長榮貨輪擱淺運河：救援隊挖沙、拖曳徒勞無功，美國海軍準備馳援

（中央社）長榮海運巨型貨輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺，堵住這條繁忙的航運水道，導致油輪運費提高、全球日用品供應鏈大亂，而救援隊挖沙和拖曳行動26日仍徒勞無功，美國海軍準備馳援。

船身長約400公尺的長賜輪（Ever Given）3月23日通過蘇伊士運河時，受強風和沙塵暴影響而擱淺在水道上，兩端船隻無法通行。美國總統拜登說，美國政府正研議如何出手協助。

他在德拉瓦州（Delaware）對媒體表示：「我們有多數國家沒有的設備和能力，正在看能幫上什麼忙。」

一名不願具名的美國官員透露，海軍準備派遣一支疏濬專家團隊前往運河，但還在等當地政府同意。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名國防官員透露，駐守在中東地區的美國海軍打算最快在27日派遣疏濬專家團隊到現場評估狀況。

《路透社》引述3名運河相關單位消息人士的說法報導，以拖曳船救長賜輪脫淺的行動，26日晚間暫時中止，明天繼續。蘇伊士運河管理局（SCA）則尚未回應。

蘇伊士運河航運中斷後，運送石油產品的油輪運費幾乎翻倍，而長賜輪或許需要數週才能脫困，天氣不穩定的因素也可能讓脫淺行動更加困難，對於已受COVID－19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）防疫限制影響的企業來說，恐怕還要面臨貨物運輸延誤的高昂成本。

長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）表示，25名船員全都待在船上，安全無虞，身心狀況都沒問題。

貝仕船舶管理公司提到，荷蘭救援隊已確認，另外調來的兩艘拖曳船將於28日抵達，幫忙移動長賜輪。

聲明還表示：「目前並無關於汙染或貨物受損的通報，且初步調查已排除任何機械或發動機故障導致擱淺。」

蘇伊士運河管理局稍早表示，在船首周圍挖除2萬立方公尺沙土之後，已重新開始用拖曳方式幫助貨輪脫淺。

管理局指出：「拖曳行動需要一些支持因素，包括風向和潮汐，因此是很複雜的技術程序。」

蘇伊士運河管理局樂見美方伸出援手。欲與埃及增進外交關係的土耳其也表示，可派遣救援船到運河。

《中央社》報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）26日在例行記者會上被問到此事時表示，正在密切觀察情勢發展，了解埃及政府正在努力盡快將貨船移開，讓運河得以暢通。她表示，在與埃及的外交溝通中，美國向埃及政府表達願意提供協助，讓運河重新開放，美國正與埃及進行磋商，「對話仍在進行」。

在被問到美國是否擔心全球貿易影響時，莎琪表示，確實看到此一事件對能源市場的一些潛在影響，蘇伊士運河是石油雙向運輸的關鍵路線，這也是美國提供援助的原因之一。美國會持續監控市場狀況，並在必要時作出適當回應。

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要救長賜輪脫困，目前在技術上所面臨的難關

《中央社》報導，荷蘭海上救助公司SMIT Salvage正努力協助長賜輪脫困，母公司Boskalis執行長伯多斯基（Peter Berdowski）估計需要「數天到數週時間」才能解救這艘船。他說，第一步會是抽出燃油和壓艙水，然後在漲潮時試著移動貨輪；如果沒用，工作人員就必須搬移貨櫃，試著把卡住船的沙堆挖開或沖走。

長榮海運表示，SMIT Salvage及日本Nippon Salvage專家團隊正提供協助。根據蘇伊士運河管理局聲明，26日的救援行動用了兩艘挖泥船、9艘拖曳船和4具在堤上運作的挖掘機。

運河管理局消息人士透露：「除了在船周圍挖沙之外，沒有其他辦法，埃及挖泥船現在就這麼做，但問題是這一帶的土壤很多岩石，設備前端容易壞掉。」消息人士還說，SMIT正考慮抽出船內燃料，但船有可能因此傾覆，「在這類情況下減輕荷重，必須從船上方動手，而埃及並沒有能達到船上貨櫃高度的浮動式起重機具」。

《中央社》報導，蘇伊士運河管理局26日表示，挖泥船正努力挖除船頭周圍的沙土，必須挖走1萬5000立方公尺到2萬立方公尺的沙，才能達到12到16公尺的深度，好讓船脫淺。挖出的泥沙體積將相當於一座奧運標準泳池的8倍。

長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」則在聲明中說，除了已在現場的挖泥船之外，還有一艘特製的吸取式挖泥船也已抵達貨輪旁，很快會開始運作，這艘船每小時可挖除2000立方公尺的沙。

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蘇伊士運河堵塞，對全球經濟造成的影響

《華爾街日報》報導，蘇伊士運河服務提供商Leth Agencies25日表示，24日晚間有70艘北行船隻以及79艘南行船隻被困，較此前合計約100艘的總數有所增加。航運業協會世界航運理事會（World Shipping Council）表示，正常情況下，每天最多有106艘船可通過蘇伊士運河。

馬士基和德國公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd AG, G.HPL）正考慮讓貨輪改道繞行非洲，以避開蘇伊士運河的擁堵。丹麥油輪船東Torm A/S也表示，該公司的客戶已在詢問選擇繞道的成本。據接受《華爾街日報》調查的十多家航運運營商估算，滯留蘇伊士運河的貨物價值約為120億美元。

《路透社》報導，分析師預計，如果蘇伊士運河繼續關閉幾週時間，較小型油輪和油品受到的影響較大，尤其是從歐洲出口至亞洲的石腦油和燃料油。路孚特航運數據顯示，23日以來在運河兩端有30多艘油輪等待通過。

船舶經紀公司Braemar ACM稱，至少有4艘本來從大西洋前往蘇伊士運河的LR2級（Long-Range 2）油輪，現在可能在評估繞行好望角的方案。每艘LR-2級油輪可運載約7.5萬噸石油。該公司補充稱，歐洲對大西洋石油的需求增加，也將推升這種較小型油輪的使用量，從而支撐運價升高。

對國際股市的影響方面，《華爾街日報》報導，近日國際原油價格上漲逾3%，一些分析師將油價上漲歸因於人們擔憂石油運輸問題。

與此同時，一些大型航運公司的股價下跌，商船三井株式會社（Mitsui O.S.K. Lines Ltd., 9104.TO）大跌4.6%，日本郵船（Nippon Yusen K.K., 9101.TO）重挫5.1%，市場預計擁堵可能導致延誤和成本上升。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航