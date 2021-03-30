《名畫的動作》前言：想看懂西洋繪畫，必須理解西方人最基本的姿態與動作

文：宮下規久朗

【前言】關於美術的神態、姿勢與動作

西方人的肢體語言一向誇張，反觀日本人幾乎沒什麼肢體語言，甚至少到讓外國人覺得不可思議。日本是島國，有各種方言，但基本上還是屬於日本語之下的語言體系，所以溝通時只需要用講的就夠了，不需要肢體語言。相較於此，西方有各種複雜語言，往往隔山隔海講著體系完全不同的語言。不過，西方的肢體語言並非共通語言，還是有著微妙差異，好比義大利人招手是「你走開！」的意思，希臘人比V時帶有侮辱之意。

西洋美術作品多以基督教為首，用來宣導教義、闡述故事。西方的基督教美術從描繪基督教教義、聖人容貌為主而靜態的「聖像（icon）」，發展至具有故事性的「敘事（narrative）」風格，透過呈現人物細節激起信徒的虔誠心。六世紀的教宗額我略一世認為「繪畫是給文盲的聖經」，明訂繪畫傳達聖經故事，可以促使信徒更虔誠。於是文藝復興之後，隨著透視法與明暗表現等技法出現，追求敘事風格所需的空間表現與人物姿態表現等，越臻自然純熟。

不只基督教，以人物表達某種意思或故事的美術稱為「istoria」（歷史），日本稱為「歷史畫」或「敘事畫」，這類作品在西洋美術領域居於高位。創作者藉由作品中的人物姿態傳達意思，讓觀者從人物的姿勢、動作，掌握作品想要表達的情感；所以肢體語言偏少的日本人欣賞這類西方作品時，也就容易忽略當中人物的姿態、動作。然而，想看懂西洋繪畫，必須理解最基本的姿態與動作。

Photo Credit: 新經典文化提供 達文西〈最後的晚餐〉

達文西的〈最後的晚餐〉堪稱西洋美術的經典名畫，畫中呈現了各種肢體語言。耶穌遭逮捕前夕在耶路撒冷與十二門徒共進晚餐時，突然說出衝擊性的話：「我告訴你們，你們當中有一個人出賣我。」達文西的這幅畫作捕捉了眾門徒聽到這番話的驚慌，從他們的姿態與表情可以讀到驚愕、困惑、猜疑與憤怒等各種情感。

十二門徒以三人為一組，畫面右邊三個人以誇張手勢，議論著「誰是背叛者？」。旁邊三個人當中有一位門徒起身，雙手摀胸，藉以表明自己的清白；另一位年輕門徒則張開雙手，表示自己有多麼哀慟；身旁另一位門徒指著天，要求耶穌說出叛徒的名字。畫面左邊這一組可以看到有位老人驚愕地舉起雙手。只有右手靠在桌上的叛徒猶大一派從容，神態倨傲。據說達文西曾觀察瘖啞人士如何用手語對話，這幅名畫精采呈現畫家敏銳觀察人物的成果。

西洋美術裡有無數作品描繪耶穌在最後的晚餐之後，遭逮捕、被釘於十字架上的情景。被譽為西方繪畫之父的喬托（Giotto di Bondone）於北義大利的斯克羅威尼禮拜堂，首次以人的自然姿態描繪耶穌與聖母馬利亞的一生，創作大型紀念碑式壁畫。其中〈磔刑〉描繪以被釘於十字架的耶穌為主角，畫面的左下方是昏厥的聖母馬利亞與聖約翰，以及扶著十字架的抹大拉的馬利亞，十字架右下方則是拿著耶穌衣服的士兵。

Photo Credit: 新經典文化提供 喬托〈磔刑〉

接著請注意畫面上方，有許多天使飛翔天際，呈現各種姿態。最上方的兩位天使大大地張開雙臂，這姿態與達文西〈最後的晚餐〉站在耶穌右側的門徒一樣，表現出哀痛逾恆；兩旁各有一位天使雙手交握，置於胸前，這是表現極度懊惱的姿態；耶穌身旁還有一位扯開衣襟的天使，這是表現「憤怒」。也就是說，抬頭仰望壁畫時，可以感受到耶穌被釘於十字架，是多麼令人悲傷、懊惱、氣憤。

「聖母領報」是另一個基督教非常重要的主題，也是自古以來許多畫家的創作核心。大天使加百列告知聖母馬利亞懷了耶穌，雖然畫面簡單只有兩位人物，卻能藉由他們的姿態瞭解發生的進程。

十五世紀末佛羅倫斯的傳教士羅貝托（Roberto Caracciolo of Lecce），將《路加福音》記載的聖母領報分為五大場面。首先天使突然告知：「妳是蒙受祝福的女人」聖母的「困惑」；然後「思索這樣的請安是什麼意思？」，也就是「省思」；接著被告知將懷孕生子，並為他取名耶穌，聖母「詢問」天使：「怎麼可能會有這種事？我明明沒和男人交往。」天使說：「神沒有什麼辦不到的事。」聖母「接受」回道：「願照此言，成就於我。」；雖然聖經上沒記載，但後來聖母靜靜地祈禱也就是「祈願」。「聖母領報」這主題就是表現聖母的情感變化過程。

羅倫佐．洛托（Lorenzo Lotto）的〈聖母領報〉描繪聖母看到天使，嚇得舉起手、聳著肩，一副想要逃走，十分「困惑」的情景。這幅畫表現出聖母面對突然其來的訪客，驚慌又恐懼的情感。

艾爾．葛雷柯（El Greco）的〈聖母領報〉從戰前便廣為日本人熟知。畫中的馬利亞微微舉手，凝望天使，這姿態表示「詢問」之意。達文西以「祝福」為題的作品〈聖母領報〉，畫中的聖母也是呈現這樣的姿態。

Photo Credit: 新經典文化提供 艾爾・葛雷柯〈聖母領報〉

佛羅倫斯的畫僧比亞托．安傑利科修士（Beato Angelico）的〈聖母領報〉，可說是這題材中最為人熟知的作品。畫中的天使與聖母均雙手交叉於胸前，這動作表示兩人都「接受」這件事。換言之，依畫中人物的恣態，可以看出葛雷柯的〈聖母領報〉描繪了最初的場面，安傑利科修士則是表現最後階段的情景。

Photo Credit: 新經典文化提供 比亞托．安傑利科修士〈聖母領報〉

有些姿勢也代表特定人物。好比以手遮胸與私處的姿勢，在古代通常畫的是象徵愛與美的女神維納斯，但到了中世紀，卻是指犯了原罪的夏娃；直到文藝復興時期，波提且利的名作〈維納斯的誕生〉才又成為維納斯的招牌姿勢。

Photo Credit: 新經典文化提供 波提且利〈維納斯的誕生〉

要說西洋美術裡出現的人物姿勢，是自古以來各個經典人物姿勢的組合也不為過。因此，美術作品的人物姿態與動作有其意義，成了一種傳承至今的成規。鑑賞者唯有瞭解箇中意義，解讀各種姿態蘊含的意思，才能從沉默的美術作品聽取畫中人物的心聲與創作者的理念。

美術作品中的各種經典姿態與動作，大致分為三類。首先是表現悲傷、驚訝、憤怒等情感姿態（也稱為表現性姿態）；再來是祝福、雙手交臂等禮儀、慣性姿態（也稱為象徵性姿態）與靜態姿勢；以及飲食、跳舞等較具體又直接的動作與運動表現。

無論從哪一篇閱讀起都行，相信瞭解這些美術作品表現的各種姿態與動作後，今後前往美術館、展覽會欣賞作品時，勢必樂趣倍增。

書籍介紹

本文摘錄自《名畫的動作：另一種觀看角度走進美術史》，新經典文化出版

作者：宮下規久朗

譯者：楊明綺

看不懂畫？那就看「他們」怎麼動。

40個表情＆動作 × 200幅美術作品＝最有哏的入門美術課

你知道嗎——

〈最後的晚餐〉從門徒的表情與驚訝程度可以看出誰是叛徒？

孟克的名畫並不是畫中人物在「吶喊」？

〈維納斯的誕生〉裡的遮羞手勢，成了她的招牌姿勢也帶起了畫「維納斯」的風潮！

從日常生活的動作、喜怒哀樂，一窺創作的掌故與謎團

日本最擅長講「畫」的美術史教授，全新名畫解讀術

「想看懂西洋繪畫，必須理解最基本的姿態與動作。

才能從沉默的美術作品聽取畫中人物的心聲與創作者的理念。」——宮下規久朗

為什麼要注意畫中人的動作、手勢與表情？

「繪畫是給文盲看的聖經」西洋美術作品多以基督教為首，用來宣導教義、闡述故事。西方的基督教美術從描繪基督教教義、聖人容貌為主而靜態的「聖像（icon）」，發展至具有故事性的「敘事（narrative）」風格，透過呈現人物細節往往激起信徒的虔誠心。於是，我們能從作品中的人物姿態、動作看到其所欲傳達的意思，掌握作品想要表達的情感；想看懂西洋繪畫，必須理解最基本的姿態與動作所代表的意思。

比如說：「踩踏」是一種悔辱，壓制別人的行為，於是腳踩惡魔與龍是大天使米迦勒的經典動作；林布蘭的〈威脅岳父的參孫〉是舉拳表示憤怒，然而西方還有更強烈表達憤怒的動作，那就是撕裂自己的衣服；「揹」小孩在東方是常見的動作，但到了西方大部分則是以聖母抱著小耶穌的聖母子圖為主，少有揹小孩的畫作。

拆解動作，走進古今東西的美術世界，提供多彩多姿的鑑賞樂趣

因為地域與多民族的特性，西方人自古以來的肢體語言一向誇張，反觀以前的東方人幾乎沒什麼肢體語言。其實到了現代，人與人的溝通，有五成以上來自肢體語言，所以從畫中人或藝術作品主角的喜怒哀樂、一舉手一投足，就能品味畫的樂趣。

本書介紹出現在美術作品中的各種經典姿態與動作，大致分為三類：首先是情感姿態（也稱為表現性姿態），表現悲傷、驚訝、憤怒時的動作。再來是慣性姿態（也稱為象徵性姿態）或靜態姿勢，以祝福、雙手交臂等禮儀，以及飲食、跳舞、奔跑等具體直接的動作與運動表現。

門外漢也看得懂！「這幅畫，原來要看這裡」系列 第三彈

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讀者盛讚最有趣的美術入門書籍

在參觀展覽時，從未受過美術訓練的一般大眾難免會有無所適從的失落感，日本神戶大學藝術史教授宮下規久朗有感於此，先後在《東京新聞》、《中日新聞》、筑摩WEB中開闢專欄，從具象、常見的動植物和物件著手，深入解析東西方共400幅多畫作，帶領讀者以實用有趣的方式領略賞畫之樂。專欄集結成《這幅畫，原來要看這裡》出版後，旋即獲得好評迴響。接著作者進一步解析更多生活物件，羅列200餘幅全彩作品，以及一般藝術鑑賞書較容易忽略的東方繪畫，再出版人氣續集，《這幅畫，還可以看這裡》。

本書特色

以40個具體的「動作主題」講解繪畫，提供藝術鑑賞的嶄新視野。

收錄超過200幅畫作，圖文相互對應，知識吸收與實物鑑賞並行。

除西洋名家外，亦收錄其他東西方繪畫、雕像、電影海報，均衡不偏廢，一本具足。

不需要美術知識、歷史背景也能讀懂，最適合初學者的鑑賞入門書。

不以歷史脈絡介紹藝術史，以動作串連先後，使枯燥歷史變得趣味橫生。

Photo Credit: 新經典文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰