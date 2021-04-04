《著迷，甘願賭上所有》：馬斯克對工作的狂熱投入，已經接近戰爭和生死搏鬥的程度了
我們想讓你知道的是
關於成功，光靠恆毅太苦情，對某事「著迷」到甘願賭上所有，才是讓人開心去做的動機。本書用三個企業，亞馬遜、特斯拉、優步的故事告訴你，他們看見了什麼？因此勇敢賭上所有，而哪些企業則是因為只看著什麼以致過度著迷，帶來衰敗。
文：羅勃・布魯斯・蕭（Robert Bruce Shaw）
錢要花在使產品更好的地方
馬斯克是SpaceX和特斯拉的執行長和首席設計師兼產品架構師。他認為，擁有工程和設計專業知識的人，才應該成為公司的領導者，而不是其他執行長界中最常見，像是財務、行銷，或銷售領域的人。
馬斯克認為，執行長們應該主要致力於解決設計和工程方面的挑戰，至少在專注於產品的公司必須如此。他指出，新創公司在最理想的情況下，就是製造出一個明顯優於市場上現有產品的東西：
如果你要進入任何一個現有的市場，與大型、根基穩固的對手競爭，那麼你的產品或服務必須比他們的好得多……因為一般人總是會買值得信賴的品牌，除非有很大的區別……不能只是稍微好一點，必須好非常多。
馬斯克和賈伯斯一樣，把產品放在第一位。因此，他把行銷等其他領域的資金，重新投向產品設計和製造等關鍵領域。他描述了其他領導者和公司犯的常見錯誤，就是關注雜音而忽視了重要訊號，這會導致你浪費精力，而且無法專注於真正關鍵的事情：
許多公司都搞混了，他們把錢花在那些並不能使產品變更好的地方。例如，在特斯拉，我們從未花一分錢在廣告上。我們把所有的錢都投入到研發、製造和設計上，盡可能把車子做到最好。我認為這才是正確的做法。對於任何一家公司來說，只要不斷思考：「我們的這些努力能否帶來更好的產品或服務？」如果不能，就馬上停止這些努力。
製造一款更好的產品包括三個目標：一是提供比現有產品更好的東西，吸引人注意；二是可靠的功能；三是美觀（馬斯克有時稱之為「性感」）。而在這方面，設計不僅是東西的外觀，而是它整體運作起來的感覺。
馬斯克創造的汽車努力將這三個目標做到最大化，因此他們的客戶滿意度評比相當高。他寫道：「我們在追求柏拉圖式的理想，要打造出完美的車子。雖然我們也不知道那到底是什麼樣子，但是就是想讓車子的每一個元素都盡可能完美。當然，總會有某種程度的小缺點，但我們會努力將其最小化，打造出一款在各方面都令人賞心悅目的車。」
例如，特斯拉汽車是靠電池供電的，推出的時候，它比當時市場上的任何汽車都優越得多。它用的是手機和電腦等小型電子設備所採用的鋰離子技術，這些電池較輕、較強大，而且製造技術的進步，也使它們的價格繼續降低。
在正常情況下，只要充一次電就能使初代的Model S行駛265英里，是當時其他電動車的兩倍多，也更接近許多汽油車每箱汽油的可行駛距離。這降低了限制電動車普及的「里程焦慮」。而同樣重要的是，這項技術也帶來了一輛速度令人驚豔的電動車。
美學對馬斯克來說，也是產品設計的重點之一，他告訴員工：「如果你要做某種產品，就要把它做得漂亮。即使它對銷售沒有影響，我也希望它漂亮。」他對美學的關注，體現在了特斯拉的門把上，馬斯克想要一個與眾不同的把手，當司機接近車輛時，它就會伸出來，開車的時候又會縮回門板裡。
這種門把的設計和製造非常複雜，而且它運作起來必須非常可靠，否則車主就無法進到車子裡。因此它得在各種條件下（冷、熱、冰、雨）使用數千次，都始終如一的發揮作用。門把也需要加強安全性，如果乘客的手指在門把收合時意外夾到，它必須馬上停止。儘管當初遭到了大部分工程師的反對，但馬斯克還是實現了他想要的門把，現在也已經成為了特斯拉的標誌性特徵。
在執著於產品的方面，馬斯克與賈伯斯很像，他們都強調產品設計對於公司是否成功，起到了關鍵作用。兩人也都認同，偉大的公司是偉大產品的結果。
在某次評論中，賈伯斯解釋他對微軟的成功並沒有異議。他只是認為，微軟生產的產品看起來是三流的東西，既缺乏原創性，又缺乏美觀。賈伯斯指出，在比爾・蓋茲和巴爾默的領導下，微軟最大的問題在於，員工並沒有真心愛著他們創造的東西。
「奈米經理人」——領導者必須深入細節
馬斯克執著於突破性的技術創意，他說自己的頭腦裡「想法會持續不斷的爆出來」，他沒辦法關掉。「有的時候，甚至是深夜，當我正試著解決某個問題，而我認為我已經有了一些想法，感覺有點接近解決方案時，我就會花數小時來回踱步，試著把它想通。」
如前所述，特斯拉的幾位創始人和馬斯克發現到，用鋰製造的電池，即特斯拉所謂的「鋰離子能源系統」，將遠遠優於當時市場上的任何產品。這種電池比起傳統的鎳或鉛蓄電池，加速更快，使用壽命更長。但是它的價格昂貴，只能藉由設計和製造過程的創新來試圖降低成本，才有辦法在汽車中使用。馬斯克在確定鋰離子電池的好處之後，他就將工作重心專注於降低成本、大規模生產上。
這種突破性思維模式在SpaceX也很常見。馬斯克認為，若打造出可重複使用的火箭，就能降低太空旅行和運輸的成本（使火星旅行等夢想在經濟方面變得可行）。
而航太產業中的許多人認為，設計這樣的火箭是不可能的，即使是擁有幾十年經驗和政府大力支持的太空總署，也未曾製造出可重複使用的火箭，但這並沒有阻止馬斯克。
SpaceX的一位同事說，馬斯克之前沒有設計或製造火箭的經驗，所以他自己研讀這個主題的教科書和技術手冊，並找了業界的傑出人物來指導他，還僱用航太產業最優秀的一群人，提取他們所擁有的知識。
另一名員工說：「一開始我還以為他只是在挑戰我，看我是否了解自己的業務。後來我才意識到，他其實是在努力學習。馬斯克會向你提出問題，直到他掌握了想了解的知識為止。」
與貝佐斯和賈伯斯一樣，馬斯克相信，發展突破性的想法，只是創造革命性事物的開始，它還需要領導者深入設計和製造過程，因為偉大的產品，必須建立在成千上萬個細節之上。
大部分管理專家們都不會認同馬斯克的做法，他們普遍認為，高層領導人應該避免介入執行的細節，因為這會占據只有他們才能做的戰略性工作的時間。而高階主管們過度涉入細節，也可能會造成工作人員士氣低落，因為他們能夠管理分配的領域，被更高階的主管剝奪了。
但馬斯克的想法正好相反，他認為不深度參與其中的領導者，就是疏於職守，他們的產品也會因此受損。他自豪的將自己形容為一個「奈米經理人」，一個知道細節至關重要的人。馬斯克深厚的產品知識，不僅影響了他的設計決策，也影響了願景的執行，包括製造、物流，和行銷部分。
馬斯克認為，做生意就像打仗，領導者必須帶著自己的軍隊站在前線，而不是只坐在辦公室裡，並對自己公司正在生產和銷售的產品一無所知。
尋求意見，尤其是負面回饋
馬斯克認為，如果企業認為自己的產品夠好，已經能夠維持或增加市場占有率，那麼它們就會停滯不前。相反的，公司必須不斷改進他們的產品，否則其他公司就會推出更好的東西，並搶走他們的客戶。
在最初特斯拉的生產開始運行時，馬斯克會檢查從裝配線上下來的車輛，看是否有任何一絲細節，沒有達成他想要的模樣。
他注意到了大多數執行長會忽略，或者通常是委託他人處理的細節，例如兩邊尾燈的極細微偏差，車身面板從上到下的烤漆有些微不一致。馬斯克告訴一位採訪者，當他發現這些特斯拉的缺陷時，就像有人把匕首刺進他的眼睛。
馬斯克改進產品的方法之一，是徵求使用者的負面回饋。他說：「向使用者尋求任何細微的負面回饋，對於把產品盡可能做到最好，是非常重要的，正如電影《疤面煞星》（Scarface）所說：『人很容易因自己創造的東西而過度興奮。』你得不害怕創新，但當某樣東西行不通時，也不要一直欺騙自己認為它是可行的，否則你就會卡在一個糟糕的處境中，無法掙脫。」
他認為最好的回饋通常來自朋友，因為他們在乎他。雖然有時他們會因為不想冒犯他而不說實話，但馬斯克還是不厭其煩的尋求他們的意見。他表示，即使其他人不願提供，精明的領導者也會不斷尋求負面回饋。
馬斯克最感興趣的，是與客戶討論他的特斯拉缺少了什麼或出了什麼問題。只聽客戶和朋友陳述他們喜歡什麼，並不能幫助車子變得更好。一輛車的長處通常淺而易見，但弱點都藏在細節裡。
你必須努力工作，一週七天、沒有假期
馬斯克認為，若想成功創造出革命性的產品，需要一種不屈不撓的職業精神。他告訴那些想要仿效他的成功的人，他們應該工作到深夜，然後在睡覺的時候繼續夢到自己的產品。一週七天，沒有假期，沒有休息。他在南加州大學畢業典禮上的演講中，給出了以下關於創建成功公司的建議：
我認為第一點是，你必須超級努力的工作。超級努力是什麼意思？ 當我和我弟開第一家公司的時候，我們連住的地方都沒有，只租了一間小辦公室，我們睡在沙發上，要洗澡就去YMCA（基督教青年會）。我們窮到只有一臺電腦。網站白天上線，晚上我就繼續寫程式。一週七天，一直如此……所以，努力工作吧，醒著的每小時都要非常努力。
馬斯克與眾不同的狂熱工作態度，在他的每一家公司裡都根深柢固。在評論特斯拉和SpaceX的成就時，他指出：「每週只工作40個小時，不可能製造出革命性的汽車或火箭。就是做不到，移民火星不可能只靠一週工作40個小時就完成。」
對他來說，典型的一週行程，是從洛杉磯的SpaceX開始，然後到加州北部的特斯拉待上幾天，星期五再回到SpaceX。有時候還會去內華達州的太陽城。
在某次採訪中，他說自己曾連續三到四天待在特斯拉，完全沒有離開過工廠，因為他要和團隊一起解決Model 3的製造問題。
就連不在辦公室或工廠的時候，馬斯克的員工也總是能聯絡到他。他告訴員工，在必要的時候應該毫不猶豫的聯繫他：「我一天24小時、每週七天隨時待命，幫忙解決問題。就算星期日凌晨三點打電話給我，我也沒關係。」
馬斯克對工作的執著，可以從他還在上大學時和一位朋友的談話中看出：「如果有什麼辦法可以讓我不吃東西，藉此騰出更多時間工作的話，我就不吃東西了。我真希望能有一種不用坐下來吃飯，就能獲得營養的方法。」他的朋友記得自己當時被這句話嚇了一跳。
其他與馬斯克共事過的人，也有類似的觀察結果，說他最顯著的特色，就是對工作的狂熱投入。作家蒂莫西・李（Timothy Lee）寫道：「世上有很多的執行長，而他們和馬斯克的最不同之處，就在於工作上的決心和投入程度。我在矽谷採訪過很多很多企業家，真的從沒見過像他這樣的人。對大多數人來說，即使他們已經算是對公司很有熱情的執行長，這仍舊只是一份工作。但在馬斯克眼裡，這已經接近戰爭和生死搏鬥的程度了。」
而在投入工作的程度上，馬斯克並不孤單。賈伯斯的蘋果Mac團隊每週工作七天，每天工作14到18個小時，持續了兩年以上。他說，團隊成員都很年輕，也熱愛他們的工作，所以願意投入必要的時間，來創造革命性的產品。比爾・蓋茲在他二十幾歲的時候也是如此，當時他正和保羅・艾倫一起創建微軟；優步的卡蘭尼克和阿里巴巴的馬雲也一樣。在過去幾十年的許多偉大成功故事中，根本看不見工作與生活的平衡。
建立公司的「特種部隊」
馬斯克曾說特斯拉和他的其他公司，在產品工程和製造等關鍵領域方面，都會將重點擺在聘用優秀人才。他說有些公司之所以失敗，尤其是那些技術密集型領域的公司，就是因為他們沒有夠多的人才：
吸引和激勵優秀人才的能力，對一間公司的成功極為重要，因為創建公司的目的，就是將一群人聚集在一起，共同創造一種產品或服務，而人們有時會忘記這個基本的真理。如果你能讓優秀的員工加入公司，一起為共同的目標而努力，並且對這個目標有著不懈的追求，那麼你就會擁有一個偉大的產品。
而馬斯克認為，大多數大公司都在發展官僚程序，搞到最後反而變得不重視引進聰明且具有創造力的員工。馬斯克想要一群有天賦的同事，並且要堅定的致力於實現共同的目標。和貝佐斯一樣，他也相當重視成功的公司創業之初的心態：
我想強調一下我對公司在剛起步階段的理念，這是一種類似特種部隊的概念，必須達到卓越，才能勉強及格。我認為，如果初創公司最終想要成為大規模且成功的公司，就必須這麼做。
我的公司在某種程度上堅持著這一點，不過這並不表示我們因此而解僱的人，就是不好的員工，這只是特種部隊和一般正規軍的區別。但如果你想要撐過某個非常艱難的時期或環境，並最終發展成一個偉大企業的話，那麼整個組織都必須維持非常高水準的才能和投入程度。
馬斯克會親自面試技術職位的員工，包括那些在公司擔任較低職位的人員。據報導，他親自面試了SpaceX公司招募的前兩百名工程師。在面試中，他想知道面試者是如何解決他們曾面臨的技術性問題，但他並不只想聽到結果，他想要聽到執行過程中的豐富細節，因為那些真正努力解決了問題的人，永遠不會忘記過程中所涉及的一切。
另一個評估的重點，則是面試者是否願意付出努力，因為馬斯克認為努力是實現卓越成就的必要條件。特斯拉的一個常見面試題目是：「我們在特斯拉的工作時間很長，週末也要工作。你可能已經習慣了朝九晚五的工作，那麼你對公司的長時間工作有什麼看法？」
馬斯克說：「如果你在特斯拉工作，就像是你選擇了難度較高的遊戲。這有好處也有壞處，成為特種部隊很酷，但也表示你要拚了命工作，所以這並不是每個人都適合。」
書籍介紹
本文摘錄自《著迷，甘願賭上所有：光靠恆毅太苦情，貝佐斯、馬斯克告訴你，這是最開心的工作動機。》，大是文化出版
作者：羅勃・布魯斯・蕭（Robert Bruce Shaw）
譯者：吳宜蓁
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「著迷」這事有好有壞，你怎知自己目標正確、方法可行？
請用你的手機或電腦輸入以下網址：relentless.com
很意外吧，螢幕居然出現亞馬遜的網頁。
原來，貝佐斯最初創立亞馬遜時，
登記的網域名稱並不叫「Amazon」，而是「relentless」。
這個字代表頑強、著迷，
就像狼群不惜一切賭上所有全體出擊，只為追逐獵物。
也因為貝佐斯這種「賭上所有」精神，成就了今天的亞馬遜。
本書作者羅勃・布魯斯・蕭是耶魯大學組織行為學博士，
也是普林斯頓管理諮詢集團的負責人，幫助企業領導人建立高績效團隊。
他指出，關於成功，光靠恆毅太苦情，
對某事「著迷」到甘願賭上所有，才是讓人開心去做的動機，
本書用三個企業，亞馬遜、特斯拉、優步的故事告訴你，
他們看見了什麼？因此勇敢賭上所有，
而哪些企業則是因為只看著什麼以致過度著迷，帶來衰敗。
- 光靠恆毅力太苦情，這才是開心工作的動機
貝佐斯創業前10年，利潤微薄，新聞界和金融業都說他的生意很難維持，
馬斯克每週工作120小時，甚至有好長一段時間睡在工廠的地板上，
卡蘭尼克（Uber創辦人）至今還被質疑，無法戰勝都市裡的計程車聯盟。
所以，先問問自己，你願意為了變得傑出，忍受多久，犧牲什麼。
如果不願意，千萬別對自己說「我盡力了」。
- 賭上所有投入工作，不是每個人都願意
一個組織裡，很難讓所有員工都對工作著迷，
因此，馬斯克建立自己的「特種部隊」，賈伯斯在蘋果內建立一個Mac團隊，
就像美國設立海豹部隊，擁有承擔最高責任的生理與心理能力。
但請小心，這種設計容易讓組織產生分裂，同事彼此疏遠。
- 著迷是好事，但需要適度的管理
著迷到極致就會成功？不一定
看看被iPhone打敗的黑莓機，還有美國汽車大廠通用、克萊斯勒的衰落，
過度著迷於當前還行得通、還賺錢的商業模式，可能會讓你因為著迷而失敗。
著迷到賭上所有是好事，但未必是一種舒適或快樂的生活方式，
正如馬斯克自己說的那樣，大多數崇拜他的人，
只要花幾天時間過他的生活，可能就不會想成為他了。
所以，想成功，你得賭上所有，而且還樂在其中。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰