，諸如眾所皆知，金正恩的父親金正日，他特別喜愛舉辦豪華派對，且也特別熱愛杯中物，尤其是軒尼詩干邑白蘭地（這一款酒，也是許多韓國財團高層嗜飲之物），而與金正日親近的人，都深知北韓高層消耗酒精的數量有多麼驚人了，金正恩光就喝酒這一點，也不輸他的父親。

如果我們觀察金正恩首次於2013年3月26日，招待前NBA籃球球星「小蟲」丹尼斯・羅德曼（Dennis Rodman）來北韓渡假聖地元山之舉，或是爾後小蟲多達五次的北韓之行，都可以得知席間金正恩酒量與熱愛喝酒此事，且金正恩明顯偏好紅酒勝過干邑白蘭地。（註4）

而這位名球星，也因他的精湛球技，深得金正恩喜愛，甚至獲得金正恩「一生摯友」美稱，迄今北韓只要一有重大事件發生，小蟲羅德曼往往也成為新聞媒體採訪對象之一。

金正恩與丹尼斯・羅德曼，於2014年在北韓會面｜Photo Credit: AP / 達志影像

而上述這些現實世界金正恩喜愛籃球與酗酒開派對之舉，同樣也被改編入《名嘴出任務》片內，甚至片子還「加碼」形構出菸酒不離身，邊打球邊喝酒，事後大開美女派對，招待來自遠方美國賓客之形象。而就我看來，片內這些喬段是其來有自的。

此外，上方言及北韓在經過1990年代大饑荒時期後，國內局勢雖回穩，但高層卻有著大動作，即金正日積極發展軍事力量，推動「先軍政治」（선군정치）。所謂「先軍政治」，就是國內發展以軍隊為最優先考量，金正恩把軍隊提升到政權階層中最有利地位，連同北韓朝鮮勞動黨經過那段饑荒時間後，也採用了新的口號，即「軍隊即黨、人民與國家」建立起更為集中的獨裁政治。

而對一個財政困難又執意增強武力的政府來說，最好的投資就是「核子武器」了，因為「核子彈比任何武器更容易以小搏大」，所以北韓政府長年來傾全力與資源，偷偷摸摸發展國內核計畫，直到2006年首度進行核試驗後，金正日才將此駭人祕密，公諸於世。（註5）

次之，善用飛彈進行外交手段，每次出手總會吸引國際注目的金正恩，片內同樣也設計出，金正恩想利用「訪問秀」，對世界各國大談他的治國理念。然而，此宣傳秀計畫卻被主持人「反將一軍」——訪談秀內的主持人首先針對「核子武器」發問，而現實世界北韓擁有核子武器之事實，已成現今國際各國熱議議題，已至成為今日北韓無法放棄的談判籌碼。

然而，最讓人感傷的是，還是主持人問到關於北韓人民生活現況，「當你想到在這個國家（北韓）內，所經歷的戰爭，與發生的洪水等災難，你不覺得國家應該好好表揚人民的堅韌和力量嗎？那麼……你為什麼不讓你的國民吃飽呢？」

金正恩一面突兀，還懷疑起主持人是否問錯問題，緊接著主持人繼續說道：「為什麼不讓你的國人吃飽？這個國家內有將近三分之二的人，都在挨餓……你每年花了近八億美元在製造核子武器，卻讓1600萬人挨餓。」就此發言，與其說是訪問，倒不如說是批判金正恩統治的正當性與手段。

但這樣的數值，恐怕有誤，因為現實北韓研發核子武器的費用，遠超過八億美元。

北韓2015年的國內生產毛額（GDP）約為300億美元左右，大約只有韓國2.2％，在此我們質疑，有很大部分的生產毛額，可能是透過「地下經濟」而來，但北韓卻將四分之一GDP（約75億美元）投入到發展核武器。這也難怪，當2016年美國極度關心到北韓核子武器發展時，曾經有心與之進行談判，但是脫北者太永浩說道：「就算美國給金正恩十兆美金，他也不可能放棄核子武器的。」

儘管有人會說，十兆美金也許過於誇張「灌水」，但就算金額折半再折半，兩、三兆美金恐怕也無法讓現今金正恩放棄手上的核武器。當然，真實世界的金正恩，仍透過許多管道吸金，遠遠投入片內所言及的八億美元，來發展國內核武器，如2020年5月，美國就已經查獲國外北韓洗錢集團，試圖資助祖國發展核武器的25億美元。

大家可以想像，少了核武器的金正恩或北韓政體，會變成怎麼樣的情況嗎？迄今北韓能夠與世界各國談判，甚至進行報復性的反經濟制裁，有很大的一個籌碼，就是核武器。

今日金正恩若貿然放棄這張王牌，北韓還可能是北韓嗎？金正恩還可能是金正恩嗎？或者，說極端點，獨裁政體的北韓還可能存在嗎？

最後，《名嘴出任務》雖以詼諧方式呈現出北韓獨裁者的一面，然而這樣的詼諧，或多或少帶出當時美國人對於北韓的「偏見」。但這樣的「偏見」是其來有自的，今日我們再回頭看看這齣片內夾雜的現實與虛構、詼諧與嚴肅的部分，似乎能夠理解當時北韓高層，為何如此痛恨此片的原因了。

註釋

註1：請參閱：丹尼爾・圖德等人著，《什麼？！這才是真的北韓人》，顏永銘譯，台北市：五南出版社，2017年6月初版。

註2：請參閱前書中譯本，p.21。

註3：請參閱前書中譯本，p.196。

註4：請參閱前書中譯本，pp.71-74.

註5：詳細有關於「先軍政治」說明，請參閱：安娜・費菲爾德著，《偉大的接班人》，許晉維譯，台北市：寶鼎出版社，2019年12月初版，p.60。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航