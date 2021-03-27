【影評】《哥吉拉大戰金剛》：「我只想看怪獸打架，人類戲份最好砍光」，是這樣嗎？

如果你是專程來看怪獸互毆，那《哥吉拉大戰金剛》是值得一看的電影。

它的聲光效果極佳，鏡頭特效的操作很高明，直追《環太平洋》的水準，真懷疑以本片預算分配而言，特效工作人員是怎麼做到的？本片在IMAX表現很好，建議想看的朋友至少選擇IMAX或以上的規格。有鑑於傳奇影業的合約已到期，東寶有可能自行製作日本版的怪獸宇宙，這意味想看到好萊塢規格的怪獸打架，《哥吉拉大戰金剛》可能是近年的最後機會。

劇情方面，由於《哥吉拉2：怪獸之王》的票房不佳，本片一改風格，不再聚焦環境議題、懸疑感、人類倫理劇，大方地將怪獸扶正為主角，全片力求節奏明快，保持高張力、高爽度、高速食感，這樣的改變相信電影票房將會保住基本盤。

然而，電影上映後在影迷間也產生不少爭議，主要圍繞著三個主題。

「我就是來看哥吉拉，結果祂整個變配角！」 「文戲爛有差嗎？就是要看怪獸打架，誰要看人類？人類戲份最好砍光啦！」 「怪獸的表情、打架動作都過於人格化，失去了威壓感！」

身為看過37部哥吉拉電影（含惑星哥、98年吃魚仔）的哥老粉絲，我會針對以上三個議題解析，並提出案例來解釋本片何以優秀，何處不足。

（以下有暴雷，請斟酌閱讀）

「金剛的英雄旅程」

我曾在《哥吉拉2：怪獸之王》的影評中提到，怪獸片不是災難片，更不是人類英雄片，它必須以怪獸為主角，更具體地說，所有劇情都是為了完善怪獸的故事，而不是為了完善人類主角的故事。

傳奇影業的第一部哥吉拉當成災難片拍，第二部則當成人類英雄片（還演了一齣超難看的家庭倫理劇），這完全搞錯方向，所以當《哥吉拉大戰金剛》的開頭，直接讓金剛沐浴在明亮晨光下，起床、洗臉、散步，然後隨著祂擲出的長矛刺破穹頂，風格急轉直下，顯現祂身陷囚禁的不甘——導演終於抓對大方向了！

果不其然，本片就如同1962年版以金剛視角來呈現敘事，更精確地說，這整部片就是屬於金剛的英雄旅程，而哥吉拉則在這段旅程中，擔任試煉、師傅的角色，替金剛提供難關和轉折。

以簡單的三幕劇結構來看，每一幕都伴隨著金剛作為主角的成長，假如作為怪獸很難想像，那麼，你可以把祂想像為一個男人，一個曾經榮耀，如今卻連歸處都沒有的落魄男人：

第一幕：描述男人被迫踏上冒險之旅。

第二幕：被宿敵打敗，行動變得積極，突破試煉、找到寶藏，再度挑戰宿敵卻仍被打敗。

第三幕：死裡逃生，與宿敵一同擊敗真正外敵，最後選擇不再爭鬥，獲得快樂的生活。

所以，這確實是金剛作為主角的電影，而這角色也更適合由祂擔任。因為傳奇版哥吉拉的角色定位更適合保持神祕感，假如把祂的心情日記全掏出來，等於毀了這角色。反觀金剛動作、容貌更接近人類，更容易讓觀眾產生代入感，也沒有哥吉拉的怪獸偶像包袱（金剛一向都和人類挺親密的），選祂作為主角很合理。

那麼，為什麼這套故事結構會有人不喜歡？

因為台灣人太愛哥吉拉了。

Photo Credit: 華納兄弟

從1989年《哥吉拉大戰碧奧蘭蒂》開始，到2004年系列關機為止，台灣上映11部哥吉拉電影，加上電視、錄影帶可能有13部，其中除了少數以摩斯拉團隊、人類方為主體，其他大多以哥吉拉為視點去對抗各路怪獸，這取決本片哥吉拉是不是「好怪獸」（也就是主角）。而傳奇哥吉拉在前兩部都屬於「好怪獸」，會消滅「壞怪獸」，因此觀影前自然會期待以祂的視角敘事。

但金剛可擔不起「壞怪獸」角色啊，嚴格說祂的「好怪獸」指數比哥吉拉更高呢。因此我認為，若要滿足台灣（或說亞洲）影迷，首先就要讓這次的大反派機械哥吉拉更早出場，讓兩隻「好怪獸」提早開始抵禦強敵，就像1992年《哥吉拉大戰摩斯拉》中，摩斯拉和芭特菈的角色一樣。

那麼人類的戲份呢？

文戲砍光光最好，誰要看人類！給我更多怪獸！

是的，壓縮人類戲份確實是安全牌。

假如人類劇情寫得好，怪獸電影並不會因而大賣，萬一寫不好可會引起眾怒，就像摩斯拉和經典配樂「登登登」都救不了《哥吉拉2：怪獸之王》的家庭倫理劇。

然而，身為37部哥粉，尤其是平成系列至少五刷以上，又學過寫媒體敘事分析的我，可以堅定的告訴你，哥吉拉不是變形金剛更不是變形蛇王，這系列的文戲很重要，甚至可說是特攝怪獸片和B級片的差異所在。

特攝時代的怪獸是主角，但祂們不會講話，甚至沒有表情，因此祂們需要人類作為代言人，揣摩、感受、誤解和理解祂們，並在合適的情境下解釋祂們、定義祂們。昭和時期，東寶做了許多類型的嘗試：初代的反核反戰諷刺劇、《哥吉拉大戰黑多拉》的政治驚悚，到昭和後期的兒童勵志故事，最後終於在平成系列找到正確方向，也就是「怪獸是主角，人類角色是為了完善牠們的故事而存在。」

於是，經典的平成系列人物通常分成三類。

怪獸耳語者：平成六部曲的女主角——三枝未希——是最佳例證，這名超能力少女作為經典女主角，最大的價值就在於她能適時、適量地解說怪獸的意圖，並為故事下註解和總結。 劇情推進器：通常與怪獸有強烈因緣或執著，這份因緣會呼應本片的核心議題，在不影響娛樂性的情況下增加劇情深度。 集體主義者：動機、目的一體化，沒有太多個人意志的群眾。

但習慣以人類個人意志為主體來推動劇情的好萊塢，壓根不會寫這種劇本。

人類戲份出了什麼問題？

好萊塢傳統怪獸寫法就是災難片（如2014《哥吉拉》），把怪獸當成天災背景，就像地震、海嘯、鯊魚一樣；《哥吉拉2：怪獸之王》雖然怪獸戲份大增，卻仍未跳脫此窠臼。我認為這是美國人無法理解日式美學的結果，他們太重個人主義，不能理解如何把怪獸當成真正的男主角、女主角。

《哥吉拉大戰金剛》算是做到了一半，它把金剛扶正，設計出手語小女孩擔任詮釋、強化金剛情感的功能性角色，而這也正是摩斯拉的小美人、平成系列的心靈感應少女三枝的工作。但很可惜，它沒有完全做好。因為綜觀全片，有太多太多不必要的角色，用與怪獸無關的想法在行動，這也許在一般商業片中是公式，在怪獸片卻是敗筆。

Photo Credit: 華納兄弟

解謎線：搞笑大胖、小胖，合併成一個角色都嫌多，而米莉布朗完全只是瞎妹，並沒有展現出跟怪獸的因緣和動機，導致這條線完全無法揭露、側寫、烘托怪獸（主角），僅僅為了解開反派陰謀而存在，顯得太過冗長。

金剛線：反派女更沒有存在必要，要背叛用遙控機器、一群無臉士兵都能取代；要表達對金剛的不理解、不敬重，男主角已經攬下這工作了。而女主角也沒有存在必要，她唯一的作用是作為小女孩的保母兼代言人，但小女孩已經是金剛代言人了，金剛的代言何須轉到三手之多？大可讓女主角和小女孩應該合併成一個角色，就像平成系列的心靈感應少女一樣。

把這些冗餘角色整理一下，就能在同樣時限內寫出更好的角色，劇情也會更縝密。

而反派APEX老大，則可以給他一點因緣和動機，例如像《哥吉拉大戰太空哥吉拉》裡，好友死在哥吉拉手下的結城，又或者《哥吉拉大戰碧奧蘭蒂》中，想藉由哥吉拉的細胞復活女兒的白神。

將「人類終於有機會再度稱霸，我要打爆哥吉拉。」改一下。變成「那天，我女兒被哥吉拉踩在腳下，我要打爆哥吉拉，告訴祂人類也會憤怒。」

有沒有覺得人物變立體了一點點？

怪獸片的人物戲精髓，就是其動機、行為、結果都要圍繞著怪獸，盡可能不要寫出與怪獸關聯薄弱的人（像本片的怪咖解謎三人組），因為這沒辦法帶來怪獸側寫、揭露，將導致觀眾不耐煩。

與其說觀眾想看怪獸，不如說觀眾想看主角，而怪獸是主角。你可以用隱喻、鋪陳、經各種配角之口來側寫主角，但不能忘記，你的目的不是演出一個古靈精怪的米莉布朗，而是經由她來完善真正的主角——怪獸。

《哥吉拉大戰金剛》並沒有完全學會寫人類的配角位，除了部分金剛攝影組的劇情外，都用壓縮時間來迴避問題，這確實降低了看人類劇碼的煩躁感，但也等於用過短的篇幅，描述一個過長的故事，導致劇情邏輯變得更糟糕，而情感烘托加成更是一丁點也沒有。

關於人類與巨獸的角色定位，傳奇影業若看不懂日本片，好歹參考一下《侏儸紀公園》，都能做得比現在更好。

怪獸的塑造

金剛

這廝越來越有人性，不僅表情豐富、學會手語，還會一些自創格鬥技和戰術，撇除猩猩外表，金剛就是好萊塢最常見的那類硬漢型男主角。正因如此，祂在本片中的三次敗北，也很完整地代表祂作為男子漢的三次成長。

第一敗：在航空母艦上被打倒，不只被人類圈養，連作為怪獸的尊嚴也掃地，促使祂在一無所有的狀態下，踏上歸鄉的冒險，不只是尋找家，也尋找祂失去的自尊，因此在祂找到神殿後，才會有燃起胸心壯志，高舉武器怒吼的橋段。

第二敗：即使變強了，仍再度敗給哥吉拉，雖然不甘但身體站不起來了。在這種情況下被救活的金剛，在他人的勸說下放下恩怨，去幫助哥吉拉打倒強敵，這是作為主角的第二次成長。

第三敗：戰鬥結束後，哥吉拉走向金剛並怒吼，一副打算再戰300回合的樣子，然而這次金剛並沒有吼回去，甚至放下了武器，雖然不知道祂的具體想法，但祂確實表示「不打了」。

這段歷程像極了一個男人的成長：少年志氣，青年學習妥協，到中年已不再在意勝敗榮辱，真正學會放下。金剛確實打輸了，但祂作為主角足夠亮眼，也因此惹得不少哥粉嫉妒。

Photo Credit: 華納兄弟

哥吉拉

日式怪獸可以神格化、妖魔化，但盡可能不要人格化。當你的怪獸神情、意圖過於明顯，祂就不再是「怪獸」，而是社會化的動物了，金剛可以這樣，但哥吉拉萬萬不可，除非想拍昭和後期那類兒童片。

撇除正宗、初代等「壞哥吉拉」，即使是平成中期的「好哥吉拉」，在劇情表現上依然就像一頭野生猛獸，人們可以揣測祂的心思，但依舊會保持敬畏，因為哥老天威難測，你永遠無法確定祂下一秒會不會突然朝你噴熱線。

哥吉拉是「胖虎理論」的得益者，隨時會霸凌人類、傷害人類，但某天這個壞蛋消滅了更可怕的外來怪獸，間接拯救了人類，就會比起摩斯拉為了人類賣命犧牲讓人更加感激涕零。

但是這一代的傳奇哥吉拉過於人性化、講道理、凡事留一線了。

大家是否看過黃立綱金光布袋戲的黑白郎君？基本上就是一個到處找強者打架的狂人，假如足夠欣賞你的氣骨，他就不會打死你，會要你認輸，或等你日後精進再戰；假如你低頭認輸，他也不會下手，反而認為你不夠格再當他的敵手，悻悻然離去；假如你是弱者，他就不會為難你，除非你蠢到對他找碴。

《哥吉拉大戰金剛》的哥吉拉，就是黑白郎君的怪獸版。

為什麼哥吉拉這樣一頭高深莫測的怪獸，會整組變成黑白郎君？因為祂身邊沒有三枝未希，沒有人時刻去揣摩、側寫祂的心思，祂只好自己演出來，將「怪獸」的身分剝除，徹底變成簡單易懂的角色。

但人類劇情就是該用在這種時候啊，結果解謎三人組呢？跑去玩莫名其妙的潛入家家酒！你們倒是多關心一下哥吉拉啊！高冷角色沒人去倒貼、去吹捧，祂就高冷不起來啦！

既然說到黑白郎君，正好可以拿他的個人標誌，來談談哥吉拉還少了什麼。

辨識度極高的外型、絕招「一氣化九百」，這些哥吉拉都有。但黑白郎君還有經典口白和配樂！而哥吉拉的「登登登」呢？

看了多年電影，總覺得好來塢很排斥使用經典旋律，《環太平洋二》、《哥吉拉》、《魔物獵人》都是如此。即使用類似的樂器與和絃進行，他們都寧可搞一些彆扭的變奏，就是死不把經典的音符催下去。好不容易《哥吉拉2：怪獸之王》使用經典旋律，結果票房不好。我猜傳奇製片方八成開了一場愚蠢的會議，把部分罪過怪到配樂上，於是這回又堅決不給我們「登登登」，而用了音效感十足的好萊塢專業配樂。

拜託！「登登登」從1954年就出現，一直到90年代還能震撼影迷，這足夠代表它的經典程度和實用性，絕對大於《哥吉拉大戰金剛》這種毫無記憶點的變奏配樂。想烘托氣勢？想讓影迷燃起來？經典旋律催下去啦！

機械哥吉拉

這次的機械哥吉拉，網路上的普遍評價是「醜」。

雖然打起來很帥，但外型實在醜。但為什麼它醜？我認為並不完全是主觀的，它可以有客觀解釋。

說到設計出栩栩如生，而且會打來打去的巨獸，我立刻想到《魔物獵人》系列遊戲，這款遊戲的怪獸（龍）設計最大的特色就是真。這並非符合實際科學的意思，而是給人一種感覺：「這具軀體就是設計來這樣用的」。遊戲中每一隻巨龍的生理結構、體態、平衡、都有一套嚴謹且自洽的邏輯，當牠們行動時，動作不僅不會突兀，還會讓人感覺到機能美，就像獵豹奔跑、猴子爬樹、老鷹展翅一樣。

回到哥吉拉，早期特攝時代只能用皮套演員，導致怪獸結構受到人體結構限制，只能呈現近似人類的體態，雖然稱不上美，但至少站立行走還不至於太突兀。來到特效時代後，傳奇的哥吉拉、基多拉結構也發生了改變，體態更加自然好看。

然而，本片的機械哥吉拉卻沒顧慮這點，它的頭胸太重且前傾，加上兩隻粗壯的大手，視覺上頭重腳輕，尾部卻沒舉起以達平衡作用。同時它的核心胸粗腰細，那個狗公腰就像四足步行而非直立型獸類，最糟的是作為全身重量槓桿的大腿太細（看看獸腳類恐龍的腿多粗啊）整體看起來就給人一種不平衡、不協調的不適感，一看就覺得要跌倒了、就算沒跌倒骨盆大概走沒幾步就壞掉了。

一旦看得順眼，什麼問題都不是問題，然而只要不適感出現，所有問題都是問題了。

結語

總體而言，個人對這部《哥吉拉大戰金剛》還是相當滿意，畢竟確實打得過癮。如今傳奇影業與日本東寶的合約已結束，以個人而言更希望東寶將版權拿回去自己做怪獸宇宙，因為我對頂級特效已經滿足了，現在更想看到日本式的怪獸電影。

在那之前，就先看看四月將在Netfilx播出的動畫《哥吉拉：奇異點》吧，預告非常吸引人呢！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航