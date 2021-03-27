習近平南巡福建，意在台灣：威嚇「備戰打仗」，宣傳「以情促融」

習近平3月22日至25日在福建考察，被中國官方媒體定調為「推動『十四五』（編按：中共第14個5年計畫）開好局起好步」。

習近平選擇以福建做為他在「十四五」政策週期考察的第一站，除了習近平在進入中共中央前，於1985到2002年間長達17年都在福建地區擔任地方官員外；更是基於福建與台灣只有一海之隔，趁著巡視福建的機會一邊釋放「備戰打仗」的威嚇，另一邊則宣傳「通惠情」的「促融」政策。

（中央社）《新華社》26日晚間報導，中共總書記習近平近日赴福建考察，並於24日在福州視察武警第二機動總隊時提出，要全面加強練兵備戰，堅持底線思維，聚焦備戰打仗。

據報導，習近平3月22日至25日在福建考察，赴南平、三明、福州等地，並於24日上午在福州視察武警第二機動總隊訓練情況，接著透過視訊系統聽取總隊執行有關任務情況匯報。

習近平在聽取匯報後強調，「要堅持底線思維，加強任務統籌，完善方案預案，搞好力量預置，確保遇有任何情況都能夠快速有效應對，把擔負任務完成好」。

他接著要求全面貫徹軍委軍事訓練會議精神，「堅持聚焦備戰打仗，深入推進實戰實訓、聯戰聯訓、科技強訓、依法治訓，緊貼多樣化任務需求」。

習近平又說，要加強針對性適應性訓練，加強合成化專業化訓練，加強新力量新裝備訓練，提高訓練質量和層次。

他也提到，要堅持以戰領建、以訓促建，貫徹武警部隊轉型建設要求，制定實施好總隊建設規劃計畫，推動部隊現代化水平和實戰能力加速提升。

習近平還強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，加強黨的創新理論武裝，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，做好意識形態工作，「確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠，永遠做黨和人民的忠誠衛士」。

習近平1月初以中共中央軍委主席身分簽署中央軍委2021年1號命令，向解放軍發布「開訓動員令」，便要求全軍聚焦「備戰打仗」，確保「全時待戰、隨時能戰」。

習近平宣傳「促融」政策

《中央社》報導在巡視福建期間，針對兩岸議題，習近平提出「要在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」。他在25日上午聽取中共福建省委和省政府工作匯報時則要求「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

「通、惠、情」政策最早由時任中共福建省委書記于偉國，在2019年7月出席中國國務院新聞辦公室記者會時便曾提出，福建要發揮獨特優勢，積極先行先試「建設台胞台企登陸的第一家園」，「重點做好『通、惠、情』三篇文章」。

根據于偉國當時的說法，「通」指的是經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等「應通盡通」；「惠」指「惠台措施」；「情」則是指「深化心靈契合」。

習近平在福建考察了些什麼？

綜合《新華社》報導，除了兩岸議題外，習近平福建行還聚焦「鄉村振興、醫療改革、林權改革、科技創新」以及視察武夷山的茶產業與沙縣的小吃。

在振興鄉村方面，習近平表示村振興要靠科技深度發展，並回憶自身在福建任內推動的「科特派」（科技特派員）「第一書記」「流通助理」三項政策。在視察沙縣小吃時，習近平說「鄉村振興和城鎮化為你們（小吃）提供了機遇，你們也為鄉村振興和城鎮化作出了貢獻，可謂是應運而生、相向而行。」

在醫療改革方面，習近平在視察沙縣「三醫連動」改革時，談到下一步的醫藥衛生體制改革：「看大病在本省解決，一般的病在市縣解決，日常的頭疼腦熱在鄉村解決。這個工作要在『十四五』期間起步。研究改革的堵點在哪裡，結合本地實際繼續探索。」

在林權改革方面，習近平回憶擔任福建省省長期間，在三明市主導推動了集體林權制度改革。將集體林地「分山到戶、均林到人」。至2005年底，完成了「明晰產權、確權發證」。

《新京報》報導24日下午，習近平到福建福光股份有限公司，瞭解精密設備生產等情況。習近平強調，「十四五」時期我們國家再往前走，必須靠創新，隨大流老跟著人家是不行的。現在就看誰能搶抓機遇，誰有這樣的擔當和使命感，誰有這樣的能力做好。抓創新不問「出身」，只要能為國家作出貢獻，國家都會全力支持。

習近平福建行重點仍是台灣

《蘋果日報》報導，曾任《文匯報》駐北京記者的劉銳紹分析，福建是最接近台灣的省分，現在美國表明未來會支持台灣，其他國家也有支持台灣的行動，整個局勢都顯示台灣將是未來的熱點，習近平此時現身福建，已展示了對台灣問題的政治張力。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航