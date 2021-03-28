怪手司機推文「長榮貨輪動了17公尺」但脫困時程仍是未知數

長榮海運長賜輪（ Ever Given）擱淺在蘇伊士運河已超過5天，終於在各方努力下有所移動，1名名為「蘇伊士河挖土機司機」的推特帳號今（28）日凌晨PO出影片表示，船隻雖然只移動約17公尺，現場的拖船都一起鳴笛慶祝。然而原本樂觀預期可以趁漲潮在週末脫困，然而因貨輪移動有限，蘇伊士運河管理局負責人稍早表示，目前沒辦法預估脫困時程，可能得挖除更多河床泥沙，甚至考慮移除部分貨櫃。

長榮海運的巨型貨輪「長賜輪」擱淺數日，阻礙雙向交通，先前因孤單在船首開挖土壤而爆紅的怪手，台灣時間今晨2點多在推特的名稱為「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」（Guy With The Digger At Suez Canal）發文表示，「船移動了！雖然只有17公尺，但這是個好兆頭！」

根據影片顯示，在長賜輪周邊圍繞著許多艘拖船，在得知長賜輪終於移動後，都紛紛鳴笛慶祝。他們也期待之後的漲潮能讓長賜輪的脫淺進度更有進展。

THE SHIP MOVED!! Although just 17 metres but this is good indication. The tugboats are all sounding their foghorns in jubilation. 👏👏👏#SuezBLOCKED #suezcanel #Suez #Evergreenship #Evergiven pic.twitter.com/YGuJaQv4mQ — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 27, 2021

不過《華爾街日報》報導，參與長榮貨櫃輪長賜輪脫困行動人員原本樂觀預期，長賜輪可望在當地時間周六（27日）晚間利用漲潮脫困，但直到周日凌晨4時（台灣時間28日上午10時），長賜輪移動有限，這艘超大型貨輪將很快脫困的希望落空。

無法預測何時能脫困，可能得挖除更多泥沙

（中央社）蘇伊士運河管理局（SCA）負責人雷比（Osama Rabie）今天指出，在試圖移動台灣長榮海運大型貨櫃輪長賜輪後，讓船尾及船舵得以移動，但無法預測長賜輪何時能脫困。

《路透社》報導，400公尺長的長賜輪（Ever Given）於23日早上，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道，船身打斜擱淺，堵住全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河雙向交通。

2位SCA消息人士表示，從長賜輪周邊挖除沙土，加上拖船執行推拉作業，今天在讓貨櫃輪脫淺上獲得小幅進展。其中一位消息人士說，長賜輪的船首出現若干移動。

SCA主席雷比告訴當地電視台，貨櫃輪底下的河水已開始流動。他稍早前在記者會上表示，「我們預期那艘船任何時刻都可能從目前位置滑動。」

約15%全球海運交通穿越蘇伊士運河，目前有300多艘船舶正在等待運河解除堵塞後通行。

雷比表示，他希望不必藉由移除擱淺貨櫃輪上部分貨櫃來減輕重量，但強勁潮水和強風讓救援作業複雜化。長賜輪共載運1萬8300只貨櫃。

雷比在港市蘇伊士（Suez）告訴記者：「那艘貨櫃輪的船尾（於26日）開始朝向蘇伊士移動，那是直到晚間11時（格林威標準時間21時）的正面跡象，但潮水明顯退去，我們停下來了。」

挖泥船已於26日從船首周邊移除約2萬公噸泥沙。協助救援長賜輪的荷蘭公司表示，如果較重型拖船、疏浚和滿潮能成功讓它移動，下週伊始就可能讓它脫困。

SCA消息人士表示，拖曳嘗試於27日下午恢復展開，並打算於28日進一步努力，但他們也說，可能必須從貨櫃輪周邊移除更多沙土才能讓它脫困。

荷蘭海上救助公司Smit Salvage表示，如果在拖船負重能力、疏浚工程和滿潮等多管齊下成功移動貨輪，下週初長賜輪就能脫困。

在昨天之前，挖泥船已經在船首周圍移除約2萬公噸泥沙，但讓長賜輪重新浮起的行動昨晚暫停。

Smit Salvage母公司Boskalis執行長伯多斯基（Peter Berdowski）昨晚告訴荷蘭電視新聞節目《Nieuwsuur》說：「我們的目標是在週末過後完成工作，但一切都必須毫無差池。」Smit Salvage於本週加入協助蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）救援長榮貨櫃的行動。

伯多斯基說：

「船首扎扎實實地卡在泥沙中，但船尾沒有完全被推到泥沙中，這是個好消息。我們可以試著藉此來移動貨輪。」 「數艘重型拖船加總負重能力為400公噸，將在本週末抵達。我們希望結合拖船、船首疏浚工程和滿潮這些因素，將能讓我們在下週一開始移動貨輪。」

長榮貨輪擱淺於水道上，造成蘇伊士運河大塞船，油輪運費上漲將近一倍，也打亂全球供應鏈。

伯多斯基說，這個週末將會有一台起重機來到現場，可用來卸下長賜輪上的貨櫃減輕重量，但專家警告這個過程可能既複雜又耗時。他說：

「如果下週沒有成功移動貨輪，我們將必須從船首移除約600個貨櫃，來減輕重量。這將會讓我們進度延後至少好幾天，因為要將那些貨櫃安放在哪裡將是一個問題。」

此外，消息人士表示，試圖讓長賜輪重新浮起的行動，將趁著漲潮，在當地時間下午2時30分左右恢復作業。消息人士表示，若未能成功，明天上午將再試一次。消息人士指出，要讓長賜輪重新浮起，可能必須再移除船首周遭更多的泥沙。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範