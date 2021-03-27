拜登任內第一場政策記者會，如何回應棘手的疫情、槍枝、撤軍、中國政策，以及非法移民問題？

編譯：吳宗宜

78歲拜登的處女秀

美國總統拜登（Joe Biden）於3月26日在白宮舉行了任職以來的第一次正式記者會，拜登先前因任期前50天都未曾舉行新聞發布會而受到批評。

記者就美國所面臨的急迫問題提出了疑問，這些問題包括美墨邊境的移民激增、槍支管制、氣候變遷與中國和俄羅斯的關係以及從阿富汗撤軍，同時也包括最重要的COVID－19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）議題。

他說「人民選我是為了解決問題，而我從一開始就指出，美國人所面臨最緊迫的問題是武漢肺炎和如何復甦經濟，其他像是移民和槍支等都是美國已長期面臨的問題，對此我們的共和黨朋友將決定是否要跟我們一起努力。」

武漢肺炎疫情

在記者會上，拜登強調他已達成並超越最初設定的目標，即在任職的前100天施打1億劑武漢肺炎疫苗，現在新的目標是：在任職的前100天內施打2億劑。

拜登說「我知道這聽起來野心勃勃，這是我們最初目標的兩倍，世界上沒有哪個國家能做到這一點，但我相信我們可以做到。」

鑑於美國在拜登上任的前58天內已施打一億劑疫苗，而美國目前平均每天會接種250萬人次的疫苗，專家們認為他的目標很容易實現。

根據《CNN》指出，的確沒有一個國家比美國提供給全國國民更多的疫苗接種，不過值得注意的是，有一些較小的國家已為絕大多數的國民接種了疫苗。迄今為止，美國已為超過1.3億人接種了疫苗，數量超過世界上任何其他國家，但是包括智利、以色列和英國在內的16個國家已為全國人民接種了疫苗。

關於重啟各級學校方面，拜登引用了本週教育部的一份報告，該報告顯示將近一半的K-8學校（幼稚園到八年級）已開放，而他的目標是將絕大部分K-8學校在他任期的前100天完全開放。

他說「開放的學校還不是多數，但很接近了，我相信在之後的35天內，我們將會實現這一目標。」

他也表示，1.9兆美元的財政擴張措施已讓美國人受惠，看到了經濟復甦的希望，並強調「大多數經濟預測家已經大大提高了他們對今年經濟增長的預測，預期美國 GDP成長將超過6％。」他還指出了失業人數下降了近10萬，這是一年來的低點。

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中國政策

拜登聲明，美國與中國不會是敵人，而是競爭者關係。他和中國領導人習近平的關係良好，就職典禮後習近平致電祝賀他，並進行了兩個小時的初步電話交談。

拜登也提到之後會和盟國開會，討論他們與中國的關係，他說「我將邀請民主國家的聯盟來討論未來對中政策走向，我們希望中國遵守國際規則，我想重建我們之間的同盟，但不是反中聯盟。」

拜登指出他與習近平在電話中談到「我們相互澄清了幾件事。首先，儘管我們知道兩國間的競爭會非常激烈，我再次向他聲明我們不是要對抗。第二，我們會堅持中國要遵守國際規範。第三，為了有效競爭，我們將與中國進行有效溝通。我們需要秉持三原則來制定對中政策 : 美國人民優先、投資美國工人和科學研究。」

拜登明確表示，美國將在國內進行經濟和民主投資，與中國競爭對未來先進技術的領導地位，並維護人權。在人權問題上拜登表示「當一個美國總統不注重人權，像上任總統川普所作所為時，就是美國開始失去全球合法領導地位的那一刻。」

最後拜登並表示「習近平跟普亭這樣的人，認為獨裁是未來的潮流，民主無法在一個更加複雜的世界中發揮作用。這是21世紀民主政體與專制政體之間的鬥爭，我們必須證明民主是有效的。」

拜登指出與中國日益激烈的競爭與敵意的上升，是美國面臨的主要挑戰，國務卿布林肯（Anthony Blinken）稱中國為本世紀「最大的地緣政治考驗」（the biggest geopolitical test），拜登政府也已明確表示，總體上將延續川普政府對中國的強硬態度，但會在與盟國多邊合作的框架下進行。

布林肯在演講中說到 「我們與中國的關係應時時保持競爭，在可能時保持和作，並在必須時保持對抗。我們會秀出拳頭與中國打交道（from a position of strength），在中國於新疆侵犯人權或在香港踐踏民主時，捍衛我們相信的價值，因為如果我們不這樣做，中國會繼續變本加厲。」

此外，他也同意前國務卿龐佩歐（Mike Pompeo）的說法，中國在新疆的作為是種族滅絕（genocide）。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也表示「華盛頓需要在中國問題上保持清晰和一致的政策，中國問題也是美國與歐洲盟國之間首要共同面對的議題。而針對中國在新疆的行為、香港的鎮壓與對台灣的威脅，美國必須要採取行動。」

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爭取連任

拜登對於2024年是否競選連任一事表示，「我的計劃是競選連任，這是我的期望，但我相信命運自有安排，我從來沒有計畫過4年半或3年半後的事。」

拜登補充說，「如果我再次參加競選，我非常希望賀錦麗（Kamala Harris）再次成為我的搭檔，她做得非常好，是一個很好的搭檔。」

至於被問到他是否期望與川普再次競選，拜登笑著說「我沒想過這個問題，我不知道，我甚至不知道那時共和黨還會不會存在。 」

阿富汗與北韓

當被問及美軍是否將根據前任總統川普達成的協議離開阿富汗時，拜登表示，他的政府正在就撤軍計劃與北約盟國和阿富汗政府進行磋商，並說，他無意長期留在阿富汗，「但要趕在5月1日的最後期限撤軍非常困難，我們將離開，問題是何時離開。」

「國務卿布林肯一直在與北約盟國舉行會晤，他們也在阿富汗設有部隊，但我們希望以安全有秩序的方式離開。」

《CNN》先前報導，拜登政府正在考慮將美軍駐在阿富汗的程期延長6個月，以利善後。拜登政府可能面臨艱難的抉擇，是要結束在阿富汗的20年戰爭，或者持續駐軍以避免阿富汗被塔利班接管。

大多數參與美國制定阿富汗政策的官員都認為，拜登不太可能在上屆政府與塔利班達成的和平協議中規定的5月1日前，讓所有部隊撤出該國。

此外，在北韓問題上，拜登表示認可前總統川普視北韓為美國外交政策首要問題的看法。

北韓剛才於本週四向日本海發射兩枚彈道飛彈，違反聯合國的決議，對此拜登表示「我們正在與盟友和夥伴國進行磋商，如果北韓繼續挑釁，美國將會做出回應。我已經準備好與北韓進行談判，但必須以推進朝鮮半島無核化為前提。」

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槍枝管制

拜登明確的表示，槍枝管制並非他的下一個優先任務，他認為「目前更重要是讓人們晚上可以放心上床睡覺，而不是盯著天花板，擔心自己將失去健康保險、家庭成員，或是因為無法償還貸款而失去自己的房屋。」

對於最近在喬治亞州和科羅拉多州發生的大規模槍擊事件，他呼籲參議院通過禁止使用攻擊性武器的禁令，並檢查現有法規的漏洞。但是到目前為止，他的政府沒有計劃將多數的預算用於此項提案。

白宮預計在未來幾週內推出3項行政措施。第一項是管制「幽靈槍」（ghost gun）（買各種零件以組成槍支，規避槍枝登記），另一項是資助地方預防暴力的計畫，第三項是對購買槍枝的人加強背景調查。

但《紐約時報》指出，拜登目前要面臨的棘手議題已經夠多，再挑起槍枝管制的蜂窩，他將面臨更大的輿論壓力。

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非法移民

在目前美墨邊境的移民潮和的非法移民孩童問題上，拜登指責前任總統川普的移民政策和冬天是導致移民人數激增的原因。他否認現在的移民潮是因為他在處理這一問題上相較川普溫和而導致的危機，他表示邊界局勢因移民潮增加而混亂是意料之內的事，而這有一大部分要歸因於天氣。

他說，「這種情況每年都會發生，在冬季的1到3月，進入邊境的人數大幅增加，他們選擇在此時間來的原因是因為冬季沙漠的氣溫較低，可以減少因為沙漠高溫死在路上的可能性。」移民專家們支持這一說法，事實確實如此。但非法移民劇增，尤其是孩童人數激增的情況下，如何處理和安置他們是拜登政府燙手山芋。

針對最近「無伴移民兒童」（unaccompanied alien children）湧入美國南部邊境的問題，拜登聲稱川普政府的移民政策無法扭轉此趨勢， 2019年在川普政府的領導下，無伴移民兒童增加了31％，反觀在拜登政府任內無伴移民兒童只增加了28％。

然而《CNN》指出，拜登對於此事的認知有誤，他似乎混淆了兩種不同的統計數據，關於兒童和關於移民的。

根據海關與邊境保護局的數據顯示，2021年1月至2月間，邊境上無伴移民兒童的人數增加了61％，而非拜登所聲稱的28％，這樣的成長率是2019年1月至2月間的兩倍，同時數據也指出，今年1月到2月，邊境上的移民才是增加了28％。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航