《當代設計進化史》：近年居家裝潢大熱的「北歐現代風格」分為哪幾種？

文:拉克希米.巴斯卡藍(Lakshmi Bhaskaran)

北歐現代風格(Scandinavian modern)

北歐現代風格原為現代主義的一 支,興起於1930年代的北歐,又稱瑞典現代風格(Swedish modern)或丹麥現代風格(Danish modern),以強調線條、形狀和造型的淺色木頭家具為其特色,偶以少量的鮮豔色彩加強其視覺效果,至今仍流行於北歐與世界各地,為全球主要的居家設計風格之一。

起源地丹麥、芬蘭 主要特色 淺色木頭、簡潔的線條、簡單、雕塑般的造型 主要內容:迄今仍流行於北歐與世界各地,為居家設計風格中的主流;持續使用及尊重皮革和木材等自然材質,特別是樺木、櫸木和柚木;芬蘭設計師平均年紀比較大、風格也比較大膽,善於在織品和家具設計上,套用鮮明的絲網印花圖案和色彩。

瑞典現代風格

瑞典、丹麥和芬蘭等國在1900年皆已發展出不同的新藝術風格,並加以應用在家具、瓷器、玻璃和織品等在北歐相當普及的傳統工藝設計上。其中,瑞典在從二十世紀初就開始串連藝術家與工匠的設計機構Sjlödforeningen的領導下,率先創造出自己的設計風格與設計運動。瓷器公司葛斯塔夫堡(Gustavsberg)和洛斯傳德(Rorstrand),以及水晶公司奧力佛斯(Orrefors)率先採用這股創新風潮,其員工在1920和1930年代成為引領瑞典 現代風格的先驅。瑞典現代風格以簡潔、自然的圖像為主要特色,其設計平民化的理念在二次大戰後享譽國際。

1930年,一場在斯德哥爾摩舉辦的展覽,將許多瑞典建築師的目光暫時轉往當時正興起於德國,嚴謹而較注重功能性的美學風格。然而,瑞典的家具設計師卻沒有受到這股風潮的影響,持續使用木頭和皮革等自然材質,設計師馬松(Bruno Mathsson)、伯格(G. A. Berg)和法蘭克(Josef Frank)等人的作品,都重新強調瑞典設計的價值、傳統與圖像。1939年,在紐約舉辦的世界博覽會中,瑞典的展出將北歐現代風格推向國際舞台,象徵高雅與美好的生活。世界各地的家具商紛紛以具北歐風味的名字如Svenska和 Form為名。瑞典風格的室內裝潢出現在各大主要雜誌上,打造北歐現代風格「居家生活化」的形象。

Photo Credit: 原點 扶手椅,奧圖

丹麥現代風格

丹麥現代風格興起的時間稍晚, 1950年代才在設計界達到與瑞典現代風格同等的知名度和普及度。由設計師雅可森(Arne Jacobsen)、潘頓(Verner Panton)和凱傑侯(Poul Kjaerholm)等人所提出的新丹麥風格,對自然素材,特別是樺木、櫸木和柚木等木材的重視,使多種不同造型的椅子重新流行,例如直木條狀椅背的椅子、折疊式躺椅和旅行椅,影響當時的大眾家具市場。

1940和1950年代中,設計師莫根森(Borge Mogensen)以非洲為靈感,運用木材和皮革等材質所打造的椅子,以及尤爾(Finn Juhl)充滿表現性、雕塑般的椅子,成為在1950年代盛行於丹麥家具設計界的原始主義經典之作。在金屬製品方面,喬治.傑生(Georg Jensen)在二十世紀初推出簡單、高雅的作品,後繼者則有保傑生(Kay Bojesen)和古柏(Henning Koppel)。當時的丹麥設計最明顯、最主要的特色之一,就是能夠創造出歷久彌新、不褪流行的作品。

Photo Credit: 原點 螞蟻椅,雅可森替丹麥家具公司Fritz_Hansen設計

芬蘭現代風格

芬蘭是在1951年和1954年參加米蘭三年展(Milan Triennales)之後,才逐漸在當代設計界嶄露頭角。其中最大的功臣首推伊塔拉(Iittala)公司展出的玻璃作品。威卡拉(Tapio Wirkkala)和薩帕涅娃(Timo Sarpaneva)兩位之前從未嘗接觸過玻璃的設計師,運用具表現性、雕塑般的設計手法,在贏得伊塔拉公司所舉辦的比賽之後,很快就登上國際舞台。

Photo Credit: 原點 Unikko罌粟花紋布料,織品設計師艾索拉替Ma_rimmekko設計

相較於其他北歐各國的設計師,芬蘭的設計師相對年齡層較高,更具冒險的精神,也更擅於設計家具和織品。其織品設計以鮮明的絲網印花圖案和色彩,將大膽、抽象的圖案置於單一色調的背景之上。紡織品牌 Marimmekko 的作品至今仍然相當出色。相較於其他北歐國家,芬蘭的設計手法較少運用傳統的工藝作法,傾向自當代設計界中汲取靈感。其中,芬蘭籍設計大師奧圖的彎曲夾木家具,散發出傳統與精緻工藝的氣息,為現代設計的經典作品,在二次大戰後仍持續生產。

Photo Credit: 原點

書籍介紹

本文摘錄自《當代設計進化史【精采視覺版】:速查秒懂的簡明筆記,圖說關鍵運動與經典風格的超連結》,原點

作者:拉克希米.巴斯卡藍(Lakshmi Bhaskaran)

譯者:羅雅萱

【作者介紹】

拉克希米.巴斯卡藍,曾參與過許多設計出版計畫的自由撰稿人及編輯,包含ID, Blueprint, Wallpaper and Viewpoint。著有Size Matters一書。亦為當代傳播學的講師,任教於倫敦藝術大學(University of the Arts, London)。

Photo Credit: 原點

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航