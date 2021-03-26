國民黨公投小組決定4月起全台百場宣講，環團：未與任何政黨結盟

＊國民黨主席江啟臣與立委林為洲月初率領車隊掃街，宣傳反萊豬公投案。

為了推動「反萊豬」和「公投綁大選」2公投案，國民黨「828公投任務推動小組」今（26）日召開首次會議，敲定與公民團體攜手合作，邀請政府辯論；並從4月10日起以街頭宣講的形式全台遍地開花，希望8月28日當天公投日的投票率能達到5成，讓公投案順利過關。

不過主導藻礁公投案的環團則聲明，他們沒有和國民黨結盟，外界傳「反萊豬、護藻礁」的公民平台也不存在。

全國宣講超過100場，衝5成投票率

（中央社）國民黨公投任務推動小組今日召開首次會議，決定4月10日起，在全國舉辦超過100場宣講活動，希望8月28日有更多民眾出來投票，讓公投案順利過關。

除中選會已公告成案的核四公投外，國民黨推動反萊豬、公投綁大選2項公投案，以及環保團體提出的藻礁公投都已將第二階段連署書送交中選會，若中選會公告成案，8月28日將舉行4項公投案投票。

為推動公投，國民黨成立828公投任務推動小組，由黨主席江啟臣擔任召集人，國民黨秘書長李乾龍與國民黨立法院黨團總召費鴻泰擔任副召集人，立委林為洲擔任執行長，今天中午在黨中央召開第一次小組會議。

國民黨文傳會主委王育敏會後轉述，今天開會決議全力宣導反萊豬、公投綁大選2項公投案，希望8月28日有更多人民出來投票，讓公投案順利過關。

她說，國民黨將深入基層宣傳、提供平台讓庶民發聲，並結合社團到不同領域宣達理念，預計4月10日舉辦首場宣講活動。

負責與各公民團體聯繫的林為洲受訪表示，會再與公民團體開會，分配工作，希望組成828反萊豬大聯盟，建立平台，讓更多人民參與，也可能包括民眾黨。

林為洲指出，4月10日起將在全國遍地開花進行街頭演講，至少舉辦超過100場，也計畫在公投前舉辦2場大型造勢，希望拉高公投投票率至5成。他說，只要人民願意發表反萊豬的看法，國民黨會協助提供平台。

將與公民團體共組平台，要求政府辯論

林為洲昨天已與公民團體開會達成合組公民平台，以及要求政府辯論萊豬、藻礁議題等共識，林為洲說，今天會中大家都不反對辯論。

珍愛藻礁公投小組發出聲明強調未與任何政黨結盟，林為洲表示，尊重珍愛藻礁公投小組的說法；公投案要過關，公民團體的參與是勝負關鍵，多項公投在同一天投票會產生「共伴效應」，希望能與藻礁團體相互幫忙。

《中央社》報導，林為洲昨天中午邀請反萊豬、護藻礁的公民團體開會，盼能先蒐集公民意見，在26日的公投任務推動小組會議上討論。

與會者表示，林為洲與公民團體達成2項共識，包括國民黨會繼續與公民團體合作，組成公民平台，同時邀請其他支持反萊豬以及護藻礁的在野黨加入，全力推動公投案。與會者說，面對公投案，民進黨4月將開始到各地舉辦說明會，國民黨除已決定下鄉宣講外，也打算向政府下戰帖，針對反萊豬、護藻礁等議題，邀政府辯論。此外，國民黨也預計結合公民團體，舉辦2場大型公投造勢活動。

環團：未與任何政黨結盟

根據《蘋果新聞網》報導，國民黨已經跟反萊豬、環保團體等公民團體開會，決議在公投作戰上聯盟；未來組成「反萊豬、護藻礁」（名稱暫定）的公民平台，國民黨作為其中一員，全力推動公投案過關。

不過珍愛藻礁公投小組對此發表嚴正聲明指出，報導顯有誤導，珍愛藻礁公投小組並未參與該報導所述在25日中午與國民黨的會議，事前也不知情；珍愛藻礁公投小組目前並未與任何政黨結盟或聯盟，對於未盡查證義務的報導造成社會各界的誤解，感到痛心、遺憾。

Photo Credit: 中央社

另公投小組成員正式確立日後組織名稱為「藻礁公投推動聯盟」，主張保護藻礁，不分藍綠，歡迎所有用心保護藻礁、支持藻礁公投的人民，也歡迎所有真正有意願保護藻礁、有紀律、重合作並付諸行動的團體。

聯盟歡迎根基於事實的討論，厭惡任何非根基於事實的影射、抹紅，譴責任何試圖操弄藍綠情緒而從中獲取私益的有心人士；也呼籲社會大眾，珍惜公民投票制度，唾棄試圖悖離事實操弄藍綠情緒的網路側翼或朝野政客。

而民進黨日前也拍板，4月起將啟動全台300多場政策說明會，4月11日以黨內300多名黨公職為對象的首場說明會，將由蘇貞昌作為主講者，屆時蘇貞昌也將對黨公職清楚說明執政黨因應8月公投的態度與作法。至於民進黨是否會提出「公投對案」，按照公投時程，4月10日將是最後決定日期。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺