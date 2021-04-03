《過敏解方全書》：包括蕁麻疹在內的過敏性疾病，都有一到晚上就會惡化的傾向

文：趙相憲、朴興雨、姜惠鍊、李瑞英、張允碩、金世勳、金善信、李素熙、梁珉錫

到底誤食了什麼？

38歲的家庭主婦美英一週前吃完午餐後，約莫過了30分鐘，皮膚上突然出現了紅色斑點。隨後四肢、腹部也冒出紅色斑點，因為發癢而抓它的話又會腫起來，搔癢感也越來越嚴重，甚至連嘴脣也慢慢腫了起來。

就算去藥局買過敏藥物服用，也只有當下有效，可是一到晚上，搔癢感又再次加劇，連紅斑也增多了。時鐘指著凌晨兩點，可是美英卻癢得睡不著覺，她憂心是不是哪裡出了嚴重的問題，嚇得趕緊叫醒先生，隨後趕往急診室。

「蕁麻疹」是過敏反應，是皮膚出現紅腫（泛紅）及膨疹（發腫）的現象，樣子有如被蚊子叮咬一樣。大小可從1毫米到10公分以上，相當多變，有時小疹子會逐漸變大，然後彼此碰在一塊，進而變成巨大的斑點；有時也會觀察到膨疹的中心部位消下去後，只留下泛紅邊緣的馬蹄形或地圖形狀的病變。

全身上下從頭到腳任何一處都有可能起疹子，通常出現後幾小時內會自動消退，不會留下痕跡。萬一蕁麻疹持續長達一天以上且消退後留下色素沉澱，可能不是過敏性蕁麻疹，而是其他疾病（蕁麻疹性血管炎），因此務必要接受專科醫師的治療。

蕁麻疹十分常見，15％至20％的一般大眾，一生中至少會經歷一次以上，近來發病頻率則有增加的趨勢。像美英一樣，突然起疹子後短時間內又消退的蕁麻疹稱為急性蕁麻疹，通常是食物或藥物所引起的。為了找出美英長蕁麻疹的原因，首先必須一一將午餐所包含的食材記錄下來，日後再吃這些食品時，如果沒有異狀，那它們就不是誘因物質。

另外，不只是食材，添加在食物中的香料或調味料也可能引起蕁麻疹。再者，也要檢查一下近期服用的藥物，這時除了醫藥品之外，保健品、中藥等也包含在內。像這樣列出清單且第一次清點完發病可能性後，再前往醫院針對有疑慮的食物或藥物進行過敏反應檢查或抽血檢驗，就能提高找到誘因物質的可能性。

基本上，包括蕁麻疹在內的過敏性疾病都有一到晚上就會惡化的傾向，這是因為夜晚時抑制過敏發炎的類固醇激素濃度下降的緣故。此外，假如因搔癢症而睡不好的話，會對身體造成壓力，導致蕁麻疹變得更嚴重。

蕁麻疹持續六週以上就是慢性病

滿臉憂愁的永元（43歲，上班族）打開診療室房門後走了進來，他飽受蕁麻疹的折磨已超過10年。這段期間他跑遍各大醫院，做過無數次過敏精密檢查，結果顯示他對塵蟎和花粉有反應，但跟蕁麻疹沒有太大的關係，也找不到跟食物之間的關聯性。

他吃飯以素食為主，每天吃的食物大同小異，有時症狀嚴重，有時卻又平安無事的度過一天。他滴酒不沾也不抽菸，吃了醫院開的藥之後雖然有效，可是嗜睡卻對工作帶來莫大妨礙，所以他只打算在真的很痛苦時才吃。近期，蕁麻疹的症狀變得越來越嚴重，最近一個月以來，就算吃完藥症狀也絲毫沒有改善。

持續長達六週以上的蕁麻疹稱為慢性蕁麻疹，100人當中有0.5至5人患有慢性蕁麻疹，平均下來每年一百人中則會多出1.4名慢性蕁麻疹的新患者，尤其是近幾年下來慢性蕁麻疹患者明顯增加了許多。

以前好發於兒童與老年人身上，近來20到50歲之間的發病率卻大幅增加，人們認為這跟生活習慣改變與社會活動活躍所造成的壓力等因素有關。慢性蕁麻疹不是會威脅生命的疾病，但其症狀會出現在與外界接觸的皮膚上，因此對人際關係、社會生活帶來巨大影響。

症狀主要會在夜晚惡化，是睡眠障礙與慢性疲勞的成因。有研究報告指出，慢性蕁麻疹患者同時患有憂鬱、焦慮、強迫症、社交恐懼症等，罹患精神疾病的機率比一般人高出2到3倍。

跟急性蕁麻疹不同的是，有70％的慢性蕁麻疹找不到明顯的病因，而且導致蕁麻疹惡化的因素實在太多了。近來就有研究報告顯示，慢性蕁麻疹患者當中，有許多是自體免疫性（是一種錯誤的免疫反應，免疫細胞攻擊自己身體的狀況）機轉所造成的。這種具有自體免疫性的慢性蕁麻疹會無緣無故反覆發病，而且不太可能會自行消退，通常會持續數年之久。

前來就醫的慢性蕁麻疹患者都希望能經由全面性的過敏檢測，逐一查出自己蕁麻疹發病的原因，可是即使真的做了檢查，通常也得不到令人滿意的結果。經由過敏檢測雖然找得到以前完全不知道的過敏誘發物質，卻難以斷定那就是目前罹患的慢性蕁麻疹成因。

舉例來說，就算在過敏檢測中得出自己對塵蟎或白樺樹花粉呈陽性反應，也不能說塵蟎和花粉就是蕁麻疹的病因，其結果只能表示患者帶有過敏體質。如果詳閱網路上公開的體驗心得，會有許多針對一百多種過敏物質的抗體檢測、代謝異常檢測和微生物檢測等不在保險範圍內的各種檢查推薦文。

當然，會建議做檢查是有原因的，而檢查結果也可能會發現異常，但是目前大部分的情況仍無法針對相關檢查結果做出正確解釋，也無法說明慢性蕁麻疹的發病原因或經過。此外，慢性蕁麻疹患者當中，有些伴隨著非一般過敏誘因物質如冷空氣、壓力、水、變熱的環境、陽光等刺激所引起的物理性蕁麻疹（physical urticaria），這種情況下，用一般檢查是找不出病因的，需經過詳細諮詢後（可以的情況下），再進行激發試驗才能確診。

因此，如果患有慢性蕁麻疹，建議先與過敏專科醫師討論，再選出一定要做的檢查之後再進行。

導致慢性蕁麻疹惡化的因素

「吃進嘴裡的東西」是誘發蕁麻疹或導致蕁麻疹惡化的第一項因素。一般而言，含有大量防腐劑的速食食品、火腿、培根或香腸這些加工肉類，以及含有許多組織胺的鯖魚、秋刀魚這類青背魚，都極有可能導致症狀惡化，因此最好避免食用。

此外，飲酒後蕁麻疹惡化的情況十分普遍，所以如果患有慢性蕁麻疹，建議最好避免飲酒。再者，某些特定食物肯定會對某些人帶來症狀加劇的影響，因此當然要避開該食物。不過，沒有必要避開過敏檢測中有反應的所有食物，也沒有所有慢性蕁麻疹患者一定要避開的食物清單。

偶爾為了改善體質會採取斷食或吃素等極端的控制飲食療法，可是這對改善蕁麻疹毫無幫助，而且會營養不均衡及有害健康，所以請多加留意。

第二項因素是藥物。消炎止痛藥、血管張力素轉化酶、荷爾蒙藥物、瀉藥等，都有可能會誘發蕁麻疹或使蕁麻疹惡化。

第三項因素是身體疲勞及精神壓力。應盡可能消除壓力因子，找出屬於自己的紓壓方式，並建議睡眠時間能達到七到八小時。

最後，過於酷熱的環境也是蕁麻疹的成因。大部分的蕁麻疹在炎熱環境下有惡化的傾向，因此應盡可能避免運動過度、洗三溫暖和汗蒸幕、熱敷、洗熱水澡等，可以的話夏天時最好過得涼爽一些。

懷疑有慢性蕁麻疹，可嘗試的檢查方法：

一、過敏皮膚檢測：懷疑是接觸性蕁麻疹的情形；伴隨著過敏性鼻炎或氣喘等其他過敏性疾病的情形，做過敏皮膚檢測是有幫助的。吃完東西後症狀惡化的情況下，可藉由食物過敏原進行皮膚反應檢測，便能分辨出需要限制攝取的食物。

二、乙醯甲膽鹼皮膚檢測：將會刺激膽鹼性神經系統的乙醯甲膽鹼少量注射到皮膚上，檢查是否會出現蕁麻疹，有助於確認是否患有膽鹼性蕁麻疹。

三、自體血清皮膚檢測：少量抽出患者本人的血液後，清除血液細胞，再將液體成分收集起來，以進行過敏反應檢測。

檢測時，有自體免疫問題的患者會出現搔癢、紅腫和膨疹的症狀，這是因為血液的液體成分中含有會攻擊自己的物質，像這樣有自體免疫問題的情況下，蕁麻疹通常都會持續好一段時間。

四、冰塊檢測：暴露在冷空氣或冷水中的皮膚時，會產生搔癢感或蕁麻疹，即為寒冷性蕁麻疹，而此檢測將有助於診斷寒冷性蕁麻疹。將冰塊置於皮膚上約十五分鐘，如果是患有寒冷性蕁麻疹的病患，接觸到冰塊的皮膚會長出蕁麻疹，並出現冰塊形狀的膨疹。

雖然費時，但是會好轉

烔允在醫院聽說自己可能有自體免疫的問題後，便用自己的血液成分做了皮膚檢測，並檢測出他對自己的血液成分呈陽性反應的結果，確診患有自體免疫疾病。

在乙醯甲膽鹼皮膚反應檢測中也出現蕁麻疹反應，由此便能得知他同時患有膽鹼性蕁麻疹。首先，他按時服用兩種抗組織胺藥劑，也避免從事運動或洗三溫暖等，會讓體溫上升的活動，再觀察後續反應。每天服用抗組織胺藥劑已過了兩週，可是蕁麻疹至今依然完全沒有改善。

如前所述，由於慢性蕁麻疹難以找到正確病因，因此比起根除誘因的治療，能舒緩症狀的藥物治療才是重點所在。在多數情況下，進行藥物治療後搔癢症和蕁麻疹便會得到控制，可是一旦停止用藥就會復發，因此有些患者認為這不是根本的治療方式，也不信任醫療團隊，甚至會自行任意中斷治療。

治療的確需要一定的耐心與努力，即使十分費時但總有一天會痊癒，因此絕非不治之症。治療蕁麻疹的基本原則如下。第一，找出蕁麻疹的病因與惡化因素並加以避開；第二，篩選適當藥物並酌量使用。

一、抗組織胺藥物是第一階段的治療劑

從肥大細胞中釋出的組織胺等發炎物質是誘發慢性蕁麻疹症狀的主要原因，而防止組織胺起作用正是治療的重點。組織胺會爭相對發揮作用的受體產生作用，而「抗組織胺藥物」正是避免組織胺起作用的藥劑。

H1抗組織胺藥物有鹽酸羥嗪（hydroxyzine）、氯菲安明 （chlorpheniramine）等長期被人們使用且安全性受到認可的第一代藥物，但是第一代抗組織胺藥物引起嗜睡、口乾舌燥等副作用的頻率相對也比較高，因此對於必須長期服用藥物的慢性蕁麻疹患者來說並不妥當。

後來人們推薦使用第二代抗組織胺藥物（勝克敏液〔cetirizine〕、鹽酸左西替利嗪〔levocetirizine〕、樂雷塔定〔loratadine〕、地氯雷他定〔desloratadine〕、非索非那定〔fexofenadine〕等），它沒有慢性蕁麻疹第一階段治療劑所帶來的嗜睡、口乾舌燥等副作用，並可根據反應增加用量。

患有慢性蕁麻疹的情況下，不是只有冒出蕁麻疹時才需服用藥物，原則上沒有症狀時也要持續吃藥。慢性蕁麻疹患者中，約有50％的患者在六個月到一年之內症狀就會改善，但由於慢性蕁麻疹屬於罹病期平均約為四年的長期疾病，因此必須設立長期治療計畫。

在門診室碰到的諸多患者對於長期進行藥物治療感到憂慮，不過幸好慢性蕁麻疹的主要治療藥物抗組織胺即使長期服用也沒有嚴重的副作用，所以可以安心使用。

二、如果用了抗組織胺藥物卻沒有改善呢？

使用抗組織胺藥症狀卻沒有得到控制的情況下，可以試試看調節免疫系統的藥劑。免疫抑制劑如環孢素對於慢性蕁麻疹也有療效，但是長期大量用藥的話，可能會出現腎功能衰退或血壓上升等副作用，所以必須定期監測才行。

近來喜瑞樂單株（omalizumab）抗體注射藥劑被廣泛用來治療難治性慢性蕁麻疹。喜瑞樂單株會緊抓觸發過敏性反應的IgE 抗體，避免它附著在肥大細胞上，因此對於慢性蕁麻疹等各種過敏性疾病有治療效果。然而，效果只能持續一個月左右，所以一個月要注射一次，以便維持控管狀態。

控制過敏發炎物質如白三烯（leukotriene）的抗白三烯素也可以作為輔助使用。一般來說，慢性蕁麻疹的治療期間長，而長期使用所帶來的副作用令人擔憂，因此並不會使用類固醇藥劑，可是碰到急性惡化的情況時，可以短期使用口服類固醇藥物。

除此之外，維生素D會參與各種免疫反應，尤其是它與過敏性疾病的關聯性更是備受矚目。近來就有報告指出，慢性蕁麻疹患者在補充維生素D之後便有效控制住蕁麻疹症狀。

書籍介紹

本文摘錄自《過敏解方全書：你一直忍受的不適，其實是過敏。世界過敏組織指定、首爾九大權威醫生告訴你，如何預防與擺脫》，大是文化出版

作者：趙相憲、朴興雨、姜惠鍊、李瑞英、張允碩、金世勳、金善信、李素熙、梁珉錫

譯者：林育帆

你知道嗎，以下這些症狀，專業醫生都稱其為過敏：

每次一戴項鍊或耳環，皮膚就發炎……。

吃水蜜桃、櫻桃、蘋果時，喉嚨有刺痛感……（像是電影《寄生上流》的女管家）

運動完，全身上下竟然起疹子！

只要服用感冒藥，眼睛就會腫起來……。

還有，被蜜蜂螫到後失去意識、皮膚發炎一再復發、

吃到肉乾或香腸這類加工肉品後皮膚起疹子等，

這些擠滿各醫院診間的症狀，通通稱為「過敏」。

過敏總是反覆出現，處理起來也很棘手。

因為就算你覺得自己過敏，也難以決定該去掛哪一科醫治。

所以，家裡必須常備本書以便查閱、正確處理。

本書由韓國首間過敏門診、世界過敏組織指定的專家資源中心主導，

集結了韓國首爾大學附設醫院總院、盆唐首爾大學附設醫院、

獵鷹醫院等首爾大學醫院的過敏內科權威們，一起撰寫。

依各種過敏症狀分章節，再用你問我答的方式，

就像你私下跟過敏專科醫師對話一樣，告訴你如何緩解與擺脫。

流鼻水、鼻塞，身體好像也在發燒……

假如流鼻水、鼻塞持續十天以上，那就不是感冒，而是過敏，

你是得了過敏性鼻炎還是感冒？兩者的治療方式也不同。

置之不理會演變成氣喘，如何判斷？本書有答案。

學會和異位性皮膚炎和平相處

「我的孩子有異位性皮膚炎，所以我不曾餵他喝牛奶和吃蛋。」

只要提到異位性皮膚炎，大家便聯想到食物，然而那只占40%左右。

比起盲目避開食物，你該做的第一件事是寫食物日記。

記錄自己吃了什麼、何時吃的，並寫下症狀的時間，再去找醫生。

還有，某些過敏症狀，為何長大就消失，但卻換成了其他部位？

原來，「過敏是一種進行式」，不會只在單一器官發生。

梅雨季氣喘、流鼻水，小心黴菌引發過敏

明明沒有支氣管疾病，為什麼會這樣呢？

很有可能是室、內外黴菌所引起的。

在室外，你可以戴口罩；在室內，你得經常打掃、保持乾燥並除霉。

但如果你打掃過頭太愛乾淨，更容易過敏，這又是什麼原理？

還有更多更多關於你對於過敏的疑問：

如果對金屬過敏，就無法植牙嗎？

對蛋過敏的孩子，可以打流感疫苗嗎？

市售的那些預防過敏的寢具，真的有效嗎？

本來對某種食物過敏，某次吃完之後沒事，以後就能繼續吃嗎？

如果搬到空氣清新的地方，氣喘就會痊癒嗎？懷孕期間可以使用氣喘藥嗎？

異位性皮膚炎會傳染給其他人嗎……？

過敏，多數人不會把它當成一種病，卻總在不知不覺中吞噬你的日常，

不是忍一忍就沒事，現在，是預防和擺脫它的時候！

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰