【異國戀徵稿】講到排外、反CCR，台灣酸民們在猶太人面前只能靠邊站

文：洪慕晴

講到排外、反CCR，台灣酸民們在猶太人面前只能靠邊站，我的未婚夫尼辛是那種虔誠，頭戴小圓帽、每天去會堂禱告、晚上研讀塔木德、不吃豬肉那種。

猶太法律規定不能與異教徒通婚，非猶太教要跟猶太人結婚只能走皈依猶太教一徒，而我們家族是長老教會，想說猶太教反正跟基督教是同一個神嘛！又不是像基督教變成拜媽祖關公等這種相差太遠，我思考了0.1秒就答應皈依了。

想要變成猶太人，你得先去找個拉比，請拉比授課，教你各式各樣的猶太律法和猶太人日常生活規矩。

尼辛幫我們找了一個南加州猶太社區德高望重的老拉比（編按：猶太人的學者，是生活中的老師和智者象徵）——布拉克拉比，第一次跟要幫我皈依的拉比見面，拉比讓我跟尼辛等了七個小時，等到我們兩人飢腸轆轆，期間還時不時不接電話，就算連絡上也試圖跟我們取消見面等等。

這麼不守時的拉比，真是太可惡了！第一印象就不好，布拉克拉比在我腦中成了一個青面獠牙的夜叉，我猜他一定像「威尼斯商人」裡面那個猶太奸商一樣壞心！

後來我才知道以上種種，都是因為根據猶太律法，拉比得拒絕你三次，如果你還願意皈依，代表意志堅定，他就會張開雙臂接納你，所以以上拉比完全是依法把我們耍的團團轉。

在布拉克拉比的會堂外從中午等到太陽下山，月光星光同情照耀我們身上，連蚊子都出現開始咬我們時，拉比終於開著他的舊舊Toyota出現。

布拉克拉比頭上沒有角、嘴巴沒有獠牙、屁股更沒有惡魔尾巴，而是流著大鬍髭、戴猶太高帽、大大黑西裝加白襯衫，像是從國家地理頻道走出來的人物一樣，拉比很親切的把面瘦飢黃走路遙遙晃晃的我們帶進他的辦公室。

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小時候教會主日學讀到舊約時代行淫的罪婦會被石頭打死，猶太人到現在也是有男女授受不親的觀念，我當然很乖巧的沒把手伸出去要握手，萬一學美國人初見面要握手，等等外面應該出現一群黑衣猶太人等著拿石頭砸我，然後拉比就跟尼辛開始用希伯來文激動的對談，應該是在討論我的皈依行程。

一般宗教聽到外邦人想要皈依第一個反應是「普天同慶＋舉國歡騰」，拉比布拉克的反應是「皺眉」加「妳最好想清楚」的說：

「你不知道全世界都討厭猶太人嗎？我們到哪裡都被人家驅趕，全世界都有反猶聲浪，就算在以色列也是沒有和平的？」

我心中的台灣魂開始燃燒，你們猶太人想來跟台灣人比慘是嗎！？

馬上反駁：

「這世界上有哪個地方是和平的？你們好歹是聯合國的會員，中國還整天想打我們台灣，他們人口佔世界的四分之一！比你們周圍的穆斯林還多吧！每次他們欺負台灣，全世界國家都不敢放一聲屁！」

拉比聽完後嘴角微揚的邀請我來上他的皈依課。

離開後，尼辛很驕傲地說，我們猶太人最喜歡辯論了，幹得好！

嗯⋯⋯看來我第一關是過了，也沒有被石頭砸，幹得好！

第一關跟拉比交手雖然過了，再來一年才是真正棘手的課題。

每個星期五黃昏到星期六天空升起三顆星星這段時間是安息日，除了不能工作、開火用電，得上會堂祈禱，既然布拉克拉比接納我了，我每個安息日得開始去會堂，走路去，安息日也不能開車，我們住的地方是繼紐約後全美最大的阿胥肯納茲猶太社區，滿街黑壓壓一群一群猶太家庭趕著上會堂。

意第緒語在這裏是第一語言，其次才是英文，希伯來文第三，所以這裡打招呼不像以色列講Shabbat Shalom。

「Good Shabbos ~ 」 「Good Shabbos！」

Good Shabbos意第緒語的「安息日愉快」的聲音此起彼落，每天猶太人在路上看到彼此就算不認識也會祝安息日愉快Good Shabbos～ （而且尾音拉長～）

只是在我跟尼辛從家門口出來，走到路上時的那一刻，滿街安息日愉快都暫停了幾秒，直到有人注意到尼辛頭上的猶太小圓帽，才帶有遲疑：

「....Good Shabbos...」

我是整個社區唯一的亞洲人，怎麼看都是外邦人的形狀，猶太男性只跟尼辛打招呼，避免跟我對到眼，婦女們則是好奇的偷瞄我，屁孩則是嘴巴開開盯著我看。

猶太會堂禮拜男女分開，中間會隔屏風或簾子，我被趕到女性區域，拿著看不懂的希伯來文祈禱書，左右看看確認自己沒有拿顛倒，猶太人禱告是要照祈禱書上面的照本宣讀，而不是像其他宗教，想跟自己的神明要求什麼就講什麼，禱告到部分還得起立、走三步或是鞠躬，超級複雜。

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好不容易撐到禮拜結束，所有猶太鄉親再度黑壓壓一片移駕到其他大廳祝禱用餐，偏偏我穿了一件黃色毛衣，想不注意到我都難，終於有幾個年輕女孩看我一個人，我看她也是鼓起勇氣跟我搭話，問我跟誰一起來的？

「喔，我跟我男朋友一起。」

接著，方圓兩公尺的猶太人全都愣了一下。

回家的路上尼辛則是訓斥我，虔誠的猶太人沒有再交男女朋友，異性之間只有相親幾次後然後訂婚結婚，以後人家問妳，得回答我們是未婚夫妻！然後躲開我過馬路習慣伸過去的手，又說，而且我們也不能在路上牽手，沒結婚之前不能有觸碰！

「好啦！反正我在猶太人看來就是不守婦道，打死我好了！石頭儘管砸過來吧！」

我自暴自棄在路上張開雙臂嚷嚷著。

其實現代猶太人已經不流行用石頭行刑了，石頭沒有像我期望的落下，只有驚慌失措的路人紛紛走避，躲開這個亞洲瘋女人。

安息日聚餐是猶太人案重要的交際應酬場合，大家每個禮拜相約到彼此家做客吃飯，排外的猶太人平常躲著我都來不及了，當然不會邀請我，不過有個崔儜拉比，不忍看我們每個像獨居老人一樣自己在家吃飯，熱情的邀請我們去他家吃安息日大餐。

「可是我女朋⋯⋯我是說我未婚妻不是猶太人⋯⋯」

尼辛跟崔儜拉比表示。

「我們家的大門為任何人敞開，除了納粹，呵呵～」

崔儜拉比手指捲捲自己的長邊落幽默的表示。

要去崔儜拉比家之前去還跟尼辛演練葡萄酒祝禱，洗手吃麵包、魚跟肉盤子刀叉... 等等族繁不及備載安息日用餐順序，禱告詞我還印出來寫上注音ㄅㄆㄇㄈ狠狠的背起來。

通常拉比家的安息日大餐都會邀請很多人，特別是像崔儜拉比這種德高望重的，當晚也擠了很多客人。

崔儜拉比家就跟一般神職人員一樣有很多經典書牆，只是客廳牆上忽然出現一個很突兀的裝飾吸引我的目光，牆上掛了超大中國風的扇子，上面有牡丹花圖樣，還有「春暖花開」四個書法字在上面。

之後的用餐儀式我也沒出錯，洗手順序跟禱告詞也順利，餐具也沒有用錯支，然後就在我要拿葡萄酒時，腳被什麼東西踹了一下。

「啊！」我不小心叫出聲。

抬頭一看是尼辛像關公一樣瞪我，其他人的目光也看過來。

猶太人用的葡萄酒是kosher（潔淨）的，有經過拉比特別處理，一旦被異教徒摸到就變成Non Kosher，得整瓶倒掉。

催寧拉比太太機靈又和藹的幫我倒酒，而尼辛趁機問拉比，牆上那個中國風的扇子寫什麼字啊？

催寧拉比：「其實我也不知道那幾個中文是什麼，是我親戚在中國做生意時買的，我覺得很漂亮就掛在牆上。」

該我上場了，剛剛差點毀了紅酒，得趕緊轉移話題，我說：「那幾字的意思就是春天到了天氣暖和，百花盛開，呵呵！」

原來是這個意思啊～眾人恍然大悟，也忘記我剛剛差點鑄下的大錯。

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只是回家的路上尼辛還是訓斥我差點污染拉比家的葡萄酒，我自暴自棄在路上張開雙臂嚷嚷著：

「好啦！反正我在猶太人看來我就是個骯髒的異教徒，打死我好了！石頭儘管砸過來吧！」

沒有人把石頭砸過來，也沒有人從陽台潑水，回應的只有狗叫聲，我再度毫髮無傷度過安息日。

自從我們去過催儜拉比家的安息日大餐後，開始陸續有幾個跟尼辛比較要好的猶太鄉親邀請我們，猶太鄉親們也漸漸習慣看到我們在他們的地盤上出沒。

春去秋來，過了沒豬肉吃、守安息日、提醒自己不要摸猶太人的葡萄酒、乳製品跟肉類不能同食的猶太教徒日子，除了布拉克拉比時不時出一些刁鑽的難題考我，這段期間我的猶太教學習還算順利。

而那些刁鑽的難題讓我娓娓道出⋯⋯

猶太飲食戒律很重要的一條「不可用山羊羔母的奶煮山羊羔」，該規定出自出埃及記跟申命記，意思是上帝認為人要有憐憫心，沒有動物願意看到自己的小孩被用原本應該拿來餵養小孩的奶一起烹煮。

所以猶太家庭會有兩套餐具跟鍋盆，一套肉品專用，一套是乳製品用，不能混在一起，連洗碗的海綿都要分開，財力雄厚的猶太家庭甚至有兩個廚房，專門煮肉的廚房，另一個則是用來料理乳製品。

當布拉克拉比恰巧路過我們家時，看到財力普普的我們有兩套餐具鍋盆，點點頭滿意的離開。

拉比還會用有技巧的方式測試我，譬如去拉比家時，招待我們一些點心美食，猶太人把食物分成六大類，麵包、水果、蔬菜⋯⋯等等，吃之前跟吃完後的祝禱感謝都不一樣，而在吃拉比端出的料理時就是我表現我把祝禱詞背的多流利的好機會。

猶太人也是個超級愛乾淨的民族，連怎麼洗手都有猶太法規定，早上起床、上完廁所、吃東西前，得用一個有雙把柄的容器，左手把水淋到右手，再還右手淋左手，重複三次。

有次布拉克拉比語重心長的抱怨，像我們猶太人這麼愛乾淨愛洗手的民族，14世紀時還被懷疑帶來黑死病，二戰時納粹還罵我們是骯髒猶太人，真是冤枉啊！

是啊！我第一遇到有立法規定洗手的宗教戒律，這麼愛清潔的民族，真是冤枉啊！我低頭看著自己洗到皺巴巴的雙手，表示贊同。

這一年的千錘百鍊，布拉克拉比看我禱告詞念的順溜、遵守安息日、沒有偷吃豬肉、手洗的皮差點掉一層，認定我會成為一個合格的猶太媳婦，召開猶太法庭，正式接納我成為神的選民的一員，預定當晚幫我跟尼辛舉行猶太婚禮。

我本人是個毫無粉紅少女心的男人婆，我心目中的完美婚禮就是在政府部門登記簽字，省錢省事省力又環保！符合我四分之一客家血統的節儉美德！

在要召開猶太法庭之前，我衝去跟尼辛說這個絕妙的主意，本來正在擬定賓客名單的他，慢慢地把筆放下，對於這個提案開始有點心動。

哼哼！這廝有純種的猶太人基因，怎麼能對這種可以得諾貝爾經濟學獎的idea不感到動心呢！

我們兩得意洋洋的跑去找布拉克拉比，告知他我們的好計畫，結果拉比勃然大怒：「不辦婚宴！？你是要讓她蒙羞嗎？」

我：「拉比......其實是我的主意。」（什麼蒙羞，我超自豪的啦）

布拉克拉比直接無視我，七竅生煙的繼續訓斥尼辛。

總之，辦不辦婚禮的事沒有跟布拉克拉比達成共識，之後，我們社區的拉比們只要遇到尼辛，就會開始遊說他得辦婚禮，不能只有簽字，然後還塞裡面有錢的信封袋給尼辛，說是會堂贊助我們的婚禮，塞的很有過年過節長輩給紅包的氣勢，推都推不掉。

「拉比！把這些錢拿給更需要的人啦！」

我們一邊閃躲一邊表示。

拉比們：「啊你們『需要』辦婚禮呀！」

拉比們說，這些對猶太會堂來講都是小錢，然後暗示我們這對不懂事的年輕人不辦婚禮，是給神的選民蒙羞！

拿人手短，尼辛口袋鼓鼓，裝滿十二支派的期望回家繼續賓客名單，尼辛跟我絞盡腦汁想出來約70個人可邀請，只是計畫趕不上變化，猶太人有個傳統會把喜帖貼在個猶太會堂的牆上，尼辛塔木德課的同學們履行傳統，自動自發的我們發出的喜帖貼上社區的各大小會堂，原本預定七十人的小婚禮，後來來了一百個。

來了很多我也不認識的人，平常把我當路邊麻雀的猶太婦女們喜滋滋跟我恭喜，也歡迎我加入這個大家庭。

「Mazel Tov!! Mazel Tov!」

Mazel Tov，恭喜的意思。

後來我跟尼桑還被舉到椅子上，跟電影裡猶太婚禮會有傳統一樣，而未婚的女孩們爭先恐後的要我給她們祝福，猶太人相信新娘的祝福有神奇的功效，而他們也相信招待新人來安息日聚餐會受到耶和華的祝福。

在我還沒變從椅子上放下來時，已經有一個猶太地產富翁，可能他平常捐給猶太會堂的錢不少，搶得邀請我跟尼辛的頭香，而其他也想邀請我們的猶太家庭擠在後面開始預定，下個安息日、下下個安息日，下下下個安息日！

天啊！我從路邊的人人閃避香蕉皮變成了香餑餑，不！我簡直成了大家趨之若鶩的比特幣！

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邀請我們去吃安息日大餐的地產富翁叫做費德曼，猶太人是最多好野人的民族，猶太社區裡有個招牌掉下來隨便可以砸到好幾個，費德曼家在這裡是我們社區的大家族，財力雄厚，有錢人中的有錢人，從大門口走到他的豪宅大概有兩個網球場長度。

費德曼太太跟她阿嬤介紹我跟尼辛是「哈旦跟卡勒」。

哈旦是新郎，卡勒是新娘，結婚完走在路上大家都會這麼叫我們。

費德曼先生忙著招呼其他客人跟費德曼太太在廚房準備時，阿嬤繼續和靄的用希伯來文跟我說話，有時才會想起我聽不懂希伯來文，揮一揮手自己笑笑，過幾秒後又忘記，拉著我講話。

費德曼家是歐洲猶太人，上一代是大屠殺倖存者，阿嬤高齡九十幾，會講七、八種語言，可是不會英文，看到我很開心，轉過去用匈牙利語叫女兒端茶，跟女婿用意第緒語下命令，用希伯來文祝福我們新婚快樂，轉過頭喝斥孫女婿費德曼先生來幫不會希伯來語的卡勒（我）翻譯。

吃飯時把阿嬤的本能發揮到最高，慈祥的要我們多吃，阿嬤的背景充滿粉色的花朵跟亮粉，臉上有溫柔的光芒，每五分鐘就祝福我們這對新人，內容當然都是尼辛跟費德曼先生有空時幫忙翻譯的。

飯後費德曼先生送我們到門外，跟我們說阿嬤今天很開心，特別是看到我嫁給猶太人，代表猶太民族又多了一位同胞加入。

嗯嗯，沒錯沒錯，我跟尼辛禮貌的附和著。

費德曼先生繼續說，阿嬤還祝福你們多子多孫⋯⋯

我跟尼辛表示，謝謝你們的祝福。

對啊，大家都會這麼祝福新婚夫妻的嘛。

然後，各位觀眾！重點來了！

費德曼先生又說：

「阿嬤說，每看到一個猶太人誕生，就像在希特勒臉上吐口水一樣痛快。」

蝦毀？！原來只是因為我今晚的存在，帶給阿嬤鞭屍的快感！

阿嬤溫柔的跟我說話時，腦子裡希特勒被口水淹沒的畫面？！

費德曼先生：

「你們也知道我阿嬤是大屠殺倖存者，她說，希特勒想要猶太人滅族，不僅沒有成功，今天又看到妳的加入，證明我們猶太人的堅強，Mazel Tov晚安，兩位。」

猶太人有各式婚喪喜慶都會公布在會堂佈告欄，我們的婚禮消息當然也被貼出來，就算當天沒來參加婚禮的人在路上會對我們喊：

「Mazel Tov！哈旦與卡勒！」

每次被喊哈旦與卡勒，都提醒我婚前男女授受不親的規定，婚後我也不用擔心石刑，開始報復性的當街牽手加上抱來抱去，恰巧經過的猶太老夫妻們一臉「年輕真好～」和藹的對我們微笑，受到鼓勵，我變本加厲的對尼辛毛手毛腳，他只能眼神死的忍受自己妻子猥瑣但是合法的性騷擾。

去完「鞭屍希特勒的費德曼家族安息日晚餐」，接下來每個安息日我們依然行程滿檔，被社區的猶太家庭奉為上賓爭相邀約，持續好幾個月不愁吃穿，有幾次我忍不住跟尼辛說，這禮拜在家裡吃安息日餐好嗎？每個禮拜的交際應酬笑的我嘴超酸的⋯⋯

原來大家這麼想要耶和華的祝福，原來大家這麼喜歡看到我時就想到鞭屍希特勒的快感。

好不容易被超級排外的猶太人接納，武漢肺炎疫情在美國蔓延，愛洗手的猶太人也知道這波不是用洗手可以避免的，邀請彼此來家裡做客的傳統暫緩，而我跟尼辛又回到只有兩人樸實無華的安息日。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航