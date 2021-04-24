雙寶家庭好眠策略（產前篇）：第二個小孩即將誕生，如何安排雙寶的睡眠環境？

迎接新生命是人生最美妙的事情之一，而第二個小寶貝降臨，帶給我們的喜悅更是雙倍的。當然，也是雙倍辛苦。喔不，一加一不是等於二，而是N倍，我們要顧及的不只是兩個寶貝，還有雙寶彼此的干擾、大寶的心理狀態、時間分配的困難等等。

但同時也別忘了，我們已非當年嫩嫩的新手爸媽，戰鬥力不可同日而語。只要做好相關準備，是可以在雙寶生活中殺出一條生路。

Peggy蠻常被問到雙寶的作息安排，坦白說這個問題不好回答。原因是大寶的月齡、雙寶的個性、天生睡眠素質、人力安排等等，會發展不同的情境，不會有標準規則跟作法。

雖然如此，好眠師還是提供一些基本概念，分成產前、產後來寫。

本篇分享「產前」爸媽可以做的事情，這是雙寶好眠策略的最佳時機，也是相較比較輕鬆的時候，打好地基，讓二寶誕生後的路可以順暢些。

產前準備

Photo Credit: 好眠師姜珮

1. 為二寶準備嬰兒床

首先，把硬體設施準備好，最重要的就是嬰兒床。強烈建議要讓二寶睡嬰兒床，不然到最後會一家四口都睡在一張床上。

雖然有些家長不介意，但從安全性及睡眠品質來看，孩子分床睡是比較理想的。

另一種可能，是之後演變成爸媽各自帶一個孩子睡，也就是爸媽分房（孩子不分，爸爸就容易被「驅之別房」），這也不是長久之計。

如果大寶月齡夠大（建議至少2.5Y），也可以先把大寶移到小童床，省下一張嬰兒床的費用，把嬰兒床讓給二寶使用。不然，雙寶各自有一張嬰兒床是最好的。

2. 大寶先分房

Peggy很建議產前就讓大寶分房，因為新生兒睡眠時間大大的不同，也淺眠容易被吵醒。分房能避免雙寶互相干擾，也會讓二寶出生後的生活相較容易。

最好的分房時機就是產前，越早越好，因為如果等二寶接回家中才分房，大寶的心理通常會很不平衡，覺得是弟妹搶了他的房間及父母的關愛，此時分房難度更高。爸媽除了照顧新生兒還要處理大寶的情緒，壓力爆表啊。（延伸閱讀：分房的對話）

之所以說越早分房越好的另一個原因，是孕期媽咪可能會有些不適，也需要充分的休息。如果和大寶分房睡，也能降低彼此的干擾。這兩個考量，都是以雙贏為基礎。

說來容易做起來難，做不到大寶分房的原因通常有兩個：第一個是家裡空間不足，如果是這樣也別灰心。因為雖然我建議雙寶分房，但最終還是會導向他們同房，只是一開始會辛苦點。

第二個原因是「爸媽過不了心裡那個坎」、「捨不得跟大寶分房」。Peggy強烈建議爸媽要在孕期，甚至是準備懷孕時就坐下來一起好好談家中之後的配置，還有照現在的情況走下去，未來生活是如何？即便同房，還是可以在空間上做一些調整，讓彼此的干擾降低。

好習慣的代價在當下，壞習慣的代價在未來。如果我們可以看到未來的影響，就有動力在現階段做改變。

3. 與大寶溝通

Photo Credit: 好眠師姜珮

二寶出生前後，大寶很容易會有「父母關愛被剝奪」，發展假倒退的情況；比方說想和小寶寶一樣喝奶、黏在媽媽身上，或有許多情緒起伏等等。

我們可以在產前透過繪本、持續的對話，讓大寶知道接下來家庭會有的改變。儘可能使用正向的言語，而不是要大寶「委曲求全」。

另外，哄睡的大寶，就先讓大寶學習自行入睡（陪睡也算哄睡）。大寶能夠自行入睡，會大大降低雙寶作息安排的難度。尤其新生兒初期睡眠時間很長，也比較需要父母的協助。

兩個孩子都需要哄睡的情況下，會變成爸媽不用睡。又或者其中一位孩子需要遷就另外一位，而導致縮短睡眠。無論是爸媽或孩子睡不好，都是我們不希望看到的。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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