WHO指引4月出爐就可邊境解封、承認中國疫苗？莊人祥：方案還要跟專家討論

中央流行疫情中心指揮官陳時中日前接受《聯合報》專訪，透露接下來可能分2階段鬆綁邊境管制，WHO預計4月就會公布「「COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）抗體效力指引」，而台灣在國民疫苗涵蓋率不足時，持海外施打疫苗證明，入境時可比照「中低風險國家」減少檢疫天數為7天，包括中國疫苗。所以假如台商如果提出科興疫苗等接種證明，就可減少居家檢疫天數，但出關前須檢驗中和抗體濃度，達標準就能結束檢疫。

不過陳時中也指出，抗體的標準設定相當複雜，相關細節還是要等WHO公布疫苗保護抗體效力指引後才能討論，公布後我國的第一階段解封才有可能正式施行，而WHO目前預計會在4月公布相關資訊，代表我國第一階段解封最快將在4月上路。

4月解封邊境？指揮中心：應該沒這麼快

不過今天下午指揮中心由發言人莊人祥召開記者會，表示對於有媒體報導稱WHO會4月初公布抗體效力指引，「但據我了解是沒有」。WHO什麼時候會公布指引目前還不得而知，因此要了解消息來源才有辦法說明。

莊人祥表示，未來是需要透過臨床試驗針對有打過疫苗但是又感染的人去追蹤抗體，這需要一些時間，4月能不能做出來還是未知數。

莊人祥說，就算WHO指引出來，是不是可以立刻上路，都還需要後續的規畫和討論，也要跟專家有共識才能辦理。所謂4月進行第一階段的解封，這件事還在進行討論，莊人祥表示，目前會以這個為方向，但還需要透過臨床試驗針對有打疫苗、被感染的人，去追蹤抗體，也還要看疫苗保護力。

而昨天指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，在國內疫苗涵蓋率還未達到前，陳時中的想法是，先就小規模解封方案討論，目前方案都還不成熟，只是討論入境後疫苗接種證明可能可以比照商務人士第7天自費檢驗，且檢驗項目不只是PCR，還要檢驗抗體，但抗體檢驗也仍有一些技術面問題還需要討論。

羅一鈞也提到，這部分在非正式的意見交流中，已經有專家提出擔憂和疑慮，還需要收集資料，也已經請專家小組和研發組先回歸到科學面討論來評量可行性，有沒有足夠好的抗體檢驗工具來邊境解封，是主要需要克服的難題。

承認中國疫苗？

昨天羅一鈞也強調，邊境如果分階段解封，承認中國疫苗是承認「民眾在海外打疫苗」的事實，這疫苗可能是中國廠牌 、俄羅斯廠牌等，未來若真的有檢測抗體模式存在，也不會只針對中國疫苗，會一體適用。

羅一鈞說明，在國際上打疫苗，像是狂犬病疫苗，台灣也沒有採購中國製，而台商在中國接種各種疫苗，回台後也還是會登錄到疫苗接種系統，作為有接種疫苗的驗證，但並不會修法改變不採購中國疫苗政策。

另外莊人祥今天則針對疫苗保護力回應，目前中和抗體檢測必須由生物安全第三等級實驗室進行，但國外也有研究用一般抗體檢測評估，因此是否屆時有其他替代方案，都還要討論，需要等有比較進一步結果時才能進行後續規劃。

新增2例境外移入都從菲律賓來

另外指揮中心今天也宣布新增2例境外移入確定病例（案1022、案1023），皆自菲律賓入境。其中一確診案例菲籍女性移工案1022， 持3日檢驗陰性報告來台，入境時發高燒。

莊人祥表示，案1022為菲律賓籍30多歲女性移工，今年3月25日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因體溫異常（39°C），由機場檢疫人員後送醫院採檢，於今日確診（Ct值33，IgM陰性，IgG陽性）。個案自述3月24日開始有呼吸困難、發燒及頭痛等症狀。衛生單位已掌握接觸者16人，飛機座位前後2排旅客共5人，其中3人列居家隔離對象，另2人因入住集中檢疫所，由醫護人員進行每日健康監測，不另外列入居家隔離；機組人員11人均著適當防護裝備，列自主健康管理。

莊人祥指出，案1023為菲律賓籍30多歲男性，今年3月9日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至宿舍居家檢疫，3月24日檢疫期滿後，由公司安排至另一宿舍自主健康管理，因工作需要，3月26日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值35，IgM陽性，IgG陽性)。個案在這期間並無症狀，也未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計18萬7608例相關通報（含18萬6017例排除），其中1022例確診，分別為906例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、33人住院隔離中。

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核稿編輯：楊士範