房地合一稅2.0版初審通過：生效日期留待黨團協商，打炒房爭點還是在「囤房稅」

攸關房地合一稅2.0的所得稅法修正草案，今（29）日由立法院財政委員會排審，朝野對加重交易稅、抑制短期炒作共識高，大多數條文採行政院所提修法版本通過，規定2016年後取得房地、預售屋及特定股權交易，2年內出售課45%，逾2年、未滿5年內出售課35%；至於「日出條款」也就是生效日因為立委和財政部沒共識，保留朝野協商。

行政院版日前推出「房地合一2.0」修正草案，11日已送交立法院審議，拚本會期完成修法，為抑制短期炒作房價行為，將適用重稅的「短期交易」案件認定期間拉長，未來持有2年就出售房地將重課45%，持有2年以上、未滿5 年出售則課35%，並將預售屋納入適用，規劃2016年後取得房地、預售屋均適用。

這個法案獲得朝野黨團支持，除了部分人堅持「囤房稅」或是「空屋稅」應該並行之外，多數委員雖然有提出版本或是相關修正動議，但今天最後在黨團協商時，大部分爭議條文都按照行政院版草案通過。

各版本略有差異，「生效日期」留待黨團協商

除行政院版本，國民黨曾銘宗、賴士葆、李貴敏、以及民眾黨黨團和張其祿都有各自版本，而民進黨的高嘉瑜、江永昌、吳秉叡則透過提出修正動議提出對條文看法，共計有6個版本。主要差異就是短期使用時間以及適用的稅率；大部分的版本都認同持有時間在4或5年內交易的房地產應該課以重稅，並且將營利事業（也就是日前被內政部指出囤房最多的法人）納入規範。

財政部表示，行政院版是參考日本、德國等不動產交易課稅規定，將個人適用45％的稅率持有時間訂在2年以內，適用35％的稅率則在2年以上、未逾5年之間，營利事業依照個人持有時間按差別稅率課徵。

至於這幾天外界討論聚焦是否「回溯」。根據行政院版草案第4條之4，在取得時間方面，是回溯至2016年取得案件就適用房地合一稅，蘇建榮表示，是2016年後取得的房子在實施日後交易才適用，在法律上是「不真正溯及」，主要是因為立法目的是要顧及社會公義，抑制短期炒作；取得時間回溯2016年就不會有搶購潮，若新法上路前出現搶售潮也符合「讓房價下跌」的政策方向。審查過程中，跨黨派立委對取得時間回溯無意見，按照行政院版本通過。

而針對境內法人納入房地合一差別稅率部分，民進黨立委吳秉叡提案新增2條排除條款，包括財政部公告之「非自願性因素」，交易持有期間5年以下房地，稅率20%；還有營利事業以「自有土地與營利事業合建房屋」，自土地取得日起算5年內完成並銷售房地者，稅率20%。

民進黨立委郭國文表示，政府政策要同步，因應「實價登錄2.0」7月1日實施，「房地合一2.0」也同時在7月上路，實價登錄和課稅能相互勾稽，和行政罰鍰雙管齊下，才能更有效遏止紅單炒作的行為，否則延半年、拖太久才上路對投資客來說變成「不是逃命期是逃稅期」。

國民黨立委曾銘宗表示，根據央行統計，今年1、2月房市看起來還是相當熱，相關打房措施還沒發揮預期效果，因此希望趕快完成房地合一稅2.0的立法，如果訂在今年7月1日或更晚，可能會造成房市波動，短期炒作交易更多，恐不符合修法目的。

行政院版則把生效日訂為「交由行政院訂之」，蘇建榮強調，子法規訂定需要一段時間，加上要看房市變化並與內政部溝通。蘇建榮表示，實價登錄2.0預計7月1日實施，預售屋交易也要登錄，因房地合一2.0納入預售屋交易，也在7月1日以後實施比較合理，實際上路時間由行政院衡酌房市狀況來訂定。

不過，因朝野立委希望儘快、明確上路，「交由行政院訂之」恐怕會遙遙無期，不如訂為「修法公布後立即實施」，或是7月1日與實價登錄2.0一同上路，此項條文最終決定保留至院會朝野協商。

打炒房措施爭點還是在「囤房稅」

財政委員會日前也舉辦「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」公聽會邀集10多位學者專家與會，主要爭點還是聚焦在囤房稅。

清大科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，單做房地合一2.0，卻不調整囤房稅，可能造成轉嫁、增加囤房，囤房稅應同步嚴格執行，稅基部分再慢慢跟上調整。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則痛批政府不拿出真實數據，告訴民眾囤房具體的現象和數字；政府應透過法案設計避免負面效應如轉嫁租金，而批評民間以及在野黨提出的囤放稅相關倡議。比如可以給予願意出租房子的多屋族房東減稅，避免稅負轉嫁；或參考國外作法對人口密集、房市過熱地區「熱點打擊」；或改訂定特別稅，直接打擊不出租房子的囤房族。

不過也有專家學者對囤房稅不認同，政大地政系教授林子欽分析，作為囤房稅稅基的房屋評定現值，各縣市評定標準占市價的比重不一，市價相同房子在各縣市稅負會有差異，要解決囤房問題，應先檢討稅基的問題。

淡江大學產業經濟系教授蔡明芳也認為，；囤房稅確實可提高多房族持有成本，但不能過度期待效果，課下去想達到促使房屋釋出、房價下跌效果，地方也得合理調整房屋稅基。囤房稅雖然會加重持有者成本，但可能會轉嫁到租金，且在市區、住屋需求高的地區效果恐怕越明顯。

財政部則對囤房稅一直持保留態度，蘇建榮多次強調，地方稅基要先調整，才能真正解決問題，公聽會後也僅表示會將大家的意見帶回去研議。

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