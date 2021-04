《被隱藏的帝國》：在美國地圖上看到波多黎各、夏威夷與遙遠的菲律賓，確實有點奇怪

文:丹尼爾.因莫瓦爾(Daniel Immerwahr)

帝國心理

對威廉.麥金利來說,一切都發生的很快。帝國事務離他的視野範圍非常遠。談到菲律賓時,據說美西戰前他向一位朋友坦承自己「甚至講不出這些可惡的島嶼究竟在兩千英哩內的哪裡?」此外,地理不過是這場大考中最簡單的一部分。真正令人燒腦的是最後占最多分數的申論題:「奪下西班牙帝國後,美國該怎麼處理呢?試從經濟、地理戰略,以及十九世紀盛行的種族思想來解釋你的答案。」

事情一牽扯上遙遠且人口眾多的菲律賓群島,這個問題就變得特別惱人。這些小島靠近中國,因此可能當作馬漢所提的那種貿易帝國的踏腳石。然而,美國在菲律賓並無任何既有商業發展;根據一項統計,戰爭爆發時菲律賓的美國公民少於十人。杜威指揮官懷疑此地對華府的意義,可能不會超越一處船艦的加煤站點。

但這是發生在杜威將西班牙艦隊擊沉進馬尼拉灣、泰迪.羅斯福攻占聖胡安高地之前。陷入困境的西班牙帝國崩潰,意外將整個菲律賓拱手讓給了麥金利。該怎麼處理?將島嶼還給西班牙?賣掉?讓菲律賓自生自滅?「我每晚在白宮踱步直到深夜,」麥金利接見一群教會人士時說,「我不慚愧地告訴各位先生,不只一個晚上,我甚至跪下來祈求上帝的光與指引。」

對麥金利來說,沒有哪項選擇是特別吸引人的。將殖民地還給西班牙將被視為「懦夫」,但若交到任何其他人手中,則是「爛帳」一筆。他也懷疑菲律賓人能夠自治。因此只剩下唯一選擇:收下菲律賓,「教育菲律賓人,提升、教化並基督教化,在神的恩典下盡我們所能,一如基督也為我們的同胞犧牲。」

下定決心的麥金利,召來戰爭部製圖師。「我告訴他:要把菲律賓放上美國地圖中,」他回憶道,同時,他的手也指向正在討論的地圖,「於是菲律賓就出現在圖上了。」

是的,就這樣出現了。美西戰爭帶來的結果:美國歷史上製圖師唯一大力抗拒識別標誌地圖的片刻。他們提出了帝國地圖來取而代之。在帝國熱上加碼演出的出版商,則是急著出版展現國家新面向的地圖集。

「在美國地圖上看到波多黎各、夏威夷與遙遠的菲律賓,確實有點奇怪,」一位作家回想,「然而這些地方出現在地圖上,經過謹慎的印刷與描述,彷彿有整整一代的時間,都是我們眼前的榮耀同伴。」

到了一九○○年,這類地圖成為家常便飯,理所當然地出現在地圖集、教室牆上、教科書及人口普查報告的封面。有些地圖是圍繞著北美本土旁的插圖,其他的則在世界地圖上顯示美國由加勒比海延伸到中國邊際。不論如何,訊息很清楚:這個國家經歷了形變,毛毛蟲展開了蝴蝶雙翼。

作家也感受到這種改變,並為改變後的國家尋求新名稱。他們在書名上提出建議:《美利堅帝國》(Imperial America)(一八九八)、《大共和國》(The Greater Republic)(一八九九)、《大美利堅合眾國》(The Greater United States)(一九○四)。一八九八年後的十年間出版的七本書都提及了「 大美利堅」(Greater America)這個詞。

「『美利堅合眾國』一詞不再能精確形容星條旗飄揚的國度,」其中一名作者主張,「就像『聯合王國』(United Kingdom),只適用中央主宰的實體,帝國的中心;大美利堅就像大不列顛本身, 包含各種政府在內。」

「美利堅合眾國」一詞不再是個精確形容詞,這是個驚人的觀察結果。此現象不僅激起一陣短暫的語言創意發揮,還帶來更長遠的命名轉變。

雖然美國的正式名稱一直是美利堅合眾國,在十九世紀,人們經常稱為美國(the United States),或以政治結構稱呼這個國家為共和國(the Republic)或聯邦(the Union)。雖然美國居民通常被稱為美國人(Americans),但令人驚訝的是美利堅(America)一詞卻很少被使用。惠特曼喜歡這個詞,也將其用在諸如〈我聽見美利堅歌唱〉(一八六○)或青年美利堅運動(Young America Movement)中,他也是運動成員之一(赫曼.梅爾維爾〔Herman Melville〕也是成員,他有時也使用美利堅一詞)。

但若搜尋所有總統的談話與公開文獻,包含國情咨文、就職演說、宣言、致國會特別咨文等許多文獻,從建國到一八九八年間,只有十一次清楚地將國家指稱為美利堅(America)。頻率約莫是每十年一次。

美利堅(America)一詞也未用在一八九八年前傳唱的愛國歌曲中。在〈洋基歌〉(YankeeDoodle)、〈向統帥致敬〉(Hail to the Chief)、〈為妳,我的國家〉(My Country‘Tis of Thee)、〈迪克西〉(Dixie)、〈為自由而戰的吶喊〉(The Battle Cry of Freedom)、〈共和國戰歌〉(The Battle Hymn of theRepublic)或〈永遠的星條旗〉(The Stars and Stripes Forever)的歌詞中,都未曾出現過這個詞。這個詞甚至沒有出現在一八一四年創作—後來成為國歌的〈星條旗進行曲〉中。

十九世紀歌詞會用的詞是「哥倫比亞」(Columbia),就像哥倫比亞特區(District of Columbia),作為早期的國家名稱。雖然今天已經不流行,〈哥倫比亞〉(Columbia)、〈向哥倫比亞致敬〉(Hail, Columbia)及〈大海的珍寶哥倫比亞〉(Columbia, the Gen of the Ocean)都是十九世紀經常傳唱的歌謠。

然而十九、二十世紀之交的某個時間點,這一切全都變了。一位靈敏的英國作家聽說了此一轉變。「一八九八年前的三十年中,雖然作為形容詞的『美國的』(American)經常使用,名詞『美利堅』(America)卻極為少見,」他寫道,「直到這高潮迭起的一年之前,一個人可以行過五千英哩,讀過百本書與報紙,卻從未看過或聽聞這個字。幾乎所有美國人都以『美國』(UnitedStates)一詞來指稱自己的國家。」一八九八年後,他注意到「最好的講者與作家」都感受到「美國」一詞已經無法捕捉到國家的精神,因此轉而採用「美利堅」(America)。

倘若「最好的講者與作家」可延伸到包含總統在內的話,確實如此。麥金利雖跟多數前人一樣都避免在公眾演講中使用「美利堅」(America)一詞,這股抗拒也僅止於此。他的繼任者老羅斯福在首次國情咨文中就講到「美利堅」(America),此後不曾回頭。在兩個星期之內,老羅斯福使用這個詞的次數,超過所有前人的總和。從他之後,所有總統都隨意且經常使用「美利堅」一詞。

愛國歌謠也隨之改變:不再是〈大海的珍寶哥倫比亞〉,而是〈美好的美利堅〉(America theBeautiful)與〈天佑美利堅〉(God Bless America)。

一八九八年與過往產生重大斷裂,需要新的地圖與國名。但,有人可能會問為什麼?這個國家不是從一開始就包含州與領地嗎?從路易西安那購地後,邊界不就一直變動嗎?為何此刻才需要新國名?將近一世紀之久,美國確實持續兼併領土。然而,一八九八年後所取得的領土有些不同。不是土地的不同,而是土地上居住的人民。

回溯一八九八年以前的歲月,我們可以看到一股趨勢。美國雖然快速兼併新領土,卻很少將大批非白人人口融入既有國家。路易西安那、佛羅里達、奧瑞岡、德克薩斯與墨西哥割讓的領土,上述地方都為國家帶來大批土地,卻擁有相對少數的「外國」人口(主要是美國原住民,但還包括墨西哥人、西班牙人、法國人及路易西安那的自由黑人)。

一八九八年前,經由兼併產生的最大族群增加情形,來自於一八四五年至一八五三年間從墨西哥取得的土地(包含德克薩斯)。但小幅度的增加不是太大的問題。納入這批土地雖增加全國面積達百分之六十九,隨之而來的印第安人與墨西哥人在八年間增加美國人口的幅度不到百分之一點五。在人口爆炸的美國,每年人口自然成長幅度超過百分之三,這一批小型人口湧入潮很容易就能稀釋掉,就像暴雨中的小水滴。

但這並非意外。一八四六至一八四八年的美墨戰爭以美軍占領墨西哥市收場。國會中有人提議占領整個墨西哥。從軍事角度來看,並非不可行。然而南卡羅萊納州參議員,同時也是美國主要的蓄奴論支持者約翰.卡爾洪(John C. Calhoun)卻反對此提議。「我們從未想要將高加索種族——自由白人——以外的人納入聯邦,」他在參議院會場上堅持,「我們是否要讓印第安人與墨西哥混種與我們平起平坐,視其為我們的同伴與同胞呢?」

明顯並非如此。美國最後兼併了墨西哥北部人口稀少的區域(包含今日的加州、猶他〔Utah〕、新墨西哥與亞利桑那州),卻放過人口眾多的南方區域。正如一份報紙所寫,這道謹慎畫下的邊界讓美國「獲得有價值的領土,卻不需要納入當地人口」。

有些人希望繼續南下。部分蓄奴論倡議者擔心持續增加的白人屯墾者會排擠奴隸制度,因此想往更南方為自己的生活方式尋求發展空間。他們導演了一連串「海盜劫掠事件」,私下入侵拉丁美洲的共和國,希望能導致兼併。最戲劇化的事件莫過於威廉.沃克(William Walker)於一八五五年入侵尼加拉瓜(Nicaragua)—甚至讓沃克不可思議地短暫出任尼加拉瓜總統。

然而沃克卻失望了(更在一八六○年遭到處決)。華府並未支持他,或其他類似事件。問題不在於這些人想要擴大奴隸制度,而是他們的行為會將更多拉丁美洲人納入聯邦。

結合平等共和承諾以及伴隨承諾而來的白人至上理念(white supremacy),我們就會得到一個屯墾者組成的快速擴張帝國——倚賴土地卻避免納入土地上的人民。無人的鳥糞小島就沒問題。但整個墨西哥或尼加拉瓜?當然不行。

一八六○年代末期,多明尼加共和國(Dominican Republic)的總統曾放出訊息,歡迎美國來買他的國家。尤里西斯.格蘭特(Ulysses S. Grant)總統對這筆交易頗為熱衷,畢竟多明尼加共和國是主要的糖與咖啡產地。然而即便有個放在托盤上的富裕國家,還有頗具民望的戰爭英雄總統促成好事,總統所屬政黨還正好控制國會,立法者仍舊不肯吞下這個誘餌。多明尼加共和國「位於熱帶水域,由另一種顏色的人種占據,」麻州參議員查爾斯.蘇姆納(Charles Sumner)解釋,「永遠都不可能成為美國永久的一部分。」

一八六七年,安德魯.傑克遜政府希望從俄羅斯購入阿拉斯加,也遭遇相同的抗拒情形。「我們並不想要……愛斯基摩(Exquimaux)同胞。」《國家》(The Nation)雜誌抱怨道。這場交易最後之所以成功,只是因為「愛斯基摩」人數著實不多,而阿拉斯加十分廣大。

但很難說當時究竟有多少阿拉斯加原住民。美國人口普查並未將他們納入計算。這是謹慎兼併舉措中的黑暗面,也是另一種決定「誰屬於這個國家與否」的控制方式。從一開始,人口普查就拒絕將多數原住民族納入統計。因此,超過一個世紀的時間裡,在玩具製造商、煙囪清掃員及牛馬數量上擁有可靠的十年統計數字的政府,卻說不出國境內有多少印第安人。

一八八○年,人口普查開始納入阿拉斯加原住民,一八九○年納入本土印第安人時,也將這些數字與其他人口數字分開,以免它們汙染了「美國」的統計數字。這就是隔離式人口普查之始,將部分挑選過的居民納為國家的一部分,而把其他人丟入某種統計煉獄。在一八九○年的人口報告中,必須翻到九百六十三頁某一段中間、找出看似某種小細節的記載,才會發現包含原住民在內的國家總人口數是六千兩百九十七萬九千七百六十六人。

將原住民由人口普查中排除有其象徵性意義,支持了屯墾者馴服無人荒野的幻想。但這對統計數字來說卻不太重要。一八九○年,第九百六十三頁的印第安人與阿拉斯加人也不過占總人口的百分之零點五七,這是原住民人口衰減與盎格魯族裔爆炸性成長的結果。

一八九八年,事情卻有了變化。西班牙的殖民地並非人口稀疏之地,甚至比美國本土更加人口密集。居民數也相當龐大:專家估計菲律賓、波多黎各與關島有將近八百萬人。這已經超越美國人口的百分之十,與非裔美國人數相當(八百八十萬)。外加時人嚴重質疑盎格魯-薩克遜人是否能在熱帶區域生活,因此西班牙島嶼殖民地的人口似乎不太可能為白人所取代,一如印第安人為白人所取代那般。

換句話說,這是完全不同形式的擴張,令人想起失敗的印第安國度。這次並非奪取土地,代之以屯墾者,而是征服子民族群並統治他們。「同意讓四散的白人或近似白人的社群獲得公民權利是一回事,」一位作者如此寫道,「但要同等對待密集而人數眾多的棕色人種,又是另一回事。」或者正如多疑的眾議院發言人更粗魯地發言:「我以為這個國家的黑鬼已經夠多了,不需要再買進更多。」

然而反帝國者——諸如這位發言人——無法阻止整個國家在一八九八年陷入急切的衝動中。國內發生經濟動亂;海外爭搶殖民地;西班牙崩潰;以及杜威指揮官的驚人海軍大捷——一切來得如此之快,全都有一個明確的前進方向。數十年來,成功擋下國家往熱帶擴張的反帝國主義者,發現自己的立足點正在崩解。戰前,他們無異議通過法案阻止美國兼併古巴。但現在,隨著戰爭熱度升高,軍隊確實進入了西班牙殖民地,他們只能在無聲的驚駭中,看著戰爭機器碾過古巴;進入附近的波多黎各、遠方的關島,以及廣大的菲律賓。

而且前進的腳步還在繼續。隨著僵局打破,擴張主義者掌握時機,通過長期受阻的法案,取得夏威夷。當時這座島嶼王國的經濟逐漸落入美國莊園主手裡。面對杜威主張奪取夏威夷以掌控太平洋的論點,長期不願納入非白人種(《芝加哥先鋒報》(Chicago Herald)嘲諷美國將變成「侏儒聯邦」)的論調再也站不住腳。「為了白人的利益,我們必須拿下夏威夷。」老羅斯福要求。因此在夏威夷原住民的抗議聲中,雖有超過三萬八千人連署反對兼併請願,美國仍舊占領了島嶼。

接下來兩年內,一八九九至一九○○年,美國兼併了半數薩摩亞群島——另一處長期令美國深感興趣的太平洋重鎮,及無人的威克島。

槍聲平息,條約批准後,美國已經獲得超過七千座島嶼,包含當地的八百五十萬居民。加上阿拉斯加,海外帝國含括的區域幾乎與一七八四年的全美一樣大,人口則是當時的兩倍。

不出所料,這是頗具爭議性的發展。戰爭期間國會辯論西班牙條約時,以及一九○○年的激烈選戰中,帝國問題都掀起濤天論戰。

本質上,這是個三元悖論的爭議。共和主義、白人至上與海外擴張,國家最多只能擁有兩者。過去美國謹慎形塑國家邊界,共同維護了共和主義與白人至上,而吸收非白人口眾多的殖民地將毀了這一切。

帝國反對者在威廉.詹寧斯.布萊恩(William Jennings Bryan)身後集結。他曾在一八九六年總統大選對戰麥金利,並於一九○○年再次出馬。布萊恩樂於戳破共和主義與帝國之間的矛盾。不可分割的人權與缺乏代表權的稅收不公義,成為政治價值的基石。布萊恩警告,試想美國取得殖民地後會發生什麼事?任何大談共和理想的人,例如在七月四日國慶上,會被要求噤聲,「以免鼓動遙遠子民的暴動」。

這是相當具有說服力的論點,同時布萊恩也集結了大批多樣的反帝國主義者組成同盟,包含非裔美國人W.E.B. 杜博伊斯與白人至上主義的死硬派,如南卡羅萊納州參議員「乾草叉」.班.提爾曼(“Pitchfork” Ben Tillman)。商人(提議自掏腰包以兩千萬美金買下並解放菲律賓的安德魯.卡內基〔Andrew Carnegie〕)與勞工領袖(美國勞工聯盟〔AFL〕的山謬.拱波斯〔Samuel Gompers〕)也加入了這個陣營。此外還有哈佛、康乃爾、史丹佛、密西根與西北大學的校長。

然而帝國一旦握在手中,就很難鬆手。不只老羅斯福想要,他身後一班共和黨政治體制也想要。對許多人來說,這不僅是馬漢畫下的經濟利益大餅而已。他們認為海外殖民是「奉天承運」的下一階段,國內的丹尼爾.布恩這類人的下一個出口。「神讓我們教化這個太平洋帝國,」參議員亞伯特.貝佛列吉(Albert Beveridge)說,「上百個荒野等待馴服;無人涉足的區域等待探索;未開化的谷地需要耕植;無主的森林需要砍伐。」

帝國主義者對三元悖論提出不同的解決方案。他們願意犧牲共和主義,至少在所謂的落後人種的適用性上。老羅斯福對這些「以大談『自由』與『被統治者同意』作為藉口,自己卻不願履行人之職責的人」嗤之以鼻。他繼續說,「他們的信念倘若付諸實行,那我們就要放手讓亞利桑那的阿帕契人自行解放,並停止干涉任何一個印第安人保留地。他們的信念譴責:你跟我的先祖竟然在美國落地生根。」

當然還有第三條路:拋棄白人至上主義。海外領地可被視為萌芽中的州,居民則視為完整公民。這條路在領地內相當受到歡迎,波多黎各與菲律賓的政黨都將成為一州的要求放到政治檯面上操作。他們腦中想像著大陸西部的領地,想像自己國家有朝一日也會成為聯邦內的平等一員。

然而本土的支持卻很薄弱。當轉變為州的討論出現時,主要都是作為恐嚇伎倆——反帝國主義者用來強調兼併這些區域的可怕。

不論如何,殖民地子民幾乎沒有機會討論自己的狀況。實際上,這些本土關於帝國的辯論中,令人驚訝的是,幾乎沒有菲律賓人、波多黎各人、夏威夷人或其他領地居民的參與。多數本土人甚至從未看過菲律賓人、波多黎各人或夏威夷人。

正是出於對殖民地的深刻無知狀態,讓一群奧馬哈(Omaha)商人籌辦了第一屆大美利堅殖民博覽會(First Greater American Colonial Exposition)。十九世紀末是舉辦博覽盛會的好時機,這個博覽會也安排了各種熱門活動:模擬戰爭、演講、遊行與「世界美女大會」。然而主要的吸引力,卻是殖民地人民。主辦方承諾將有「來自山姆大叔島嶼領土超過千名原住民」——菲律賓、古巴、波多黎各及夏威夷人。菲律賓代表團不只有「文明的塔加洛人(Tagals)」,還有「呂宋島內部像猴子一樣的半野蠻侏儒」。

表面上,這是讓公眾與帝國爭議中心的人民會面的方式。但我們很難不注意到民眾與他們見面的方式:並非演講或跟與會者交談,而是住在模型村落裡展示生活,彷彿是動物園中的動物。

「來自大西部不同部落的大型印第安人聚落」也陳列其中,讓整體概念更完整。

落實這些承諾表示要招募殖民地人民,並將他們帶到本土。這並不是容易的事。即便有軍隊支持及麥金利總統的個人背書,博覽會主辦者也只能引誘到三十五名菲律賓人登上「印第安納號」(USSIndiana),前往舊金山。然而讓他們登船反而成了最簡單的事。「印第安納號」抵達時,移民當局卻不願讓他們下船。

在船上疲憊多日的菲律賓人發出抗議。他們認為自己是美國公民,完全有權在新國家內移動。但港務官員卻拒絕讓步。在他們眼裡,菲律賓人是外國人,而且更糟的是亞洲外國人,跟禁止入境的中國工人同樣受到種族排拒法律的限制。

大美利堅博覽會試圖探索帝國問題,然而主辦方卻無意中揭露了其中最棘手的一項。這些領地確實在地圖上,但住在這些領地上的人是「美國人」嗎?

菲律賓人最終仍抵達奧馬哈(雖然戰爭部長必須親自保證他們在會後會返家)。他們在奧馬哈令人留下深刻印象。「他們的穿得很有格調,」《奧馬哈蜂報》(Omaha Bee)寫道,不像「野蠻種族」,而是拿著手杖、戴著英式德比草帽、穿著白長褲的「一群普通人」。與會者期待菲律賓樂團演奏充滿異國風情的民俗音樂,卻驚訝發現樂團奏出〈今晚在老城會有好時光〉(There’ll Be a Hot Time in the Old TownTonight)的現場改編版,這首歌是老羅斯福莽騎士的主題曲。文化上,這些與會的菲律賓人似乎完全擁抱他們的新國籍。

然而法律上,事情還懸而未決。美國憲法第十四修正案賦予所有出生在美國境內者公民身分。這也包含領地嗎?

一八九八至一九○○年的兼併已經在文字與地圖上,對美國的本質提問,現在則進入了法律層面。

此一提問則於一九○一年,透過一系列相關案件,一路上訴至最高法院。重大法律問題常圍繞著無關緊要的爭論而產生。將這個問題送進最高法院的案件看似微不足道:無論是從波多黎各販運柳橙到紐約的進口商是否需要支付關稅,或從菲律賓返國的士兵是否該為他在當地購得的鑽石戒指納稅。憲法禁止美國境內不同區域相互課稅。此一規定是否也適用海外領地?換句話說,這些地方是否算是美國的一部分?

書籍介紹

本文摘錄自《被隱藏的帝國:一部發生於「美國」之外,被忽略的美國史》,臉譜出版

作者:丹尼爾.因莫瓦爾(Daniel Immerwahr)

譯者:林玉菁

透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

多數人都熟悉封面上方那張「經典」美國本土地圖;或許也都知道,美國以共和國之名自我標榜,

同時卻大行「帝國擴張」之實,如今,它的世界霸權影響力依舊顯見。

但在本土之外,星條旗高揚的還有那些散落全球、住著許多「美國人」的島嶼、環礁和群島,卻一直以來備受忽略。

從建國以來,除了向西擴張,美國人也積極將觸角伸進中美洲,

甚至拿下如波多黎各、美屬維京群島等地。而在靠近遠東地區,更有知名的太平洋領地,

包括夏威夷、關島,以及二戰中至關重要的中途島、威克島、豪蘭島等多個軍事基地。

上述這些地方,有的是遭到殖民式資源掠奪,有的則是當地原住民承受來自本土白人的欺壓,甚至是被推上世界大戰的戰場。



長久以來,這些地方籠罩在美帝陰影之下,且常常為美國歷史所忽略,或不被承認為「真正的」美國的一部分。

本書作者——美國西北大學歷史學家丹尼爾.因莫瓦爾要為讀者講述的,

正是美國自建國以來在這些地方崛起、擴張、活動的種種事蹟,

這是美國成為「美帝」的關鍵,卻從未受到應有的重視。

美國在海外領地的活動事蹟如何影響美國,遠遠超過大家想像——

十九世紀北美人口爆增,導致本土居民必須為了肥料,前往海上極偏遠的地方占領、開採「鳥糞島」的鳥糞,而數十年後,這些小島正好提供二戰後美國建立海外軍事基地的場址。

珍珠港因為白人較多,更被認為是「美國」而得到政府與民眾認同、挺身捍衛,珍珠港事件也獲得今日的歷史地位;但當時菲律賓的美國領地其實死傷更為慘重,卻遭到忽略和遺忘。

二戰期間,日軍兵臨城下,占領了阿拉斯加附近三座島嶼長達一年以上。美國靠著武裝阿拉斯加原住民,再加上加拿大默許美方興建連接阿拉斯加與本土的大規模公路工程,才抵擋了日軍對西北美洲更進一步的攻勢。

一九五○年波多黎各民族主義者發動七天暴動,後演變為暗殺總統杜魯門的行動,四年後同一批人還會在國會開槍掃射。然而波多黎各民族主義領導者阿爾比蘇之名卻從不見於正史,甚至多數美國人都不知道波多黎各就在美國。

此外,本書也叩問「美帝」如何運用各種「非傳統」手段,對全世界發揮無所不在的影響:

披頭四、日商索尼,甚至是經典怪獸電影《酷斯拉》,為何嚴格上都算是「美帝」促成的產物?

相對近期出現的合成塑膠、新的抗瘧藥物、無線電等技術突破,讓美國在全球霸權角逐中,擁有絕對優勢。

美規、美制的強勢標準化潮流來勢洶洶。以音樂界為例,美國流行樂風靡全球,竟讓音樂之國奧地利與其他國家放棄舊傳統,以美國認定之440赫茲當成新的標準音高。

網路雖推動了國際溝通,卻是以英文能力為代價。網際網路誕生於美國,也不成比例地以英文為主要媒介;虛擬世界自問世以來,一直籠罩於帝國陰影之下。

本世紀初開始,美國藉著無人機讓戰爭的界線模糊難辨,戰鬥區與非戰鬥區的劃分並不清晰。在新科技幫助下,美國所謂「非帝國」、「非殖民」式的攻擊行動,有了更多可取巧或繞道而行的執行選項。

本書的歷史敘事與資料爬梳深入淺出,卻不失宏大的國際政治史觀。

作者不忘把他力圖解答且貫穿全書的問題意識連結到現在與未來:帝國與殖民主義真的已成過去了嗎?

我們現在心中想到的美國,是怎樣的政治實體?而鮮少有人關注的「另一些美國」呢?那些地方為何存在?

存在的確切意義又是什麼?在本書中,能找到值得深省的歷史真相,

同時,還能以此反思當前國際現勢、大國角力的權力布局,以及全球地緣政治未來的可能性。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航