長賜輪部分船身已脫淺成功上浮，運河交通何時重啟仍是未知數

長榮貨櫃輪長賜輪（Ever Given）自這個月23日意外觸底擱淺，導致蘇伊士運河阻塞之後，今（29）日最新消息為部分船身已脫淺、重新上浮。長榮今天也發出新聞稿，表示浮船作業將暫緩至台北時間今天早上8時至9時之間、埃及時間凌晨2時至3時之間展開。

雖然船身已成功上浮，但運河的交通最快能何時重啟，目前仍是未知數。另外根據德國保險巨擘安聯集團26日公布的報告顯示，長賜輪此次擱淺，恐造成全球貿易每週損失60億到100億美元（約新台幣1716億至2860億元）。

長賜輪已重新浮上河面，運河交通最快何時恢復仍未知

《彭博》報導，根據海事服務公司Inchcape表示，搶救團隊已經讓長賜輪脫困重新浮上河面，在這艘巨大貨輪卡在世界上最重要的貿易航道將近一個星期的時間。

雖然長賜輪已再次上浮，運河的交通能多快重啟都仍是未知數。

長賜輪這次所造成的交通打結也對全球供應鏈造成影響，蘇伊士運河的貿易量佔全球的12%。有些船隻早已因此選擇繞道沿著非洲南端，這條費時較長且花費較高的路線。

最新的突破是在搜救行動挖掘了27,000立方公尺的沙土後達成的。

M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal, pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6 — Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021

（中央社）長榮貨櫃輪長賜輪擱淺蘇伊士運河，長榮今（29）天表示，原訂在台北時間28日晚上8時進行新一波脫困行動，不過重新評估之後，決定調集更多拖船，浮船作業暫緩至台北時間今天早上8時至9時進行。

長榮貨櫃輪長賜輪23日疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，導致運河雙向阻塞，雖有海上專業救助團隊登輪，不過目前仍積極處理中，尚未脫困。

長榮今天發布新聞稿指出，長賜輪原訂在台北時間28日晚上8時、埃及時間下午2時，進行下一波脫困行動。不過，相關單位重新評估之後，決定調集更多拖船。因此，浮船作業將暫緩至台北時間今天早上8時至9時之間、埃及時間凌晨2時至3時之間展開。

長榮表示，工程團隊目前正持續清除長賜輪船艏的泥沙，以減少浮船作業的阻力，當所有拖船部署就緒後，就會展開脫困行動。

德保險公司估全球貿易每週損失最少60億美元

德國保險巨擘安聯集團26日公布的報告顯示，長榮海運巨型貨輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺，恐造成全球貿易每週損失60億到100億美元（約新台幣1716億至2860億元）。

安聯集團（Allianz）報告也顯示，蘇伊士運河大塞船一周將導致年貿易成長減少約0.2到0.4個百分點。

報告指出：「問題在於蘇伊士運河大塞船是壓垮全球貿易的最後一根稻草。」

「首先，從今年初開始，供應商的交貨時間就已經拉長了，現在歐洲交貨時間比2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情高峰期間更長了。」

根據報告，美國交貨時間更拉長為兩倍，而在外界預期美國總統拜登大規模振興方案料刺激需求下，庫存已經減少。

《法新社》報導，索爾福德大學（University of Salford）商學院物流專家歐文斯（Jonathan Owens）表示，正常來說，每天大約有價值30億美元的貨物通過蘇伊士運河。

全球航運權威媒體《勞依茲日報》（Lloyd's List）則表示，單日雙向通過運河的貨運價值約96億美元。

根據穆迪（Moody's）分析師哈利德（Daniel Harlid），由於有眾多公司直接或間接受到影響，目前不可能將滯留在船上的商品價值量化。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航