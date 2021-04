【異國戀徵稿】我從小被教育「失敗很可怕」，我的海地男友卻是「跌倒了也沒關係」

文:嚴子涵

你還好嗎?Sak pase? How are you doing? Comment ça va?

我,台灣人。

他,海地人。

由於幾年前的海地大地震,還有與台灣的邦交,海地對多數台灣人來說是個耳熟能詳的國家。雖然大部分的人都知道海地,但大家真的認識她嗎?還是靠著既定的印象,不經意地評斷這個國家以及裡面的人?

我和我的異國戀男朋友Henry目前交往半年,兩人來自截然不同的文化、家庭、教育,說四種不同語言來溝通。有時候這些語言也難抵不同背景下所產生的誤會,但我們也擁有更多語言來說愛。

我認為我是大家刻板印象中典型的亞洲人──不敢犯錯、喜歡照計劃做事、保持整潔、容易緊張焦慮、準時等等。來自海地的Henry恰恰和我相反,他總是願意嘗試、不輕易放棄和保有超級正面的態度,這些特質都是我非常崇拜他的部分。

「跌倒了也沒關係」,這就是為什麼他總是比我勇敢

不過,他的不拘小節經常也會不經意地惹怒我,最常讓我們吵架的就是生活上的小細節,他總是告訴我「It’s ok!」此刻我就會原地大爆炸。Because it is not ok! 認真一點、不要亂丟東西、不能遲到、放下馬桶蓋......我每天都在重複這些話。這些我以前認為全世界男生都懂的事,原來是大部分台灣人教育下的產物。我的這些期待也帶給他很多的壓力,我們都在試著為對方改變一點或放下執著。

現在我不會怪他做不好,因為他是我的選擇。他擁有的優點遠遠超越那些小事。像是他教會我怎麼勇敢嘗試,鼓勵我學習程式語言,一個我想都沒想過的領域,這都是認為「失敗很可怕」的我,以前不會做的事。

我記得有一次他突然說:

You always tell me what to do, my mom only told me that after I made my mistake. 你每次都會跟我說怎麼做欸,我媽媽只會在我做錯後跟我說。

我才知道他的父母總是跟他說不能輕言放棄,跌倒了也沒關係。這就是為什麼他總是比我勇敢。

在我成長的環境中,不論是在學校或是家庭,我從來沒有正式的學習過如何處理和分辨自己的情緒。然而吵架時,他比我更會溝通,更會表達自己的感受。他能夠很冷靜明確地描述和告訴我他的情緒,讓我知道他為什麼受傷。這也是我一直向他學習的地方。

我們沒有不一樣,我們和其他情侶一樣做自己和相愛

我常常把Henry介紹給我的朋友,讓他融入我的生活圈,他們總是跟我說「他很帥欸」、「他對你很好欸」。但不免有些人會問到「大小」或是開種族的玩笑。當下我都會讓他們知道,那並不好笑,而且非常沒有禮貌。

走在台灣街上,我們也是常常接收到路人好奇的眼光。一開始我們都會覺得不自在,尤其是Henry,他的感受絕對比我強烈。畢竟我是台灣人,我不會在自己的家鄉強烈地感到格格不入;但他不一樣,膚色、腔調、身型都不同。

「前面那個人在看我們......」為了保護Henry,我總是告訴他:「不要管他們。」然後狠狠地看回去阻止他們。我們並沒有不一樣,我們和其他路上甜蜜的情侶一樣,做自己和相愛。

異國戀比我想像中難,但幸好有他的不放棄

我們這段感情也尚未完全地公開,彼此的家人都還不知道。他不喜歡別人問太多私人的問題,我則是擔心父母不能接受「外國人」。我的家庭很傳統,尤其是我爸,他總是說到國外讀書不要交外國男朋友、找一個有錢的台灣人。這個部分對我們來說還是一個很大的挑戰,畢竟要是沒有處理好,可能還會導致家庭革命。

在段感情中,很多次我都想選擇離開,因為個性、理念、家庭的因素,我都差點放棄,想著是不是因為異國戀的關係。異國戀比我想像中的難,但因為他的不放棄,一次又一次的讓我回到他身邊,和他一起努力克服所有的困難。我都跟他說「You never give up, right?」

這個過程中有很多的淚水,每當他逗我開心、為了我改變,我就知道他值得讓我勇敢面對這一切。

我現在和他是遠距離戀愛,一個禮拜見一次面,每天早上和晚上第一個聯絡的都是彼此。就算不能每天膩在一起,但我們都在為了「Our goal」努力、成長,為了就是能夠一直在一起。

最後給即將邁入異國戀或是想嘗試的人,以經驗來說異國戀一開始是最辛苦的,蜜月期往往比別人短,因為要磨合的事比其他人多,但能看到的視野和值得向另一半學習的特質也會比其他人多。我也相信那些差異、那些不支持都不算什麼,只要對方是你認定的人,不論他是什麼種族、背景、語言,他都是最好的人。

