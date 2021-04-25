雙寶家庭好眠策略（產後篇）：大的剛睡又被小的吵醒，如何調整孩子們的睡眠作息？

上篇我們談到了雙寶的產前準備，在粉專有不少讀者詢問：如果家中空間限制，無法分房該怎麼辦呢？

我先回答這個問題：雙寶同房沒關係，其實我們最後的目標還是導向雙寶同房睡，一開始分房是避免孩子睡眠還沒穩定前彼此干擾。如果大寶年紀超過兩歲，通常對於聲音干擾的容忍度會比嬰幼兒時期高很多。在初期磨合一陣子後，只要大寶能入睡，也有機會不被嫩嬰的哭聲吵醒。

這裡也解釋我上篇建議大寶的睡眠問題要先搞定，大寶能自行入睡及早睡，爸媽相對來說才有餘裕安撫二寶。

而對於初期雙寶同房的家庭，有個小技巧是錯開雙寶入睡的時間點，理想間隔是30－60分鐘（此建議不適用雙胞胎），我們可以確保至少有一寶入睡時是不被干擾的。通常大寶的夜晚入睡時間會比新生兒早，所以等大寶進入熟睡期，也比較不會被二寶入睡聲音吵醒。

白天小睡的作息：找到共通點

接下來我們談白天小睡。如果雙寶年紀接近，大寶還沒上學，那白天的作息我們就需要好好規劃。

作息這塊跟雙寶的月齡很有關係，很難講通則。所以我還是建議爸媽要理解每個月齡的睡眠發展，再作安排比較理想（可參考好眠學苑）。不然很有可能變成二寶要遷就大寶睡眠，而縮短整體睡眠時數。

但有個重點方向是，在雙寶的作息中找到「接近之處」。最有可能的狀況是「午睡」，因為中午的那段睡眠是孩子最後消失的小睡，所以不知從何下手的爸媽，可以先朝向在接近的時間點來安排「午覺」，從中午往前後推，由此來檢視一整天的作息（這是一個策略，並非唯一標準）。

另一個白天小睡技巧是分開睡（家裡空間不夠的家庭再次哀號）。原因是小睡相對不穩定，比較容易互相干擾，30分鐘魔咒時期又更困難。媽媽好不容易搞定雙寶要躺平休息時，可能其中一寶又吵醒另一寶。當然，如果你的雙寶已經超過一歲，這個建議就不是這麼重要。

夜晚的作息：減少任務

過去Peggy都是提倡早睡，但台灣工時長、夜生活熱鬧，每個家庭也不同。我這裡假設個案來舉例：大寶兩歲半已經上學、二寶三個月，雙寶皆需哄睡，爸爸夜晚六點半回家，自己煮飯的全職媽，四口家庭。

以這樣的狀況，我們會建議怎麼操作呢？

首先，要先找困難點，這個家庭夜晚要提早入睡的難點是：爸爸回家時間很晚、搞定雙寶和大人都吃飯、洗澡之後，能躺平最早也是九點了，等到孩子都睡熟，爸媽的自由時間是十點。

這個案例我會先從「減少夜晚睡前準備」來著手，第一我們可以先調整二寶洗澡時間，挪到下午來洗。第二，晚餐先做準備，在中午或週末先準備燉肉等耐放的食物，也處理好其他食材。先洗澡可以讓夜晚時間更彈性，當觀察到孩子的睡意時就能進房儀式、睡覺。避免洗完澡精神來了、過嗨等難以入睡的狀況。

第二個建議會是先培養大寶自行入睡的習慣，有睡午覺的情況我會抓大寶入睡時間落在7:30－8:00pm，我們要在「20－30分鐘睡眠儀式」時專注的陪伴孩子，之後就讓大寶自己睡覺。

很多家庭會因為「父母太忙沒有陪伴時間」而拖延孩子夜晚入睡時間，關於這點國外的睡眠專家也有過討論。由於三歲前睡眠對大腦的發育極為重要，我們還是建議要以保護孩子睡眠為主。選擇追求「有品質」而不是「時間長」的親子生活，即便只有20－30分鐘全心全意的陪伴，都會比疲憊的一家人一起晚睡還好。（關於為了讓孩子早睡，而犧牲親子時間這件事，還有很多討論空間）

單獨與父母相處的時間

最後想做個提醒，雙寶家庭因為忙碌，我們很自然的會在與孩子相處時變成「任務導向」，也就是急著把每件事情完成，卻「人在心不在」。

當爸媽同時照顧雙寶時，很難兼顧每個寶寶的陪伴品質。但每個孩子其實都有「被獨愛」的渴望與需求，這常常發生在二寶出生後，被冷落的大寶身上。

我們要有父母與每個孩子「單獨相處」的機會，營造孩子「被關注」「被傾聽」的幸福時刻。

以先前例子來說，媽媽在白天已經全力陪伴二寶，睡前儀式我就會建議調換過來，讓爸爸照顧二寶、媽媽陪伴大寶。週末則有爸爸單獨與大寶相處的時光。

這個小細節對於大寶的心理接受度會有很大的助益，我明白這時候會有媽媽跳出來說：「可是二寶跟爸爸相處時會大哭！」

是啊，因為有些二寶已經習慣媽媽的照顧，而排斥「陌生」的爸爸。但也正因為如此，我們更需要加強父子／女相處的機會，而不是讓二寶無止盡地掛在媽媽身上。

媽媽請深吸一口氣告訴自己，二寶並非無人照顧，只是30分鐘而已。我們把關注拉回大寶身上，聽聽他在學校發生什麼事？有什麼要分享的？

這個堅持也是讓大寶知道，媽媽對他仍然有滿滿的關愛。媽媽不會因為「弟妹哭泣」就立刻起身走開，減少大寶同樣用哭泣來留住你的循環。當然有些大寶很懂事，不吵不鬧，這不代表我們就可忽略他的需求。

最後，還是要提醒這兩篇的雙寶文所給的建議，與月齡＆家庭狀況很有關係。觀察、找出原因、掌握原則且行動改善比較能對症下藥，幫助一家人擁有更充足的睡眠、高品質生活。

祝福雙寶、多寶家庭忙碌之餘，仍能享受育兒的美妙。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航