《孩子長大了，我們該怎麼辦》：幾千位父母送孩子上大學後，總結得出十個真理

文：麗莎・霍夫曼（Lisa Heffernan）、瑪莉・戴爾・哈靈頓（Mary Dell Harrington）

分離：從一千個分離後得到的十個真相

放手讓孩子獨立幾乎是一個備受爭議的問題，從思考角度的兩端來看，有一派父母認為緊黏著青少年孩子不放，是一種自私的行為，會阻礙青少年的成長。另一派父母則堅持我們對孩子的愛永遠不會過度，而知道父母永遠會支持、陪伴他們的青少年，擁有更堅定的信心來面對成人的現實世界。

如果我說兩派父母說得都沒錯，大家應該也不意外吧！就像許多事情一樣，最明智的做法應該是兩者的中庸之道。我們跟著網路社群裡將近幾千位父母，在現實中準備將孩子送進大學之際，整理出以下十個真理：

1. 大多數的父母都不想成為孩子的阻礙，也不想黏著孩子不放，他們只是希望繼續維持親子間獨特的親密感。他們想緊握住的並不是孩子本身，而是生命中最重要的親子關係。

2. 家庭滋養我們的心靈，更是人生最大的喜樂之一。我們怕孩子離開家後，家人間的親密往來將逐漸減少。這不僅與青少年和父母之間有關，也包括了手足、祖孫和其他阿姨、叔叔、表親等。父母想念青少年的部分，當然還是討論的重點，然而事實上也包含了整個家族。

3. 大部分的父母對於孩子已經計畫好自己的下一步，準備上大學、工作或從軍，都感到驕傲和感恩，也為孩子即將邁向人生正面的下一個階段感到興奮。但同樣的，就像我們為孩子斷奶、送他們上幼兒園或國中時的感受，在開心與驕傲的同時，還帶有一些留戀。然而這是養兒育女的一連串經歷之一，我們不應該覺得驚訝或沮喪。

4. 通常父母感到情緒低落，是因為覺得自己不再被需要。覺得自己被孩子所需要，是一種禮物。但是想要覺得被需要和你覺得孩子有需要，是兩件不一樣的事。

5. 我們覺得傷心，是因為他們的離開似乎也帶走了我們生命中的某個部分。雖然父母平常最喜歡做的，莫過於抱怨孩子的日常，但這並不表示我們不懷念那樣的日子。然而，當孩子繼續向人生道路前行時，我們也必須往前走。所以如果在這個轉捩點上感到害怕、混亂與一點複雜，那是因為從很多方面對我們來說，也是一個新的開始。

6. 青少年離家之後，我們平常的生活路線和與他人的關係也會跟著改變。例如我們從前經常在孩子身邊遇到的其他父母和社區的人，那些我們曾經互相分享很多事的人，都將慢慢疏遠。還有那些曾經因為彼此的孩子都參加同一個球隊、樂團或表演班的父母們，你們曾經因為替孩子們喝采加油而產生的深厚感情，也將逐漸淡去。當孩子結束了高中階段，也是我們的任務終止的時刻。感到傷心或不捨，都是正常的反應。

7. 有些孩子對於邁入下一個階段，其實會覺得焦慮和懼怕，不是每一個孩子都充滿期待地開心去上大學，馬上交到朋友，立刻參加不同的活動，然後愉快地上課。這是一個重大的人生轉折，對一些青少年來說，是一個充滿恐懼與焦慮的過渡期。有些孩子會遇到社交或課業上的問題，而且大多數孩子都會想家。在一項由加州大學洛杉磯分校高等教育研究中心所做的二○一六年的年度「你的第一年大學生活」調查顯示，幾乎四分之三（七十一．四％）的大一新鮮人認為自己「有時候」或「經常」感到孤單或想家，而幾乎一半以上（五十六．七％）說他們「有時候」或「經常」覺得和校園格格不入。

8. 父母也會覺得害怕。有些孩子從來不曾獨自生活過——說實話，有些甚至沒有照顧自己的能力。當然他們總有一天會做到，你也可以指責這些孩子的爸媽沒為他們做好準備。但事實上在孩子準備上大學前的那個暑假，沒有人為我們敲響警鐘。我們之中有些人就這麼把還沒做好萬全準備的孩子送進大學獨立生活，所以我們當然有充分的理由擔心。而根據大一新鮮人的調查數據，父母的擔憂似乎也不算過頭，而是事實；這是一條佈滿荊棘的路。我們可能對孩子有信心，知道他們能夠適應，但還是會有所顧慮。

9. 有些父母會整日淚流滿面，感到心酸酸的，好像被什麼撕裂似地。但是如果孩子們適應得好，他們也會沒事。不過他們還是會數著日子，等待感恩節孩子們回家團聚，然後到了離別時刻，那種悲傷的感覺又重新上演。儘管痛苦指數會一次次地降低一些，但是倘若孩子一切順利，大多數的父母都能從悲傷的情緒中走出來。

10. 在孩子們的大學生活裡，甚至在感恩節第一次回到家時，他們會稱學校為「家」。你聽到了他們說出口，然後覺得心裡像被打了一記重拳，你想大叫、想要爭辯，甚至忍著淚水離開客廳。你不敢相信他們怎麼能把那間床墊硬得要命、食物又難吃的地方叫做家。但是，你會冷靜下來，覺得自己非常幸運。因為經歷了壓力、喜悅、努力和漫長的求學之路之後，你的青少年擁有一個自己喜愛的地方，而且感覺就像在家裡一樣。他們結交了互相關心的室友、朋友或教授，也找到了對他們而言重要的目標。他們找到了覺得自己心之所屬的地方，這個字讓你知道一切都會愈來愈好。

有了這麼多原因，你應該可以看出當你為了和在同一個屋簷下共同生活十八年的人道別而情緒化時，我們為什麼不認為你是個直升機父母，或更糟的剷雪機父母。這只不過代表著當他或她不在身邊時，你會有多思念你深愛的這個人。

不過，每一個分離都不盡相同，即使是在同一個家庭中。暢銷書作家與三位孩子的母親黛博拉．科帕肯（Deborah Copake）解釋：

在我把所有行李都塞進休旅車裡（其中很多東西現在都可以裝進手機），第二天準備開車前往大學時，我基本上就脫離了父母。長途電話的費用很高，電子產品尚未問世，暑假的實習地點也離家很遠。印象中那個時候的我好像沒想家過，或者至少沒深刻到在我心中留下印象。

我的心情很好，和朋友見面、寫論文、參加聚會、打工、學習、創造一個新的我，當然還包括了談戀愛，生活比我想像的還要忙碌。

現在，我那在大學裡的二十一歲女兒跟我以前一樣忙，實際上可能比我還忙。因為她每個星期得工作十個小時才能符合申請助學貸款的要求，而且她還是醫學院的預科生。但是她每天至少會在我上班時跟我用FaceTime聊天一次，這還不包括傳簡訊告訴我她的生活或上課情形、有可愛小狗的影片、好笑的網路迷因，和偶爾的「我壓力好大啊！」

當她沒主動打電話或是傳簡訊時，我會上IG看她上傳的照片，從中得知她看到了什麼，或是看她在Snapchat上傳參加舞蹈馬拉松的舞姿，或者上臉書看看她被朋友標註的照片。她甚至讓我看她在IG另一個匿名帳號上的照片，和一些你絕對不希望應徵工作時被看到的爆笑照片和影片。當她在大二秋季到馬德里遊學時，自己製作了一小段週末拜訪歐洲各地的音樂影片，並上傳到網路，我也藉此感受到自己好像跟她一起同遊。

女兒上傳的這些數位照片和影音持續讓我感到驚奇，也讓我逐漸懂得感謝她二十二歲哥哥的大學生活——像地獄一樣。我和他們的父親在他離家的那天離婚了，所以我有正當理由感到受傷、悲哀以及憤怒，但是他卻從此之後如同消失了一樣。他不傳簡訊也不上傳照片，不打電話更不分享。我只能從學校舉辦的父母週，或者他的室友和阿卡貝拉合唱團同伴放假到家裡吃晚餐時，才能得知一點他的大學生活近況。

這樣的情況會讓我覺得很沮喪嗎？我自己的婚姻狀況應該也有影響吧？當然如此。一則登在《紐約客》的漫畫上，畫著兩個女人站在一座墓碑前，墓碑刻著「願你安息，詹姆斯，一九六九—二○一四年，我所愛的兒子。」詹姆斯的母親手裡捧著一束花，臉龐滿是哀戚；另一個女人充滿同情地摟著她的肩膀。漫畫的標題則是：他終於稍來訊息，也死了。我把這則漫畫給兒子看，兩個人都忍不住哈哈大笑。每個玩笑背後，都有它痛苦的地方。

我的兒子現在已經走出校園，有了第一份工作，我們也再次愈來愈親密。感謝大城市裡昂貴的房租讓大多數剛畢業的學生租不起，所以我得以在許多早餐時間看到他。他幫我照顧年齡小很多的弟弟，甚至偶爾加入我和男朋友一起吃晚餐。

我想說的是，親子間的分開有很多不同的樣貌，沒有哪一種比較好，你的孩子最終還是會以他們各自的方式，回到你的身邊。我甚至想說父母的工作，就是跟隨孩子的帶領，接受他們選擇的分離方式，而非我們自己的想望。這個分離對孩子成年後的成熟與成長不僅是必要的，更是成長期情緒健康與幸福的關鍵。

我剛好在童年的臥室裡寫這篇文章，此刻是凌晨時分，我是為了參加摯愛叔叔的葬禮才回到家。叔叔在我的父親因為胰腺癌英年早逝後，一肩挑起照顧整個家族的責任。死亡，當然是最終的分離。每個人的一生都不斷被提醒著，也不斷練習，我們知道自己必須和父母分開走自己的路，然後成年之後再選擇在某一天回到家來，不是因為父母要我們回來。倘若我們在一段關係中注入足夠的愛，即使分隔兩地，這份愛會永遠都在。

女兒睡在我的身邊，她明天將缺席一場重要的生物實驗，我告訴她可以不必從學校搭飛機過來參加葬禮，但是她堅持要來。她從前每年夏天都和我的叔叔聚在一起，愛他就像孫子愛著爺爺一樣，所以也想在這裡緬懷他。她的哥哥睡在我爸藝術工作室裡的空氣床墊上，工作室裡的畫布和顏料早已清空，但是父親的精神、容貌、好奇和藝術氣質仍然在這裡。

我的三個姊姊也在房子裡，悲傷的情緒全寫在臉上。然而昨天晚上我們在廚房裡，三代同堂攜手慶祝我雙胞胎姊妹的生日。我和家人暫時收起哀傷，一起親密地享受家庭的溫馨與喜悅。但是這種親密感不可能每天持續，這也是為什麼分離，無論在什麼情況下都是無可避免的——就像需要被撕下的OK繃，或是慢慢癒合的傷口，是一種讓我們再次凝聚在一起的方法，而且只有我們心甘情願的才算數。

幾個小時之後，我們將埋葬叔叔。明天，我們將各自往自己稱為家的城市而去，雖然分離，但只要我們仍能呼吸，就會永遠心繫彼此。

被嫌棄的家

就像標題寫的意思，形容的是青少年離家上大學、從軍、或工作前幾個星期（好吧，也可能是前幾個月），所做的悲慘、對立、甚至故意激怒我們的行為。並不是每個孩子都讓父母歷經這些，但是做出這些行為的孩子都各有自己的方式。

你怎麼知道孩子嫌棄這個家？倘若你和另一半說出：「你／妳該離開家的時候到了」，你大概可以預期他們的反應。每個青少年有自己的方式，不過其中比較常見的包括：想和高中朋友共度最後的時光，儘管家人也想和他或她在一起；拒絕為申請大學做準備，好像他們的父母能神奇地做好每一件事（幫他們填表格、購買住宿用品、註冊等等）；表現得像個不負責任的青少年，卻還希望被當個大人看待；每件事情都很難溝通；鄙視自己的兄弟姊妹，只留時間和家裡的狗相處。這些事很嚴重嗎？當然不是，但是每一件都像是一把插進父母心臟的小刀，而他們只不過覺得時間不多，想和自己的高中畢業生在最這幾個星期盡量相處而已。

他們為什麼這麼做？我們又該如何對待讓人又愛又恨的青少年？

心理學家告訴我們，青少年之所以表現出這些行為，是因為對自己下一個階段的生活感到不安。他們或許感到興奮，等不及想上大學；但同時也害怕離開所有自己熟悉的人事物，更不知道自己的新生活將會是什麼樣子。儘管離開我們、離開手足、離開這個家並不容易，但是他們試著用把我們推開和提醒自己這個家有多糟糕的想法，來讓自己輕易釋懷。因為如果能激怒支持他們、愛他們的家人，就會引起爭吵，就能讓他們更容易走出家門。

「就像讓他們離開家還不夠痛苦似地，他們有時候還試圖把事情搞得更糟，表現得像是很恨我們一樣。」肯尼斯．金斯堡博士向我們解釋：「你想，他們為什麼想要離開溫暖又舒服的家？因為如果他們想要展開翅膀飛（本能所致），那麼就一定要覺得這個巢不適合他們，甚至有傷害性。」

倘若青少年在離家上大學前的幾個星期，都表現出負面的行為時，我們可以怎麼做？認清楚真正的核心問題是什麼。你可能覺得自己不可能放任青少年孩子鬧情緒（所以你要他們這個星期不准再和朋友見第十次面，必須去看爺爺奶奶），但是父母需要退後一步，提醒自己這只是一個短暫的階段性過程，到了寒假或感恩節前、甚至無論是哪一個階段性的里程碑，我們就會再次和他們相見。你和孩子的親子關係不見得在幾個月內就會撥雲見日，但是他們需要證明自己能夠獨立生活（即使他們現在還住在家裡），這很快就會成為爭論的焦點。

即將離家上大學、從軍或工作的青少年其實正在設置一個陷阱，試圖誘使我們用最不愉快的方式跟他們互動，好讓他們可以提醒自己我們有多可怖。倘若我們能夠理解並慈愛以對，或許就能讓他們知道父母會永遠陪伴在他或她的身邊。我們可能沒辦法讓說再見變得更輕而易舉一些，但是我們可以在即將分離之前的幾個星期裡，留下美好的回憶。

書籍介紹

本文摘錄自《孩子長大了，我們該怎麼辦：給父母的分離焦慮指引，用聆聽與信任，陪伴青少年探索戀愛、升學、人際關係與獨立的成長課題》，高寶出版

作者：麗莎・霍夫曼（Lisa Heffernan）、瑪莉・戴爾・哈靈頓（Mary Dell Harrington）

譯者：何佳芬

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原來孩子長大獨立後，我們會這麼心酸。

美國父母搜尋次數排名第一的社群網站，

大學校長、兒童醫學專家與青少年教養作家一致好評，

家有青少年父母的所有困惑，都可以在本書中找到解答。

來拜訪的親戚炫耀孩子申請上了頂尖大學，

隔壁鄰居的孩子三天兩頭回家吃飯，

為什麼別人家的孩子總是不會讓父母失望？

我們深陷於焦慮、困惑、自責、失落的循環，

開始懷疑自己做錯了什麼，是不是有哪裡不正常？

當孩子開始早出晚歸、沉默不語，一回家就關上房門，一句關心的話語也可能讓家裡瞬間淪為戰場。心灰意冷之餘，也許你很難不這麼想——

孩子不再需要我了嗎？

沒有不需要父母的孩子，是你的愛給錯了方向。孩子需要的只是最單純的陪伴。

我只是希望孩子快樂，這樣不對嗎？

所有父母都希望孩子健康，卻忘了教他們如何快樂。讓孩子開心的事，才是你應該關心的事。

我這麼做，是不是在給孩子壓力？

唯有真正聆聽與同理，才是孩子的「需要」，而不是你的「想要」。

「孩子長大了，我們該怎麼辦」是全世界父母心中共同的疑問。

本書作者緣於自身遇到的煩惱，成立最受青少年父母歡迎的社群網站，彙集所有父母心中說不出的苦、找不到答案的煩惱，幫助所有用盡全力、筋疲力竭的父母找到改變的方向。

書中列出了九個在青少年時期最常見的親子課題，包含：家庭、心理狀態、生理健康、愛情與性、課業等。對於多數父母常見的教養問題，書中也提出了一針見血的建議，例如：

停止追蹤與監控，讓孩子學會為自己負責

父母不該一邊說著交朋友很重要，一邊問孩子「成績如何？」

別把自己的期待放到孩子的身上，他們最該學習的是懂得愛人與值得被愛

父母該讓孩子知道婚姻不是童話故事

孩子的選擇比學校的排名更重要

孩子成年以後，不要用任何方式（包含賄賂或洗衣服）拜託他常回家

本書羅列各領域專家的實用建議，幫助父母化解分離焦慮，平衡情緒風暴，放手讓孩子獨立的同時維繫家庭的親密感，成為孩子願意依靠的後盾。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航