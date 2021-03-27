帛琉總統明日率團訪問台灣，為「台帛旅遊泡泡」熱身

上週3月22日帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在接受台灣記者採訪時表示，預定在本週3月28日率團訪問台灣。此行不只將促成台灣與帛琉雙邊進一步的合作，也將對民主國家陣營在太平洋的島鏈戰略帶來深遠的意義。

（中央社）島國帛琉地小，卻因美中在南太平洋競逐而扮演舉足輕重角色。戰略學者林廷輝分析，帛琉西邊面近南海且屬第二島鏈，與美國關係密切，有助鞏固美國在西南太平洋的軍事地位。

帛琉總統惠恕仁伉儷定3月28日至4月1日率團來台訪問，期間總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮將設宴款待，惠恕仁將南下參訪船舶製造業及水產養殖業。

作為南太平洋島國，中央警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝接受中央社記者採訪時表示，帛琉曾是德國殖民地，之後遭日本占領，二戰後由美國託管；1994年雖正式獨立，帛琉仍是美國的重要軍事據點，雙邊關係密切。

林廷輝指出，美元仍是島上通用貨幣，帛琉國民也可入美軍服役，「任何國家想與帛琉發展軍事關係， 一定要美國點頭」。

林廷輝從地緣政治角度分析，太平洋是美國守備範圍，中國如果企圖將勢力深入太平洋、邁向海洋強國，勢必要越過台灣及帛琉；因此，美國若要讓中國跨不出東海及南海，則必須堅守南太平洋。

林廷輝說，南太平洋是台灣正式邦交的重要據點，2019年索羅門群島及吉里巴斯相繼與台斷交、轉向北京；美國旋即通過台北法案，協助台灣鞏固邦交國，南太島國的重要性，不言可喻。

林廷輝表示，中美海權爭奪戰正炙，中國現在以輸出勞工或投資等經濟實力滲透南太平洋國家，未來若以軍事手段伸手進入南太平洋，將對當地造成極大威脅。

有鑑於此，美國反制動作頻頻，包括前國防部長艾斯培（Mark Esper）去年造訪帛琉，與中國關係密切的澳門商人「崩牙駒」（原名尹國駒）也因在帛琉等地進行不法投資，去年遭美國財政部制裁。

林廷輝指出，在美國主導下，帛琉已被納入美軍跳島軍事演習的一環，帛琉安加爾島（Angaur）一處教練機跑道已整地完畢，可供美軍C130運輸機起降。

南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥也指出，中國海事實力不斷增強，目標已從突破第一島鏈外擴到第三島鏈（中共所稱阿拉斯加、經夏威夷群島延伸至澳洲紐西蘭）；帛琉位處西太平洋交通要道，菲律賓與關島間的太平洋主要航線都會經過帛琉，對美國而言，戰略位置可為重中之重。

此外，孫國祥說，帛琉、諾魯及吐瓦魯等南太平洋島國面積雖小，但專屬經濟海域大，海底的油氣或可燃冰都是極富戰略價值的資源。

圖為帛琉最大城市柯羅州空拍景色｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

帛琉總統率團來台訪問的原因

《中央社》報導，台帛雙方3月17日共同宣布啟動旅遊泡泡，惠恕仁預計3月28日率領小型訪團訪問台灣，在台期間除了宣傳帛琉觀光，也將會晤總統蔡英文。隨後，他將於4月1日搭乘旅遊泡泡首航班機，與台灣遊客一起飛往帛琉。

他表示，訪台的主要目的是推動旅遊泡泡，「這對我們來說非常重要」，雙方經過很長一段時間的討論，建立彼此的信心。藉由訪台希望向台灣民眾確保，「帛琉是安全的」，歡迎台灣遊客到帛琉旅遊。

這將是惠恕仁1月底就職後的首趟海外行程。他說，此次訪台主要希望促進觀光及醫療合作，有機會的話也希望探索造船業方面的合作機會。另外，惠恕仁表示，先前與蔡總統視訊會議時曾邀她訪問帛琉，這次也會利用面對面見面的機會，再次邀請蔡總統訪問。希望在他訪問台灣不久後，蔡總統也訪問帛琉。

惠恕仁在接受《壹電視》專訪時表示，在實施「台帛旅遊泡泡」後，希望能推廣帛琉豐富的觀光資源，共同持續檢討「台帛旅遊泡泡」的發展狀況，適時調整相關規定，期待可以發揮到最大效益。

惠恕仁表示，台灣有能力捍衛自己，讓人民安全，最重要的是沒有社區感染，帛琉也沒有疫情，「我認為跟帛琉相近的就是台灣。」另外，惠恕仁也強調，台帛旅遊泡泡成形的首要原因是雙方建立了信任。

帛琉總統來台將有哪些行程？

《自由時報》報導，外交部25日說明惠恕仁總統訪問行程，包括將會晤總統蔡英文，接受蔡總統、行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮設宴款待。惠恕仁總統並將舉行訪台國際記者會，也將出席由帛琉旅遊管理局（PVA）駐台辦事處舉辦的觀光宣傳活動。

外交部轉述，惠恕仁總統希望藉由這次訪台招商引資，開創商務投資機會、振興經濟並尋求更多的醫衛合作。帛琉政府盼能與台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁總統將前往南台灣參訪我國船舶製造及水產養殖業。

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