《培養孩子的生存能力父母可以做的事》：親密的親子關係未必幸福，父母還是隨性一點好

文：工藤勇一

隨興一點的父母剛剛好

因為工作性質的關係，常常有人問我「育兒中你最重視什麼？」抱歉，我的答案可能要辜負你們的期待了。作為一位父親，我基本上沒有重視過什麼事。

最大的原因之一，是因為內人和兒子允許我以眞正的模樣待在家裡，所以回到家後，我就不是那個身為老師的我。

尤其是長男跟我的關係，與其說是父子，不如說是夥伴。我們之間因為這個夥伴關係，擁有了許多回憶。像是洗澡時說著「我們要一起保護媽媽」、兩人單獨一起去動物園、一起用家用相機模仿拍攝特攝片，還有一起期待小四歲的弟弟誕生到這個世上。

多虧了長男，我才能在多數時候不用刻意以父親的角色行事。

況且，我是故意展現出笨蛋爸爸的一面。

例如電視播放志村健快速吃西瓜時，全家就會一起模仿，一邊很快地吃西瓜，一邊噴得到處都是，就算嘴巴、餐桌和其他地方都弄得髒兮兮的也沒有關係，因為我認為對孩子來說，一起做有趣的事情，能有全家開懷大笑的時光，比任何事情都還重要。

不和孩子談論正經嚴肅的話題，毫無保留展現出自己的缺點。

這麼一來，孩子在感到安心的同時，就會願意相信父母。

如果要辯解的話，我這個不合格的父親所展現出的功用，就是在家庭中建立有安全感的環境。

因為孩子都知道父母很隨意，所以即使有什麼煩惱，父母也都可以理所當然地跟他們說「稍微放鬆一點也沒關係」。

由於人類是一種無論如何都會落入「應該要這麼做」的想法的生物。想當然，孩子在成長的過程中，也一定會意識到這件事。

但我們或許可以讓孩子認為「爸爸那麼隨意，那我也不用想這麼多。」來減輕他們內心的負擔。

孩子每天都抱著各種煩惱生活，大人的職責，就是擴展孩子的視野，將他們從僵化的價值觀中解放。

例如，青春期的孩子平常會很在意自己的一些小地方；有發展障礙的孩子，大多都會質疑自己是沒有用的人。

以前與被診斷出有發展障礙的孩子談話時，曾經發生過這樣的事。

那位孩子的父母向我表示：「這孩子有發展障礙，所以溝通能力還有待加強。」但是他和我聊天時相當地健談，因此我對他說了以下的話。

「你覺得自己沒有溝通能力嗎？沒有這種事喔！你不是可以和我侃侃而談嗎？應該只是很難和同年級的人說話吧？雖然這件事等你長大後回顧過往時就會明白，但我現在還是想跟你說，像這樣和同年紀的人長時間待在一起的校園生活，某種程度來說，是一段很特別的時期唷！ 還是說，在這個地方會讓你感到不自在或是窒息呢？但是再過幾年這種生活就結束了，等你上了大學，會突然和同年紀的人拉開距離，開始工作之後，周遭幾乎不會有同世代的人，所以你完全不用在意。」

那個孩子聽了這段話後嚇了一跳，或許是我的心理作用，但他的表情看起來放鬆許多。

幾乎所有被認為沒有溝通能力的孩子，都不擅長和同年紀的人相處。但他們可以隨意和大人說話，也會幫忙照顧年紀小的孩子。不過就像我跟這個孩子說的，隨著年齡的增長，幾乎都能離開造成問題的環境。

過於擔心自己孩子的父母，為了不讓孩子受傷，在每個場合都會這麼解釋：「這孩子的溝通能力不好。」但這麼一來，孩子會漸漸地將這句話放在心裡，並認為自己的溝通能力就是不好。

因為孩子看中大人在乎的事情，所以父母無需過度擔憂，盡可能說些能擴展孩子視野的話，對孩子來說會比較好。

兒子有時會徵詢我的意見，我在最後一定都會補上一句「但我不知道這麼做對不對喔！」由孩子自己決定該如何生活。

自己的意見和走過的道路不一定是正確的，讓孩子親身去經歷，對他們的人生來說是相當重要的過程。

親密的親子關係未必幸福

大家覺得怎樣才是理想的親子關係呢？我想答案大概因人而異。

雖然每個人描繪出的理想型都不盡相同，但是一般所謂的理想，應該就像是無話不談、好好聽父母的話這樣，對親密的親子關係有著堅定的信仰吧！

不過就如前一章所述，父母隨興一點比較剛好。

或許有很多父母聽到「今後的孩子必須要有自律能力」時，會開始調查什麼東西有助於培養孩子自律，在嘗試各種方式之後，反而變成過度干涉（結果離自律越來越遠……）。

我實際觀察到的狀況是，幾乎沒有父母因此成功按下孩子的自律開關。當然，家庭可以創造出培養自律的環境，但大多無法成為孩子開始自律的契機。

舉例來說，印象中我家的次男，國中之前的在校成績都比長男低。我因為有點擔心，所以曾經表示要教他功課，但他馬上回我一句「不用。」（笑）

當時我心想這孩子應該對讀書沒興趣吧？如果他能找到自己喜歡的事就好了，所以就決定不和他提起成績的事，好好地觀察他的狀況。

但是在某一天，他的自律開關突然打開了。

似乎是因為總是一起打鬧玩樂的好友得到了高爾夫大賽優勝，他發現這位好友正以職業高爾夫選手為目標，在別人看不見的地方努力耕耘這件事，因此覺得自己很丟臉，便開始積極主動地用功學習。

即使在家，我也不太會常跟孩子講話，孩子來諮詢煩惱的次數也屈指可數。就連兒子離家獨立後，我也很不喜歡他們定期回老家（笑）（畢竟我白天很忙，必須珍惜和內人相處的時間）。

有些父母可能會煩惱「我家的孩子什麼話都不跟我們說。」但我都會回答「不需要在意。」

因為親子關係不密切並不是什麼壞事。

當然，這並不表示親密的關係不好，而是培養孩子和這件事沒什麼太大的關聯。

反而，如果孩子的狀況是「無論父母說什麼都很聽話」，父母或許就要有點危機感會比較好。

在今後的環境中，孩子必須要養成質疑「理所當然」的習慣。

不是直接遵守父母和老師說的話，而是要有「為什麼要做那種事？」「沒有更有效率的方法嗎？」等的探知能力。

然而，對父母言聽計從的孩子，並不具有那樣子的觀點。

這並不表示會無畏反抗的孩子比較好，擁有看淸事物本質的寬廣視野，對孩子來說是有其必要性的。

書籍介紹

本文摘錄自《日本校長打破傳統教育框架！培養孩子的生存能力父母可以做的事：廢除功課、取消段考，掀起日本教育革命的名》，和平出版

作者：工藤勇一

譯者：劉姍珊

「養育孩子的真正目的」是什麼？改變學校中所謂的「理所當然」的校長試著思考育兒中所謂的「理所當然」。東京都千代田區立麴町國中的校長工藤勇一，因實行一系列教育改革而受到媒體大眾的矚目，例如：取消回家作業、期中及期末考試、班導師制度，以及服裝儀容檢查等公立學校理所當然的制度。

帶動日本教育界一波「麴中革命」的工藤勇一，同時也是一位對養育孩子有著諸多煩惱的父親。他回顧自己養育孩子的方式，整理成37則教養觀，希望帶領大家一同思考「對孩子而言最重要的是什麼」。

Photo Credit：和平

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航