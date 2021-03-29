衛服部力推《醫療事故預防及爭議處理法》，恐怕有傷害民間醫院自主性的疑慮

衛服部近期力推《醫療事故預防及爭議處理法》（簡稱《醫預法》）草案，而立法會也將針對此草案進行審議，該法案最主要的目的在於當出現醫療糾紛時，透過制度性的安排來保障醫病雙方及其家屬的權利，這是整體醫療法規最重要的拼圖。

上一屆立院順利通過《醫療法》第82條修正草案後，醫事人員民事及刑事過失責任的構成要件及裁量事項已確立，《醫預法》則有事故發生後的調處作用，讓醫療糾紛能有完善的法規保障下進行協調與調解，該草案立意良善當然必須給予鼓勵，但是針對目前提出的草案版本，來看仍有需要再斟酌的地方。

醫療紛爭風險管理與公正第三方的疑慮

醫療事故的預防涉及醫療專業的判斷，換言之，如何降低事故發生不應當透過法律來明定，這自有在相關醫療標準作業及專業訓練下的要求；而如果是針對醫療事故，無論是意外造成，或是醫療過程出現故意的人為因素，這本當在是《醫療法》有其究責的規範，放在《醫預法》確實有其突兀且不合理。

通常事故發生已有事實結果，如何預防才是更有法律邏輯的問題，倘若本草案的立法宗旨在於醫療事故爭議的處理，那麼防範事故發生應當不是重點，否則將會徒增法規疑慮。

當然，妥速處理醫療爭議是本草案要立法的重要目標，通常醫療糾紛大多是相當棘手的爭議，病人、醫療人員、家屬都是心力交瘁，面對爭議都會有程度上的心理壓力；然而，在資訊不對等及專業落差之下，過往的調解容易擴大衝突，而無法妥善處理爭議，甚至相關權益無法得到保障。

因此，《醫預法》的草案內容便制定透過公正第三方來進行諮詢與評析，以做出客觀的醫療疏失判斷，進而釐清爭議的真實面，這猶如球賽中的電視輔助判決，透過電視畫面的重播，再經由非當事人的其他專業裁判進行判決。

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不過，該草案中的第四條及第九條都附帶著一個讓人匪夷所思的內容：「諮詢及評析不得採為相關行政處分、訴訟之證據或判決基礎」。

換言之，公正第三方所做出的審視建議及評析內容並不具法律的效力，這恐怕有違本草案想達到保障各方在醫療糾紛權益的立法用意；如果諮詢與評析無法作為行政處分及訴訟的證據意義，那麼何須由第三方來強制進行？又與有無本草案制定與否有何差別？

其實，要讓第三方所的評判角色及功能得以符合本草案的法益目標，那麼有司法的認證背書也應當具備才是，這是一個基本的原則，也是法治精神的根本認知。

醫療責任保險不應公權力強制取代民間自主

值得特別留意的是，《醫預法》草案提出「醫療業務責任保險」制度。

醫療糾紛往往會帶來龐大的輿論壓力，或衍生出高額賠償金，這不但讓醫病關係出現直接的衝突，甚至造成醫療人員沈重的負擔。

想透過責任保險、責任基金等方式來分擔醫療人員從事醫療工作時可能面臨的風險，從立法用意的角度來看確有其正面意義。只是，草案第11條中「應為其所聘僱之醫事人員投保」的強制要求恐怕會有問題，而且這無視當前醫療機構已行之多年的責任保險模式。

不僅如此，草案規範需納保的醫事人員多達14類，這對為數不少的小型醫院及診所而言，恐怕會提高經營成本，甚至不利於民眾的醫療權益。

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其實，醫療係屬具公益性的服務產業，主管機關的立法規劃，在維護社會保障的前提下，應當還是要回到醫療單位自主的認知當中，唯本草案針對主管機關的「其他應遵行事項辦法」設下了政府擁有主導的操控權，這包括規模認定、保險金額、保險契約內容及責任基金運作等相關認定與主導，恐有逾越公權力與私部門之間的界線，讓醫療機構的自主空間受損。

簡單來說，過往民間單位針對責任保險的賠償細節及契約內容，大多是自行直接和保險公司協商定之，這樣的契約精神在於取得雙邊最大公約數的利益，事實上也是目前許多醫療機構採行的方式，公權力不應該利用立法良善為由，合理化行政干預，甚至抹煞既存運作良善的運作機制。

衛福部推動《醫預法》出發點值得正面肯定，能減少醫療糾紛，且進一步同時保障醫護人員與病患家屬等各方的權利，正面的立法用意毋庸置疑。不過，同前文所述，本草案仍欠缺完善的思考，尤以在法案通過後，在落實執行時恐怕會出現與現實有巨大落差的情況，而且會徒增更多不必要的成本與代價，例如公正第三方的諮詢效力、醫療責任保險制度、主管機關的角色與作用等，顯然草案內容仍欠周全。

筆者認為，立法者應當將醫療機構既存的運作模式納入考量，而不是單以另立規則來取代之，甚至讓公權力有任意侵害民間單位的自主性，衛福部、立法院及社福衛環委員會應當審慎處理為宜。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航