重振國粹、培育吳清源的辣個男人：段祺瑞的圍棋復興之路

說起中國古代的圍棋發展，那可叫一個淵遠流長，作為傳統文人的一大休閒娛樂，它以一種民間活動的姿態繼承與發展而來，在春秋戰國時期慢慢累積演化，理論日趨豐富，規則日漸推廣，到了唐代，棋藝更是成為一種任官選賢、揀選智商的好方法，唐玄宗設置了「圍棋九品制」，誰下棋下得好，就能獲得一官半職。明代的圍棋更是到達人人皆玩的境界，當時的人們將琴棋書畫和稱為四藝，想要做一個合格的文人墨客，圍棋成了不可不碰的一項才藝。

只是到了近代，國力衰落，戰亂紛紛，人們為了溫飽奔波，再也沒有心力經營這種文藝的嗜好了，倒是日本在遣唐使帶回圍棋後，成為了他們最愛的舶來品，很快在國內流行起來。

日本人喜歡把事情做得十全十美，他們比中國人瘋狂太多了，自行創造了一套學程，並將圍棋制定九段等級，當中國人在雜亂無章的體系裡思索如何下棋時，日本人已經創造了專門的圍棋課程了。

一邊是日昇月恆，一邊是日落西山，中日兩國的棋藝氛圍從此走向了不同樣的道路。民國初年，圍棋已經衰落到不能再衰落了，當時中國風靡起一種更刺激的對弈遊戲，那就是麻將，我們所熟知的胡適、徐志摩、孫中山，全都是其忠實粉絲，梁啓超甚至有1句名言：「只有讀書可以忘記打牌（此指麻將），只有打牌可以忘記讀書。」

也是罷，麻將比圍棋更迅速，氣氛比圍棋更輕鬆，在百般無聊的時候，與三五好友一起湊成一桌，熱熱鬧鬧地度過一晚，勝利之時大吼聲「胡了！」那可真叫一個痛快，這些都是嚴肅的圍棋難與之相敵之處，圍棋漸漸成為無人問津的技藝。

不過，也正是在這個「男人以打麻將為消閒，女人以打麻將為家常，老太婆以打麻將為下半生大事業」的時刻，中國出現了一位復興圍棋的大救星，他把中原各地僅存的圍棋大師招入門下，予以豐厚薪水，為學習圍棋提供了良好的環境，他就是段祺瑞。

段祺瑞的童年缺憾

段祺瑞是一位不折不扣的圍棋迷，其熱衷程度連其幕僚徐樹錚都看不下去，稱他「玩物喪志」。

段祺瑞之所以愛上圍棋，與他生長的環境有很大關聯，段祺瑞出生在安徽六安，稍長便移居合肥。晚清到民初，合肥是少數未被麻將「入侵」的淨土，由於那裏曾出現過一位達官顯貴劉銘傳（就是課本上那位台灣巡撫），他是官場上少數精通圍棋的政治領袖，其對局棋譜流傳甚廣，為各派人士津津樂道，鄉里的人們都視他為傲，有樣學樣地學習，因此棋藝氛圍保留得很好。

段祺瑞在弈風甚盛的環境中長大，與圍棋結上緣也就不足為奇了，不過在幼年時期，段祺瑞雖然會玩圍棋，卻始終沒有深入了解的機會，段家不富有，沒有辦法支持他的興趣，找個鐵飯碗生活才是正軌，玩棋什麼的，只能當作興趣而已。

16歲那年，段祺瑞徒步千里前往山東威海當兵，做了一名司書，相當於在軍隊裡從事紀錄的小官，起頭雖然不高，也正式開始了他的軍政生涯，在這數十年間，段祺瑞在軍中可謂混得如魚得水，先是高分考上天津武備堂，接著又加入袁世凱的小站練兵，靠著自己過於常人的能力博取袁世凱的信任，成功當上北洋軍的三大協統之一，當時袁世凱的三大協統，分別是北洋之龍王士珍，北洋之狗馮國璋，以及北洋之虎段祺瑞。

王士珍是出策略的專家，可惜他是死忠的清朝忠臣，自滿清滅亡後就對軍政不熱情了；而馮國璋善於在前線廝殺打仗，然而他本人無毫無野心，對政治也不在行。段祺瑞兼具前二者的能力，卻沒有兩人的缺點，辛亥革命之後，北洋政府的國家權力實際操縱在袁世凱與段祺瑞手中。

段祺瑞之所以官運通亨，不僅是因為他的頭腦，也包含了他對袁世凱的信任，段祺瑞擁有強大的自制能力，私人生活極其規律，自己定了一套「六不原則」──不抽、不喝、不嫖、不賭、不貪、不佔，在達官顯要私生活糜爛的民國初年，簡直是清流般的存在。且段祺瑞為人嚴肅刻板，不苟言笑，袁世凱經常利用他扮黑臉，段祺瑞本人也不在乎，種種為人作風，使其取得了袁世凱的信任。

30多年的仕途生涯，段祺瑞一步步爬向權力中心，逐漸成為中國政壇中不可忽視的大佬。然而身居高位，難免會有逢場作客的時候，外地的軍政大佬不知道圍棋怎麼下，段祺瑞只好學習外地的麻將。

要說老段學習的可真勤奮，不學則已，一學驚人。當年袁世凱當總統後曾囑託吳炳湘查緝官員玩麻將，名列榜首的就是段祺瑞，段祺瑞堅信牌品就是人品，對於牌局中的人來說，贏錢絕對是最低級的追求，所謂俗人，是從麻將中得到錢財，能人，是從麻將中得到快樂，高人，是從麻將中剖析人性。

對於老段來說，贏錢和快樂都是其次，如果贏了，也從不跟別人要錢。有一次散局了，他對身邊的部將鄧漢祥說：「打牌雖是遊戲，也可以看出人的好壞來。陸（宗輿）打牌時，鬼鬼祟祟的樣子惹人討厭，別人的票子都擺在桌上，他則裝在衣袋裡隨時摸取。別人和了牌，他便欠倒一下，使別人不痛快。」

老段的「麻將識人術」是有效的，即使平時帶著假面的人，只要一坐在牌桌上，總是會不由自主地原形畢露，每個動作和手勢，都是一種心理活動或者是性格使然的掩飾。

老段的復興圍棋之路

袁世凱稱帝失敗抑鬱而終之後，黎元洪繼任中華民國大總統，而國家權力基本上掌握在段祺瑞總理手中，他完好地繼承了袁世凱的豐富人脈，成了北洋體系的接班人。要不是馮玉祥、張作霖的崛起牽制，恐怕無人難與之對抗。

要說段祺瑞一生中有什麼遺憾，那就是在童年時期，沒有辦法像鄉里的富貴人家學習圍棋，儘管數年寒暑更易，段祺瑞已經被人尊稱為總理先生，穿著1席光鮮亮麗的西式軍裝，一副威武霸氣、勢不可擋的樣子，但他的內心其實還是有文藝的一面，他嚮往著童年時期的安徽小鎮，希望能把小時候的願望完成，成為一名棋手。

為了彌補這份缺憾，段祺瑞尋遍了全國上下找人陪他下棋，還特意養了一批棋手，每月發給工資陪他下棋，要說找尋棋友放到現在不是一件難事，但在清末民初衰落之際，找到一個精通棋藝的人，那簡直比大海撈針還難。年輕人都跑去國外學習西洋的新制度、新科學，不願多談這些國粹；而老年人則視棋藝為旁門左道，只願讀四書五經過生活。圍棋不受到任何一派的看好，會玩的人那可叫少中又少。

最後在重金招募下，中國國內碩果僅存的棋藝大師，顧水如及劉棣懷、王鳳嵐等終於會聚一堂，成了段氏的圍棋顧問，每月100大洋定期支付，工資全算在陸軍部。

段祺瑞為中國圍棋技藝的保存，提供了良好的保護，在衣食無虞的情況下，大師們各顯神通，拼命鑽研圍棋技法，據瀨越回憶，那些棋手都被安置在國務院的一處地方鍛鍊，「國務院門禁森嚴，來往警衛荷槍實彈，但跨進大門，氣氛便迥然不同，圍棋會場幽靜雅潔，北京名手畢集其中。」門外是政治紛擾，門內是專心致志，段祺瑞打造了迷人的國學桃花源，使各方棋手能在國事蜩螗的民初時期，心無旁鶩地鑽研國粹。

有了這些大師相挺，出入的棋客也便多了，一些想附庸風雅的高官貴人也常來湊熱鬧，每有重要圍棋活動，中國銀行總裁王克敏、滿清肅親王善耆、曾任直隸總督的楊士驤的兄弟楊士驄、大富豪李律閣等等，都紛紛出面捧場，這對圍棋活動的開展相當有利，他們往往會在每週的星期天一大早一起跑到段祺瑞家下棋，之後圍著一桌一起吃早飯，和樂融融地閒話家常，就好像是一家人一樣。

不過，段祺瑞在處理圍棋方面還是有個缺點，那就是好勝心太強了，由於他是武人出身，加上執掌重權，年歲又高，每次都像是個老頑童一樣，非要爭個高下才罷休，那些寄人籬下的棋手都十分識相，既不能贏段祺瑞，但也不能多輸，輸得太多的話，會讓段祺瑞看不起，最好要拿捏在差一點就能平手，卻被勁敵打敗的那種感覺，才會使段祺瑞覺得心情愉快，並自以為棋術高明。

一代棋藝大師顧水如常被老段請去下棋，能力既發揮不了，也不能太過擺爛，一場棋局下來，心裡也自然不愉快，據他的弟子陳祖德所說：

「當時國內凡有名望的多被他召去對弈，又都知道他非『贏』不可，於是對弈的結果總是他獲勝。每當此時，他情緒高漲，不但要誇獎與他對弈的名手，還要送些錢財。不過誰一旦取勝，那簡直如同觸犯了皇帝，馬上會被轟出去，一個錢也拿不到。」

不過，陳祖德也說了一個例外，「那時偌大的中國只有一個人敢勝他而又使他無可奈何，此人乃他的親生兒子。」段祺瑞的長子段宏業喜愛圍棋，且棋藝水平比父親還更高，曾多次打敗段祺瑞門下的門客，只可惜他本人不太正經，吃喝嫖賭樣樣都幹，老段本來就不喜歡他，覺得他是個飯桶，曾有一次段祺瑞和段宏業下棋，段祺瑞輸得一敗塗地，氣得他站起身來把棋盤掀翻，並怒斥段宏業道：「你這小子，一無所能，就知道玩這個，你以後有什麼出息？」

中日大對決

自明朝實行海禁以來，中日民間甚少交流，圍棋也沒有互相切磋的機會，兩國的棋手一直都是獨自鑽研自己的道理，對對方的實力根本就不了解，原來段祺瑞任職保定軍官學堂總辦的時候，素聞日本人對棋藝非常重視，常在這裡找日本商人對弈，然而日本雖然重視棋藝沒錯，但這不代表所有人都會下棋，商人只懂做生意，哪懂得下棋呢？段祺瑞以為他們都是高強的對手，時常邀請他們一同對決，結果往往得勝而歸。

不過，夜路走多了總會遇到鬼，段祺瑞此行一傳出去，惹得日本人很是不滿，一位業餘圍棋選手中島比多吉親自來到北京，三下五除二，迅速結束了段祺瑞的連勝紀錄，段祺瑞回去後惱羞成怒，耗費重金將圍棋大師張樂山、汪雲峰請來，將中島比多吉打得落花流水。

1919年，中島灰溜溜的準備離開保定的時候，另一位高部道平出現了，高部道平是正而八經的職業棋手，受過專業的棋藝課程訓練，比中島比多吉難應付多了，他聽說段祺瑞養了一批中國的專業棋藝大師，於是向段祺瑞表示比劃的意願，而段祺瑞倒也爽快，拿那麼多錢養棋士，這下終於派上用場了。

兩方約在段祺瑞的官邸開始競技，段祺瑞接連派遣得意門生汪雲峰和張樂山應敵，高部道平起初保持守勢，汪雲峰和張樂山都占上風，沒想到高部道平有一整套圍棋的系統理論打下深厚的基礎，摸熟了兩人的路數後準備妥當開始反擊，力量之強大遠遠超出了大家的想象，打得棋局迅速逆轉，毫無還手之力。如此連下數日，高部道平將張樂山、汪雲峰2人從讓先打至讓2子。

要知道，當時高部道平只是日本的四段棋手，本就是個默默無名之輩。可就是這麼個棋手竟能橫掃中國棋壇，雙方水平之間的差距簡直驚人，就像是電競選手大鬧新手村一樣。段祺瑞看著自己重金應聘的棋藝大師，如今竟被打得潰不成軍，震驚之餘已無言以對，高部道平離開段府之前謙虛的表示：「在我之上還有很多高段棋手。還有最強者本因坊秀哉，他要讓我三子。」

受到強烈刺激的段祺瑞，也像當時北洋政府各個方面一樣，開始全面學習日本：廢除了幾千年的座子制（也就是在下棋前先在對角星擺好兩黑兩白），並將唐朝流傳至今的先白後黑，改成了日式規矩的黑先白後。經過一段時間的學習後，中國棋手們都準備妥當了，段祺瑞也在此時正式邀請本因坊秀哉來到中國，這在中日圍棋交流史上，是一件非常重要的大事情。

本因坊秀哉不愧是日本第一棋王，初來乍到便殺得大夥兒們潰不成軍，中國頂級的大師們在讓三子的情況下，竟沒有一人能夠獲勝，只有當時的最強國手顧水如讓三子與其對弈，打了兩局竟意外贏了一局，此事後來被顧水如視為其平生之得意之作。

本因坊秀哉來華數月，與中國棋手下了將近20餘天的讓子棋，段祺瑞作為東道主，也和秀哉對弈了幾回，起初段祺瑞把黑棋盒遞給秀哉，自己則持白棋盒，秀哉不肯，堅持要讓段祺瑞。爭到最後，段祺瑞同意先下，卻死抱著白棋不放，結果可笑的一幕就出現了：棋盤擺上兩枚白子，執黑棋的卻是後手。

對局前，有人勸秀哉手下留情，秀哉認為這有失身分，連下了三局都輕鬆贏了。同年11月，秀哉準備啟程回國，向北洋政府討取原先說好的盤纏，段祺瑞卻故意閉門不見。秀哉無奈只好再約老段再戰一盤，故意輸棋，換得3000大洋路費。

中國第一棋王的誕生

在段祺瑞的政治生涯中，超越日本一直是他設定的首要目標，而在圍棋方面同樣亦然，他拼命地培養圍棋能手，這也包含後來成為被稱為「現代圍棋第一人」的吳清源。

吳清源發跡的時候只有11歲而已，但在鄉里間打片天下無敵手，連圍棋導師都沒辦法與之相敵，段祺瑞得知鄉里間出現了一位「圍棋神童」，便決定將他召入門下當門客，月薪與一般門客無異：100大洋。（當時一位搬運工人每月的薪水不過15大洋）

面對此等優厚待遇，出身寒微的吳清源興奮得直跳腳。一天早上，段祺瑞邀請吳清源來府中對弈，初來乍到的他並不曉得官場規矩，以為段祺瑞如此看好自己，就要賣力的下棋，「我開始並不知道他的棋力如何，只知道他下棋很快。看我是孩子，他就下無理手想欺負我，最後我抓住了他的破綻」，白棋沒過多久就被吃掉一大塊，旁觀的棋手都為其提心吊膽，向吳清源暗使眼色叫他反勝為敗，吳清源卻不懂意思，將老段的棋子都給吃了。

一直贏棋的老段輸給了一個小孩子，陰沉著臉，「一個人進屋去了，之後再也沒有出來」，從此之後段祺瑞再不與吳清源下棋，但每月100大洋還是如數交還。

在段府的這段期間，吳清源與其門下各方大老切磋技藝，棋力進步之迅猛，令所有人吃驚，1928年，段祺瑞資助吳清源去日本學棋，成就一代棋聖。吳清源在日本將所有頂尖棋手全部打到降級，甚至到後來向本因坊秀哉發起挑戰，在對決期間，秀哉被吳清源逼得險相環生，這局棋竟然下了三個月之久，原因是秀哉多次請求暫停，然後和眾弟子回家集體研究對應。最後本因坊秀哉雖然略勝，但任何人都知道，其實吳清源才是整場比賽的獲勝者。

吳清源從此被棋壇譽為「現代圍棋第一人」，也是中華民國政府唯一授予「大國手」尊稱之人。數年寒暑更易，等到1934年5月，吳清源回來之後，段祺瑞已是接近古稀的白髮老人，兩人彼此對坐，感慨萬千，心中的話太多，竟一時間不知如何談起，他們彼此進入棋室博弈，結果這次吳清源以小敗告終。段祺瑞欣慰地揚起了嘴角，他明白其中的意義和情分。

段祺瑞的門客遍地開花

段祺瑞逝世前，命令底下的門客盡數解散，讓他們到大江南北各地教導棋藝，他們像是吹散各處的種子，在中原大地遍地開花，武漢地方棋手共同創辦的「中華圍棋社」，江蘇地方棋手創辦了「無錫圍棋社」，北京地方棋手創辦了「北平圍棋會」，他們將自己在段祺瑞門下所學習到的知識，教導給更多願意延續傳統的人才。

陶菊隱先生在一篇《從下棋講到做人》的文章說：「老段死後，斯人而在，斯道（圍棋）尚有人提倡。現在我國圍棋高手們自段合肥（段祺瑞）一瞑不視之後，惶惶然有曙後孤星之感。」這段話相當準確地勾畫了當時棋界許多人的心態，也反映了中國圍棋事業的處境，但他們絕不會是孤獨的，一場百年孤寂後的漫長復興，從他們的手中應運展開。

圍棋並不只是一項遊戲，它是一項文化的傳承，在近代史以來，中日之間在進行著一場生死存亡的競爭，這些項目涵蓋經濟、文化、社會發展等層面，中國在追逐西方科學的過程較為緩慢，整體來說並不能與之匹敵，但在傳統文化上面，確實守護住了最後一道防線，挽回了尊嚴。

段祺瑞在復興圍棋之路上，紮實地走了一輩子，雖然說他不是一個正經的棋手，卻達成了其他人難以做到的貢獻。不論段祺瑞的棋品有多不好，多喜歡惱羞成怒，能在這國粹文化大廈將傾之時，奮不顧身地撐起一方，乃是最值得我們所敬仰之處。

本文經歷史說書人授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航