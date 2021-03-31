台海戰爭恐怕迅雷不及掩耳，印太戰略下日本能否幫忙？

文：鄭仲嵐

「我想比大多數人想像地都更要迫在眉睫」，美國印度太平洋艦隊司令阿奎利諾（John Aquilino），23日在美國參議院軍事委員會上的一席話，證實美國官方對於中國跟台灣發生台海軍事衝突的擔憂，已經愈來愈深。他強調「中國共產黨目前就是以排除美國在地區上的軍事威脅為目的，不斷增強軍力。」

不過，阿奎利諾再度重申「堅強的美日同盟，將會是印太的戰略基礎。」他認為日本將來除了可以準備與美軍相互運用的防空、導彈防禦、制空力，平時對海上警備與情報蒐集等都相當重要。他並呼籲國會在2022年起的6年內，替印太艦隊追加270億美金的預算。

日本與台灣都位於第一島鏈，在美日印太戰略中的位置也相當重要。然而，中國近幾年強化在東海與南海的軍事威脅，這些海域的衝突風險不斷升高。在中國與歐美各國關係日漸惡化之際，中國軍機在台灣周圍繞行的次數也與日俱增。

日本有美軍駐紮，美軍與自衛隊全天候監視中國行動。位於沖繩縣的美軍嘉手納基地是遠東最大的美軍基地，駐有2萬名以上美軍。然而，一旦台海真的爆發衝突，恐怕是迅雷不及掩耳，到時日本的角色應該要如何定位？

台灣有事日本隨時待命

前早稻田大學教授、現代中國研究所長天兒慧就指出，中國對台的戰爭型態，第一階段就是對政府中樞迅速破壞，攻擊總統府及主要建築物後，拘捕必要的指導階層。第二階段就是解放軍大量登陸後、實施戒嚴。第三階段就是扶植親中派為樹立新政權做準備。

天兒也指出，一旦台灣遭到進攻，日本基於地政學與安全保障等意識，不可能坐視不管，會以美日安保為依據對美軍做實質的支援。同時日本的民間機關與NGO團體相當多，會立即動員投入，他們過去幾年在全球的戰爭人道援助中已經獲得很好的經驗。

另外據其他知情人士指出，台海發生衝突時，日本就算不能明著幫忙，也會將自衛隊開拔到領海與領空的最高極限，用以警示解放軍。

特別是現在的防衛大臣岸信夫，是相當知名的「親台派」，過去也對台灣與香港的局勢發表過許多談話。根據其他消息，未來幾年日方在西南諸島（九州南部大隅諸島到沖繩南邊八重山群島）與釣魚台群島的軍事防衛，將會比過往都還要強化。

日本《產經新聞》也分析，中國會用大量地導彈進攻台灣，事實上沖繩美軍基地也是導彈的攻擊目標。過去日本政府在安倍晉三時期，就有考慮要開發「敵對基地攻擊能力」導彈系統，但後來因為這種系統「屬不屬自衛權限」的爭議，讓討論暫時遭到擱置。

至今中國仍粗估擁有至少1250座中長程導彈，該報認為日本也要強化導彈防護網，以備在關鍵時刻先精準打擊。

不過天兒慧也表示，如果台海衝突中國第一階段真的成功，進行到第二、第三階段時，一定會碰到全台廣泛抵抗，這時日本也會發揮民間援助角色，非政府組織等會在此時投入，爭取國際輿論認同。

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美中降溫後日方再居中協調？

天兒慧也補充，台灣政府現在的角色恰如其分，在不挑釁的狀況下又在疫情當中取得國際輿論的廣泛認同，並且積極地跟其他國家展開多方面的對話。

在2021年的全國人大後，中國官方在美國阿拉斯加與美方唇槍舌戰、隨後又跟俄羅斯發表共同聲明。有分析指出，中國內部過去在碰到矛盾紛爭時，就會強化對外的形象來鞏固政權，必要時甚至會發動邊境軍事行動凝聚民心。而現在對台灣壓迫漸強、東海南海的行動與中印衝突等，都有類似影子。

對於這樣的說法，天兒慧分析，2021年畢竟是共產黨建黨100週年，明（2022）年又是共產黨20屆全國代表大會，習近平還是想打造一個權力跟制度都很穩固的領導體制。而在香港的自由空間受到壓迫之際，台灣當局則藉助有利的民意穩住了執政優勢。

日本不可能扮演主動的角色，只能不斷呼籲維持現狀對中國和台灣都是一個更好的選擇。他預測美中雙方都在氣頭上，等到疫情過去、經濟開始慢慢復元後，美中的對話是否可能透過日本的外交，有更柔軟的應對也說不定。就如同當時美中貿易戰，美中領導人也是在日本大阪的G20高峰會上，有了另類的對談。

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