曾兩奪金像獎最佳男配角，香港演員「智叔」廖啟智不敵胃癌病逝

繼上月「達哥」吳孟達因癌症病逝，香港再失一名實力派演員。上周才爆出患上胃癌的香港資深演員「智叔」廖啟智今晚約8時半離世，終年66歲。

「智叔」病逝的消息由經理人公司公布：

「現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔）於二零二一年三月二十八日晚上八時三十二分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。 家人感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心和祝福。家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。 明白各界對智叔的關心，不過懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家。再次衷心感謝各界對智叔及其家人的關懷和愛護。」

廖啟智與吳孟達一樣早年於TVB訓練班受訓出身，廖啟智畢業於第8期，而吳孟達則畢業於更早的第3期。廖啟智同屆的還有資深演員湯鎮業、魯振順、艾威等人，而「智叔」的妻子陳敏兒也是該屆的畢業生。

廖啟智早年主要涉足電視圈，曾演出80、90年代多套膾炙人口的電視劇，如《上海灘》、《流氓皇帝》、《薛仁貴征東》、《大運河》、《人在邊緣》等，其中在《包青天》演公孫策令人印象深刻。而近年廖啟智在電視劇中演出次數減少，但仍有在2014年主演HKTV播出的《警界線》及《選戰》，2016年播出TVB的《律政強人》，以及2019年在ViuTV出演《教束》。

而自80年代至今，「智叔」演出超過80套電影，曾8次入圍金像獎最佳男配角，其中7次是在2000年後入圍，「智叔」先後在1992年及2010年憑《籠民》及《証人》奪獎。「智叔」近20年演出的電影都令人留下深刻印象，包括在《無間道II》演黑幫叔父輩，處事乾淨俐落，與吳鎮宇有多場精彩對手戲；與謝霆鋒、張家輝先後合作《証人》、《綫人》，演出潦倒警長及失常線人的角色；2015年演出《十年》的警世對白「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁」（千萬不要習慣，就是因為我們什麼都習慣了，才搞到你們這樣），已再沒可能在香港電影聽到；而他2017年演出《點五步》中學校長一角，重演帶領香港首支少年棒球隊「沙燕隊」的成立，也相當熱血激情。

「智叔」與老婆陳敏兒在1987年結婚，育有3子，但幼子不幸於2006年患上血癌離世。

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