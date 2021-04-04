《著迷，甘願賭上所有》：馬斯克對工作的狂熱投入，已經接近戰爭和生死搏鬥的程度了

文：羅勃・布魯斯・蕭（Robert Bruce Shaw）

錢要花在使產品更好的地方

馬斯克是SpaceX和特斯拉的執行長和首席設計師兼產品架構師。他認為，擁有工程和設計專業知識的人，才應該成為公司的領導者，而不是其他執行長界中最常見，像是財務、行銷，或銷售領域的人。

馬斯克認為，執行長們應該主要致力於解決設計和工程方面的挑戰，至少在專注於產品的公司必須如此。他指出，新創公司在最理想的情況下，就是製造出一個明顯優於市場上現有產品的東西：

如果你要進入任何一個現有的市場，與大型、根基穩固的對手競爭，那麼你的產品或服務必須比他們的好得多……因為一般人總是會買值得信賴的品牌，除非有很大的區別……不能只是稍微好一點，必須好非常多。

馬斯克和賈伯斯一樣，把產品放在第一位。因此，他把行銷等其他領域的資金，重新投向產品設計和製造等關鍵領域。他描述了其他領導者和公司犯的常見錯誤，就是關注雜音而忽視了重要訊號，這會導致你浪費精力，而且無法專注於真正關鍵的事情：

許多公司都搞混了，他們把錢花在那些並不能使產品變更好的地方。例如，在特斯拉，我們從未花一分錢在廣告上。我們把所有的錢都投入到研發、製造和設計上，盡可能把車子做到最好。我認為這才是正確的做法。對於任何一家公司來說，只要不斷思考：「我們的這些努力能否帶來更好的產品或服務？」如果不能，就馬上停止這些努力。

製造一款更好的產品包括三個目標：一是提供比現有產品更好的東西，吸引人注意；二是可靠的功能；三是美觀（馬斯克有時稱之為「性感」）。而在這方面，設計不僅是東西的外觀，而是它整體運作起來的感覺。

馬斯克創造的汽車努力將這三個目標做到最大化，因此他們的客戶滿意度評比相當高。他寫道：「我們在追求柏拉圖式的理想，要打造出完美的車子。雖然我們也不知道那到底是什麼樣子，但是就是想讓車子的每一個元素都盡可能完美。當然，總會有某種程度的小缺點，但我們會努力將其最小化，打造出一款在各方面都令人賞心悅目的車。」

例如，特斯拉汽車是靠電池供電的，推出的時候，它比當時市場上的任何汽車都優越得多。它用的是手機和電腦等小型電子設備所採用的鋰離子技術，這些電池較輕、較強大，而且製造技術的進步，也使它們的價格繼續降低。

在正常情況下，只要充一次電就能使初代的Model S行駛265英里，是當時其他電動車的兩倍多，也更接近許多汽油車每箱汽油的可行駛距離。這降低了限制電動車普及的「里程焦慮」。而同樣重要的是，這項技術也帶來了一輛速度令人驚豔的電動車。

美學對馬斯克來說，也是產品設計的重點之一，他告訴員工：「如果你要做某種產品，就要把它做得漂亮。即使它對銷售沒有影響，我也希望它漂亮。」他對美學的關注，體現在了特斯拉的門把上，馬斯克想要一個與眾不同的把手，當司機接近車輛時，它就會伸出來，開車的時候又會縮回門板裡。

這種門把的設計和製造非常複雜，而且它運作起來必須非常可靠，否則車主就無法進到車子裡。因此它得在各種條件下（冷、熱、冰、雨）使用數千次，都始終如一的發揮作用。門把也需要加強安全性，如果乘客的手指在門把收合時意外夾到，它必須馬上停止。儘管當初遭到了大部分工程師的反對，但馬斯克還是實現了他想要的門把，現在也已經成為了特斯拉的標誌性特徵。

在執著於產品的方面，馬斯克與賈伯斯很像，他們都強調產品設計對於公司是否成功，起到了關鍵作用。兩人也都認同，偉大的公司是偉大產品的結果。

在某次評論中，賈伯斯解釋他對微軟的成功並沒有異議。他只是認為，微軟生產的產品看起來是三流的東西，既缺乏原創性，又缺乏美觀。賈伯斯指出，在比爾・蓋茲和巴爾默的領導下，微軟最大的問題在於，員工並沒有真心愛著他們創造的東西。

「奈米經理人」——領導者必須深入細節

馬斯克執著於突破性的技術創意，他說自己的頭腦裡「想法會持續不斷的爆出來」，他沒辦法關掉。「有的時候，甚至是深夜，當我正試著解決某個問題，而我認為我已經有了一些想法，感覺有點接近解決方案時，我就會花數小時來回踱步，試著把它想通。」

如前所述，特斯拉的幾位創始人和馬斯克發現到，用鋰製造的電池，即特斯拉所謂的「鋰離子能源系統」，將遠遠優於當時市場上的任何產品。這種電池比起傳統的鎳或鉛蓄電池，加速更快，使用壽命更長。但是它的價格昂貴，只能藉由設計和製造過程的創新來試圖降低成本，才有辦法在汽車中使用。馬斯克在確定鋰離子電池的好處之後，他就將工作重心專注於降低成本、大規模生產上。

這種突破性思維模式在SpaceX也很常見。馬斯克認為，若打造出可重複使用的火箭，就能降低太空旅行和運輸的成本（使火星旅行等夢想在經濟方面變得可行）。

而航太產業中的許多人認為，設計這樣的火箭是不可能的，即使是擁有幾十年經驗和政府大力支持的太空總署，也未曾製造出可重複使用的火箭，但這並沒有阻止馬斯克。

SpaceX的一位同事說，馬斯克之前沒有設計或製造火箭的經驗，所以他自己研讀這個主題的教科書和技術手冊，並找了業界的傑出人物來指導他，還僱用航太產業最優秀的一群人，提取他們所擁有的知識。

另一名員工說：「一開始我還以為他只是在挑戰我，看我是否了解自己的業務。後來我才意識到，他其實是在努力學習。馬斯克會向你提出問題，直到他掌握了想了解的知識為止。」

與貝佐斯和賈伯斯一樣，馬斯克相信，發展突破性的想法，只是創造革命性事物的開始，它還需要領導者深入設計和製造過程，因為偉大的產品，必須建立在成千上萬個細節之上。

大部分管理專家們都不會認同馬斯克的做法，他們普遍認為，高層領導人應該避免介入執行的細節，因為這會占據只有他們才能做的戰略性工作的時間。而高階主管們過度涉入細節，也可能會造成工作人員士氣低落，因為他們能夠管理分配的領域，被更高階的主管剝奪了。

但馬斯克的想法正好相反，他認為不深度參與其中的領導者，就是疏於職守，他們的產品也會因此受損。他自豪的將自己形容為一個「奈米經理人」，一個知道細節至關重要的人。馬斯克深厚的產品知識，不僅影響了他的設計決策，也影響了願景的執行，包括製造、物流，和行銷部分。

馬斯克認為，做生意就像打仗，領導者必須帶著自己的軍隊站在前線，而不是只坐在辦公室裡，並對自己公司正在生產和銷售的產品一無所知。

尋求意見，尤其是負面回饋

馬斯克認為，如果企業認為自己的產品夠好，已經能夠維持或增加市場占有率，那麼它們就會停滯不前。相反的，公司必須不斷改進他們的產品，否則其他公司就會推出更好的東西，並搶走他們的客戶。

在最初特斯拉的生產開始運行時，馬斯克會檢查從裝配線上下來的車輛，看是否有任何一絲細節，沒有達成他想要的模樣。

他注意到了大多數執行長會忽略，或者通常是委託他人處理的細節，例如兩邊尾燈的極細微偏差，車身面板從上到下的烤漆有些微不一致。馬斯克告訴一位採訪者，當他發現這些特斯拉的缺陷時，就像有人把匕首刺進他的眼睛。

馬斯克改進產品的方法之一，是徵求使用者的負面回饋。他說：「向使用者尋求任何細微的負面回饋，對於把產品盡可能做到最好，是非常重要的，正如電影《疤面煞星》（Scarface）所說：『人很容易因自己創造的東西而過度興奮。』你得不害怕創新，但當某樣東西行不通時，也不要一直欺騙自己認為它是可行的，否則你就會卡在一個糟糕的處境中，無法掙脫。」

他認為最好的回饋通常來自朋友，因為他們在乎他。雖然有時他們會因為不想冒犯他而不說實話，但馬斯克還是不厭其煩的尋求他們的意見。他表示，即使其他人不願提供，精明的領導者也會不斷尋求負面回饋。

馬斯克最感興趣的，是與客戶討論他的特斯拉缺少了什麼或出了什麼問題。只聽客戶和朋友陳述他們喜歡什麼，並不能幫助車子變得更好。一輛車的長處通常淺而易見，但弱點都藏在細節裡。

你必須努力工作，一週七天、沒有假期

馬斯克認為，若想成功創造出革命性的產品，需要一種不屈不撓的職業精神。他告訴那些想要仿效他的成功的人，他們應該工作到深夜，然後在睡覺的時候繼續夢到自己的產品。一週七天，沒有假期，沒有休息。他在南加州大學畢業典禮上的演講中，給出了以下關於創建成功公司的建議：

我認為第一點是，你必須超級努力的工作。超級努力是什麼意思？ 當我和我弟開第一家公司的時候，我們連住的地方都沒有，只租了一間小辦公室，我們睡在沙發上，要洗澡就去YMCA（基督教青年會）。我們窮到只有一臺電腦。網站白天上線，晚上我就繼續寫程式。一週七天，一直如此……所以，努力工作吧，醒著的每小時都要非常努力。

馬斯克與眾不同的狂熱工作態度，在他的每一家公司裡都根深柢固。在評論特斯拉和SpaceX的成就時，他指出：「每週只工作40個小時，不可能製造出革命性的汽車或火箭。就是做不到，移民火星不可能只靠一週工作40個小時就完成。」

對他來說，典型的一週行程，是從洛杉磯的SpaceX開始，然後到加州北部的特斯拉待上幾天，星期五再回到SpaceX。有時候還會去內華達州的太陽城。

在某次採訪中，他說自己曾連續三到四天待在特斯拉，完全沒有離開過工廠，因為他要和團隊一起解決Model 3的製造問題。

就連不在辦公室或工廠的時候，馬斯克的員工也總是能聯絡到他。他告訴員工，在必要的時候應該毫不猶豫的聯繫他：「我一天24小時、每週七天隨時待命，幫忙解決問題。就算星期日凌晨三點打電話給我，我也沒關係。」

馬斯克對工作的執著，可以從他還在上大學時和一位朋友的談話中看出：「如果有什麼辦法可以讓我不吃東西，藉此騰出更多時間工作的話，我就不吃東西了。我真希望能有一種不用坐下來吃飯，就能獲得營養的方法。」他的朋友記得自己當時被這句話嚇了一跳。

其他與馬斯克共事過的人，也有類似的觀察結果，說他最顯著的特色，就是對工作的狂熱投入。作家蒂莫西・李（Timothy Lee）寫道：「世上有很多的執行長，而他們和馬斯克的最不同之處，就在於工作上的決心和投入程度。我在矽谷採訪過很多很多企業家，真的從沒見過像他這樣的人。對大多數人來說，即使他們已經算是對公司很有熱情的執行長，這仍舊只是一份工作。但在馬斯克眼裡，這已經接近戰爭和生死搏鬥的程度了。」

而在投入工作的程度上，馬斯克並不孤單。賈伯斯的蘋果Mac團隊每週工作七天，每天工作14到18個小時，持續了兩年以上。他說，團隊成員都很年輕，也熱愛他們的工作，所以願意投入必要的時間，來創造革命性的產品。比爾・蓋茲在他二十幾歲的時候也是如此，當時他正和保羅・艾倫一起創建微軟；優步的卡蘭尼克和阿里巴巴的馬雲也一樣。在過去幾十年的許多偉大成功故事中，根本看不見工作與生活的平衡。

建立公司的「特種部隊」

馬斯克曾說特斯拉和他的其他公司，在產品工程和製造等關鍵領域方面，都會將重點擺在聘用優秀人才。他說有些公司之所以失敗，尤其是那些技術密集型領域的公司，就是因為他們沒有夠多的人才：

吸引和激勵優秀人才的能力，對一間公司的成功極為重要，因為創建公司的目的，就是將一群人聚集在一起，共同創造一種產品或服務，而人們有時會忘記這個基本的真理。如果你能讓優秀的員工加入公司，一起為共同的目標而努力，並且對這個目標有著不懈的追求，那麼你就會擁有一個偉大的產品。

而馬斯克認為，大多數大公司都在發展官僚程序，搞到最後反而變得不重視引進聰明且具有創造力的員工。馬斯克想要一群有天賦的同事，並且要堅定的致力於實現共同的目標。和貝佐斯一樣，他也相當重視成功的公司創業之初的心態：

我想強調一下我對公司在剛起步階段的理念，這是一種類似特種部隊的概念，必須達到卓越，才能勉強及格。我認為，如果初創公司最終想要成為大規模且成功的公司，就必須這麼做。 我的公司在某種程度上堅持著這一點，不過這並不表示我們因此而解僱的人，就是不好的員工，這只是特種部隊和一般正規軍的區別。但如果你想要撐過某個非常艱難的時期或環境，並最終發展成一個偉大企業的話，那麼整個組織都必須維持非常高水準的才能和投入程度。

馬斯克會親自面試技術職位的員工，包括那些在公司擔任較低職位的人員。據報導，他親自面試了SpaceX公司招募的前兩百名工程師。在面試中，他想知道面試者是如何解決他們曾面臨的技術性問題，但他並不只想聽到結果，他想要聽到執行過程中的豐富細節，因為那些真正努力解決了問題的人，永遠不會忘記過程中所涉及的一切。

另一個評估的重點，則是面試者是否願意付出努力，因為馬斯克認為努力是實現卓越成就的必要條件。特斯拉的一個常見面試題目是：「我們在特斯拉的工作時間很長，週末也要工作。你可能已經習慣了朝九晚五的工作，那麼你對公司的長時間工作有什麼看法？」

馬斯克說：「如果你在特斯拉工作，就像是你選擇了難度較高的遊戲。這有好處也有壞處，成為特種部隊很酷，但也表示你要拚了命工作，所以這並不是每個人都適合。」

書籍介紹

本文摘錄自《著迷，甘願賭上所有：光靠恆毅太苦情，貝佐斯、馬斯克告訴你，這是最開心的工作動機。》，大是文化出版

作者：羅勃・布魯斯・蕭（Robert Bruce Shaw）

譯者：吳宜蓁

「著迷」這事有好有壞，你怎知自己目標正確、方法可行？

請用你的手機或電腦輸入以下網址：relentless.com

很意外吧，螢幕居然出現亞馬遜的網頁。

原來，貝佐斯最初創立亞馬遜時，

登記的網域名稱並不叫「Amazon」，而是「relentless」。

這個字代表頑強、著迷，

就像狼群不惜一切賭上所有全體出擊，只為追逐獵物。

也因為貝佐斯這種「賭上所有」精神，成就了今天的亞馬遜。

本書作者羅勃・布魯斯・蕭是耶魯大學組織行為學博士，

也是普林斯頓管理諮詢集團的負責人，幫助企業領導人建立高績效團隊。

他指出，關於成功，光靠恆毅太苦情，

對某事「著迷」到甘願賭上所有，才是讓人開心去做的動機，

本書用三個企業，亞馬遜、特斯拉、優步的故事告訴你，

他們看見了什麼？因此勇敢賭上所有，

而哪些企業則是因為只看著什麼以致過度著迷，帶來衰敗。

光靠恆毅力太苦情，這才是開心工作的動機

貝佐斯創業前10年，利潤微薄，新聞界和金融業都說他的生意很難維持，

馬斯克每週工作120小時，甚至有好長一段時間睡在工廠的地板上，

卡蘭尼克（Uber創辦人）至今還被質疑，無法戰勝都市裡的計程車聯盟。

所以，先問問自己，你願意為了變得傑出，忍受多久，犧牲什麼。

如果不願意，千萬別對自己說「我盡力了」。

賭上所有投入工作，不是每個人都願意

一個組織裡，很難讓所有員工都對工作著迷，

因此，馬斯克建立自己的「特種部隊」，賈伯斯在蘋果內建立一個Mac團隊，

就像美國設立海豹部隊，擁有承擔最高責任的生理與心理能力。

但請小心，這種設計容易讓組織產生分裂，同事彼此疏遠。

著迷是好事，但需要適度的管理

著迷到極致就會成功？不一定

看看被iPhone打敗的黑莓機，還有美國汽車大廠通用、克萊斯勒的衰落，

過度著迷於當前還行得通、還賺錢的商業模式，可能會讓你因為著迷而失敗。

著迷到賭上所有是好事，但未必是一種舒適或快樂的生活方式，

正如馬斯克自己說的那樣，大多數崇拜他的人，

只要花幾天時間過他的生活，可能就不會想成為他了。

所以，想成功，你得賭上所有，而且還樂在其中。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰