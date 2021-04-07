《扭轉奇蹟》上映21年後，我終於理解看懂「成功」根本不是「幸福」

最近一直在思考，什麼是成功？什麼是幸福？蔡康永的《情商課》書中說到，成功是別人給你的定義，幸福是你對自己的定義。我認為成功是一般人用看的見的物質來衡量個人，例如好的學歷、高薪工作、高社經地位、名譽聲望；而幸福是自己可以感覺到的快樂，例如美好的婚姻與家庭關係、身心喜樂、帶給別人快樂、健康與熱情。

孩子懂什麼是幸福

國片電影《不能沒有你》的單親父親因為中低收入戶身分，且沒有女兒的法律監護權，女兒需要被安置在寄養家庭，即使那邊可以提供女兒好的環境和資源，但女兒最想待的是有爸爸的地方。

美國電影《他不笨，他是我爸爸》裡的山姆是個只有七歲智商單親爸爸，他辛勤地在星巴克打工，只為照顧他露水姻緣生下的可愛女兒露西，法院判決露西需要被安置在寄養家庭，然而她最想待的是有爸爸的地方。山姆弱智又低薪，但他對露西充滿著愛。這部電影最強烈的對比是為了面子幫山姆公益辯護的律師Rita，她有錢有房有車，是完美的人生勝利組，但她與兒子的關係卻非常不好，所以一點也不快樂。

日本電影《永遠的三丁目的夕陽》的窮文學家，被說服收養了一名孤兒，他與孤兒在貧苦的環境中漸漸萌生父子之情，當孤兒的生父經商成功後要來找回自己的兒子時，孤兒不想回去，他最想待的地方，是那位曾經與他同甘共苦生活的文學家，而不是曾將丟棄他，有錢了才想把他領回去的生父。

類似的電影太多了，我認為小孩最懂幸福的感覺是什麼。小孩的世界沒有太多成功定義的金錢、地位、與名氣，真正愛著他們，花時間陪著他們，與他們品嚐生活點滴的，不一定是生父母，有時候可能是真心付出的寄養家庭、育幼院的社工、或者教會的牧師，他們不會因為金錢和資源而離開，即使生活貧苦，他們也要選擇幸福的關係。

忘了自己已經擁有幸福了

很多爸媽以為只要孩子成功的上好大學、找到好工作，他們就會得到幸福了，因此從小讓孩子上最好的私立學校，為的就是考上頂尖大學，畢業後有著高薪的工作，有房有錢有車，孩子就會幸福了。這些爸媽努力賺錢，就是為了讓孩子得到最好的教育，但卻忘了自己真心陪伴孩子，那種幸福感，才是讓孩子可以從小得到安全感、穩定的親子關係，未來不管是高山或低谷，孩子都可以沉穩面對。

最近看了一部2000年上映的老電影《扭轉奇蹟》（The Family Man），男主角傑克決定搭上了去倫敦銀行實習的飛機，放棄了家鄉的女友凱特，13年後成為身價上億的金融證券公司的總經理，開法拉利名車、與名媛淑女夜夜笙歌。

在一次加班到深夜的耶誕夜，他遇見了上帝，上帝讓他回到紐澤西小鎮的小房子，傑克沒有當上總經理，他與凱特結婚，有兩個小孩，為了方便照顧岳父，所以在岳父的輪胎店裡工作，老婆是公益律師。夫妻倆薪水不多，傑克為了買兩千塊的西裝，夫妻吵架。傑克想要回到以前的證券公司，卻被警衛擋在外面，把他當成瘋子趕走。

然而他漸漸了解，幫小孩換尿布、送小孩出門，賣輪胎、與親戚朋友聚會、陪小孩遊戲、與老婆心靈交流、遛狗的生活，看似平淡的每一刻卻是格外甜蜜。

當他有機會可以重新回到金融公司工作，可以搬到紐約豪華大廈，安排孩子去最貴的私立學校，凱特卻堅持住在小鎮的房子，過以前的生活，做以前的工作。

當傑克說：「這是我們全家的夢想，進大公司賺大錢，不再吃廉價餐廳、不再撿折價券、不再自己挖雪。妳難道沒有看到我們終於要過上別人羨慕的生活了嗎？」凱特說：「別人已經很羨慕我們現在的生活了。」

傑克說的是別人眼中的成功，而凱特說的是別人眼中的幸福。

21年前我就看過這部電影，對於當時還是大學生的我，完全沒有感覺，甚至覺得又是一部「回到過去」的普通電影，過著最開始做不一樣決定的生活，我甚至覺得凱特根本是在阻擋傑克成為成功的男人、有著成功的事業。

然而21年過去，我終於了解過去的我是多麼的盲目追求所謂的成功，努力完成工作對我的要求，把工作上的成就當成是自己的成功，認為將這成就分享給家人就是最大的幸福。現在我終於理解，這對家人來說根本不是幸福，只是讓多巴胺刺激我自己，自以為是的驕傲和自大，將鎂光燈打在自己身上，催眠地想著我是成功又幸福的男人。

以前的我將工作擺前面、家庭擺後面，一切都到了我失去光環後，才真正了解家庭和朋友關係的重要，因為那才是真正的幸福。賺大錢和追求名氣不會讓我在墓誌銘上被懷念的，為家庭和他人付出，讓我的周遭因為有我而變得更快樂，才是會被懷念的。

我現在終於了解，為何最懷念的總是以前與老婆剛結婚時，我還在美國苦讀博士學位的生活，當時住在一間10坪的小公寓，我們可以為了40美分和60美分的蔥斤斤計較，假日的行程就是開車到兩小時外的華人超市買菜，我每天的生活就是去實驗室幫老闆做研究、晚上回家陪老婆吃晚飯和運動。因為這樣單純的生活才是真正的幸福。

有一部網路分享的影片，一名教授先將高爾夫球倒入大瓶子中，問學生：「瓶子滿了沒？」當學生說滿了，他再放入小石頭、細沙和啤酒，這部片的比喻是高爾夫球代表最重要的一切，人生要先放重要的事情，再放其他的事，最後放小事。

然而很多人可能都沒注意到，他說最重要的事情——高爾夫球是代表什麼呢？是家人、朋友、熱情和健康，其他的事情——小石頭則是車子、工作、房子。

無形的關係是高爾夫球、有形的事物則是小石頭。幸福是高爾夫球，成功只是小石頭而已。

幸福的渴望

安寧病房裡，人在終老時最常說的是：「我最後悔沒有時間好好陪家人，沒有給孩子足夠的愛。」但不會有人說：「我後悔少賺一點錢。」

就像是《扭轉奇蹟》電影裡，現實裡傑克醒來的房間，是一張乾淨的大床，坐落在摩天樓的頂層，有著絕佳的景觀，然而反映出的卻有偌大的空虛和寂寞，傑克想念的是那雜亂的小房間，要幫孩子換尿布的早晨。

成功到幸福的學習，40年後，我想我懂了。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航