《手繪中國建築漫遊史》：頤和園、圓明園，體現中國傳統造園藝術最高水準

文：張克群

頤和園

慈禧太后曾在這裡散步

頤和園在北京城西北11公里處，占地面積約290公頃，水面占75%。早在元代便有人開始在這裡經營園林，那時山稱甕山，湖叫金海。

清乾隆十五年（1750年），為了慶祝皇太后六十大壽，改甕山為萬壽山；又疏浚湖泊，擴大水面，在湖東築堤，將其命名為清漪園，成為供皇家遊賞的園囿。清咸豐十年（1860年），清漪園被英法聯軍燒毀。1884年，光緒為了討好慈禧，下令重修此園，並改名頤和園。1900年，頤和園又遭八國聯軍破壞，文物被搶走，很多建築被燒掉。三年後再次修復，但後山的藏式寺廟等多處建築因無力恢復，至今仍保留著不少殘垣斷壁。唯有琉璃塔一座，即佛香閣，屹立山間。

佛香閣建在極其高大的石臺之上，是全園的景物中心，也是俯瞰全園的最佳位置。在建園（清漪園）之初，乾隆皇帝的設計是在這個位置建一座九層寶塔，名字都取好了，叫延壽塔。建到第八層時，乾隆親自實地監工，發現這座塔太高太瘦，鎮不住整個萬壽山，毅然決定拆去，才有了今天這座41公尺高的佛香閣。可見，乾隆是個極懂建築又勇於改正的人。從此，佛香閣不但成了整個頤和園的鎮山之物，從某種意義上來說，也是北京的代表性建築之一。幾乎從頤和園的所有地方，你都可以看見這個龐然大物。

PhotoCredit:原點

登閣四望，南有水波浩渺中的龍王廟島（又稱南湖島）和十七孔橋，東有高下參差的知春亭、文昌閣和玉瀾堂，西面的西堤六橋倒影婆娑，遠塔剛直，近田碧綠，真是美不勝收。

最值得稱道的，是頤和園所採用的借景手法。這移山借景的手法以及運用之妙，是其他園林難以比擬的。遠借西山，中借玉泉山的玉峰塔，近借西邊的湖泊，使得頤和園在感覺上比實際大很多！

前山裡還有幾組建築，其中最好看的是畫中游，最神奇的是銅亭。

銅亭正名寶雲閣，是由207噸銅澆鑄而成。其細部完全仿照木結構，令人叫絕。銅亭因為銅不易被燒化而躲過了英法聯軍的火焰。亭內那兩噸重的供桌曾被侵華日軍搶去，打算從天津運走。1945年日本投降後被追回，現今安放在原處。

東起邀月門、西至石丈亭的728公尺長的長廊，按建築的間數（四柱為一間），共有兩百七十三間。間間雕梁畫棟，並繪有一百八十七個故事。

下面是我臨摹的四幅畫，請欣賞。說不定以後你逛頤和園時，能在長廊裡找到它們。

PhotoCredit:原點

長廊西端的湖裡，有一艘開不動的船：石頭船。它的學名叫清宴舫，老百姓都叫它「石舫」。這是一個學西洋式學得很不徹底的東西。西堤以東的南湖上有龍王島，上建祀龍王的廣潤靈雨祠，又稱龍王廟。島東的十七孔橋與東堤相連，是從萬壽山南望的重要對景。東岸有一銅牛，端坐岸邊翹首西望。據說牛是鎮水之物，有它在，無水患。

PhotoCredit:原點

說到水，就不能不提橋。頤和園總共三十多座橋，其大小、形狀、材質均不相同。光是看橋，就足夠你看上兩天的，你信不信？

從前，頤和園雖然是皇家獨享的園子，但除了東面、北面以外，為了貼近自然，西面、南面竟然沒有圍牆。直到乾隆四十五年二月，巡邏兵抓住一名老百姓。一開始以為是什麼壞人，後經審判，才知道他是住在附近的普通農民，完全是誤入園林深處。為了安全起見，後來才建了一整圈圍牆。

頤和園是中國現存最大的皇家園囿，既有完整的總體設計，又有構思精密的建築和景物布置，體現了中國傳統造園藝術的最高水準。說它是現存古典園林中絕無僅有的瑰寶，絕不是吹捧。去北京而不去頤和園者，極少。

圓明園

歷經劫難的皇家園林

圓明園在西郊頤和園之東，原來規模不大，清康熙四十六年（1707年），康熙皇帝曾把這裡賜給雍親王做了私家花園。雍正即位後大加擴建。乾隆皇帝於乾隆二年（1737年）再次擴建，增加了仿江南名勝的圓明園四十景，隨後又在東面新修了長春園，在南面合併若干王公私園，建成了綺春園（後改稱萬春園）。圓明園、長春園、萬春園三個園子，合稱「圓明三園」。

圓明三園裡絕大部分都是中式建築，它們的設計師是清代御用建築師雷家，人稱「樣式雷」。但進行總體構思的則是皇帝本人，尤其是雍正皇帝，他在這裡傾注了大量心血。只有「西洋樓」和「水法」是義大利傳教士郎世寧仿法國洛可可式構圖設計的。當初他要用女人的裸體雕像做噴水池邊的裝飾，方案都做好了，呈上去御覽。雍正一看嚇一大跳：「女人不穿衣服！這還了得啦！給我換成動物！」這才有了十二生肖的銅質獸首噴泉。

圓明三園前後歷經一個世紀的修建，共有千餘景點、上萬座大小宮殿。它的面積足有五百個足球場那麼大！

PhotoCredit:原點

這樣的規模，無論在中國還是全世界都是空前的，在當時即已聞名中外，被譽為「萬園之園」。圓明三園是清廷不遺餘力，窮極匠心，傾全國人力物力財力所建，反映了清代建築、裝修、造園的最高水準，且聚集大量財寶於此。

咸豐十年（1860年），英法聯軍動用了一百七十艘戰艦、兩萬名官兵，在名叫額爾金（Elgin）的「英國特命全權大使」，以及名叫格蘭特（Grant）的法國軍官帶領下侵入中國。八月打天津，十月打北京。

PhotoCredit:原點

清軍雖做了殊死抵抗，卻因大刀無法與火槍火炮對打而屢戰屢敗。九月二十一日通州以西八里橋一戰，清軍以五萬名士兵對英法聯軍一萬多名士兵。結果千餘名中國兵陣亡，八里橋下血流成河！

當時傳言，英法聯軍打下通州後，本打算直接打北京城。這時出了個漢奸，名叫龔橙，是大文學家龔自珍的親兒子。這個敗家子是英國領事館的「記室」，不管是不是心甘情願，反正是他透露了什麼地方有寶物，還服務到家地帶他們到圓明園。

駐紮在附近的清朝軍隊，在僧格林沁帶領下「望洋而逃」，僅剩少量守園的太監，哪裡是荷槍實彈的洋兵的對手！在他們全部遇難後，十月六日當天，圓明園被占領。從八日到十日，聯軍在圓明園裡進行了三天的大搶掠，凡能拿走的都拿走了，拿不走的則打得粉碎！沖天的大火燒了三天三夜，灰塵則在空中飄蕩了一個星期。當時在園中尚有三百多名無家可歸的太監、宮女，見大火燃起，無奈之下，跑到了他們認為最神聖的皇家祖廟裡。結果三百多人竟活活地被燒死在屋裡！

這些國寶凝聚著中國匠人的心血，至今還放在大英博物館裡，放在大亨們的客廳裡。

因為建築全部倒塌，寶物有影無蹤，圓明園至今無法恢復原貌，現被闢為遺址公園。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《手繪中國建築漫遊史：建築大師梁思成弟子，300個中式建築故事一次講透！》，原點

作者：張克群

【作者介紹】

張克群，生於德國柏林，4歲時隨父母回到中國。清華大學建築系，中國國家一級註冊建築師，為建築大師梁思成弟子，現退休定居美國。除了建築作品，另有小說體傳記《飛》、《藝術人生》等。

【本書特色】

本書以輕快易懂的方式，介紹並收錄中國300多處別具特色的經典建築，從皇家宮殿、廟宇、園林、陵寢、民間建築與民居、紀念建築、商號、佛教石窟……作者運用精彩的手繪圖解，以及建築故事、文化歷史等角度切入，提供建築感興趣的入門者，與建築方面的從業者，做為欣賞、理解中國建築的必備指南。

PhotoCredit:原點

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航