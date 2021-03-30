朱家安：「比賽就是要贏嗎？」我沒有答案，不過我有一個可以對評審造成困擾的寫法

文：朱家安

「台大哲學桂冠獎」是台大的論說文比賽，已經辦了十一屆，每年學生都可以從幾個題目裡選自己感興趣的來寫文章參賽。今年其中一個題目是「比賽就是要贏嗎？」我受邀去講前導講座，分享我對這個問題的理解和一些思考方向，我把講座內容整理在下面。

我自己沒有什麼參加競賽的經驗，所以事前請教了一些朋友，也開了Clubhouse room蒐集意見。以下許多論點來自陳茻、張智皓跟3月2日參與Clubhouse討論的朋友，感謝他們。

「比賽就是要贏」？

有些對於比賽（game）的分析可以支持這說法。例如過去介紹過的哲學家休維爾的看法，這看法的一個粗略版本或可表達成，當你玩遊戲，代表：

遊戲的初步條件 你基於內在動機去 遵守實用上不必要的規則 來試圖完成規則規定的目標

每個遊戲／比賽都有規則，如果我純粹是要讓籃球通過籃框，我會找一個梯子架在籃球架旁，然而這違反籃球規則。打籃球不只是要讓籃球通過籃框，而且是要「依循特定的實用上不必要的規則」來完成此目標。不要說梯子了，你也不能帶球走步、兩次、在禁區待超過三秒、毆打裁判。

若要「試圖完成目標」才算是在玩遊戲，那麼給定幾乎所有比賽都可以算是休維爾定義的遊戲，也給定幾乎所有比賽的最終目標都是贏，我們似乎可以說，比賽就是要贏。

當然，這題目沒那麼簡單，看一下正反雙方需要證成的說法：

正方：比賽就是要贏

反方（一般人）：比賽不見得要贏。

反方（堅持邏輯要足夠嚴謹的人）：並非「比賽就是要贏」。

若照字面理解題目，反方只要找到一個好例子就能證成自己的論點，而正方則需要進行原則性的論證，例如上述我引用休維爾來建立的那個，其實相對不容易。

你要贏的是哪個比賽？

而且更重要的是，反方案例似乎不難想：

以退為進

在《血源詛咒》這類遊戲裡，玩家需要熟悉boss的行動才能克敵致勝。因此對初學者來說，最有效率的起始打法往往不是攻擊，而是試圖閃過敵人的所有攻擊。初學者橫豎會輸給boss，但這種打法讓玩家從落敗中學到更多，將來更有可能贏。

輸十場戰鬥，為的是贏一場戰爭，如果你認為上述案例很合理，這就是一個乍看之下為反方設計的例子。當然，你可以辯駁到底在《血源詛咒》裡打王算不算是比賽，但我相信要從上述結構去發想你認可的真正比賽的案例也很容易。

再看看另一個例子。

上駟下駟

左家右家賽馬，三戰兩勝。左家的三匹馬各自都比右家的三匹馬慢一些，左上能贏右中，但不敵右上，以此類推。

左家怎樣才能贏？

答案是讓左上對右中、左中對右下、左下對右上。左下會慘輸，但另外兩場會贏，三戰兩勝，總體也會贏。

若左家教練選了這個策略，你會怎麼評價他的判斷呢？就算你認為他是能帶來獲勝的聰明人，你也會注意到這個獲勝必須建立在左下的落敗上（雖然左下不管跟誰比大致都會輸）。這或許告訴我們「比賽就是要贏，但是有些比賽的贏比其他比賽的贏更重要」？

Photo Credit: 朱家安

哪些比賽的贏更重要？這個問題也可以問成「哪些比賽對你來說是真正的比賽？」桑德爾《成功的反思》討論現代功績社會（meritocracy）對人的影響，影響方式之一，就是讓人誤以為某些事情是重要的比賽。

功績社會案例

社會讓人容易不自覺的開始用財富和功名來衡量人的價值，當我們這樣做，可能錯失生命中真正寶貴的東西，把時間心血花在自己不真正想要的事情上。

桑德爾在哈佛教書，書中描述他看到的一些哈佛學生，從小一路競爭考上哈佛，在哈佛找機會跟別人競爭表現自己，出社會之後這種競爭心態已經改變他們看世界的方式，他們把所有能分高下的東西都當成比賽，而這讓生活更痛苦。

比賽就是要贏嗎？要將上述案例理解並運用於此題目，都可以朝向「怎樣算是比賽？」去想：哪些事情算是比賽？我想贏的是哪一場比賽？我想像由這個方向，或可產生這樣的文章綱要：

〈比賽就是要贏，但生命不是比賽〉

#鋪陳：比賽就是要贏，比賽為了競爭設計，我們為了贏參加比賽。

#論點：然而，我們得搞清楚什麼時候是在比賽什麼時候不是。

#進階論點：特別是，現代社會讓人容易誤以為自己在比賽，這讓我們更不容易活出美好生活。

#結論：比賽就是要贏，但生命除了比賽還有其它東西，搞不清楚這件事你麻煩就大了。

「就是要」是什麼意思？

比賽就是要贏嗎？上述討論在「比賽」上做文章，接下來我們在「就是要」上做文章，硬要說，這個問題至少可以有這些詮釋：

#必要：獲勝是參加比賽的必要目的嗎？

#唯一：獲勝是參加比賽的唯一目的嗎？

#最終：獲勝是參加比賽的最終目的嗎？

#必然：進行比賽時人必然把獲勝當成目的嗎？

#應該：進行比賽時人應該把獲勝當成目的嗎？

每種詮釋都會為正反雙方帶來不同的舉證責任。例如，要對上述頭兩個問題給出「NO」的答案，反方可以指出：

#並非必要：某人參加某場比賽，但不以贏為目的。（想像前面的「以退為進」案例）

#並非唯一：某人參加某場比賽，除了贏還有其它目的。（這應該很好想，獎金地位形象表現之類的）

「#最終」可以用於「上駟下駟」，說明為什麼可以利用左下的落敗來獲勝，因為重要的是「最終獲勝」。

此外，接下來幾個案例可能有幫助：

輸定了

下一場對上連續十屆冠軍的隊伍而且我們的先發吃壞肚子⋯⋯

輸定了的比賽值得打嗎？

有參加過比賽隊伍的人很容易就可以想到一大堆「值得打」的理由：藉機練習、讓非先發球員有實戰經驗、了解敵方情況…等等。若上述理由合理，代表「#必要」、「#唯一」和「#必然」都不見得成立。

當然，例子也可以反過來：

贏定了

我們連續十屆冠軍，而對方的先發吃壞肚子 : )

勝券在握，會影響你的行為嗎？

比賽贏定了，不打白不打，問題是你會怎麼打。如果躺著也能贏，你會真的躺下嗎？還是你依然使盡全力參賽？若是後者，至少代表「#唯一」並不成立。

再來⋯⋯

運動家精神？

馬拉松比賽，你是第二名，其他人遠遠落在後面。忽然，第一名在終點線前滑倒了。

等他？不等他？

如果你等他，顯然對你來說「#必然」並不成立，而如果觀眾因此讚揚你，顯然對他們來說「#應然」可以被其他價值超越。

從上述案例，這樣的文章大綱呼之欲出：

〈比賽不只是贏〉

#鋪陳：比賽就是要贏，比賽為了競爭設計，我們為了贏參加比賽。

#反例1：我是說有時候啦，因為明知道穩輸的比賽我們還是會參加。

#反例2：而且有時候明知道穩贏的比賽我們還是會全力以赴。

#反例3：而且有時候我們能贏但會放棄贏…嗯。

#結論：好吧，雖然看起來比賽就是要贏，但比賽不只是贏。

所以都你說了算嘛

上面這些寫法發想，來自以各種不同方式詮釋「比賽就是要贏嗎？」題目當中的個別概念。這或許會讓一些人認為，所以這個題目就是「任君定義」，定義完答案就出來了，感覺相當隨便，不像是在誠實面對真正的哲學問題。

這個顧慮確實存在，但並沒有看起來那麼嚴重。首先，這些詮釋並非毫無規則，或許你可以把比賽的定義擴張到包含學測和指考，但應該不太可能把比賽定義成吃宵夜，而且不管你想怎麼界定，在文章裡都必須說明這些界定合理，天下沒有白吃的午餐，也沒有毫無代價的定義。

再來，有時候透過恰當的界定，我們可以從這個題目看出有意義的問題，例如桑德爾關心的「功績社會是否讓我們變得容易一輩子以比賽心態過活，因此難以活出美好人生？」，又例如前述關於運動家精神的討論。

為了深挖有意義的問題，有時候哲學需要想像力，但想像力並不是毫無規則免費使用，因為你的論證還是必須受到其他人的考驗。

最後我想分享幾個例子，我沒有為這些例子搭配寫法，但覺得它們很有趣。

在2019年的論文〈Games and the art of agency〉裡，哲學家C. Thi Nguyen提到兩種玩遊戲的情況。

派對遊戲：蓋布袋

每個人用紙袋套頭，摸索著試圖把別人的紙袋取下。失去紙袋的人就輸了，要到旁邊「罰站」。

「贏」是目的嗎？

照Nguyen的描述，在「蓋布袋」裡，最好玩的一幕就是有人獲勝的時候，那個不知道自己早已獲勝的傢伙，會戴著紙袋繼續摸索尋找其他人，而其他落敗的人會站在牆角，屏息憋笑。若你參加「蓋布袋」，你一點也不會想真的贏，但你最好依然在遊戲進行中盡全力去玩，因為這樣才好玩。

消遣の羽球

你跟伴侶每週三打羽球，你們都不強，但覺得有趣且健康。你得到一個機會可以輕鬆快速的提昇羽球技巧，屆時你將能輕鬆擊敗伴侶。

好技巧，不學嗎？

若你參加週三羽球活動的目的是有趣和健康，自然你會在每個週三奮力打球爭勝，因為放水就不好玩了，而且也會減損鍛鍊身體的效果。然而，若你參加週三羽球活動的目的是有趣和健康，而且你也沒有想要參加其他羽球比賽，那你就不會想要提昇技巧，因為這樣反而會讓週三的羽球活動不好玩。

綜合上述，你在比賽中必然會為了獲勝盡力，但在比賽之外，你並不會做什麼事情讓自己能輕鬆獲勝。這個例子告訴我們，關於比賽、獲勝和目的，有一些東西需要釐清。

這個boss的設計當然不是要你「鬥智」引他墜崖，而是要正大光明打。然而，如果贏是最重要的，甚至是唯一重要的，那利用bug引他墜崖似乎才是正解⋯⋯是嗎？

結論與悖論

所以，比賽就是要贏嗎？我沒有答案，不過我有一個可以對桂冠獎評審造成困擾的寫法，想像你交出去的稿子就是這樣兩句話：

比賽就是要贏嗎？╱葉大雄

比賽就是要贏嗎？當然不是，這篇不可能得獎的參賽作品就是證據。

如此一來，不管評審有沒有讓你贏，至少乍看之下，都會有一個矛盾需要處理 : )

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰