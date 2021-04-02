印度媒體面臨大政府時代，全球最大民主政體淪為「部分自由」國家

國際組織「自由之家」（Freedom House）在最新公布的全球自由度調查報告中，將印度由「自由國家」調降為「部分自由國家」，分數的計算方式由「政治權利」（滿分40分）及「公民權利」（滿分60分）兩項分數加總，除卻受到熱烈討論的族群衝突問題外，媒體自由或許也是應該要注意的地方。

首先由〈表一〉可知，印度自2018年起，自由度分數便不斷下降，其中明顯是因為「公民權利」的分數劣化，而該分數便包含了新聞媒體的自由。

表一：印度於2017年至2021年全球自由度調查報告得分

無獨有偶地，根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）發布的年度報告中，印度在180個國家中的排名自2016年開始呈現下滑趨勢，且與上述自由度分數的狀況不同，印度在無國界記者組織的年度評比中，自2014年開始已連續兩年表現優異且排名提高，代表印度的新聞自由原先是呈現漸入佳境的趨勢。

表二：印度於2013年至2020年新聞自由度排名

備註：「─」表示排名持平，「↑」表示排名上升，「↓」表示排名下降

印度媒體面臨的大政府時代

而印度媒體環境的劣化，或許可以從印度政府在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情期間對於媒體的控制一窺端倪。

在去（2020）年封城前，印度總理莫迪（Narendra Modi）親自要求20個最大的主流平面媒體，發表有關疫情的正面報導，起先眾媒體編輯、記者們認為這僅是個友善的呼籲，但後續發生有媒體頻道或記者，因報導有關疫情的負面新聞而收到政府善意的「提醒」，亦有記者因批評政府的防疫措施而遭到疑似執政黨網軍的網路霸凌，甚至有人收到人身安全方面的威脅。

根據國際新聞學會（International Press Institute）的調查，在2020年間，南亞地區有107起新聞工作者遭到侵害，其中84起發生於印度，有56名記者遭到逮捕或者指控、23名記者受到言語或者肢體的暴力。

新德里當局於2020年3月底，甚至公開請求印度最高法院禁止媒體發布有關武漢肺炎但未經政府批准的資訊，如此違背言論自由精神的要求，所幸遭到法院的拒絕。

而各大媒體也發生了「自我審查」的狀況，去年印度封城造成了百萬人遷徙，有人為了回家必須徒步幾百公里，路程中間各種混亂的狀況根本難以描述，甚至有幾百人是在遷徙的過程中因為疲累、飢餓、交通事故而身亡。

此外還有關於跨邦工作的移工們因封城而失業，在遷徙或者為生存權利抗議的過程中，遭到警察的暴力對待，但上述這些資訊在印度的主流媒體甚少報導，主要都集中於塑造樂觀、積極的訊息。媒體在此刻的作用，由傳達資訊變成告訴人們應該知道什麼資訊。

印度官方對於新聞自由下降的回應

印度的新聞廣播部（Information and Broadcasting Ministry）於2020年5月成立指數監控小組（Index Monitoring Cell），針對如何提高印度的新聞自由指數進行調查與研析，這邊可以注意的是，該小組的目的並非改善新聞自由環境，而是提高新聞自由指數。

該小組於近期提出了相關報告，表示無國界記者組織的報告是西方偏見下的產物，也認為上開報告忽略了印度在媒體自由方面諸多的努力，在該小組提出的13項建議中，便包括了政府應定期與相關的國際機構做交流，以提出與傳達正確的事實、加強與媒體企業、協會接觸，以利擴大相關宣傳、建立印度版本的全球新聞自由指數等等。

上述這些建議，似乎僅是為了改善新聞自由「指數」而進行宣傳戰略的擬定，並非從根本上改善印度的新聞自由「環境」，雖然其中亦有建議保障新聞工作者的工資、提供護具保障人身安全等，但最大的問題似乎還是源自於政府對於新聞媒體的箝制，但針對這方面並未提到如何改善。

小結

印度在莫迪的領導下，愈發邁向威權主義以及種族主義，而其對於新聞自由指數下降的反應，不免讓筆者想到中國外交部對於西方社會針對人權問題指控的回應，兩者間似乎有些相像。一個政府若需要控制媒體、控制民眾接收的資訊，或許也顯示出了該政府的不自信。而一個國家若僅具備了賦予了國民合理的政治權利，而喪失應有的公民權利，也不該稱之為一個民主國家。

印度曾號稱最大的民主國家，亦以包容、多元的文化社會著名，如今似乎與過往那個充滿活力的印度漸行漸遠，社會逐漸趨向於一種聲音，遵循政府的聲音。而往後，印度是否成為如中國一般的「民主」國家，會是個令人憂心但值得觀察的問題。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航