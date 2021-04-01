【書評】《無星之海》：在生命的延續和死亡的必然性之間，我們都是星塵和故事

妳相信神秘的、奇異的、不可能的或不可思議的事物嗎？其他人斥之為夢境和想像的事物，妳相信他們實際上存在嗎？妳相信童話嗎？

艾琳・莫根斯坦（Erin Morgenstern）暌違八年的《無星之海》結合所有令喜愛閱讀之人傾心的元素，猶如一則神話傳說，卻並非發生於很久很久以前，它誕生在一個平行時空，屬於相信童話、相信想像、相信夢境、相信不可思議之事物的人們，彼處是一個由無數故事構成的地下迷宮，錯綜複雜，閱讀足跡一塊一塊點亮未知，但是這處迷宮瞬息萬變，時間顛倒錯置，定義故事的不再是結局與開端，往往結局就是開端，但相反地，開端是否為結局呢？身為讀者的我們則必須自行追尋。

或許多數人可能會自動想到「書中書」或「後設小說」等詞彙，甚至是伊塔羅・卡爾維諾（Italo Calvino）《如果在冬夜，一個旅人》所開啟的文學形式，但他也偏偏問道：你以為每個故事都必須有開頭或結尾嗎？

也因此，《夜行馬戲團》作者再展浪漫綺麗的魔幻童話筆觸，以極其優美的辭藻探索故事之中、故事之下、故事之上以及故事之外的故事，有時故事孕育出故事，有時故事包覆著故事，不但視角切換自如，也打破過往種種敘事框架，帶來一場牽起眾多文學虛空與此片「無星之海」的閱讀探險體驗。

當初沒有勇氣開啟的門，從此徘徊不去，原來每一扇隱藏的門都藏有進入另一處時空的鑰匙，某些門後的主角是熟悉的自己，某些門後是在未來或過去即將相遇的人事物，某些門後的生離死別更像是冥冥中注定好的命運；而薩克里就因無意間在圖書館捧起一本名為《甜美的憂傷》的舊書，一頭跌入了陌生的兔子洞，成為一隻尋尋覓覓的兔子，找尋三樣消失在時間裡的東西：一本書、一把劍、一個人，這三樣東西指著同一個心之所向，那位以王爾德筆下人物為名的迷人男子，緊緊牽動他暫時難以理解的現在、過去與未來。

電影《范保德》曾有過一段相當耐人尋味的台詞，他說，「所有你想聽的過去的故事，都隱藏在未來；或者說，所有未來的故事，都隱藏在過去」，而地表深處的時間之河流經處皆有各自的運作規則，過去和未來交錯展開一個浩瀚的內在空間，無數古老的故事在底下兀自流轉，有時傾聽，有時低訴，有時被閱讀，有時新舊交纏，以前與以後不再由單一時間所定義，就像潮起潮落，一座海港下沉，另一座海港升起，不停循環又不停產生變異，人們依然持續前往無星之海，不出「是為了在別人的故事裡漫遊，一面尋覓我們自己的故事」，裡頭有歸屬，還有安放自我之處。

別忘了，你們兩都是星星。數十億年前星星爆炸之後，形成了這個世界。月亮、樹木，所有我們知道的東西都是星塵。所以別忘了，你們都是星塵。——《愛在黎明破曉時》

《無星之海》真正讓人思考的，是關於故事的本質。我想，那不出人、時間與命運，我們既是故事中的人，也是說故事的人；當你愛上一本書時，珍惜書頁文字的態度就像閱讀個人歷史的一部分，因為世間萬物其實都是星塵，靈魂碎片散落在蜂蜜的海洋，而聲聲呼喚你伸出手打開門扉的，則為我們之所以會對一個故事產生共鳴的原因，像是註定相遇的人，註定落下的吻。

在生命的延續和死亡的必然性之間，星塵隨風飄落，卻擁有無盡可能，死亡也許只是命運的轉彎處，故事也許從來沒有終結的時候；至於讀遍他人故事的你，是否能鼓起這份勇氣，走下未知的火車，打開神秘的一扇門，去看看這些詭異、荒唐、未知的命運，將會帶領自己前往何方呢？

「我們都是星塵和故事。」

We are all stardust and stories.

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航