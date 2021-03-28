緬甸政變以來最血腥一日是「軍人日」，114平民遭殺害包括13歲少女

（中央社）緬甸安全部隊昨（27）日殘暴鎮壓爭取民主的示威抗議者，在全國各地總共殺害114人，包括若干小孩在內，成為自軍方於2月1日發動政變奪權以來的最血腥日子。

《路透社》報導，27日也是緬甸軍人節，安全部隊當天大開殺戒，再度引發西方國家強烈抨擊。英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）表示，緬甸安全部隊殺害手無寸鐵平民，讓他們本身蒙羞。美國駐緬甸大使瓦伊達（Thomas Vajda）形容，昨天的血腥鎮壓場景令人怵目驚心。

軍方戰機昨晚也對少數族裔克倫族武裝團體掌控的一座村莊發動空襲，造成至少2人喪生。克倫民族聯盟（Karen National Union）稍早表示，它已奪占鄰近泰國邊界的一個軍方據點，擊斃10名官兵，包括一名中校在內，但它本身也折損一名戰士。在歷經多年相對和平後，克倫族與緬甸軍方間的緊張情勢再度升高。

114人遭殺害，包括13歲少女

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍在首都奈比多（Naypyitaw）慶祝軍人節閱兵期間表示，軍方將會保護人民並捍衛民主。他重申將會舉行大選的承諾，但未披露任何時間表。

示威抗議者今天在仰光、瓦城（Mandalay）以及其他城鎮集結抗議，緬甸英文新聞入口網站《今日緬甸》（Myanmar Now）表示，軍方今天鎮壓示威抗議，在全國各地殺害114人。

今日緬甸表示，第2大城瓦城至少40人喪生，包括一名13歲女孩；最大城市仰光至少27人遇害。稍早前傳出瓦城死者包括一名年僅5歲幼童，其後又傳出相互牴觸報導稱，他可能倖存。中部薩加因（Sagaing）地區死者也包括一名13歲小孩。

由被罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）發言人沙瑟（Sasa）參加線上論壇時說，「今天是軍恥日。」

加上今天的死亡人數，使得自政變發生以來遭殺害平民增至超過440人。

伊洛瓦底江雜誌社在推特上傳瓦城和仰光的空拍照，顯示城市的巷弄內佈滿黑煙，署名Eaint Phway Phway Tun的緬甸網友指出四處傳來開槍、催淚瓦斯和閃光彈的聲音，她形容這些地方「跟戰場一樣」。

歐美各國和聯合國嚴厲譴責

昨天是緬甸軍人節，但軍警在街頭殺害手無寸鐵的抗議民眾，甚至包括無辜的兒童，死傷人數創新高，美、英、法、歐盟和聯合國紛紛發出聲明要求軍政府立即停止以暴力對付平民。

緬甸軍方2月1日發動政變以來，血腥鎮壓上街抗議的平民，27日是緬甸的軍人節（Armed Force Day），軍方在首都奈比多（Naypyitaw）進行閱兵活動，抗議人士號召今天在全國各地進行大規模街頭示威活動。

Photo Credit:AP/達志影像

緬甸國營電視台（MRTV）昨天晚間發布軍方訊息，警告示威者如果上街，可能被從頭部或背部槍殺，但緬甸民眾無懼警告，在全國各大城市仍舊有大批民眾上街抗議，軍警持續大規模武力鎮壓抗爭者，獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）統計今天已有91人在鎮壓中身亡。

美國駐緬甸大使瓦伊達（Thomas Vajda）發出聲明指出，在緬甸的軍人節這天，武裝部隊謀殺手無寸鐵的平民，甚至包括兒童，而這些平民和兒童是軍人曾經誓言要保護的對象，今天的血腥場景怵目驚心，這不該是軍警該有的行為。

瓦伊達指出，緬甸人民已經說得很清楚，他們不要活在軍人的統治下，美國呼籲立即停止暴力行為，並將權力交還給民選政府。

英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）發出聲明指出，緬甸軍隊殺害手無寸鐵平民是在羞辱他們自己；法國駐緬甸大使館發出聲明表示，一個民主國家的專業軍隊必須遵守國際準則，且必須保護他們服務的人民，而不是傷害人民，法國呼籲緬甸武裝部隊立即停止暴力行為。

聯合國（UN）駐緬甸代表團發出聲明指出，新聞報導今天全緬甸有數10人被軍方槍殺，這樣的暴力行徑完全不可接受且必須立即停止，如同聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）說的，確保和平以及捍衛人民是軍人的責任，但緬甸軍政府卻是反過來對付自己的人民。

歐盟（EU）駐聯合國代表團同樣發出聲明指出，今天的軍人節將被標記為充滿驚恐與不榮譽的一天，殺害手無寸鐵的平民和兒童是令人難以寬恕的行為，歐盟和人民站在一起，呼籲立即停止暴力行為以及恢復民主。

《中央社》報導，另外包括美國、英國、日本、韓國在內等10多個國家的國防部長今天同聲譴責此事。這份聯合聲明說：「一個專業的軍隊應該遵守國際行為準則，保護而非傷害它所服務的人民。」「我們敦促緬甸武裝部隊停止暴力行動，並致力恢復因其行動而失去緬甸人民的尊重與信任。」共同簽署聲明的其他國家還包括澳洲、加拿大、德國、希臘、義大利、丹麥、荷蘭及紐西蘭。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範