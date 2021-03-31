【漫畫話經典】《名偵探柯南》：從毛利叔叔到毛利老弟，「青山剛昌宇宙」不斷展開

從平成到令和，走過26年歲月的《名偵探柯南》

「我雖然以前想成為一名漫畫家，但現在想成為一名私人偵探。不過我的運動神經很遲鈍，應該當不了偵探吧。因此和之前的夢想合在一起，我想要成為一名專門畫私人偵探漫畫的漫畫家。如果夢想成真的話，我想畫一個有趣、刺激的漫畫，也想儘量把漫畫的價格降低些。」 ──《名偵探柯南》作者青山剛昌小學時代的作文

近日，日本的「ふたまん」網站公布了「臨死之前最想看到結局的漫畫」排名，青山剛昌的《名偵探柯南》以31％的得票率高居第一。雖說該投票僅以30－39歲的200位民眾作為對象，不能全然代表日本觀眾的漫畫喜好，卻仍反映了柯南對於七年級生來說，是個永不褪色的回憶。

是的，從「小蘭姐姐」到「小蘭妹妹」，從「毛利叔叔」到「毛利老弟」，儘管我們不想承認，但《名偵探柯南》在不知不覺中，竟然已經伴著我們從平成走到令和，經過了26年的歲月。

圖片來源：《名偵探柯南》第一話【現代的福爾摩斯】 《名偵探柯南》第一話【現代的福爾摩斯】

跳脫推理的框架，「青山剛昌宇宙」不斷地展開

常有人說，青山剛昌變了，他讓《名偵探柯南》這個本格推理作品變成一部戀愛喜劇。早期的縝密推理、連續殺人也逐漸消失。

但我覺得，青山剛昌其實沒有太大的變化，倒不如說，「戀愛喜劇」、「科幻動作片」才是他的專才。這點可以從其早年創作的《青山剛昌短篇集》中看出許多端倪，這個早期的短篇集十分值得一看，青山對劍道、偵探、不對等卻浪漫的戀愛關係、科幻、世紀末議題的迷戀都交雜其中。

而《名偵探柯南》正是這些元素的集大成者，跳脫了推理的框架的同時，他的「青山剛昌宇宙」也不斷地展開。

圖片來源：《青山剛昌短篇集》 從青山剛昌短篇集中，可以看出許多青山創作特有的元素

例如，短篇《劍豪，風雲再起》中，原本已是老爺爺的劍三十郎（名字致敬了黑澤明導演的《椿三十郎》），在櫻花樹的幫助下返老還童，硬是在孫女面前耍帥了一番，這是青山另一部知名漫畫《城市風雲兒》的前身。

另一部短篇，也是青山的出道作品《約定》，則是戀愛與科幻元素兼容，天才高中生發明家（是的，就跟天才高中生偵探有異曲同工之妙）高井豐，因為跟比他年長2歲的麻巳子交往，他對於彼此年歲的差距深感困擾，於是發明了時光機想穿梭回到2年前，想要跟她以同歲的關係交往。但麻巳子卻先一步使用時光機到了未來、其存在被眾人遺忘，高井因此必須記住她的存在，以迎接她的回歸。

《夏日的聖誕老人》則是一部純正「世界系」的故事，由少年原佳祐的失戀，延伸成了世界即將毀滅的危機；又因為邂逅了自己的偶像安西明日香，他重新想起了當初啟動核子武器的密碼，拯救了世界。

圖片來源：《青山剛昌短篇集》 青山的早期作品《夏日的聖誕老人》

《偵探喬治的迷你大作戰》雖然主角長得像中村警官，但其故事奠定了《名偵探柯南》中「戀愛喜劇」、「偵探」、「動作」這三大主題。青山並不執著於推理解謎，而是著墨於「偵探」作為一個工作會遇到的危險與刺激，成了柯南走向「特務動作片」的濫觴。

劍道、《城市風雲兒》與青山的創作理念

然而，這些「打戲」究竟從何而來？這就一定要討論青山與劍道的不解之緣。

青山小時候腳上得了凍瘡，每到冬天腳就腫得厲害，身邊的朋友推薦了他去劍道社，踩著冰冷的地板鍛鍊腳，把凍瘡治好之時，他也迷上了劍道。

青山有著多元的愛好：喜歡柯南．道爾筆下的福爾摩斯只是其中一部分、還有安達充筆下的青春戀愛作品、千葉徹彌的《好小子》、《小拳王》。這些元素的結合，成了他的早期知名作品。

自1988年開始連載的《城市風雲兒》，是一部結合劍道與奇幻的冒險作品，描述主角鐵劍與鬼丸猛之間的鬥劍故事。但其中又加入了宮本武藏、佐佐木小次郎、輝夜姬、八歧大蛇等幻想元素。

圖片來源：《城市風雲兒》單行本第24卷 《城市風雲兒》單行本第24卷

由此可知，青山剛昌既不是推理漫畫家，也不是運動漫畫家。他認為如實呈現事物會讓漫畫變得呆板，正如他小學時代的作文就已經告訴了我們，他的理念是創作「有趣、刺激的」漫畫，而非寫實的漫畫。

這麼一來，我們就能明白青山把劍當成火箭、把手錶當成麻醉槍、把滑板當成賽車、把便當作成傳真機的原因了。正是這種非現實、純然想像的美好，讓我們能一邊看著青山作品、一邊吐槽的同時，也明顯感受到漫畫的有趣之處。

從1997年開始的「儀式感」──《名偵探柯南》劇場版

1997年是《柯南》重要的轉捩點，也是青山剛昌重要的一年。在結束了《城市風雲兒》的連載後，青山眼見《金田一少年之事件簿》的竄紅，也跟進推出了《名偵探柯南》，想一圓小時候偵探漫畫的夢想。

我們可以從早期的《名偵探柯南》（如：月影島事件、霧天狗傳說殺人事件），看到很多金田一乃至本格推理作品的影子，但這並非青山所擅長的。

青山曾經認為每周都要構思事件、持續連載是件累人的事，開始有了結束連載的念頭。他和助手們去拉斯維加斯大玩一場，來一次久違的休假，把迄今為止和助手們一起賺的錢全都花光，打算之後回國就把柯南完結。

然而就在飯店，青山的編輯打電話告訴他《名偵探柯南》要電影化了──這對於熱愛電影的青山來說是一大激勵，遂把這條漫畫之路這樣延續了下去。

圖片來源：《緋色的彈丸》官方海報 今（2021）年4月即將上映的《緋色的彈丸》官方海報，此為第24部劇場版

有趣的是，《名偵探柯南》的劇場版一反原作中的大量推理元素，回到了青山最熟悉的展開：動作第一、戀愛第二、推理最後。劇場版自1997年起每年至少推出一部，每部都相當受到粉絲歡迎，而且票房仍在成長中。

隨著女性粉絲逐漸增加（青山曾在訪談中提到，來信粉絲男女比約為3：7），《柯南》加入了更多帥氣男性角色。從怪盜基德、京極真到近年來的安室透、赤井秀一。角色所帶來的人氣效益，都可以看出《柯南》劇場版逐漸形塑出一套穩定的模板。將那些千篇一律的劇情轉折，化為一種觀眾的安心感，它的「不變」成了一種品質保證，正是《柯南》最大的魅力。

套路的好，青山最知道

問：「作為漫畫家謀生的秘訣是什麼？」 青山：「不允許只經自我就任意地畫出自己所想，也要結合大家的想法畫些俗套的東西。即是『平衡』。」 ──《名偵探柯南+60超百科》中對青山剛昌的訪談

看到這裡，相信大家心裡都有一個底，那就是《名偵探柯南》或許沒有想像中的驚艷，在經過了長久的連載後，也不難看出青山對於接踵而來的案件逐漸顯出疲態（例如連目幕警官、高木警官等人，也開始吐槽柯南在每次案件「全勤」的現象）。

青山也承認，他跟自己的助手團隊目前的「做案手法存貨為零」。這使得《名偵探柯南》必須在懸疑詭計之外，在兇案中加入更多主線劇情，以維持作品一定程度的熱度。

但套路之所以是套路，正因為它們百試百靈、永不落伍。我們已從狄更斯小說、眾多的通俗劇（melodrama）中得到應證。《名偵探柯南》的成功，與其說青山剛昌是個漫畫的天才，不如說他是個廣納他人意見的天才，而且還能把這些意見做得很好，讓《柯南》這個作品得以適時地改變、甚至隨著時代推進。

圖片來源：《名偵探柯南》 在動畫第815話「ブログ女優の密室殺人事件」中，出現了以「自拍棒」作為凶器的情節

正如同每集劇場版中，建築物總是得爆炸的、兇手總是得認罪的、新一跟小蘭總是得來一段生死戀......相較於推理，那些角色間的情感關係反倒成了觀眾們持續支持《柯南》的主要動力。但青山就是能讓這些老梗，變得相當有趣。

在文章開頭青山於小學作文中提到的願望，終究是實現了。然而歷史總是驚人的類似，而且不斷重複。當年柯南．道爾原本要在1893年賜死福爾摩斯，讓他在與莫里亞提的對決中死亡，好讓作品完結。但在讀者與出版社的壓力下，柯南．道爾不得不讓福爾摩斯復活，這一復活就讓福爾摩斯「延壽」了24年。

而柯南作為現代的福爾摩斯，一路從平成走到令和，青山剛昌所建構的宇宙卻仍持續擴張著。我們是否能在年歲尚未走到如「毛利老弟」、甚至是「阿笠博士」前看到結局呢？至少目前在青山的漫畫之路上，還尚未看到盡頭。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航