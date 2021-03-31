【專訪】「第三性」康小姐：我想要被人喜歡，我有我的政治理念，所以推出「意識形態打火機」

在某些文青店或具有台灣本土意識的地點，會看到一組印著口號貼紙的打火機陳列販售。這款打火機名叫「意識形態打火機」，類似當年台灣隨處可見，還在俄羅斯大受歡迎的千輝打火機。這款打火機上也印著清涼的裸女圖，差別在於除了女子圖片外，還印著各種極具政治性的話語，例如：「海闊天空，香港獨立」、「天滅中共，活抓習近平」、「台灣獨立，解殖建國」等。

清涼照打火機或檳榔盒是80年代曾風行台灣的俗文化商品。千輝直至今日仍推出同樣商品，只是依法印上警告與原料標語，使照片比例僅剩貼紙的四分之一。這種緊扣食色性也，訴諸慾望的小物，是一些庶民的日常。透過此種介面宣傳政治訴求頗具巧思，跟五花八門的競選贈品相比，可說不分軒輊。當然是否有政治目的，也只是合理推論而已

「意識形態打火機」照片上皆為同一女子，令人好奇這款商品是出自什麼原因而製作出售。

我循著網路資訊找到「意識形態打火機」的設計者康小姐。她分享了自己的故事與製作動機。要如何稱呼康小姐？是一個難題。她的個人臉書換過幾次名字，原因不一而足，有隱私考量，也有其他原因。她說刊登時想用「funu-Shot」這個名字，理由是：「那是我新的IG帳號的名字」。為行文方便，本文還是以康小姐來稱呼。

身為「第三性」的成長與情感經驗

「我是第三性，我是女生，我覺得自己是女生。」康小姐直接這麼說。對於自身的性別定位，得從她的成長經驗說起。

康小姐在鳳山出生長大，是家中長子，從傳統角度來看算是備受期待。但因為個性與一般男孩不同，國小老師在她連絡簿上寫說，這孩子怪怪的，要家長多注意。因為她表現陰柔，整天跟女生玩在一起。康的母親看了之後，就直接呼她巴掌。父母還會叫她脫褲子，露出小雞雞，逼她意識到自己是個男孩。平常在家說話翹蓮花指，也會被父母打罵糾正。她從小就覺得自己受到家暴。

恨嗎？康小姐說，也不會，就只是覺得跟家人疏離。

她從小就覺得自己是個女生，這也影響到她後來的戀愛經驗。她小時候最初的性啟蒙比較特別。六歲的時候，鄰居大哥哥帶她到自家看電視，放第四台的A片給她看，然後叫她幫自己口交。當時她只覺得那是在玩，也沒什麼，長大後才知道那叫性侵。但她也不覺得有受到創傷。真正讓她困惑的，反而是高中談戀愛的經驗。

雖然天生被視為「娘娘腔」，但因為康小姐在同儕間是話鋒犀利、人緣好的風雲人物。學校生活中她從未受過霸凌，反而都是言語霸凌別人。而愛慕她的男性都是男同志，她跟對方交往的時候，對方都會稱讚她身上迷人的男性特質。例如她的腿毛，或身材的迷人之處，都是很男性化的象徵。

「這讓我很迷惘。我不想作為一個可愛的男生被喜歡，我沒有辦法接受被當成『男生』看待。我想要成為一個女生被喜歡。如果高中時有一個很man、長得跟吳彥祖一樣帥的gay追我，要我扮演0號，我想應該會成為一個gay，應該待在那個舒適圈裡，會有一個避風港。但心裡還是會不舒服。」康小姐說。

也因此上大學之後，康小姐開始把頭髮留長，穿上女裝。在社會風氣轉變的時代，她也並沒有遭受同學的白眼，因為她在大學一樣是受歡迎的人物，還曾擔任該校的「野草莓學運」幹部。在她對外的生活環境中，她並未因為性別認同受到歧視，連服役期間都沒遇過霸凌，更多來自內心的掙扎與選擇。

Photo Credit: 傅紀鋼

康小姐說：「我當兵是當替代役，那時候被分到消防隊。隊上長官跟役男們都很尊重我，把我當女生一樣的疼愛。長官還會特別跟我說，如果有人歧視我或性騷擾就要跟他說。當時他們還很困擾，是要分配我跟男生住還是跟女生住。當上班族後，我性別都直接寫第三性，也還是找得到工作，在公司也從來沒被排擠過，偶爾男同事會開黃腔而已。」

當然每個人都會說自己好話，故作堅強。不過從康小姐的感情經驗來看，她的人格特質應該有魅力獨具之處。她目前只跟男性交往，交過的男友中，有些從未跟「第三性」交往過，都只跟女生交往。都是認識她之後，被她吸引，先喜歡上她，然後才接受「關係」。

「他們之前都喜歡女生，跟我交往後，做愛的時候幫我口交，就會產生自我懷疑，還問我：『我這樣是不是gay？』因為他們從沒遇過，也搞不清楚自己想法。後來交往的男友中，有的已經跟好幾個第三性交往過了，所以他們是喜歡女生，但也會喜歡有雞雞的女生的。」康小姐回憶道。

也就是說，康小姐很多時候，是因為「她的人格特質」被喜歡。而跟她的身體特徵無關。相較於不少跨性別者成長過程中經歷的迫害，康小姐可說相當幸運，很平順的一路走了過來。

「唯一要說有些困擾的是，法律上我就被認為是男人。日常生活都還好，只是在我做聲帶手術前，不講話別人都認為我是女生，我一開口他們就會愣住，常常很尷尬。我以前都只去便利商店跟手搖飲店買東西，因為只要用手比就好，可以不用開口。」康小姐說。

揮之不去的寂寞

退伍後，康小姐因為想找影視相關工作，所以上了台北。這同時也有逃離原生家庭的成分。但人在台北總是會感到寂寞，所以她常上交友軟體約砲，其實只是想要有人陪。她總是會劈頭就說自己是第三性，但還是很受歡迎。

「有很多當然是本來就喜歡第三性的，但也有很多是異男。其實喜歡第三性的男人很多，是你們無法想像。異男很多也都只是要洩慾，反正只要遮起來就好，他們就可以想像我是女生。其實我也不喜歡被碰到雞雞，那感覺很怪。我就想當女生。」康小姐說。

而從大學參加野草莓，到了台北又遇上「佔領立法院事件」，康小姐是搶占議場後，第一波爬窗進去的人士之一，對於政治與社運，她也有所感觸：

「我家庭背景是深綠，我從小就看《大話新聞》那類節目，所以對課本中的大中國思想很反感，認為台灣不該被統一。從野草莓到太陽花、反旺中就都會參與。我們獨派的想法跟養成就那樣，也沒什麼好說。你說為什麼我寂寞要約砲，其實我朋友很多，長期以來也有不少政治跟社運朋友，但那都是在活動的當下大家聚在一起，結束後各自過自己生活，都是臉書上交情很好，互通訊息而已。我就還是想交男友，有人整天陪我。

社運的黑暗面也不是沒遇過。剛進議場時大家平等，後來陳為廷那些『頭』開始把人分組，每個組都有幹部領袖，每天上二樓開會。我影像組朋友想上去拍攝還被阻止，說他沒資格上去。活動一旦變大就必須要有組織沒錯，但幹部卻不是民主選出來的，是陳為廷他們決定的。不然怎麼會有後來的攻佔行政院跟賤民解放區？也是被逼出來的。」

就如康小姐所說，這些東西獨派都心領神會，很多東西講一句話，對方就懂，什麼話也不用多說。但對她來說，這種政治社運交流上結識的友人、交情，還是無法填補她真正想要被當成女生疼愛，好好交個男友的寂寞感。

那她推出「意識形態打火機」的用意又是什麼？

意識形態打火機｜Photo Credit: 康小姐

「我就想當一個漂漂亮亮的女生被人喜歡。我想當網美，討論什麼議題，發個文就很多人來看，很多人喜歡。我想要這種感覺。所以我會自拍辣照，跟很多網美一樣出周邊。我有我的政治理念，當然也想吸引更多人來加入，就想出做菸灰缸、打火機，我一邊可以賺點外快，一邊秀出自己，然後影響別人。」康小姐說。

所以，康小姐真正想做的是完全變成女生。雖然她後來交往過的、喜歡第三性的男友們，都會勸她說女生有小雞雞也很可愛。她為了愛，做愛時會屈從對方，但總過不了自己那關。

康小姐後來進行了聲帶手術，讓聲音近似女人，也做了隆乳手術，但就差最後一步的變性手術：「我現在有在吃賀爾蒙，然後依法進行心理評估，想要做變性手術變成真正的女生。但台灣依法評估要兩年，要等很久。在想是不是乾脆去泰國做變性手術，還比較便宜。在台灣要花4、50萬。我現在都還在還隆乳的信用卡債。」

與家人「和解」

台北居大不易。康小姐為了省錢，回到故鄉高雄工作，住家裡節省開支。而她跟家人的關係，也在一種微妙的氣氛下「和解」：

「我後來都穿女裝，然後在台北動了聲帶手術，把名字改成女性化的名字。父母都沒講什麼。我隆乳時在家休養，他們也都不聞不問，當作沒這回事。對他們來說，整件事就像『看不見的大象』。大家都不戳破。過年時我問我媽說，我這樣真的要回外婆家嗎？我媽說，她已經都跟阿姨叔叔講過了。」

結果呢？康小姐說，長輩跟同輩都裝沒事，就只有白目的小一表弟在那邊問：「為什麼哥哥變姐姐？」康小姐故意說：「那姐姐漂不漂亮？」結果表弟回說：「好可怕喔！」康小姐邊說邊笑。

她認為，家人之所以默認她的性別選擇，可能是因為蔡英文政府推動同婚政策，當時在泛綠陣營中的宣傳有用。家人在政治上既然認同那位穩重的黨主席，對於黨的宣傳比較能接受。當然也可能跟社會風氣改變有關。但她從沒跟家人談這一塊，家人不提不問，她也不會主動講。要說心結解開了又好像不是，只是默默的一個兒子變成了女兒，而家人都裝沒事。

Photo Credit: 傅紀鋼

但這有個關鍵所在。從高中以來，康小姐就從情感與性愛經驗中去建構自己的性別認同。她覺得自己從生理上來說現在是第三性，所以她可以接受自己是「女性」跟「第三性（或跨性別）」。但對她來說，女性的定義又是什麼？為此爭辯許久。她認為這世界就是男性跟女性，gay就是男性，女性是女性。至於性傾向則可以有很多種，但性別就是性別。討論的細節上，她則還是單就生理的性器官的本質論來切入。

但自Judith Butler提出「性別建構」說以來，影響層面之深早擴及酷兒理論之外的各領域。性別的政治，涉及到女性主義中本質論跟反本質論的各種辯證，早已汗牛充棟。貿然以本質論去切分性別，容易踩到「政治正確」的紅線。以gay是否歸屬於「男性」，或「lesbian」是否規屬於「女性」的範疇中，很容易就會在政治上打壓「gay」跟「lesbian」或「酷兒」在性別政治上的獨立性。這要用得非常小心。

年初美國總統拜登簽署「防止和打擊性取向的歧視」法案，讓跨性別者得參與女子競技所引發的「競技公平」爭議，已是近兩個月的國際話題。類似的本質、反本質的女性主義爭論，在許多當下的政治環境中尚無解答。康小姐如此斬釘截鐵，不怕惹到台灣的「女權人士」嗎？

康小姐哼道：「我之前在臉書PO打火機的文，就有自稱女權人士的人轉貼到不少地方，罵我物化女性。然後我說我是第三性時，又都沒聲音了。她們自己知不知道你講的那些，可能都是疑問。原本我怕的是把我的清涼照跟獨派議題做結合，會不會引來自己人的批判，說我在醜化台獨。但好像也沒人來罵我。

當然我也遇到奇怪的事，有人瘋狂檢舉我臉書跟IG，弄到我被刪帳號、被禁言。然後又有人用我的舊照片開了假的IG。我就很怕他們的目的是不是要去跟我的粉絲騙錢或幹嘛。我過去以來也累積了幾千粉絲，我怕害到他們。其他的，你說的我也不清楚。我對性別政治的了解，都來自我跨性別圈的朋友、過去交往接觸過的人，還有在做心理諮商時討論會上面的東西。我就這樣想，有人要罵就來罵吧。」

而康小姐生理上作為第三性，在性與性別關係上，她也陳述不少過往的性愛與情感交流的體驗，內容頗多是聞所未聞，而切實地發生在台灣土地上。她的性別意識來自於她的成長經驗、人生經歷與學習過程。有無踩到政治紅線，自然得交由女性主義專家來指正。作為無知的常人，我跟康小姐的家人大概一樣，只能保持沉默。話說回來，既然康小姐還在存錢，與等待法律審核變性資格，那她下一步的規劃是什麼？

「我想當網美，想要累積更多粉絲，想要被更多人稱讚。我接下來還想推出新的商品，在這之前要想一些新的口號。應該也是反中國併吞，跟台獨相關的口號吧。我還在想。」康小姐樂觀地說。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航