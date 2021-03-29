「神權遊擊隊」攻擊天主教堂20人受傷，印尼總統佐科威：所有宗教應拒恐怖主義

印尼南蘇拉威西省首府錫江巿的一間天主教堂外28日遭恐怖攻擊，除了兩名炸彈客身亡，也造成了20位平民受傷。印尼總統佐科威也發表聲明，譴責這起恐怖主義攻擊。

3月28日是復活節前聖週（Holy Week）的首日，兩名炸彈客在上午10時20分左右到抵達教堂，但在進教堂前被警衛攔阻，結果當場引爆炸彈，讓剛在教堂內結束彌撒的20位民眾受傷。

《中央社》報導，印尼警方指出，兩名炸彈客是一男一女，目前僅確認了男性炸彈客為「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah，JAD）的成員，該組織是效忠「伊斯蘭國」（Islamic State）啟發的印尼最大恐怖組織。印尼警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）表示，印尼反恐特總部隊88特別分隊（Densus 88）1月在錫江市（Makassar）逮補了約20名神權游擊隊成員，昨天的一名嫌犯也在其中，但他未說明該嫌犯為何獲釋。

《路透社》報導，警方稱「神權游擊隊」2019年犯下了菲律賓和魯鎮的教堂爆炸案，造成了20人喪命，以及2018在印尼泗水（Surabaya）攻擊教堂與警察局事件中造成30多人喪命。不過至今未有組織公開承認發動28日的錫江巿教堂恐襲案。

爆炸案發生後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在網路直播發表談話，稱已指示警方全力調查發動攻擊的組織。佐科威表示，恐怖主義是違背人性的犯罪，所有宗教都拒斥恐怖主義，政府不會容許恐攻行動，他也呼籲民眾冷靜，政府會確保民眾信仰無懼的自由。

印度不僅是世界上最大的穆斯林占多數的國家，同時也有大量的天主教、基督教徒。《路透社》報導，宗教事務部長Yaqut Cholil Qoumas在一份聲明中說：「無論動機是什麼，任何宗教都不會為這一行為辯解，因為它不僅傷害一個人，也傷害了其他人。」

《半島電視台》指出，印尼最致命的恐怖攻擊案是擊發生在2002年的峇厘島爆炸案，發動攻擊的回教祈禱團以炸彈攻擊，造成了202人喪亡，其中大多數是外國遊客。這事件發生後，儘管印尼的安全部隊在對付武裝團體方面取得了一些重大成就，但近年恐怖主義暴力事件又捲土重來。

Two suspected suicide bombers blew themselves up outside a Catholic church in the Indonesian city of #Makassar on Sunday, wounding fourteen people on the first day of the Easter Holy Week, the country's national police said.



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台灣外交部：暫無國人傷亡

根據台灣外交部的新聞稿，根據台灣駐泗水辦事處所掌握的消息，尚無國人在錫江市的爆炸案中受影響或傷亡，外交部呼籲在印尼的國人應提高警覺，維護自身安全。

新聞稿指出，外交部長吳釗燮在爆炸案發生後，已請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表台灣政府與人民對此一不幸事件表達關切與慰問，而章溥帝代表也感謝台灣的關心與善意。對於這起爆炸案造成多位無辜民眾傷亡的恐怖攻擊事件，外交部也代表台灣政府表示嚴正譴責。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航