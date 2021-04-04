《樓鳳，性淘金產業大揭密》：為什麼旅遊樓鳳CP值高？少了三七仔抽成，可說是三方利多

文：張榮哲

預算不足，誰想當盤子？

「樓鳳的價格多半是3千到5千元，比較少高價位的。如果有的話，也還是比外送便宜一點（4千起跳）。主要是看貨色，用時間換金錢的概念，加1S多少這樣，也有新的營銷模式1S30分或2S60分。」 「這個價錢都在3千到6千，價位算中等……東南亞2千、台灣3千、日韓6千到8千、金絲貓8千到1萬。傳統是以時間算啦，你看做2S要多加5百到一千，但多加一節就是多加一節的時間，所以看一個小時多少錢比較準。」 「旅遊樓鳳的價錢比較便宜一點，雖然去汽車旅館外送的妹比較多台灣人，但是價錢都要喊到5千以上，3千的只有阿六或東南亞。」

從上述嫖客的訪談中，我們可以發現，其實都是嫖客預算不足造成的，如果很有錢就一次點兩個，或是乾脆點條件更好的小姐。性其實就跟吃飯一樣，一頓飯怎麼吃也有個量，除非催吐再吃；性也是，除非吃顆壯陽藥，不然最多也就是那樣。所以，嫖客當然也講求CP值，如果可以用更低的價錢，得到相同的消費，誰想當盤子？

此外，也有嫖客表示：「現在也只剩下半套店、外送，跟新的LINE這種。如果要推薦朋友去，我當然推薦旅遊樓鳳，加LINE就可以自己選。我以前跟你×××（找小姐），一車四人去，一次來四個漂亮的都被選走了，打槍還要等，火都在燒了，整個很不爽，還是自己去比較好。」

而根據報班資料顯示，旅遊樓鳳不分國籍單次性交易價格，總平均為新台幣3,212元。但有趣的是，從消費者角度來看，降低性交易所需價金，雖然會增加使用此種性服務的消費意願，卻不一定會增加消費次數。請參考下嫖客的訪談。

「所得跟消費次數有關係，那種東西都是付現的啊，你沒錢怎麼去？一定是在自己可以負擔的範圍。叫的次數是固定的，一個人是能射幾次，差在叫小姐的價位，有錢就叫好一點，沒錢就叫差一點。」 「有錢人當然沒影響啊，22K是很難去啦，都沒錢吃飯了。價錢我覺得樓鳳比較便宜一點，因為去汽車旅館還要多花旅館錢。」

為什麼旅遊樓鳳CP值高？少了三七仔抽成

相反的，若以供給面業者來看，獲利又有哪些差異？

以下我將帶大家了解從事旅遊樓鳳所需支出成本為何，其獲利分成與傳統性產業有何不同。

由於旅遊樓鳳性工作一次來台，大多15至20天，入住天數多，飯店通常會提供訂房優惠，例如五晚打9折、十晚打8折不等。若雞頭租用的是套房，一般為8千元到1萬元，5折就是4千元到5千元（按：掮客團購訂房，如被查獲屬違法；在桃園、新竹，有許多雞頭共資買房，結果撕破臉互相提告詐欺）。據業者表示，生意比較不好的地點，就會讓小姐自己出部分費用，台灣幹部只負責租房子、送毛巾、送三餐，這些都是跟小姐收錢的時候順便給。

除此之外，還要準備免洗布、按摩墊。房間錢一般由幹部和小姐共同分擔，有些小姐夠正，雞頭為了搶人就會幫忙出錢。

因為，小姐也有可能會落跑，或是回去跟其他同業互相交流意見，例如：「這個雞頭不好」或「這個雞頭很好跟」。

至於機房獲利多少，因為LINE2都做熱門地點，旗下小姐大概有兩百到三百多人。若小姐一天可以做12小時，下午一點開始（因為飯店12點之後才能入住），一天算3單，一單抽5百，一天就進帳30萬元，等於月賺9百萬元。當然，中間還有水房要抽的20％，但這樣也有7百多萬元。其他細項的獲利，請參考以下訪談內容：

「拆帳的話，就小姐分一半，然後剩下的再分給機房、雞頭。比如說三千六百元，小姐拿1,800元、雞頭拿300、機房拿500、CALL客（機房的下線）拿300到500，剩下的500到700給水房。」——雞頭 「也是雞頭買啦，一罐沐浴乳是能多少錢？買特大家庭號的就好啦，保險套就買最普通的，毛巾就拿送洗的，一天也不會花到多少錢……3,500元裡面，小姐分2,500元，雞頭收500，機房收500。板橋一天大概是5到8班，假日會比較多，所以小姐一個月至少賺25萬。」——機房

而對小姐來說，除了比應召好賺，此種模式也比較彈性，小姐的訪談如下：

「我覺得好賺很多，還不會被警察攔車。沒生意的話，就在房間裡看看電視、玩手機、睡覺，也不會吹到風跟熱得半死。吃東西有人送，或是自己想吃什麼就吃什麼。但也怕沒生意啦，就賺不到錢又浪費時間。」

我將訪談整理成兩種性產業模式，請參下頁對比圖表2-6及圖表2-7，推估小姐一個月大致獲利情況如下。

去除三七仔剝削後，旅遊樓鳳的性交易單價門檻降低，反而讓嫖客有降價、撿便宜心理，進而提高消費意願。由一次性交易總共需約新台幣5,600元左右，降到一次性交易新台幣3,200元左右，降幅達43％，亦與傳統三七仔剝削的三成、四成相符。

再者，由於可以事先選小姐、選時段，也能減少時間成本。畢竟客人若對小姐的條件不滿意，要換人也需交通時間，所以此種模式可說是三方利多，不僅能節省載送小姐的時間，同時也能去除支付馬伕載運所需車資等額外成本。

Photo Credit: 任性出版

減少小姐被打槍、馬伕的成本

商業行為中，雖然降價能刺激消費次數提高，但以性產業鏈來看，消費次數增加僅是增加獲利，對性工作者個人的分成並無影響。

且從此次研究中，由於房間費費用是雞頭和小姐共同分攤、三餐和日常用品也是由雞頭處理，因此外籍性工作者需負擔的成本下降。

不過，即使旅遊樓鳳少了每日支付馬伕的車資費用，但對於性工作者來說，所得報酬仍需支出機票、旅費、雞頭與機房的抽成費用。

若以單次性交易價金的分成來看，傳統應召站模式性工作者約可抽30％至40％，旅遊樓鳳模式性工作者約抽60％至70％。

以每日工作次數獲利相比，將時間、包裝、原料等成本均列入考量（下頁圖表2-8），應召站模式性工作者單月最高獲利約為18萬元，旅遊樓鳳模式性工作者單月最高獲利可達58萬元，相差高達40萬元。

由此可知，價格下降確實助長旅遊樓鳳模式大幅成長，且降低對性工作者的剝削。

Photo Credit: 任性出版

書籍介紹

本文摘錄自《樓鳳，性淘金產業大揭密：警察帶路，立馬看懂江湖規矩，菜雞一夜成為老司機，乖乖女聽懂所有men’s talk》，任性出版

作者：張榮哲

2020年「台灣博碩士論文知識加值系統」點閱排行榜冠軍

第一本由警察所寫台灣性淘金產業大揭密

PTT鄉民讚爆：「簡直神人」、「何止老司機，根本菩薩」。

亞洲犯罪學會發表！

本書作者張榮哲，是基層警察，任職新北市三峽派出所，

他以「大台北地區性產業」作為研究題目，取得犯罪學碩士；

此篇論文還獲得司法官學院傑出論文獎。

張榮哲說，從事鴿子（警察）工作多年，看盡人生百態，

某次查案，聽到對方說在「養小姐」，原本以為是包小三，

結果發現，這是近年來最流行的性產業旅遊樓鳳——

就是雞頭（GTO）利用人頭租用套房，

再透過LINE聯絡，讓小姐和客人進行性交易；

而且93%的小姐都是使用簽證來台旅遊的外籍女。

於是，他決定深入調查4家應召LINE，

每天比對機房PO的班表、花名冊，花費超過1,400小時，

還一度被同事誤認為是色情狂。

這篇論文，原本安靜的躺在圖書館的資料庫裡，

直到2020年，台灣掀起一場論文抓鬼大賽（查誰的論文是抄襲）

張榮哲這篇「一樓一鳳」論文瞬間爆紅，成為點閱排行榜冠軍。

PTT鄉民興奮狂推！ 「榮哲你贏了」、「榮哲很厲害，真材實料」、

「榮哲的名詞定義解釋得很好」、「榮哲真實力派」。

本書就是取自該篇論文，並將原本論文不能寫、工作時不能透露的祕辛，

全部補充完整、一併大公開。

警察帶路！老司機飆車，快上車

以前大老闆愛上酒家、小老闆則走北投區，一般人則是三溫暖、養生會館，

但在新南向政策後，主打低價的旅遊樓鳳讓全台大淪陷，

以中山、西門、板橋、三重的套房暗藏最多樓鳳。

樓鳳交易，主要由機房在LINE公布小姐資訊，跟客人敲時間；

雞頭只負責租房、送飯、送毛巾。

不分國籍的單次性交易，平均為3,200元，

但這中間，雞頭、機房、小姐，抽成比例怎麼分？

作者透露，樓鳳小姐收入根本狂電薪水族，單月至少20萬。

難怪來自東南亞籍小姐都說 ：「同樣都是被幹一次，來台灣可以賺兩倍呀！」

交易大揭密：菜雞、乖乖女都能聽懂men’s talk

越南妹最敢玩、無套也可以上，大陸妹好溝通……

根據作者花費1,400小時、瀏覽千筆花冊資料發現 :

台灣男人最愛櫻花妹、泡菜妹、其次是辣台妹，勉強才選大陸妹。

還意外發現：假日小姐報班人數最少，為什麼？這是已婚男人不能說的祕密。

性產業經濟學，雞頭親自告訴你

從4P到4C，樓鳳也要懂行銷

除了給小姐的基本資料當參考，樓鳳還有很多你意想不到的商業促銷，

像節日降價、摸彩、截圖回傳還可拿折價金……讓菜雞秒變回頭客。

一次不夠爽，還想要極樂無上限的加值卻不加價的服務？

像是桑拿、空中飛人（口舌服務）、洗殘廢澡……

你就得先和小姐「培養感情」。這是老司機才懂但不能明說的江湖規矩。

從早期的吃魚喝茶到現在最流行的一樓一鳳，

第一本由警察執筆的台灣性淘金產業大揭密。

良家婦、乖乖女千萬不要讀、菜雞瞬間成為老司機的武功祕笈。

Photo Credit: 任性出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰