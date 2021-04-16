寶寶半夜爬起來玩兩小時！爸媽聞之色變的「夜醒久」該如何應對？

關於夜醒，有不同的呈現樣貌。好眠師之前提過「頻繁夜醒」的原因和解法，但有另一種夜醒，雖然一個晚上只醒來一兩次，卻會讓爸媽叫苦連天、眼神呆滯。這種夜醒的情況是......

夜醒久：寶寶半夜起來1－2小時以上

這種夜醒常常發生寶寶的下半夜，多數時候寶寶看起來精神飽滿，即便餵奶、安撫也都睡不回去，甚至玩了起來。一直到玩耍一個小時以上，才因為疲累慢慢的睡回去。這個時間點正是爸媽睡得正香甜的時候，半夜陪玩的爸媽欲哭無淚，照顧者睡眠不足的情況，白天變成一塊會走動的肉。

為什麼寶寶半夜醒來這麼久？

這種「長時間夜醒」跟很快又睡回去的「頻繁夜醒」不太一樣，之前我們提過哄睡寶寶會尋找同樣入睡方式，在半夜醒來。但長時間夜醒，也同樣會發生再自行入睡的孩子身上，讓爸媽非常苦惱。

再談主題之前，要先給大家個睡眠基礎知識，了解夜醒久的成因。我們人的睡眠主要由「生理時鐘」和「睡眠壓力」兩種方式驅動：

生理時鐘：生理時鐘的建立與褪黑激素的分泌有關。人的生理時鐘是「日出而作，日落而息」，生理時鐘掌管我們何時該長睡眠、何時清醒活動。

睡眠壓力：當寶寶醒來的時間越長，他的睡眠壓力越大，也就是媽媽界俗稱的「清醒時間」。

多數的家長都有後者「睡眠壓力」的概念，翻成白話就是，讓寶寶久一點時間不睡覺，他就會累垮，睡得又熟又香。這句話對，也不對。

因為別忘了，我們人有「生理時鐘」。正常情況下，寶寶夜晚入睡一段時間後，睡眠壓力會慢慢減緩，取而代之的是生理時鐘運作，讓寶寶能夠繼續睡下半夜，一直到早晨。這樣一套完整的睡眠，大概是10－12小時（適用於3個月－4歲左右）。

所以，寶寶醒來1－2個小時的情況通常是：已經睡了一段時間，睡眠壓力減緩，但生理時鐘沒有過來銜接。此時寶寶醒來覺得沒有這麼累，就活動一下，一直玩到睡眠壓力再度襲來，才睡回去。

這種情況通常發生在寶寶的下半夜，這段夜醒把夜晚睡眠拆成兩半，切斷了夜晚的連續睡眠。即便後來補眠睡眠總時數沒有減少，寶寶白天卻仍然像沒睡飽的樣子。

如何應對「寶寶夜醒久」？

檢視白天小睡

夜晚睡眠跟白天小睡息息相關，長時間夜醒最常見的原因是「短小睡」。沒錯，是白天睡不夠、有過累狀況影響到夜晚睡眠。在短小睡問題解決之前，夜晚提早入睡，通常會有顯著的改善。

另一種可能原因是「白天睡太多」了，常見於小睡轉換期，該減少小睡時沒減少。這裡簡單提供合理的小睡次數與月齡。每個寶寶略有不同，參考即可：

3－4 個月：4次小睡

4－6個月：3－4次小睡

6－8個月：3次小睡

8－15個月：2次小睡

15－18個月：1－2次小睡

18個月：1次小睡

以上兩種剛好是相反因素，要如何分辨呢？我們會從「睡眠時數」＆「精神狀況」來判斷。可參考好眠學苑的試看影片，請往下滑到第二個影片試看單元：睡眠時數＆夜奶次數。

打破生理慣性

有些長時間「夜醒久」的寶寶，會需要更長的時間重新適應「不夜醒的夜晚」，因為他們的身體機制已經習慣夜晚要起床一下再睡回去。這種狀況會稍微棘手一點。最好的做法是，夜醒的時候照顧者不要抱孩子出來（生理需求除外）、不要開燈、不要陪玩。

讓寶寶的身體慢慢回到夜晚睡覺不夜醒的節奏，這部分爸媽需要有耐心，且持續執行。

大動作發展期、生活刺激、生病等等

如果是近期才發生的長時間夜醒，寶寶此時也在發展大動作技能（例如：翻身、坐、爬、站、走等），也是常見的因素。

其他像是生活刺激，或是寶寶生病等，都會造成寶寶「短期的」長時間夜醒。這種情況不用太擔心，短期因素度過就好。只要爸媽回應方式正確，不要演變成「生理慣性」就可以了。

以上就是「夜醒久」的原因及應對，如果能對症下藥，通常就能幫助孩子的睡眠回到正軌。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航