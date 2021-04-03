抵制「辱華」企業駕輕就熟，中國人最好有底氣從此「不穿這一套」

自從H&M被共青團挖出拒用新疆棉後，陸續有Nike、Adidas、Uniqlo等跨國品牌被曝「吃飯砸鍋」。中國網友醞釀多年的民族主義情緒，瞬間被這次新疆棉事件點燃，從官媒、明星到普通民眾都加入到了這場抵制盛宴，這樣的場景似乎也不陌生，只是有網友提醒：「這樣的抵制能持續多久？」、「不穿這些，以後還能穿啥？」

據悉，H&M發表拒用新疆棉的聲明早在去（2020）年3月，當時中國並沒有因此發飆，有分析認為當時中國正和歐盟簽署協議。今次共青團將此舊聞挖出來，是基於歐盟再次拿新疆問題發難中國，中國作出制裁反擊後，雙方的關係急轉直下。

由於過去對付「辱華」企業積累的豐富經驗，這次抵制H&M的行動依然發揚了「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」的傳統。共青團發難後，官媒緊鑼密鼓地跟進，各種海報文宣密集下發。

一些電商平臺的政治嗅覺被訓練地極為靈敏，不到一天功夫就迅速下架所有商品，恨不得抹掉H&M的所有痕跡，留下白茫茫的大地。那些線下的商場也沒有給它好果子吃，要不拆下它的廣告宣傳位，要不以莫須有的罪名讓它關門歇業。

這把棉花的大火也燒到了Nike、Adidas身上，這兩個運動服裝品牌一直深受中國年輕人的喜愛，Nike的AJ鞋、Adidas的椰子鞋在中國更是香餑餑，幾乎一發售，就被搶購一空。

而在這個特殊時刻，中國人是選擇做錚錚鐵骨的「愛國好漢」，還是做貪戀帝國主義糖衣炮彈的「民族敗類」，就特別值得關注。

中國網友們似乎沒有讓海內外的看客們失望，網路上流傳的視頻顯示，有人用打火機點燃了曾經心愛的AJ運動鞋，鞋子燃起熊熊烈火的同時，他秀出了自己腳上穿的解放牌膠鞋，還有人對著鏡頭剪碎Nike、H&M的商標，然後扔在地上瘋狂踩踏，還有人在H&M門口架著攝像機蹲點，聲稱要「抓漢奸」。

中國人抵制「辱華」品牌似乎沒有最瘋狂，只有更瘋狂，真可謂：長江後浪推前浪，一次更比一次強。每次都刷新人們的三觀，讓人大開眼界。有視頻直播賣Nike、Adidas商品的主播也不幸中槍，留言區被各種愛國說教霸屏，有主播嚇得不敢推銷商品，不敢說話，悄悄在一旁抽泣。還有鍵盤俠曬出和H&M客服的對話，質問對方是不是中國人？為什麽給辱華企業工作？

那些曾經給這些品牌代言的明星們也火速與之切割，要不是他們的一封封聲明貼出來，真不知道Nike、Adidas竟然請了這麼多「吃飯砸鍋」的明星大腕。有律師分析，這些明星單方面解約可能會面臨風險和法律問題，但是於他們來講國家民族利益至上。這個時候他們要是不站出來，那是不想在道上混了。就連臺灣在中國大陸發展的明星，也要冒著被島內吐沫星子淹死的風險來堅定地和祖國站在一起。

古人有言：「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花。」現在看來，這完全是對商女優伶的誤讀，他們一直站在捍衛國家民族利益的最前線啊。也真難為他們了，和平時期，他們要給大眾帶來歡樂，特殊時期，他們還要成為全民族的道德牌坊，真可謂：嬉笑怒駡，冷暖自知，乃倡伶人也！

還記得當年八國聯軍侵華，慈禧和光緒倉皇西逃，留下偌大的紫禁城和京師百姓任列強糟蹋蹂躪。然京師名妓賽金花憑藉徐娘的風韻姿色與出色的禮儀談吐，征服聯軍元帥瓦德西（Alfred von Waldersee），避免了全城百姓的荼毒，真可謂以柔弱身軀當千軍萬馬的巾幗英雄！

Photo Credit: AP / 達志影像

今天有細心網友發現，幾十位明星都站出來反抗「辱華」企業了，為什麽沒有體育界的明星？尤其是那些背後有中國足協、中國籃協撐腰的體育明星。筆者只能說這位網友很會思考，但是思想政治素質真的很差，朝廷的八旗子弟怎麼能拿出來充當炮灰呢？衝鋒陷陣的自古不都是綠軍營子弟嗎？

當年慈禧老佛爺敢同時向11國宣戰，胸中就有底氣靠著刀槍不入、神仙附體的義和拳來「扶清滅洋」。贏了，那是天佑大清，仙福永享；輸了，量中華之物力，結與國之歡欣也不遲。以前的大清是不想打，也不怕打，老佛爺想打，你不打，那是漢奸國賊，老佛爺不想打，你打，那是大逆不道。

當拒用新疆棉在中國成為大逆不道，那麼使用新疆棉就成了政治正確。長期以來，中國國內服裝品牌的生存空間一直受到國際大牌的擠壓，這次可算是揚眉吐氣了一回。安踏、李寧等國內品牌相繼加大宣傳力度，發起了這場「愛國橫財」。它們相繼退出了BCL組織，堅持使用新疆棉，李寧更是在服裝標籤上寫明採用新疆棉。受此事件的助力，它們的股價大漲，銷售額也有了顯著增加。

打開中國網友製作的拒用新疆棉企業列表，基本囊括了全球知名的服裝品牌，幾乎每個中國人或多或少都有幾件它們的服裝鞋帽。有人擔心，如果這些牌子以後都不能穿著，那麼以後還有什麽能體面地穿出去呢？這個問題其實難不倒英雄善戰、能屈能伸的中國人民。

這個時候，有網友貼出了上世紀70年代中國街頭的黑白藍三色服裝，人們腳踏解放膠鞋、回力運動鞋，精神抖擻，鬥志昂揚，完全沒有今天這樣受資本主義消費主義毒害的萎靡之風，說不定重回以前的艱苦樸素之風也很好呢。

不過也有人腦洞大開，抵制Adidas、Nike的最好辦法是穿它們的假鞋，讓它們無真鞋可賣。這不，就有網友貼出了聲明：「本人所穿的Nike，Adidas品牌鞋服均為假貨，來自於中國莆田，本人與Nike，Adidas公司並無業務往來。」

這看起來的確是一個高招，不僅殺敵一萬，自己還毫髮無傷一樣，鞋照穿、生意照做、錢照賺、馬照跑、舞照跳，一切都是再好不過。大不了，到時候再發揚一下山寨文化，搞出些，H&N、NAKE、肯得雞、麥當老。正如有些網友所言：「這個世界沒有中國，其他國家可能活不下去，但是中國沒有世界，依然可以風生水起嘛！中國對全球化說不的時候到了！」

這個時候，不禁想起楊潔篪在中美高層會談上的那句擲地有聲的「中國人不吃這一套」，今天中國人應該也有底氣來不穿這一套。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航