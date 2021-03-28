《手繪世界建築漫遊史》：古埃及、古希臘建築各有什麼特色？

文：張克群

古埃及建築

古埃及文明是目前所知的人類最早的文明，約西元3100年前建成統一國家。

早王朝時期（約西元前三十一世紀至前二十七世紀）逐步形成集權統治。到了古王國時代（約西元前二十七世紀至前二十二世紀），確立以法老為首的中央專制政體，後來王國分裂。中王國時代（約西元前二十一世紀至前十八世紀）再度統一。

由於尼羅河兩岸沒有大片的森林，早期埃及的房子也多用蘆葦建造。這種東西是保存不久的，住著也不大舒服。西元前2600年以後的埃及建築，開始用石頭建造，使得我們今日看到的埃及古建築都是石頭造的。

可別以為石頭建築一定是傻大黑粗。在早王朝末期（西元前2800年以後）有了青銅器，埃及人便用這些比石頭堅硬的工具，在石頭上刻出細緻美麗的花紋。有的比今天用電動工具磨出來的石雕都細緻。下頁列舉的是四種柱頭，你看，那柱子多華麗。仔細看那花紋，還可以看出仿蘆葦的紋路。

Photo Credit: 原點

古埃及人認為，人死了之後，只要把屍體保存好，三千年後就能在極樂世界裡復活。這比我們的「二十年後又是一條好漢」等候的時間長多了。因此，他們的陵墓、木乃伊，都是精心打造的。當然，只有法老及祭司等上流社會的人才能有這待遇。西元前四世紀的臺形貴族墓看上去有點像祭祀的大堂，只是沒有窗戶。

至於國王（他們叫法老）的陵墓，就是我們所知道的金字塔了。那個規模大的，不知用了多少奴隸，運了多少土來，才能用大石頭塊兒砌成好幾個幾十公尺高的大四棱錐。底下有些不起眼的小附屬物，那是入口和祭祀的廳堂。

Photo Credit: 原點

建造這些大錐子的目的是顯示法老的偉大。金字塔一般建在沙漠邊緣，在好幾十公尺高的臺地上。對於一望無際的沙漠來說，只有這種簡潔而又高大、穩定的形狀，才能站得住腳，才有紀念意義。

因為不瞭解自然，先民們總是被颳風下雨打雷地震一類的自然現象，弄得莫名其妙且害怕。就跟孩子似的，一害怕就要找媽。古埃及人找到的最早的「媽」是太陽。你看，她不但高高在上，而且威力無窮。給太陽蓋個祭祀之處，有事好有地方求她去，這就是建太陽神廟的初衷。

埃及的太陽神廟建築有兩個重點：一是大門，這是民眾舉行宗教儀式的地方，裝飾得富麗堂皇；二是大殿，這是國王和貴族朝拜的地方，想來他們是要求神給點特殊照顧，還不能讓外人聽見，因此幽暗威嚴。個別特愛不朽的國王還把自己的形象刻在柱子上。其中最大、最著名的神廟是卡納克（Karnak）阿蒙神廟和盧克索（Luxor）阿蒙神廟。

Photo Credit: 原點

這兩座神廟都是滿滿一屋子的大粗柱子，讓你身處其間喘不過氣來。卡納克阿蒙神廟中央的柱子直徑3.75公尺，高21公尺；其餘的柱子直徑也有2.74公尺，高12.8公尺。但柱間距卻只有6公尺。之所以用這樣密集的柱子，一方面是上頭的大梁也是石頭的，使得跨度不可能大；另一方面主要還是要營造一種神祕、壓抑的氣氛，讓你對神產生敬畏。

在這兩座龐大的神廟之間，有一條一公里長的石板大道，兩側排列著獅身人面的石雕，跟明十三陵的神道類似，非常壯觀。

古希臘建築

西元前八世紀，在巴爾幹半島、小亞細亞半島西岸和愛琴海的一些島上，建立了一些城邦國家，被統一稱為古希臘。

別看他們沒統一成一個國家，若論起對歐洲文化、歐洲建築的貢獻，那可是稱之為「搖籃」的。歐洲的文明就是從這個大搖籃裡搖出來的。

古希臘人是泛神論者。他們信奉的神太多了。我們常聽說的有宙斯、阿波羅、雅典娜、波賽頓（Poseidon）等等。因此各類神廟是古希臘建築裡最常見，也最值得稱道的。西元前六世紀，古希臘人在小亞細亞建立的大城市以弗所（Efes），那裡的阿提米絲（Artemis）神殿極有代表性。這個廟的立面怎麼看怎麼眼熟。確實，後來的希臘、羅馬乃至許許多多歐洲的神廟，都是跟它學的。粗大挺拔的柱子、三角形的山花，就是這類神廟典型的立面。

由於神廟或其他性質建築的功能各不相同，但大體的結構總是密密麻麻的大柱子，怎麼讓人對它們的區別一目了然呢？古希臘人想出了用不同的柱頭來解決。這就好像我們人的身子、手臂、腿都差不多，最不同的就是臉了。兩人一見面，絕不會看腳丫子或手臂來確定誰是誰，而是看臉。柱頭，就是建築的臉。

阿提米絲神殿上所用的柱頭還不是很標準。自此以後，建築師們慢慢完善了柱頭的形式。

古希臘基本柱式有三種：多立克（Doric）、愛奧尼（Ionic）和科林斯（Corinthian）。這三種柱式非但柱頭大不相同，柱身的長細比也不同。多立克式的最為粗壯（柱徑：高度＝1：5.5左右），表現的是孔武有力的男人。它的柱頭是倒立的圓錐臺，常用在紀念性建築上。愛奧尼式比多立克式苗條些（柱徑：高度＝1：9左右），象徵的是女人。這種柱頭是兩個精巧柔和的渦卷，常用在文藝性建築，如劇院、禮堂等處。科林斯式的柱頭用了忍冬草的葉片，柱身比例同愛奧尼式，但看起來花哨多了，也多用在歌劇院等藝術表演場所的建築上。

後來，古羅馬消滅了古希臘，但繼承了古希臘的文化，包括建築和柱式。隨著古羅馬的擴張，柱式幾乎影響了大半個地球的建築。中國清華大學大禮堂的柱子用的就是愛奧尼式。記得我剛上大學時的建築渲染課，水墨渲染畫的就是愛奧尼柱的渦卷。

有了美麗而規範的柱式，該付諸實踐了。西元前五世紀（相當於中國的春秋時期），古希臘的經濟已經很發達，除了奴隸之外，有手藝的、有地耕種的形成平民階層。這幫人生產積極性比奴隸高多了，因而文化也達到前所未有的高水準。著名的雅典衛城就是這時建成的。

雅典做為希臘若干小國的盟主，顯得特別重要，也特別有錢。有了錢就大興土木，建了雅典衛城。

雅典的名字是怎麼來的呢？

在古希臘傳說裡是這麼說的：智慧女神雅典娜希望以自己的名字命名，而海神波賽頓也要爭冠名權。他們為此打了起來。敢情神的名利思想也不小。

後來，萬神的頭兒宙斯出面調停。他讓雅典娜和波賽頓各送給人類一件東西，誰給的最有用，就用誰的名字。

波賽頓用他那巨大的三叉戟從岩石裡戳出一匹戰馬來，讓人騎著牠去打仗；雅典娜則用她的長矛在石頭上杵了個洞，洞裡長出一棵橄欖樹來。人們都歡迎這棵象徵和平與豐收的樹。於是，宙斯判定用「雅典」這個名字稱呼這座城市，從此，油橄欖長滿了希臘的山嶺。

這個「衛城」的功能其實並不是打仗，而是舉行宗教和政治活動。

它的建設意圖之一是讚美雅典，讚美它歷次戰勝侵略者的勝利；二是吸引各地人前來參觀，以繁榮雅典；三是給工匠們找活兒幹，省得他們閒來無事鬧騰。當時的總管還限定使用奴隸的數量不得超過工人總數的四分之一，這使得自由民積極性大為高漲，把聰明才智都用在衛城的建設上，才建出美輪美奐的、馳名世界的雅典衛城來。今天，去希臘而不去雅典衛城的，就好像到中國不去故宮一樣。

Photo Credit: 原點

Photo Credit: 原點

雅典衛城的底座是由平頂岩構成，海拔150公尺。當初，衛城的建築群規畫完全是按照市民遊行的順序建造而成的。

最先看到的是一面8.6公尺高的石灰岩大牆，牆上掛滿了歷次戰爭（尤其是戰勝波斯的那場）的戰利品。再往前走便是山門了。這是一個很規矩的五開間的石頭建築。為了強調其嚴肅性，使用多立克式的柱子。

進了山門，就看見立在1.5公尺高的臺子上，9公尺高的雅典娜銅像。

雅典衛城裡最大、最重要的建築物是帕德嫩（Parthenon）神廟，也叫雅典娜神殿。為了突出，把它放在衛城的最高處，從哪兒都能看見的位置。這個巨大的白色大理石建築有8×17＝136根多立克式的柱子，和巨大的三角形山花。東面的山花上雕刻著雅典娜誕生的場景，西面的雕刻是雅典娜和波賽頓爭奪冠名權的故事。

Photo Credit: 原點

在帕德嫩舉行完每四年一次的祭奠儀式後，人們來到由六個女神充當柱子的伊瑞克提翁（Erechtheion）神廟前。這裡原本是雅典娜和波賽頓比賽往岩石上杵窟窿的地方，後來建了這座精美的小廟，用以儲藏聖徒的遺骨。

雅典衛城建於西元前五世紀，風雨飄搖了兩千五百年，大多數建築物早已不存在。我十年前去的時候，只有沒了頂子的帕德嫩神廟還凸立在高崗之上，雅典娜像早就沒影了。伊瑞克提翁神廟的美女柱子已是複製品，原物裡有五個在衛城博物館，一個在大英博物館。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《手繪世界建築漫遊史建築大師梁思成弟子，100座世界建築故事一次講透！》，原點

作者：張克群

【作者介紹】

張克群，生於德國柏林，4歲時隨父母回到中國。清華大學建築系，中國國家一級註冊建築師，為建築大師梁思成弟子，現退休定居美國。除了建築作品，另有小說體傳記《飛》、《藝術人生》等。

【本書特色】

本書以建築師之眼，直接帶你看懂每一座古建築的重點角落，結合作者的體驗觀察，敘說建築特色與背後埋藏的文化與故事。透過192張手繪圖和實景照片，無論是埃及金字塔、羅馬競技場、聖索菲亞大教堂、羅浮宮，或是日本的法隆寺……用圖文結合的方式介紹橫跨4000年，100個不可不知的世界著名建築。

PhotoCredit:原點

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航