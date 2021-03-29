陳時中：周三宣布AZ疫苗是否擴大施打，與輝瑞完成簽約可能性越來越小

台灣今（29）日新增1例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入確診病例，為自菲律賓返台的30多歲本國籍男性。在阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）武漢肺炎疫苗施打的進度部分，目前總施打人數為9412人，共有31件不良事件回報。

疫苗採購部分，衛生福利部部長陳時中今天在立法院答詢時說，有持續與輝瑞（Pfizer）洽談，希望越早拿到越好。但全球供應鏈有問題，完成簽約的可能性越來越小。

另外指揮中心表示，針對AZ疫苗是否開放更多人施打，本周會召開專家會議進行討論，結果最快會在周三進行宣布。

今日新增1例境外移入，本國籍30多歲男性自菲律賓返台

國內今日新增1例武漢肺炎（案1024）境外移入確診病例，為本國籍30多歲男性，去（2020）年12月中旬至菲律賓工作，今（2021）年3月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至住處居家檢疫。

指揮中心表示，個案居家檢疫期間，於3月25日出現嗅、味覺異常情形，3月26日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

截至目前國內累計1023例確診，包括907例境外移入。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、34人住院隔離中。

有關國內AZ疫苗施打的部分，截至今日，總施打人數為9412人。而疫苗接種後的不良事件，累計至今全台共有31件不良事件回報，當中有4件屬於疑似嚴重不良事件，其餘皆為非嚴重不良事件。

陳時中：輝瑞疫苗採購，完成簽約的可能性越來越小

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前我國採購疫苗的數量，包含AZ疫苗預計總共1000萬劑，從COVAX（疫苗全球取得機制）分配到的預計有476萬劑，再加上向莫德納（Moderna）採購的會有505萬劑。國產疫苗部分，如果高端、聯亞兩家都順利的話約會各有500萬劑。全部加起來大概是3000萬劑左右，可涵蓋到原先規劃優先接種對象的65％。

然而莫德納的疫苗部分，目前仍在與廠商聯繫，若有確定的供貨、到貨時程會再說明。

而有關輝瑞疫苗的採購，《中央社》報導，陳時中今天在立法院答詢時說，有持續談，希望越早拿到越好。但全球供應鏈有問題，對方希望緩一緩，目前沒進一步進度，完成簽約的可能性越來越小。

另有立委追問，疫苗採購是否受中國、歐洲等各國壓力？陳時中表示，確有受到壓力，但無法確定壓力從哪來，有四面八方可能性，採購時盡量保持低調。

AZ疫苗將開放更多人施打？指揮中心：最快周三進行宣布

《聯合新聞網》報導，陳時中在被詢問何時決定開放下一批疫苗施打族群時表示，這兩天就會討論，預計周三（31日）可以公布。

對此莊人祥於記者會上表示，指揮中心本周會召開專家會議，研議接下來預計開放的對象以及預估的時程，針對上周接種計畫執行的情況進行討論，結果最快會在周三進行宣布沒錯。

有關下一波施打武漢肺炎疫苗開放的對象，莊人祥補充，目前規劃為專責醫院第一線的工作人員約20萬人左右；再下一波則可能針對專責醫院當中的非第一線人員，如志工、行政人員等等。再接下來則是非專責醫院的醫事人員及診所的藥師等等。

施打疫苗者是否可以請疫苗假？

對於韓國目前有規劃出「疫苗假」，我國是否考慮跟進？莊人祥表示，韓國的部分為接種疫苗之後，可以直接請假，不需要有醫師證明。

而台灣的勞工或一般人員接種疫苗後出現身體不適，都可以請普通的傷、病假或特別休假在家休養。莊人祥說，若是家中有人接種疫苗後出現身體不適，需要他人照顧，也可以請家庭照顧假、事假或特休。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航