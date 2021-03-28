【圖輯】羅興亞難民營大火：我相信我的孩子已經死了，我甚至無法辨認他的屍體

在失去丈夫、兩個年幼的兒子和家庭後，努爾・巴努（Noor Banu）認為自己經歷了人生中最糟糕的時刻。

2017年，她從緬甸若開邦的村莊，冒險前往孟加拉難民營，除了四個倖存的兒子，她一無所有。

巴努正在用電話聯繫，尋找兒子卡里姆的下落｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

現在她擔心將再失去一個兒子，因為孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）難民營被大火吞噬，防水布和竹帳篷化為灰燼，超過300名難民失蹤；11歲的穆罕默德・卡里姆（Mohammed Karim）就是其中之一。

「我再也忍受不了這種痛苦。」巴努如是說。「我相信卡里姆已經死了，我甚至可能無法辨認他的屍體。」

巴努指著11歲的卡里姆的照片｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

這位32歲的羅興亞穆斯林，已經目睹了兩個兒子死於大火。

2016年，緬甸軍隊湧入羅興亞村莊，為了報復叛亂分子對檢查哨的武裝襲擊。巴努說，她的老家被放火燒毀，兩個兒子在那時喪生——一個還不到一歲，另一個七歲。

「我的家就在我眼前被燒毀了！我卻無法從大火中救出我的孩子們。」巴努流著淚這麼說。

她倖存下來的兒子們，身上還有2016年老家被燒時，那把火留下的燒傷痕跡。

2017年緬甸軍隊的大火，在巴努10歲的兒子哈倫（Mohammed Harun）身上，留下永遠無法抹去的燒傷｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

巴努是在2017年緬甸軍事行動後，逃離緬甸的數十萬羅興亞穆斯林之一，聯合國稱這次軍事行動是「種族清洗的教科書範例」。

緬甸政府否認一切指控，並表示這是對羅興亞「叛亂分子」進行的「合法」鎮壓行動。

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巴努是生活在難民營中的大約100萬羅興亞難民之一。緬甸拒絕給予大多數羅興亞人公民身份，認為他們是來自孟加拉的非法入境者，儘管他們已經在緬甸生活了幾十年。

和其他許多人一樣，巴努是帶著家暴陰影來到這裡的。她的丈夫在2015年失蹤，她後來得知丈夫已經被逮捕並被關進監獄——她不知道是什麼罪名。從那以後就再也沒有丈夫的消息了。

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她與孩子們住在靠近她親戚的營地裡，靠食物援助生活。兒子們開始在難民營的宗教學校上學。慢慢地，他們學會了從廢墟中建立新生活。

3月22日，巴努說她剛吃完午飯，就聽到人們尖叫著衝出了小屋。她那四個在伊斯蘭宗教學校唸書的兒子向她跑來，在他們身後，火焰猛然升起。

「我的兒子們急急忙忙地趕回家，要把我帶走。」她說。

她抓起最小的孩子就跑了，但是當人們從火堆裡跑出來的時候，巴努說她和其他的兒子被分開了。

那天晚上，其中兩個兒子通過其他難民的電話聯繫到了她。但這麼多天過去了，卡里姆一直沒有消息。

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在山區營地，可以看到許多燒焦的小屋廢墟。據聯合國統計，大約有4萬5000名難民流離失所。一些難民正在重建他們的家園，其他人則在尋找他們的親人。目前已有11人確認死亡。

巴努已經聯繫難民營的援助機構尋求幫助，以找到卡里姆，但是她的希望正在一點一點流逝。

「我兒子非常瞭解這些營地。如果他還活著，他現在應該已經回到我身邊了。」巴努遙望遠方，這麼說。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航