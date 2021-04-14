【串流大人物】myVideo邵珮如：推動《天橋上的魔術師》等熱門台劇，如何「以投代購」投資台灣影視？

究竟對於台灣影視文化產業有多熱愛，一間上市上櫃企業才願意多年來持續投入上億的資金？「在還沒有得到政府的獎勵下，要先得到公司的支持才能做得下去，感謝蔡明忠董事長、林之晨總經理的支持，以及各投資人的支持，目前我們還在努力中。」台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如（Peggy）接受《關鑑評論網》專訪時，不諱言因為整個集團的大力協助，才能讓myVideo繼續加碼投資影視內容。

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這樣聽起來似乎很現實，但資金的來源確實是台灣影視產業最大的短缺問題，台灣影視圈人士就經常面臨找贊助、創投或群眾募資的困境。

以近年影視產業蓬渤發展的韓國來說，韓國電影、戲劇、綜藝、唱片、明星排山倒海般襲捲全世界，光是BTS防彈少年團在2019年的產值就高達36億美金，而這些驚人成績除了歸功於國家政策的支持與經紀公司的栽培計畫，若是背後沒有龐大資金的挹注，無論如何是創造不出如此輝煌的成就。

而目前風行的OTT（Over the Top）影音串流平台除了購片放片以外，投資影視內容也成為新的選項。如Netflix、HBO+、愛奇藝、CATCHPLAY+、Disney+等國際性影音串流平台都相繼助入資金開發影音內容，台灣大哥大的myVideo也成為台灣影視產業的天使投資人。

然而myVideo會把市場越做越大、內容越多越豐富，成為台灣最大的本土OTT影音串流平台，最初的原因都只是順勢而為。「台灣大哥大是電信公司，myVideo成立的宗旨，剛開始只是期望幫我們台灣大哥大、凱擘大寬頻、台哥大寬頻的用戶在水管上面找服務，有影視、音樂、遊戲、書…等內容，目的當然是把好的內容帶給用戶，擴展平台內容，希望能讓用戶黏住台哥大。」邵珮如指出，myVideo從2012年11月底成立，早期只有播放電影，後來才加入其它內容。

「當時的競爭對手大都是電信業者或國際業者，有Netflix、MOD等，因為OTT成立門檻高，資金支出高，內容取得不容易，像myVideo一個月只能取得40部電影做更新，這樣的內容要賣月租服務給用戶，老實說很難，但當時要取得這些資源是很不容易的。」邵珮如表示，每年台灣大約要上映300多部電影，通常還要等到戲院下片後才能輪到OTT平台，時效性就慢了一大截。

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早期myVideo的影音內容以電影為主，其中大部份都是歐美的影片。「電影是全球化的產業，一直都是外國影片比較多，myVideo是台灣第一個跟所有好萊塢Studio（泛指迪士尼、華納等美商）直接聯繫的平台。以往台灣跟好萊塢片商合作大部份都是採取中間商，由中間商跟Studio連絡，我們是第一個突破中間商直接跟好萊塢合作，而且我們認為這樣比較能夠直接從Studio得到好的回饋，相對的不用透過中間商，在成本方面也比較好。」

「2017年10月開始，與集團（富邦）的凱擘大寬頻、台哥大寬頻做了緊密的結合，擴展資源讓100多萬機上盒都可以看到myVideo，於是想做些不一樣的服務。我們開始大量找戲劇內容，因為戲劇的流量比較具延續性，比電影更能留住觀眾。」邵珮如透露，根據數據統計，觀眾週間（周一至周五）還是比較喜歡看戲劇，周末才看電影，韓劇、陸劇也選得比較多，「只是韓劇授權費很貴，現在就更貴了。」

邵珮如坦言，有線電視（凱擘）的用戶，也就是機上盒的用戶，仍然比較習慣電視頻道內容的操作方式，「所以從頻道內容的延伸，去給有線電視用戶VOD的內容會比較容易，因此當時比較少放台劇，畢竟能夠產生最大流量的，還是韓劇跟陸劇。」

直到2018年，myVideo開始做內容投資後，才希望大量推廣台灣內容。「購片時發現我們買的都是國外內容，雖然台劇內容也還不錯，只是對於流量不是那麼好，但是台灣內容在台灣可以跟本地語言、文化比較近，因此儘管台劇的流量還是不如韓劇跟陸劇，還是決定應該多幫台灣內容，所以除了買台灣內容，也投入（資金）台灣內容。」

邵珮如表示，從2018年開始，2019年比較多一些，購買及投入的內容從電影開始，慢慢加入適合全家觀看的內容。「我們挑選的可能不是最獨特的，比方某些OTT可能電影或韓劇最強、最獨特，為了滿足這類型範圍比較大的用戶，內容或許不見得會是最好的。我認為當家庭需要的時候，就是最好的選擇，像一些球賽的直播、小部份新聞的直播、旅遊節目的直播、動漫等，也透過這樣的方式，讓家庭用戶能夠享受有線電視以外一樣的隨選服務。」

不讓Netflix專美於前，myVideo的服務端也有家庭分享功能，可以分享給四個用戶，各自用自己的角色去看片。「同樣看《進擊的巨人》，大家可以各看各的，進度不受影響，台灣平台只有myVideo有分享服務，這對用戶是好的。」近來迷上《進擊的巨人》的邵珮如，笑著說自己也在跟追《進擊的巨人》完結篇，有了家庭分享功能，就能夠跟觀看進度不同的家人同時看《進擊的巨人》。

「myVideo有投內容，因此大部份內容會在myVideo獨播或首播，這是我們從2018年、2019年開始希望逐漸建立的強項，但內容發展需要時間，從電影、戲劇、動漫，現在希望加強綜藝節目內容。」邵珮如強調，雖然目前相對於其它平台，myVideo內容可能還是比較少，因此首次跟BBC、Discovery合作。「跟國際內容合作也是我們的強項之一，在大家各自可以發揮的地方帶給大家。」

「這也是台灣首度把台灣人喜歡看的Discovery內容，幾乎全部搬到myVideo上，幾乎在Discovery看到的內容，都可以在myVideo看到。雖然我們內容還沒有那麼強，但我們已經努力挑選這些內容把它補齊，而這些是在台灣有一群用戶會看的內容，我們得到的回饋也是好的。」

除了國際內容的合作，myVideo「以投代購」投資台灣影視內容，資助了《雙城故事》、《誰是被害者》、《2049：刺蝟法則》、《做工的人》、《76号恐怖書店之恐懼罐頭》、《追兇500天》、《違反校規的跳投》、《未來媽媽》等多部高質感的台灣電影戲劇，並與公視合製《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》等戲劇，打造高黏著度電影戲劇，讓myVideo從單純的購片與取得授權，變成聯合出品的投資方。

Photo Credit: 大慕影藝提供 《做工的人》

這樣做不僅能獨播或共播投資的電影電視，還有後續的銷售版權與播映權的獲利，降低購片成本與風險，購買的內容也能與集團的凱擘、台灣大寬頻合作，讓消費者有更多元的收視選擇，用戶的黏著性也會更高。

「目前投入的內容以戲劇為主，因為流量比較大，電影也有，只是電影對OTT平台的關聯性比較沒那麼直接。」邵珮如表示，電影的投資部份會看適合的內容，特殊的內容也會，「投資電影比較希望是特殊的內容，基本上沒有挶限在某一塊。像《聖人大盜》是myVideo第一部投入的電影，這是描述區塊鏈商戰的影片；第二部是《怪胎》，這片很特別，是因為全程用iPhone拍攝，因為我們也在賣iPhone，Apple也是我們很好的Panter，因此用iPhone拍的電影我們覺得還蠻喜歡的，況且這也是部清新的小品，談的是強迫症（Obsessive- Compulsive Disorder，OCD）患者，也是值得關注的對象。」

「台灣太小，人口如果再多個兩、三倍會完全不一樣，市場會更澎渤更發展，只要你說故事的方式是好的，大家都喜歡看。」邵珮如觀察到，目前台灣用戶對於刑偵、恐怖類型比較多人愛看，還有女性議題，也是近來受到關注的題型。

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邵珮如也提到去年與曾寶儀合作的《我們回家吧》及LuLu的《畫說LuLu》。「《我們回家吧》比較像是網路行腳實境節目，《畫說LuLu》就像是訪談性的節目，這些也是我們的嘗試，反應都還不錯。」至於黃子佼之前在接受《關鑑評論網》專訪時，曾提到OTT平台很少投入綜藝節目，邵珮如也解釋原因。「綜藝節目受到韓國很大的影響，因此台灣的綜藝節目要審慎考慮，一定要有流量，才會在流量的基礎下投資找內容。」

「OTT要看市場，依據市場喜歡的內容去找東西，因此沒有所謂的多少、好壞之分，只有用戶喜不喜歡。」邵珮如坦言。台灣的人口不夠多，市場不夠大，仍需看目前整個集團的策略與方向、未來市場的拓展。「林之晨總經理在未來的計畫上，東南亞是很大的市場，這些都是討論的方向，看來趨勢也往這邊走。」

邵珮如不諱言，台哥大的主要業務其實是寬頻、上網服務，myVideo只是副業，「如何在主業下讓主業及副業一起發光發熱，是我們現在正在努力的。這樣整合起來做搭配、綑綁搭售，其實是我們增加新用戶的方向，但內容投資也會為我們帶來新的用戶。像Sony的電視搖控器即將會有myVideo的按扭，就是在幫用戶想在平常使用的方便性、便利性。」myVideo不止投資內容、幫用戶找內容、擴大內容的多元性，也在裝置拓展方面做努力。

「老實說，以台灣這樣地區的大小，努力的成果一定很難跟Netflix、HBO+、Disney+國際平台比，就現在來說，myVideo是越來越好，希望能擴大自製節目或出品的內容，因為我們自製或出品的，就代表是台灣的內容，讓台灣的內容越來越好，希望日後可以將台灣內容與國際合作，做出國際性的台灣內容，這是我們未來希望的，也是朝這個方向努力。」

雖然因為流量影響，讓myVideo喜歡播韓國戲劇、綜藝的內容，但仍希望支持台灣內容。「台灣內容及電影會是我們更希望強化的地方。每個平台能接觸到的目標族群是有限的，因此當合作方越來越多的時候，就能拓展用戶知道myVideo的服務，當用戶知道我們服務的時候，就會知道原來我們也有這樣的內容，這些都是要慢慢養成的。」

邵珮如表示，希望讓用戶心裡有個印象，myVideo是支持台灣本土內容的。「但要怎麼支持台灣本土內容，除了投資之外，也希望能播台灣內容，這是我們需要努力的，但這並不代表myVideo不會拿《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》，不代表我們不會有其它好的內容，像我們有Discovery、BBC，也有韓國的戲劇、綜藝，我們希望透過這些內容讓家庭用戶被影響，我們不希望定義上myVideo只有一種內容，我們希望大家認知到myVideo在支持台灣內容這件事上面所做的努力，這個應該是台灣最努力的平台。」

而myVideo投資的方式也很多，像《誰是被害者》就沒有在myVideo獨家上架，《未來媽媽》也是採取共播的模式。「這個問題很多人問過，雖然投資的《誰是被害者》不是在myVideo獨家播出，而是將全球獨家播映權賣給國際OTT平台Netflix，讓能見度最大，對投資方的回收更好，而且讓台灣內容被國際看到並沒有不好。我們跟其它平台合作就是希望把好的內容推給大家，相對在投資回收上比較好。其次，這不代表myVideo的用戶被吸走，原來myVideo的用戶就是會在myVideo觀看這樣的內容，」

「大家合作主要是為了內容本身，主力是把客戶留下來，台灣用戶有限，再加也會碰到瓶頸，這就是一種增加用戶的思維。因此像這種共播的模式，是為了讓內容給越來越多人知道。做內容這件事當然獨家是最好了，但共播對挽留用戶確實有幫助，且用戶不會重疊，內容還是吸引用戶的關鍵。因此這二件事可以並行最好了。」

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邵珮如也指出，其實獨播的風險很大，「投資時除了資金進去，還有未來合作的面向都會影響到資金投入的方式。有些影片的投資方並不是只有myVideo一家，就像大家一起合開公司，所有的投資方應該決定怎麼做對大家是最好的。myVideo平台的內容這麼多，它的題材、故事性、從數據上看用戶喜歡的內容，在我們平台會受歡迎的，幫用戶帶來會喜歡的內容，並不會因為少了這個內容而減少掉一半用戶。像《追兇500天》的莫子儀，在myVideo就還蠻受歡迎的。」

Photo Credit: 七十六号原子提供

雖然大方投資內容，但myVideo從劇本開發時就很尊重主創團隊的開發精神，並不會干涉或參與內容創意。「我們不希望只是委製模式，希望日後有分紅機制給主創團隊。參考Netflix、HBO+的模式，跟著別人的腳步走比較不會出錯。」

如同前面提到的資金問題，富邦及台哥大投入大筆資金進去，但至今仍未看到回收，這也讓邵珮如相當感激公司無償的支持。「我覺得台灣政府單位應該給內容產業更大的空間，當然補助是好事，但不要用傳統電視模式去看新的型態服務，政府的想法可以更開放，希望能夠更寬廣、接受度更高。」

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邵珮如再次強調，投資內容是有風險的，投資金額一開始是看不到回收的。「一個投資內容大約是16至18個月才有可能在市場開始有些回報，我們期待政府針對我們這樣努力的企業，在稅賦方面給予優惠、鼓勵，比方說投資內容是不是可以抵稅。說實話，在台灣投資內容風險是非常高的，我們投了這麼多資本進來，政府是不是可以給予我們一些協助？」

「像抵稅是政府可以做的事，這樣會讓大家更安心、更期待，因此希望政府更開放，在稅賦方面給予我們支持跟獎勵，這樣我們才能感受到政府鼓勵我們這樣的行為。不然的話，一般企業投資3年、5年都沒有賺錢，誰會去努力投？除非是政府單位。這是政府應該要面對的問題，政府要開啟這些溝通管道，看待這些內容平台的時候可以更公平一些，否則沒有平台，內容要去那裡播？你把這些平台掐這麼緊的時候，是很難發展的。」

邵珮如也認同，台灣政府及環境給予內容創作者很大的空間，「但該如何樣讓這樣的空間來支持平台？像我們的本業是電信業務，主管機關不是娛樂產業或經濟部，但實際上我們做的東西並不是電信業務，這二件事如何達到平衡是可以談的。請給我們更大的空間、在稅賦方面給予更大的支持。還有取締盜版，讓我們這些本業不是在做娛樂產業的人，可以知道我們在做正確的事。」

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當企業的投資金額越來越多，卻還看不到回收，而投資或購片的差距又越來越大，「以投代購」的方向也有可能產生變化。「一直虧損下去，老闆的心也會痛呀！」這樣賠到最後，若企業在停損點忍痛選擇收手，對台灣的影視內容也只會產生更不好的影響。

而去年的疫情雖然增加了許多宅在家的用戶，但也產生影片數量不足的問題。「沒有電影上映，就沒有片源。尤其現在很多電視台通通把內容丟在Youtube，讓用戶可以免費看，用戶完全不花一毛錢，就可以取得台灣最好的內容，這對我們投內容的影響很大。」邵珮如略帶遺憾地表示。

邵珮如更認為，未來電視及有線（Cable）產業並不會消失，「因為轉電視是一種樂趣，當你老了就會享受按遙控器轉台的控制性與趣味性，電視隨便轉到那一台，想看、好看就能接著看下去，這種感覺是OTT平台無法提供的。而且手機平板的畫面這麼小，對老人家觀看也不方便。」

最後邵珮如強調，政府的鼓勵真的很重要，從主管機關、平台空間到稅賦優惠，「請讓我們能繼續做正確的事。」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航