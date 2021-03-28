奉勸促轉會不要成為「消費死人、欺騙活人、詐取選票」的御用機構

文：張文隆（教育工作者、歷史研究者、社會運動者、專欄作家）

媒體報導，阿美族人黃勳東3月17日癌末臨終前，促轉會親送罪名撤銷公告的公文，要讓政治受難者能清白返鄉入土為安。促轉會委員在病床旁向黃勳東說，今年3月27日的罪名撤銷儀式，二兒子會代表他出席「請他放心」，並正式告知，他的罪名已經撤銷。

這是促轉會開春以來最矯情、最噁心的代表作。

《促轉條例》第11條規定：

促轉會應於二年內就第二條第二項所列事項（一、開放政治檔案。二、清除威權象徵、保存不義遺址。三、平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解。四、不當黨產之處理及運用。五、其他轉型正義事項），以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內之任務總結報告；有制定或修正法律及命令之必要者，並同時提出相關草案。

促轉會成立三年來到底做了什麼事？坦白說，就是：「打假球、帶風向、講幹話。」

打假球

促轉會幾波的罪刑撤銷公告，根本就是撿拾其他機構的現有成果，重新包裝後再拿出來販售推銷，然後往臉上貼金說是自己的成果。而且扁政府時代已經頒發「回復名譽證書」給受難者，如今促轉會再搞個「罪刑撤銷公告」政治大拜拜，根本就是畫蛇添足，一點意義也沒有。這就是打假球。

帶風向

所謂「壓迫體制權力金字塔」，不過是把大家的常識變個把戲，然後換湯不換藥繼續拿出來推銷。

從蔣介石到軍法官的角色，這大家早已知道，不需要促轉會再來看圖說故事。促轉會明顯在採取圍魏救趙策略，將風向帶至「從蔣介石到軍法官的角色」，讓大家目光焦點轉移至此，從而忽略「壓迫體制權力金字塔」最根本部份，也就是「特務與線民」的罪責。

公布檢察官是誰能怎樣？公布法官是誰又能怎樣？受害者的起訴書與判決書，早就有這些資料。就算公布蔣介石從中扮演的角色，這同樣不是受害者及其家屬最關切的。

Photo Credit: 中央社 促轉會主委楊翠

我們知道白色恐怖有太多的冤案、假案、錯案，而這些冤、假、錯案通常是在「特務與線民」羅織下造成的，等檢察官和法官接手時，大勢幾乎已經底定了。白色恐怖冤案、假案、錯案最主要的製造者——特務與線民，竟然連一點點責任都不用負，哪怕是一絲絲微弱的道德譴責都沒有。

促轉會原本是想裝作沒聽到，現在知道不能裝了，就改採拖延戰術。舉辦公民審議會議，針對監控檔案的紀錄到底是真是假？​被監控者的隱私怎麼辦？檔案上無法辨認真偽的隱私是否公開等議題，進行多元討論。問題是目前連政治受難者本人「花大錢、親自去」，都調閱不到，所謂「舉辦公民審議會議」，根本又是在帶新的風向。

講幹話

2021年2月26日促轉會副主委兼發言人葉虹靈受訪指出，過去比較沒有辦法積極推動移除威權象徵的是國防部、退輔會與教育部，該會也一直積極與國防部協調，現在新任國防部長邱國正上任，希望再次啟動討論。

搞了三年，還在講幹話。

前述的《促轉條例》第11條不是已經清楚寫明了嗎？促轉會放著立法管道不做，成天拿協調、討論來搪塞，這不是講幹話，什麼才是講幹話？

如今上述故事，更是「三合一集大成」，跟黨國時代的官僚一個樣，想要用樣板故事表示促轉會很認真在幹。

身為促轉委員不思抓住大方向，尋思協調各部會提出方案，甚至邀請各方立場代表開「聽證會」，然後擬定法案提出解決之道。反而去做枝微末節的事情，這不是矯情，什麼才是矯情？這不令人作嘔，什麼才令人作嘔？就好像一個艦長，不指揮他的軍艦作戰，而是跑去開火砲射擊敵人，有這種艦長嗎？

奉勸促轉會不要在演戲了。你們的任務是針對：

一、開放政治檔案。二、清除威權象徵、保存不義遺址。三、平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解。四、不當黨產之處理及運用。以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內之任務總結報告；有制定或修正法律及命令之必要者，並同時提出相關草案。

趕快完成你們該完成的總結報告吧。行政命令能做，就委請行政院下令。如果該立法，就快點邀請各方立場代表開「聽證會」，然後擬定法案提出解決之道。

針對「中正紀念堂轉型」，就直接草擬特別法，因為「特別法優於普通法」，過去促轉會講的幹話就不是問題了。讓我們瞧瞧到底是哪些立法委員會投下反對票？這樣海水退潮就知道誰沒穿褲子。

至於「蔣介石銅像」一樣也可以直接草擬特別法，將全國各地（包括中正廟）的蔣介石銅像全部遷往桃園大溪的「兩蔣文化園區」；若有特殊原因，必須留在原址，那就請主管機關提出申請，經總統核可後辦理。因為「特別法優於普通法」，促轉會講的幹話同樣不是問題了。同樣，讓我們瞧瞧到底是哪些立法委員會投下反對票？讓我們瞧瞧到底是哪些單位會提出申請？然後總統又會批准哪些申請？

這樣海水退潮就知道誰沒穿褲子，且讓我們睜大眼睛看看誰在阻擋轉型正義吧。我們之所以這麼語重心長，就是不希望促轉會成為一個「消費死人、欺騙活人、詐取選票」的御用機構。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航